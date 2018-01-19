 Адвокат Полозов начал публикацию материалов по делу крымского политзаключенного Чийгоза

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"В предверии четвёртой годовщины Дня крымского сопротивления (26 февраля) я начинаю цикл публикаций протокола судебных заседаний по делу Ахтема Чийгоза.

Все показания потерпевших, свидетелей, весь ход судебного процесса зафиксированы и позволяют понять какие именно события разворачивались в Симферополе накануне российской оккупации Крыма. Хештег этих публикаций #26февраля", - отметил Полозов.

Ссылка на альбом

Как сообщалось, 25 октября 2017 года Россия неожиданно освободила заместителей председателя Меджлиса Умерова и Чийгоза, передав их Турции, после чего они прибыли в Киев. По данным турецкого телеканала Haberturk, правительство Турции обменяло Чийгоза и Умерова на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

Вместе с тем администрация президента РФ на запрос адвокатов Чийгоза и Умерова о предоставлении сведений об основаниях вывоза их подзащитных из Крыма ответила, что это информация "с ограниченным доступом".

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков и приговорили к 8 годам колонии. Умеров был приговорен к двум годам колонии-поселения по обвинению в "призывах к нарушению территориальной целостности РФ" за выражение в эфире телеканала ATR касательно того, что "Крым - это Украина".