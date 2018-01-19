 Предполагаемые организаторы терактов в РФ приезжали в Украину для обвинения в этом бойцов АТО, - источник

Об этом свидетельствуют данные о въезде-выезде указанных граждан, которые Цензор.НЕТ передал источник, близкий к украинским спецслужбам.

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Так, согласно этим данным, в феврале 2013 года Мильченко, Соколов и Клинцевич на автомобиле Хонда с номерами Н126НР, зарегистрированном в Москве, дважды приезжали в Украину. Также, по данным источника, Мильченко и Соколов в апреле того же 2013 года прилетали в Украину одними и теми же рейсами - из Домодедово в Днепропетровск и обратно.

Напомним, накануне телеканал “Прямой” сообщил со ссылкой на собственные источники, что куратором российского эксперта Сергея Соколова, который организовывал теракты в российских городах с целью спровоцировать вторжение войск РФ в Украину, был сын первого заместителя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича Андрей Клинцевич.

Ранее стало известно, что ФСБ арестовала сотрудника организации “Федеральный информационный центр” Сергея Соколова и руководителя этой же организации Руслана Мильченко. Глава СБУ Василий Грицак тогда заявил: "Считаем, что руководство ФСБ было вынуждено задержать Соколова, пытаясь минимизировать репутационные потери, отмежеваться от действий" Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность", Р.Мильченко, С.Соколова и других задействованных лиц, учитывая также и то, что сам Соколов начал выходить из-под контроля спецслужб РФ ". По словам Грицака, Соколов хотел выехать в одну из стран ЕС, чтобы там публично рассказать детали провокаций российских спецслужб, исполнителем которых он был. В августе 2017 СБУ заявила, что Соколов и Мильченко должны были организовать теракты в российских городах, чтобы обвинить в них граждан Украины, бывших участников АТО.