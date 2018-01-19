 Дочь Ноздровской Анастасия заявила об угрозах в свой адрес

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Это происходит в социальных сетях. Мне постоянно пишут в комментарии, в личные сообщения, там "ты хочешь к маме?", "тебе, собаке, сказали, как себя вести, что нужно говорить, а ты мутиш воду". Такого рода угрозы звучат постоянно от разных людей. А когда я захожу на страницы этих людей, то оказывается, что это обычные фейки. То есть страницы намеренно создаются, чтобы так запугивать меня", – рассказала Анастасия после заседания Апелляционного суда Киева, где рассматривалось обжалование ареста подозреваемого в убийстве ее матери.

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По словам девушки, она подала заявление об этом в правоохранительные органы. Анастасия Ноздровская подтвердила назначение семье государственной охраны. В полиции пока эту информацию не комментировали.

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.