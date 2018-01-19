 Мы зависим от спора Испании и Великобритании за аэропорт в Гибралтаре, - Климпуш-Цинцадзе о присоединении к соглашению об "открытом небе"

Как передает Цензор.НЕТ об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой"
Говоря об подписании согашения об "открытом небе", первый вице-премьер отметила: "Это непосредственно ответственность Министерства инфраструктуры. Но, очевидно, здесь есть вовлеченность и Министерства иностранных дел, и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции".
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Она не смогла дать ответ на вопрос будет ли "открытое небо" в следующем году.
"Мы, к сожалению, зависимы здесь. Я думаю, что вряд ли. И это честный ответ. Мы, к сожалению, очень зависимы в двусторонней дискуссии между Великобританией и Испанией из-за одного конкретного аэропорта на Гибралтаре", - подчеркнула она.
"Это, собственно говоря, является тем спором, который не позволяет к общему соглашению присоединиться Украине. Поэтому мы идем такими небольшими кусками, где мы продвигаемся", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.
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А если конкретно, то с этим Брекзитом возня за статус Гибралтара, доступ к аэро- и просто- порту, а также открытость границы вспыхнула с новой силой и, скорее всего, окончится не при нашей жизни.