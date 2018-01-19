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 Политика Украины, Экономика
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 Мы зависим от спора Испании и Великобритании за аэропорт в Гибралтаре, - Климпуш-Цинцадзе о присоединении к соглашению об "открытом небе"

Вице-премьер министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что подписание соглашения об "открытом небе" между Украиной и ЕС тормозится спором между Великобританией и Испанией.

Как передает Цензор.НЕТ об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой"

Говоря об подписании согашения об "открытом небе", первый вице-премьер отметила: "Это непосредственно ответственность Министерства инфраструктуры. Но, очевидно, здесь есть вовлеченность и Министерства иностранных дел, и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции".

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Она не смогла дать ответ на вопрос будет ли "открытое небо" в следующем году.

"Мы, к сожалению, зависимы здесь. Я думаю, что вряд ли. И это честный ответ. Мы, к сожалению, очень зависимы в двусторонней дискуссии между Великобританией и Испанией из-за одного конкретного аэропорта на Гибралтаре", - подчеркнула она.

"Это, собственно говоря, является тем спором, который не позволяет к общему соглашению присоединиться Украине. Поэтому мы идем такими небольшими кусками, где мы продвигаемся", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045292
 
 
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Лолиту это особенно не парит. У него есть Фалькон и он летает куда захочет, хоть на Мальдивы, хоть на Канары! Мы зависим от спора Испании и Великобритании за аэропорт в Гибралтаре, - Климпуш-Цинцадзе о присоединении к соглашению об "открытом небе" - Цензор.НЕТ 9866
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Канары хорошо рифмуются с нарами! Мы зависим от спора Испании и Великобритании за аэропорт в Гибралтаре, - Климпуш-Цинцадзе о присоединении к соглашению об "открытом небе" - Цензор.НЕТ 607
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Офигительно внятно, доступно и профессинально осветила вицепремьер проблему и озвучила пути её решения!!! Млять! Как Парубия послушал!!! Где эти хении берутся в правительстве? Ссуко, сколько этот 9олбое6изм мы должны ещё лицезреть?
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"...Поэтому мы идем такими небольшими кусками, где мы продвигаемся", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе..." Млять! Причём везде!!! Порвать бы вас дЫбилов на куски!!!
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Евробюрократы во всей своей красе. Любое движение зависит от каждого мельчайшего государственного заседателя. Это, кстати, и есть причина почему, при всех выдающихся технических и культурных достижениях, Европа в целом уступает Штатат 20% по ВВП на душу.
А если конкретно, то с этим Брекзитом возня за статус Гибралтара, доступ к аэро- и просто- порту, а также открытость границы вспыхнула с новой силой и, скорее всего, окончится не при нашей жизни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы зависим от спора Испании и Великобритании за аэропорт в Гибралтаре, - Климпуш-Цинцадзе о присоединении к соглашению об "открытом небе"
 
 
 
 
 
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