Перенос занятий в Киевском университете Шевченко соответствует утвержденному год назад учебному плану вуза, - замминистра образования Рашкевич.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

"Есть такое понятие, как структура семестра. Как правило, в каждом университете семестр имеет 20 недель. Но его внутренняя структура различна ... В других университетах это может 15 аудиторных недель, плюс 3 часа самостоятельной работы и так далее. И, собственно, академическая автономия университетов заключается в том, что они по-разному строят структуру. И в зависимости от того, как они ее построили - я говорю об аудиторных занятиях - могут начинаться в одних быстрее, у других позже. Это, кстати, Киевский университет Шевченко очень подробно объяснил. Причем эту структуру семестра и графиков они утвердили еще год назад. И было очень странно, что этот скандал возник только в январе месяце этого года", - заявил он.

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Заместитель министра также отметил, что университеты обязаны обеспечить определенное качество образования, в том в числе и температуру помещения.

"Мы должны четко зафиксировать определенные исходные условия - реальное состояние, которое мы имеем. Во-первых, ни для кого не секрет, что университеты недофинансируются в контексте оплаты за коммунальные услуги. И для страны, которая находится фактически в состоянии войны, ожидать какого-то финансового чуда в финансировании высшего образования не приходится, - добавил Рашкевич.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко переведены на дистанционное обучение из-за проблем с оплатой отопления помещений.

Однако позже в КНУ отрицали эту информацию, заявив, что ректорат сформировал график учебного процесса на 2017/2018 учебный год с учетом предложений студенческого самоуправления, а оплата за услуги ЖКХ за январь осуществлена ​​в установленном порядке.