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Все про:Измаил (102) мародерство (228) Одесская область (1375) Нацполиция (6726) Национальная гвардия (1015)

 Нацполиция и Нацгвадия усиленно патрулируют Измаил "для предотвращения случаев мародерства"

В Одесской области дополнительные патрули Национальной гвардии и Нацполиции вышли на улицы города Измаил, который утром был обесточен из-за непогоды и остался без света, воды, тепла.

Как сообщил мэр города Андрей Абрамченко, такое решение принято "для предотвращения случаев мародерства", передает Цензор.НЕТ, со сссылкой на Радио Свобода. 

По состоянию на 20:00 в городе частично восстановлено электро- и водоснабжение объектов медико-социальной инфраструктуры.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 531 населенный пункт на Одесчине остался без электричества из-за непогоды, - ГСЧС

Всего в Одесском регионе обесточены 558 населенных пунктов, сообщили на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.

18 января Одесса и Одесская область оказались под влиянием активного циклона. К югу и северу региона он принес мощные снегопады и снег с дождем, в областной центр - сильный дождь. Осадки сопровождались шквалистым ветром.

Также смотрите: Измаил остался без воды, тепла и электроснабжения из-за непогоды, - мэр Абрамченко. ФОТО

По данным Гидрометцентра, по состоянию на 14:00 в Одессе выпало 35 мм осадков, это составляет 83% ежемесячной нормы. Вследствие дождя, который продолжался до вечера, ряд одесских улиц были подтоплены.

По прогнозу синоптиков, в ночь на Крещение температура снизится до 2-7 градусов ниже нуля, на дорогах образуется гололедица.

Также читайте: Из-за погодных условий на Одесчине временно ограничено движение в пунктах пропуска на украинско-молдавской границе, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3045283
 
 
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Що в нас за лінії енергозабезпечення, що під час кожної негоди сотні населених пунктів залишаються без світла? Космічні кораблі літають, а тут все старе і допотопне!
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А у нас тарифи баригам у кишені перераховуються, а не як у людейсв розвиток інфраструктури. І будк так до тиз пір поки ми цих бариг будем обирати у владу!
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это напрасно их жители Измаила разрешили. Просто им нужно было вспомнить Княжичи.
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Побольше рашистов в энергетике, ещё и не такое будет. Бабаковы-григоришины своё делают исправно.
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Во, кому щас реально хреново! И главное, как я понял, из ИНЕТа- там пока без перспектив. Ураганный ветер не дает ремонтировать. 23 опоры высоковольтные легли!!! Никаких диверсантов не надо. Снежок с ветерком.
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Фирташи и ахметики украли все облэнерго и собирают с населения деньги . никакой модэрнизацией и оновлением оборудования не занимаются . = результат - полстраны обесточено . поэтому нужно национализировать все эти стратегические обьекты , а фирташей с ахметиками переловить и пересажать ублюдков .
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Кстати о мародёрст... хотя тут даже и не мародёрство, а заслуженное наказание. Ибо нех!
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Шота многоВАТО у патриота собеседников из числа ваты. Десять штук только за сегодня!
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Фабрика троллей плешивого КГБиста переехала с Савушкина 55, в Бизнес-Центр "Лахта-2" по улице Оптиков в Бандиццком Питирьбюргере.Заняв аж 4 этажа элитного здания...
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