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 Общество
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 Предполагаемые организаторы терактов в РФ приезжали в Украину для обвинения в этом бойцов АТО, - источник

Бывший охранник российского бизнесмена Бориса Березовского, а ныне эксперт организации “Федеральный информационный центр” Сергей Соколов, руководитель этого же центра Руслан Мильченко и их предполагаемый куратор, сын российского сенатора Андрей Клинцевич еще до войны вместе посещали Украину.

Об этом свидетельствуют данные о въезде-выезде указанных граждан, которые Цензор.НЕТ передал источник, близкий к украинским спецслужбам.

Читайте: Организацией терактов в городах РФ для обвинения в этом Украины занимался сын российского сенатора Клинцевича, - "Прямой"

Так, согласно этим данным, в феврале 2013 года Мильченко, Соколов и Клинцевич на автомобиле Хонда с номерами Н126НР, зарегистрированном в Москве, дважды приезжали в Украину. Также, по данным источника, Мильченко и Соколов в апреле того же 2013 года прилетали в Украину одними и теми же рейсами - из Домодедово в Днепропетровск и обратно.

Напомним, накануне телеканал “Прямой” сообщил со ссылкой на собственные источники, что куратором российского эксперта Сергея Соколова, который организовывал теракты в российских городах с целью спровоцировать вторжение войск РФ в Украину, был сын первого заместителя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича Андрей Клинцевич.

Ранее стало известно, что ФСБ арестовала сотрудника организации “Федеральный информационный центр” Сергея Соколова и руководителя этой же организации Руслана Мильченко. Глава СБУ Василий Грицак тогда заявил: "Считаем, что руководство ФСБ было вынуждено задержать Соколова, пытаясь минимизировать репутационные потери, отмежеваться от действий" Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность", Р.Мильченко, С.Соколова и других задействованных лиц, учитывая также и то, что сам Соколов начал выходить из-под контроля спецслужб РФ ". По словам Грицака, Соколов хотел выехать в одну из стран ЕС, чтобы там публично рассказать детали провокаций российских спецслужб, исполнителем которых он был. В августе 2017 СБУ заявила, что Соколов и Мильченко должны были организовать теракты в российских городах, чтобы обвинить в них граждан Украины, бывших участников АТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3045389
 
 
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це набагато цікавіше ніж фейкова лоліта
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"...накануне телеканал "Прямой" сообщил со ссылкой на собственные источники...". Ясненько, понятненько. Мы слышим тебя, Каа Гарант.
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ФСБ и сейчас может организовать теракт и обвинить Украину или крымских татар, ничего нового в этой тактике кацапов нет
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думаю, нам еще предстоят новости о терактах в Рашке, где будут обнаружены трупы "террористов" с украинскими паспортами и военниками. Учитывая, сколько томится в плену и пропало без вести - это не проблема.
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учитывая,сколько ломится в мацкву за "длинным фублем"...будут у гэбни на коротком поводке.
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По збитий Боїнгу М-17 теж обговорювалася версія теракту. Російський Бук повинен був збити Ту-154 Аерофлота, але вийшла помилка. Не той Первомайськ обрали ідіоти.
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Нехер оккупантов в Украину туристами пускать.
Объясните это Барыге.
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В это не поверят даже оставшиеся 14%.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредполагаемые организаторы терактов в РФ приезжали в Украину для обвинения в этом бойцов АТО, - источник
 
 
 
 
 
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