 Апелляционный суд оставил под стражей Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской

Такое решение коллегия судей приняла 18 января, отклонив жалобу защиты на арест, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Россошанский участвовал в заседании через видеосвязь из СИЗО. У него также появился новый защитник Алексей Цыбенко, который заявил, что Россошанский оговорил себя. Сам подозреваемый на заседании это заявление не стал комментировать.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.