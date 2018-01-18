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 Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина, - глава МИД Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сийярто сообщил, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока им нарушаются европейские и международные права. .

Как утверждает венгерский министр, Венгрия готова к консультациям и заключения договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Вместо того, чтобы смягчить конфликты, Украина готовит новые ограничения прав меньшинств, - глава МИД Венгрии

Министр отметил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный закон Украины как таковой, направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Венгрией и Украиной.

По словам Сийярто, это все совпадает с ожиданиями Евросоюза, согласно которым, уже полученные нацменьшинствами права нельзя отбирать.

Министр добавил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.

Также читайте: Венгрия не так читает заключение Венецианской комиссии, как все остальные: сближения позиций не наблюдается, - Пристайко

Он отметил, что в Будапеште с тревогой следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые, по его мнению, дискриминируют права нацменьшинств. Сийярто сказал, что уже началась предварительная работа по подготовке закона о среднем образовании в Украине, но относительно этого не было консультаций с Венгрией и закарпатскими венграми.

Напоминаем, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который набрал силу 28 сентября прошлого года.

Также читайте: Хочется верить, что Венгрия прекратит препятствовать евроатлантическим стремлениям Украины после выводов Венецианской комиссии, - Климпуш-Цинцадзе

Источник: https://censor.net.ua/n3045285
 
 
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Мы переживем и этот очередной бзык "великой" Венгрии.
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ой ли великой быстрее тупоголовой и с полной амнезией на 1956 год Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО-Україна, - глава МЗС Сійярто - Цензор.НЕТ 1243
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У НАТО есть чему поучиться у нас у воюющей страны. Так что мнение венгров никому не интересно.
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Этот Петер всерьез все еще считает Украину частью австро-венгрии? Блядь, ну не везет с соседями, так не везет...
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++! Этот Петер ещё один пи9ар со своим Изыком вонючим! Точно, что с соседями нам просто прёт!!! Петер на Петере и блин ещё нашим Петером погоняют!!! Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина, - глава МИД Сийярто - Цензор.НЕТ 4459
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Да уж, один восточный чего стоит, а тут ещё западные пытаются поднасрать.
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Они могут запретить консервы из персиков (Глобус) . Жуть ... Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО-Україна, - глава МЗС Сійярто - Цензор.НЕТ 2194
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Недо австріяки явно переграють в своєму театрі для одного.
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Не надо австрийцам предьяву венграм написать что вы всего лишь часть известной империи и никакой вы не народ и не нация
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шото этих комичных сряйло в последнее время слишком много...
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Щоб Угорщина погодилась, треба до їхніх йоббіків послати наших лолойоббіків.
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Мало им однога Ракоши показалось; забыли мадьяры уроки истории.
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"Не будет способствовать"? Уже так?

А раньше было " Выступит против!"

Так, гляди, доберёмся и до "Вы нас не так поняли... Естественно, что мы поддерживаем стремление Украины в НАТО".
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Славич, я тебе лайк поставила. Теперь меня уволят? Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина, - глава МИД Сийярто - Цензор.НЕТ 7387
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Да нет, просто Славич тебе шоколадку новой почтой должен выслать Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО-Україна, - глава МЗС Сійярто - Цензор.НЕТ 321
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по моему магуар по размерам меньше запорожской области.
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йовбаки негодуют. Подстилки кремлядские.
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Помнится мне,Греция тоже выпендривалась,грозилась свалить из Евросоюза,устраивала демарши.. И что? Это Англия может себе позволить многое.
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От небызизвестного El Murid по поводу современной роисии: "...Однако никогда еще Запад не сталкивался с таким масштабом проблем, который сегодня исходит от России. Огромная страна захвачена преступным синдикатом и является по сути полноценным Мафия стейт. Это не какое-нибудь Никарагуа с его карикатурным мафиозным президентом Сомосой или сидящий в сельве Медельинский картель. Это именно государство, причем ядерное. Токсичные триллионы, которые валом прут из России в западную систему, и прикрытые возможностями государства, защищающего их, являются проблемой. Дело в том, что мафия не просто прячет свои деньги, но легализует их и начинает использовать, переформатируя уже западный деловой и политический ландшафт "под себя", создавая комфортные и привычные условия, к которым она привыкла в России. А это означает, что российские мафиози тащут с собой совершенно иной, качественно иной уровень коррупции и преступности, разлагая Запад и превращая его в точно такой же криминальный бантустан, в который сейчас превратилась Россия."
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Хто вас дрібних куйло- шісток буде слухати, одні понти перед своїм лохторатом.
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Професійний рішучий термінатор - генейальний пльокуйоль рішуче повідомив суспільству прямо в телекамери, що все що вкрадено після попереднього злочиноого угруповання - вкрадено на законних підставах
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Да как то пох. Тут пол страны своих тупорылых и хитрожопых предателей хватает. И вообще у Украины нет будущего. Если даже Рашка выведет войска то украинцы сами себя уничтожат, и удавят за кило гречки или соевый батончик.
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вокруг венгров всё крутится в мире к ним даже кимченЫн прислушивается.....
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"Отдайте нам Закарпатье и мы будем дружить". Венгры решили перехитрожопить самих себя.
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эти придурки потеряют еще и половину Венгрии Называется доп"здятся Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО-Україна, - глава МЗС Сійярто - Цензор.НЕТ 9859
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Петер Сийярто обыкновенная московская шлюжка Я думал что в Будапеште что кто то остался хоть с какой то памятью но по всей видимостью УРОКИ 1956 года этих придурков ничему не научили
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А кто-нибудь считал жителей Закарпатья с венгерскими паспортами? Т.е., с присягой на верность другому государству и это дурно пахнет. Во всяком случае, пока у Венгрии не испортится аппетит на Закарпатье, о НАТО Украине даже не мечтать.
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Олександр Доній

Завжди з повагою ставився і ставлюсь до Семена Глузмана.
А його сумний пост перепощую для тих, хто досі вірить у те, що у країни досі добре реноме закордоном....
Семён Глузман

В который раз почувствовал себя глухонемым… Сегодня встретил знакомого европейского дипломата. Он готовится к отъезду из Украины, такая у ни работа, больше трех лет в одной стране задерживаться нельзя.

Разговорились. Зная, что он уезжает, задал ему несколько прямых вопросов. Очень прямых. Его ответы были куда пессимистичнее, чем я ожидал. И я не очень радостно оцениваю наше ближайшее будущее, но его прогноз был попросту страшным. Подробнее рассказать не могу. Догадываюсь, что это мнение не одного человека, а его министерства иностранных дел.
Я на этот раз был не сдержан, укорял собеседника в том, что его молчание здесь, внутри Украины, способствует дальнейшему гнилостному разложению государственной власти. Он ответил достаточно грубо: «Не перекладывайте вину на меня, это вы голосовали за этого президента и этих депутатов».
Оказалось, что он внимательно следит за моими публикациями. Заговорили о нашем министерстве здравоохранения. Принципиально соглашаясь с моими оценками, он заметил: «Да, всё это так, но посмотрите, медицинская общественность с Супрун не ссорится. Боится возражать. Вы все в Украине безголосые. Вы все еще советские. И в этом все ваши проблемы. Когда я начинал свою работу в Украине, я сочувствовал всем вам. Сейчас, уезжая, я понимаю, что покидаю большой осколок СССР. Даже агрессивный и жестокий Путин не смог вас разбудить. Извините меня за такое: вы обречены на рабское существование, вы не хотите жить по-европейски..».
Сожалею, что не могу назвать этого дипломата и его страну. Мы расстались плохо. Наше прощальное рукопожатие было холодным.
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Ага. Пётр Алексеевич не желает передавать страну во внешнее управление. Потому дипломат и разочарован.
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Ох как это ты выложил "в тему" в теме про глиста йобика! Прям других тем не было и именно в эту это надо было выложить.
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Жрать меньше не пробовал ? Похудеешь очень быстро.
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каждое гавно под крышей нато может тявкать что угодно, хотя Украина в раз 20 мощнее по оружию.
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Так заберите их к себе эти меньшинства на родину, они нам так здесь нужны ваши мадьяры , как зайцу стоп сигнал, один хрен ни один из них не патриот Украины и за нашу страну воевать не станет
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И с каких это пор неонацистские власти Венгрии, стали трактовать эталоны демократии, европейские и международные права?
Не было бы закона об образовании в Украине, угры бы придумали что нибудь другое, что бы угодить РФ и нагадить Украине, ведь Украина в НАТО, означает конец имперским мечтам угро-рашки, да и уграм придется закатить губу обратно, а так пока могут мечтать об оккупации Закарпатья.


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Венгерский фашист - младший брат руSSкого фашиста!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВенгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина, - глава МИД Сийярто
 
 
 
 
 
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