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 Адвокат Полозов начал публикацию материалов по делу крымского политзаключенного Чийгоза

Накануне четвертой годовщины Дня крымского сопротивления (26 февраля) адвокат Николай Полозов начал цикл публикаций протокола судебных заседаний по делу Ахтема Чийгоза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"В предверии четвёртой годовщины Дня крымского сопротивления (26 февраля) я начинаю цикл публикаций протокола судебных заседаний по делу Ахтема Чийгоза.

Все показания потерпевших, свидетелей, весь ход судебного процесса зафиксированы и позволяют понять какие именно события разворачивались в Симферополе накануне российской оккупации Крыма. Хештег этих публикаций #26февраля", - отметил Полозов.

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Как сообщалось, 25 октября 2017 года Россия неожиданно освободила заместителей председателя Меджлиса Умерова и Чийгоза, передав их Турции, после чего они прибыли в Киев. По данным турецкого телеканала Haberturk, правительство Турции обменяло Чийгоза и Умерова на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

Вместе с тем администрация президента РФ на запрос адвокатов Чийгоза и Умерова о предоставлении сведений об основаниях вывоза их подзащитных из Крыма ответила, что это информация "с ограниченным доступом".

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков и приговорили к 8 годам колонии. Умеров был приговорен к двум годам колонии-поселения по обвинению в "призывах к нарушению территориальной целостности РФ" за выражение в эфире телеканала ATR касательно того, что "Крым - это Украина".

Источник: https://censor.net.ua/n3045288
 
 
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Виктор Шендерович, Эхо.
Экстремист Джефферсон

Начал читать одну хорошую книгу про Америку, а в ней, с места в карьер, эдакий вот призыв к экстремизму:
«Мы считаем очевидными истинами, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся - жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия управляемых, и что если какое-либо правительство препятствует достижению этих целей, то народ имеет право изменить или уничтожить его…»
«Изменить или уничтожить», представляете?
Прямо в преамбуле к Декларации Независимости, битыми словами!
Так и живет ихнее начальство в смертном страхе третью сотню лет. И ни одной узурпации власти, заметьте. И четвертый уже с начала века президент США идет помаленьку на фиг, а у нас все вот эта вот, мохом покрывающаяся, стабильность…
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Умєрова та Чійгоза звільнили, бо у Туреччині дійсно спіймали російських шпигунів, діяльність яких зіпсувала російско-турецькі стосунки. Але Туреччина віддала кацапських покидьків, бо кримські татари більш важливі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАдвокат Полозов начал публикацию материалов по делу крымского политзаключенного Чийгоза
 
 
 
 
 
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