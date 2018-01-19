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 Общество
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Все про:Университет (122) отопительный сезон (129)

 Перенос занятий в Киевском университете Шевченко соответствует утвержденному год назад учебному плану вуза, - замминистра образования Рашкевич

Перенос Киевским национальным университетом им. Т. Г. Шевченко занятий на месяц было запланировано руководством вуза еще год назад, а не вызвано тем, что у вуза нет средств на отопление помещений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала  "Прямой" заявил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

"Есть такое понятие, как структура семестра. Как правило, в каждом университете семестр имеет 20 недель. Но его внутренняя структура различна ... В других университетах это может 15 аудиторных недель, плюс 3 часа самостоятельной работы и так далее. И, собственно, академическая автономия университетов заключается в том, что они по-разному строят структуру. И в зависимости от того, как они ее построили - я говорю об аудиторных занятиях - могут начинаться в одних быстрее, у других позже. Это, кстати, Киевский университет Шевченко очень подробно объяснил. Причем эту структуру семестра и графиков они утвердили еще год назад. И было очень странно, что этот скандал возник только в январе месяце этого года", - заявил он.

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Заместитель министра также отметил, что университеты обязаны обеспечить определенное качество образования, в том в числе и температуру помещения.

"Мы должны четко зафиксировать определенные исходные условия - реальное состояние, которое мы имеем. Во-первых, ни для кого не секрет, что университеты недофинансируются в контексте оплаты за коммунальные услуги. И для страны, которая находится фактически в состоянии войны, ожидать какого-то финансового чуда в финансировании высшего образования не приходится, - добавил Рашкевич.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко переведены на дистанционное обучение из-за проблем с оплатой отопления помещений.

Однако позже в КНУ отрицали эту информацию, заявив, что ректорат сформировал график учебного процесса на 2017/2018 учебный год с учетом предложений студенческого самоуправления, а оплата за услуги ЖКХ за январь осуществлена ​​в установленном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/n3045289
 
 
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Пока эти дэбилы с такими объяснениями будут у власти у 95 квартала гастроли и сценки никогда не закончатся ...
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100%!!! Ясен пень! Что это рыло еще кукарекать будет? Педики в трауре!!!
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Этот рашкевич сам же и запутался в своих "аргументах". С одной стороны он подчёркивает, что университеты должны поддерживать температуру в аудиториях, а с другой стороны, что универы недофинансируются "в контексте оплаты за коммунальные услуги". Хоть бы за текстом следил! Перенос занятий в Киевском университете Шевченко соответствует утвержденному год назад учебному плану вуза, - замминистра образования Рашкевич - Цензор.НЕТ 1191
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Перенос занятий в Киевском университете Шевченко соответствует утвержденному год назад учебному плану вуза, - замминистра образования Рашкевич - Цензор.НЕТ 3171 Они о зимних холодах еще год назад договорились. По мойму раньше. Как Барыга с Гнойсманом пришли к власти так и решили что п***ц науке, валите лучше в Польшу сраки мыть и валюту в страну заробатывать...
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Ниче вы не понимаете. Ето новая стратегия обороны соевого гавнокомандующего. Отключить отопление у всех заведениях чтобы враг не смог с помощью тепловизора обнаружить цели...
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Официально перенести каникулы с лета на зиму - и тогда все станет на свои места!
Но ни в коем разе не ускорять обучение, уплотнять, переносить определенные занятия...все знают, что такое отработка...в лучшем случае 1 занятие вместо 2-3, а в худшем - полная фикция.
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цена за отопление настолько высока, что сожрет все деньги даже с платных специальностей и студентов-контрактников. В результате получилась почти заочка.
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Давайте об образовании расставим все на свои места.
Кто знает случаи, когда фирмы или заводы заказывали специалистов в ВУЗах и платили за их обучение? Такого нет, все берут все в государства за-даром!
Никто не спрашивает с ВУЗа за качество студента, студент тот ищет работу себе сам и часто вообще не по специальности...
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Так почему налогами мы должны проплачивать эту имитацию бурной деятельности?
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угу, спробували б ви не "запланувати" заднім числом, "...німії, подлії раби! Підніжки царськії, соєві , лакеї"



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Перенос занятий в Киевском университете Шевченко соответствует утвержденному год назад учебному плану вуза, - замминистра образования Рашкевич.

А цей учбовий "план", мабуть, на колінах писали вчора і сьогодні після витоку інформації у ЗМІ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПеренос занятий в Киевском университете Шевченко соответствует утвержденному год назад учебному плану вуза, - замминистра образования Рашкевич
 
 
 
 
 
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