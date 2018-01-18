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 Апелляционный суд оставил под стражей Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской

Апелляционный суд Киевской области оставил под стражей до 8 марта Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Такое решение коллегия судей приняла 18 января, отклонив жалобу защиты на арест, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Россошанский участвовал в заседании через видеосвязь из СИЗО. У него также появился новый защитник Алексей Цыбенко, который заявил, что Россошанский оговорил себя. Сам подозреваемый на заседании это заявление не стал комментировать.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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 8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.

Источник: https://censor.net.ua/n3045284
 
 
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Не ко всем документам? Ну видно к секретным не допускают - у них же допуска по форме нет? Ещё одна победа!!!! Судебная реформа!!!! Ура Пєдро! Ура!
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Дед на следственном эксперименте статистку еле километр протащил...
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причем тут это? у вас с головой всё в порядке?
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в стиле: качайтесь, шоб потом трупы без проблем на себе таскать?
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