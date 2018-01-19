Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, - Лавров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продление моратория на любые ядерные взрывы.

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