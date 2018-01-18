 Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина, - глава МИД Сийярто

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сийярто сообщил, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока им нарушаются европейские и международные права. .

Как утверждает венгерский министр, Венгрия готова к консультациям и заключения договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье.

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Министр отметил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный закон Украины как таковой, направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Венгрией и Украиной.

По словам Сийярто, это все совпадает с ожиданиями Евросоюза, согласно которым, уже полученные нацменьшинствами права нельзя отбирать.

Министр добавил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.

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Он отметил, что в Будапеште с тревогой следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые, по его мнению, дискриминируют права нацменьшинств. Сийярто сказал, что уже началась предварительная работа по подготовке закона о среднем образовании в Украине, но относительно этого не было консультаций с Венгрией и закарпатскими венграми.

Напоминаем, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который набрал силу 28 сентября прошлого года.

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