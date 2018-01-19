Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, - Лавров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
"Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продление моратория на любые ядерные взрывы.
Лавроа
ЗАБЕРИ СВОЮ ДОЧКУ ИЗ ШТАТОВ , РАЗ ТАК НЕНАВИДИШЬ ЗАПАД !
Все 9 стран обладающие ядерным оружием даже не приехали на эту конференцию.
Идиёт!
Над вами убогими и так все смеются...
Расследование отдыха президента провели журналисты "Схем", видео опубликовал UA:Перший
В программе сказано, что 8 января самолет чартерный Фалькон 7х с турецкой регистрацией вылетел с Мальдив. Схемы встретили этот борт в Борисполе.
Президент фигурировал на курорте на Мальдивах под именем Mr Incognito Petro Ukraine. На один из самых дорогих курортов в мире, который размещен на отдельном острове, прилетели 8 человек взрослых и два ребенка (перелет туда и обратно с ожиданием обошелся в 188 тысяч долларов).
Кроме основной виллы с бассейном здесь есть гостиная, двухуровневые апартаменты, причал для лодок, зона СПА, зона трапез и свой пляж. Такой отдых стоил Порошенко и его спутникам не менее $46 тыс. в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей, то есть общая сумма расходов составила 276 тыс. долларов. И это только за проживание. Журналисты узнали, что за дайвинг президент заплатил 18,705 тыс. долларов, за завтраки - 10,791 тыс. долларов.
США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР, Израиль.
Іще для повноти картини йому треба було б проіржати: "Да мы вас в радиоактивный пепел, иго-го..."
В списке оказались глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер, глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, член этой комиссии Ричард Янг и следователь комиссии Мартин Дюббей, пишет РБК со ссылкой на два источника в аппарате верхней палаты российского парламента. Всего в первоначальный список войдут более десяти человек, уточнили собеседники агентства.
Персональные санкции к иностранным чиновникам, причастным к отстранению от Игр российской сборной, временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложит применить после зимней Олимпиады в Корее.
Ну просто подумай логически, бюджет США на оборонку - 700 млрд.
А рф - 46 млрд.
Сравнить только флот США. Это плавающий осров с нереальным арсеналом. В океане они №1.
Авиация тоже самое. Потому что модернизация идет полным ходом, бюджет позволяет.
А рф только обслуживает то что построено было 10-20 лет назад.
Если есть истребители такого класса почему бы и нет с ракетой?
Силиконовая долина - лучший умы планеты сидят и работают все во благо США.
если мы о США говорим.
США конкретно взялось за них, пакет санкций там серьезный
готовит некий "Офис" рядом с Минфином США. Там ребята серьезные. Первый пакет дал эффект вот только сейчас, когда в рф объявили о закрытии резервного фонда. Была подушка из нефтедолларов и нет подушки. Этот "Офис" делал харакири Каддафи и центробанку Ливии. 30 млрд. в раз и заморозили. Короче новый список санкции будут 25-29 января 2018 года. Ждать немного. Ящик пандоры - я бы так назвал бы этот пакет санкции.