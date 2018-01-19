 "Мы с беспокойством отмечаем судилище оккупационной власти", - США о приговоре крымскому активисту Балуху

Об этом заявил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы с беспокойством отмечаем судилище оккупационной власти 16 января над украинским активистом Владимиром Балухом за беспочвенными обвинениями в хранении оружия, чтобы отомстить за то, что он вывешивал украинские патриотические символы", - заявил представитель США.

В этой связи американский дипломат обратил внимание, что повторный суд вынес Балуху такой же приговор, который был до апелляции.

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Камиан также подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы не воспринимаем и никогда не признаем российской оккупации и её заявлений об аннексии Крыма. Крымские санкции против России будут оставаться в силе, пока РФ не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - заявил представитель США.

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Напомним, в "Раздольненском районном суде" проходило рассмотрение дела украинского активиста Владимира Балуха. 1 декабря 2017 года "суд" изменил украинцу меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, сроком на два месяца.

"Прокурор" просил для Владимира Балуха 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, "прокурор" просил изменить для украинского активиста меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Как сообщал Цензор.НЕТ, "Раздольненский суд" оккупированного Крыма 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.



ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находился в СИЗО по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).