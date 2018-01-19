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 Дочь Ноздровской Анастасия заявила об угрозах в свой адрес

Дочь погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия заявляет об угрозах, поступающих ей в социальных сетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Это происходит в социальных сетях. Мне постоянно пишут в комментарии, в личные сообщения, там "ты хочешь к маме?", "тебе, собаке, сказали, как себя вести, что нужно говорить, а ты мутиш воду". Такого рода угрозы звучат постоянно от разных людей. А когда я захожу на страницы этих людей, то оказывается, что это обычные фейки. То есть страницы намеренно создаются, чтобы так запугивать меня", – рассказала Анастасия после заседания Апелляционного суда Киева, где рассматривалось обжалование ареста подозреваемого в убийстве ее матери.

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По словам девушки, она подала заявление об этом в правоохранительные органы. Анастасия Ноздровская подтвердила назначение семье государственной охраны. В полиции пока эту информацию не комментировали.

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Также смотрите: Суд рассматривает апелляцию Россошанского на меру пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

 8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.

Источник: https://censor.net.ua/n3045286
 
 
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Якщо іще, не дай Боже, і з дочкою щось станеться, то буде повний піз... капець.
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"Вот когда убьют тогда и приходите" (с) совок
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Настя, если читатешь тут.. прими мои, наши, соболезнования... очень скорбим...
Бери, бабшку и деда - едьте в посольство США и просите убежища. Как сделала вдова Георгия Гонгадзе... К сожалению, угрозы реальны, эти упыри не остановяться.. если не сразу так потом... тебя же не будут охранять вечно.. В Штатах получишь образование, вырастишь детей.. кто знает, может вернешся в Украину и сможешь что то сделать. Пойми меня правильно..
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так убийцу же схватили бравые полицаи и он во всем сознался, кого еще бояться ей?
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Там та ещё семейка Адамсов! Есть кого бояться!
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Агент ФСБ на пару дней раньше с Мальдив вернулся...и обещал лично взять все на контроль.
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Вы как кто хотите,Панове. Моя дочь тренирована в обращении с короткотволом,в том числе в "стрессовых ситуациях",носит S&W ,38 револьвер. Жена носит S&W Bodyguard, 380acp, полуавтомат.Сам ношу ПМ ГДР-овского пр-ва(антиквариат,шоб Вы знали).
Вам и Вашим - удачи,рекомендую классы по дзю-до.
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Це нормально так постійно носити зброю, бо відомо навіть про рушницю, що висить на стіні...
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И на стенах висит,и в сейфах стоит.И в карманах лежит.И в прикроватных тумбочках. И у внучки 4-х лет от роду - 4 ствола,и она может давать уроки по обращению с огнестрелом в ВС США.
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Glock 18 магазин 33 .
Сейф и Ключик ..скушала.
Хотя Детка выросла и Муж вабще забыл что такое Сейф.
Одна Я вспоминаю.+Налоговая.
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да, дети они такие, то ключик скушают, то с глоком в школу придут, кормите их чаще
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Что так страшно в америках? Нахрена его носить если только не в гетто с нигами проживаете.
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Россошанський вже відмовляється від свого зізнання стосовно вбивства Ноздровської. Багато фактів вказують, що саме вбивство було набагато складніше, ніж версія слідства. Дійсно, що в таких умовах необхідна охорона для Анастасії.
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ну Может Я Старенькая..и у Меня Только Одна Соц.Сеть-Реальная.
В Реальной-НЕ ПИШУ,а в остальные вабще Не заглядываю.
и то СОТНИ УГРОЗ.
Но такие Милые с Дивана......
Ерунда все это и Притянуто.
а Семье-проволить Человека и Крепиться.
Дочь Ноздровской Анастасия заявила об угрозах в свой адрес - Цензор.НЕТ 75
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наконец-то! я нашел тебя, настоящий спам
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДочь Ноздровской Анастасия заявила об угрозах в свой адрес
 
 
 
 
 
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