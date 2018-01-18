 Нацполиция и Нацгвадия усиленно патрулируют Измаил "для предотвращения случаев мародерства"

Как сообщил мэр города Андрей Абрамченко, такое решение принято "для предотвращения случаев мародерства", передает Цензор.НЕТ, со сссылкой на Радио Свобода.

По состоянию на 20:00 в городе частично восстановлено электро- и водоснабжение объектов медико-социальной инфраструктуры.

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Всего в Одесском регионе обесточены 558 населенных пунктов, сообщили на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.

18 января Одесса и Одесская область оказались под влиянием активного циклона. К югу и северу региона он принес мощные снегопады и снег с дождем, в областной центр - сильный дождь. Осадки сопровождались шквалистым ветром.

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По данным Гидрометцентра, по состоянию на 14:00 в Одессе выпало 35 мм осадков, это составляет 83% ежемесячной нормы. Вследствие дождя, который продолжался до вечера, ряд одесских улиц были подтоплены.

По прогнозу синоптиков, в ночь на Крещение температура снизится до 2-7 градусов ниже нуля, на дорогах образуется гололедица.

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