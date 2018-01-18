 Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина, - глава МИД Сийярто

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сийярто сообщил, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока им нарушаются европейские и международные права. .
Как утверждает венгерский министр, Венгрия готова к консультациям и заключения договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье.
Министр отметил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный закон Украины как таковой, направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Венгрией и Украиной.
По словам Сийярто, это все совпадает с ожиданиями Евросоюза, согласно которым, уже полученные нацменьшинствами права нельзя отбирать.
Министр добавил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.
Он отметил, что в Будапеште с тревогой следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые, по его мнению, дискриминируют права нацменьшинств. Сийярто сказал, что уже началась предварительная работа по подготовке закона о среднем образовании в Украине, но относительно этого не было консультаций с Венгрией и закарпатскими венграми.
Напоминаем, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который набрал силу 28 сентября прошлого года.
А раньше было " Выступит против!"
Так, гляди, доберёмся и до "Вы нас не так поняли... Естественно, что мы поддерживаем стремление Украины в НАТО".
Завжди з повагою ставився і ставлюсь до Семена Глузмана.
А його сумний пост перепощую для тих, хто досі вірить у те, що у країни досі добре реноме закордоном....
Семён Глузман
В который раз почувствовал себя глухонемым… Сегодня встретил знакомого европейского дипломата. Он готовится к отъезду из Украины, такая у ни работа, больше трех лет в одной стране задерживаться нельзя.
Разговорились. Зная, что он уезжает, задал ему несколько прямых вопросов. Очень прямых. Его ответы были куда пессимистичнее, чем я ожидал. И я не очень радостно оцениваю наше ближайшее будущее, но его прогноз был попросту страшным. Подробнее рассказать не могу. Догадываюсь, что это мнение не одного человека, а его министерства иностранных дел.
Я на этот раз был не сдержан, укорял собеседника в том, что его молчание здесь, внутри Украины, способствует дальнейшему гнилостному разложению государственной власти. Он ответил достаточно грубо: «Не перекладывайте вину на меня, это вы голосовали за этого президента и этих депутатов».
Оказалось, что он внимательно следит за моими публикациями. Заговорили о нашем министерстве здравоохранения. Принципиально соглашаясь с моими оценками, он заметил: «Да, всё это так, но посмотрите, медицинская общественность с Супрун не ссорится. Боится возражать. Вы все в Украине безголосые. Вы все еще советские. И в этом все ваши проблемы. Когда я начинал свою работу в Украине, я сочувствовал всем вам. Сейчас, уезжая, я понимаю, что покидаю большой осколок СССР. Даже агрессивный и жестокий Путин не смог вас разбудить. Извините меня за такое: вы обречены на рабское существование, вы не хотите жить по-европейски..».
Сожалею, что не могу назвать этого дипломата и его страну. Мы расстались плохо. Наше прощальное рукопожатие было холодным.
Не было бы закона об образовании в Украине, угры бы придумали что нибудь другое, что бы угодить РФ и нагадить Украине, ведь Украина в НАТО, означает конец имперским мечтам угро-рашки, да и уграм придется закатить губу обратно, а так пока могут мечтать об оккупации Закарпатья.