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Все про:Лавров (1457) Россия (67733) ядерное оружие (514)

 Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают  РИА "Новости".

Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продление моратория на любые ядерные взрывы.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: США создадут ядерную боеголовку для сдерживания России, - экс-советник Обамы Вулфстал

Источник: https://censor.net.ua/n3045290
 
 
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лошадь необъезженная , , под хуйлом закусив удила , несется в гаагу
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БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ ЛОШАДИННАЯ ТВАРЬ !
ЗАБЕРИ СВОЮ ДОЧКУ ИЗ ШТАТОВ , РАЗ ТАК НЕНАВИДИШЬ ЗАПАД !
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Не заберёт. Это его же собственная личная гарантия, что Хуйло не нажмёт на кнопку
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Пом'ятаю російський тиск на Україну до Будапештський меморандуму. Тоді від росії були гарантії і зовсім інші слова.
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Борька наверно уже наутро забыл что там спьяну болтал.
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Не відомо про що ви говорите, схоже на кацапське муркотіння. Гарантії надавалися не одномоментно, тому не були слова якогось "Борьки".
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, мы ж не месси , , в футболы тока по телеку играем
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А польза от рашенсеого присоединения? Все равно ничнго не исполняют
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100%! По хорошему их бы выпенделять из всех человеческих институтов!!! И пусть гниют в своём оркоцарстве!!!
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А баба Яга - против!!! Как-то так, куда к ним не подойди!.
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Ну зрозуміло ж - не буде. Це їхній останній і єдиний аргумент у протистоянні з цивілізованим світом.
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на примере Украины рассияне поняли что их ожидает в случае разоружения...))) и трухнули...
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Договор о запрете ядерного оружия поддержали 122 государства, Нидерланды проголосовали против и Сингапур воздержался.
Все 9 стран обладающие ядерным оружием даже не приехали на эту конференцию.
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ну а что им ездить, у них то оно уже есть, не будут же они от него отказыватся.
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Боятся ссуки, что когда придётся показывать свои ржавые "баегаловки" над ними ржать начнут...
Идиёт!
Над вами убогими и так все смеются... Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, - Лавров - Цензор.НЕТ 8985
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Mr Incognito Petro Ukraine. Как Петр Порошенко отдохнул на Мальдивах за $500 тысяч
Расследование отдыха президента провели журналисты "Схем", видео опубликовал UA:Перший

В программе сказано, что 8 января самолет чартерный Фалькон 7х с турецкой регистрацией вылетел с Мальдив. Схемы встретили этот борт в Борисполе.
Президент фигурировал на курорте на Мальдивах под именем Mr Incognito Petro Ukraine. На один из самых дорогих курортов в мире, который размещен на отдельном острове, прилетели 8 человек взрослых и два ребенка (перелет туда и обратно с ожиданием обошелся в 188 тысяч долларов).
Кроме основной виллы с бассейном здесь есть гостиная, двухуровневые апартаменты, причал для лодок, зона СПА, зона трапез и свой пляж. Такой отдых стоил Порошенко и его спутникам не менее $46 тыс. в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей, то есть общая сумма расходов составила 276 тыс. долларов. И это только за проживание. Журналисты узнали, что за дайвинг президент заплатил 18,705 тыс. долларов, за завтраки - 10,791 тыс. долларов.
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о сенсація для кацапні! навіть АП три дні офіційно повідомила про пої3дку параxні на мальдіви!!!
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педро мальдивский мудак тот еще че там говорить
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"Ядерный клуб":

США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР, Израиль.
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Вот ынушка то порадуется! Он тоже не будет присоединяться к Договору о запрещении ЯО! Хуйло и Ким два сапога пара!
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Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, - Лавров.

Іще для повноти картини йому треба було б проіржати: "Да мы вас в радиоактивный пепел, иго-го..."
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вот как то хочеться наложиит три кучи на их "не собирается..."
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Совет Федерации России подготовил предварительную версию списка причастных к отстранению России от Олимпиады-2018, против которых готовятся санкции.

В списке оказались глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер, глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, член этой комиссии Ричард Янг и следователь комиссии Мартин Дюббей, пишет РБК со ссылкой на два источника в аппарате верхней палаты российского парламента. Всего в первоначальный список войдут более десяти человек, уточнили собеседники агентства.

Персональные санкции к иностранным чиновникам, причастным к отстранению от Игр российской сборной, временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложит применить после зимней Олимпиады в Корее.
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Кошмарный ужас. Не покатаются на медведях по Москоу, Не нажрутся водяры сидя под елкой в валенках с балалайкой в снегу )))
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Опасны только подводки рф, с континента не вылетит не одна, система ПРО стоит прилично
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Сергей Викторович bf0e8c8f И этого хватит, 5 стран из этих имеют яо морского базирования..Лодки как раз самые опасные,пока у кацапов они есть,никто воевать с ними открыто не будет.
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а как будут закрыто? ЯО это блеф рф. по большому счету.

Ну просто подумай логически, бюджет США на оборонку - 700 млрд.
А рф - 46 млрд.

Сравнить только флот США. Это плавающий осров с нереальным арсеналом. В океане они №1.
Авиация тоже самое. Потому что модернизация идет полным ходом, бюджет позволяет.

А рф только обслуживает то что построено было 10-20 лет назад.
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Не удивлюсь что у США на вооружении какая то баллистическая ракета класса стелс.
Если есть истребители такого класса почему бы и нет с ракетой?

Силиконовая долина - лучший умы планеты сидят и работают все во благо США.
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Сергей Викторович bf0e8c8f Будут как сейчас,только санкции,как раз кацапам яо помагает здерживать всю мощь США.А для самих США армия гарантия безопасности,что на них никто первый не нападет.Понятно что даже с яо кацапия не сможет полностью уничтожить Америку,но несколько городов они тоже не хотят потерять,ведь им есть что терять,а мордва живет в дерьме и готова дохнуть.Вот и действуют только санкциями,но их пока не достаточно в полной мере.
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собственно самый короткий путь это через Сев. Полюс.
если мы о США говорим.
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Только идиоты добровольно отказываются от ядерного оружия, пример кндр показал всему миру что наличие хотя бы одной ядерной боеголовки и средств ее доставки на территорию вероятного противника гарантирует суверенитет страны, иначе бы американцы давно бы их в асфальт вкатали.
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Ну пока у них его не было, не вкатили же. Столько умирающих от голода людей тяжело прокормить, если это еще и выгоды не принесет, то зачем тогда начинать?
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Америка всегда страхуется, наказульки в виде порки будут скоро пакетом санкций, а срач если надо то могут и срач дать, ввиде отключение системы SWIFT. Республиканцы летом пошучивали и хохотали очень сильно..
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им же хуже...гонку вооружений не потянут. тот же сценарий те же актеры и те же грабли
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А РФ это единственная страна которая использовала яо для захвата чужой территории.
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И мельдоний надо применять, а то тело накачаешь, а мозг засохнет.
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Санкции отгонят от карлика из крымля поддержку богатых людей, дальше это разделяй и властвуй, Назарбаев +50 млрд. после встречи с Трампом. А все потому что провели судебную реформу там суды как в Британии. И все пошел дорогой инвестор к Казахам. +1 к карме Назарбаев. Сейчас такой скачек будет у них в развитии, что мама дарагая..
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та хто його знає хто той карлік, багато хто стверджує що того путіна вже давно немає, я в це не вірю, але той що був раніше набагато краще говорив німецькою мовою а цей бурят що зараз тільки бе ме ...
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та пусть хоть с кадыровым в десна целуются, им всем гайки
США конкретно взялось за них, пакет санкций там серьезный
готовит некий "Офис" рядом с Минфином США. Там ребята серьезные. Первый пакет дал эффект вот только сейчас, когда в рф объявили о закрытии резервного фонда. Была подушка из нефтедолларов и нет подушки. Этот "Офис" делал харакири Каддафи и центробанку Ливии. 30 млрд. в раз и заморозили. Короче новый список санкции будут 25-29 января 2018 года. Ждать немного. Ящик пандоры - я бы так назвал бы этот пакет санкции.
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Но суть в том что карлика уже Казахи не поддержат как раньше, зачем им иметь дело с застрявшей в развитии рф?
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Нічого нового,як брехали ці скрепи,так і брешуть....ні в якому разі цім мокшанським виродкам неможна довіряти !!!!на пиці коня усе мовленно...)
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Я уже устал всем объяснять, что у рашки ЯО что есть, что нет, роли не играет. Они же не будут бомбить сами себя, верно? Все свои виллы, заводы, банковские счета, своих детей... которые на Западе?
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Думаешь ВМВ случилась потому что офицерам вермахта жить надоело?
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ДЛЯ УКРАИНЫ -"Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности"
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alexandr shamov После Украины никто его не отдаст.Пусть Пакистан заставят отказатся.
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После боя руками не машут,нам уже врядли позволят его сделать.Нам нужно все с нуля делать,не знаю возможно ли это вообще.В пример Корею не приводить,там кацапы все контролируют.Плюс у нас нет суперкомпьютеров как в США для моделирования взрывов,значит нам нужен какой-то полигон.
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конь дебильный в очередной раз лужу газифицировал
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Это все что осталось от великого могучего ссср, больше в россии ничего нет.
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Усе в полном порядке. Лавровый армянин озвучил ядерные амбиции старпера Пупкина )
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значит скоро срасея будет ликвидирована Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, - Лавров - Цензор.НЕТ 5208
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, а чиво лошадь выпустили из конюшни ? , хуйло прокатиться галопом по европам возжелал ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, - Лавров
 
 
 
 
 
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