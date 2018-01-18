 Ситуация в Украине будет обсуждаться во время европейского турне Тиллерсона, - Госдепартамент США

Об этом сообщила в четверг, во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Государственный секретарь Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос (Швейцария) в период 21-27 января", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.
По её словам, 21 января Тиллерсон прибудет в Великобританию, где встретится с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по вопросам национальной безопасности Марком Седвиллом. Стороны обсудят взаимодействие по международным вопросам, "в том числе Иран, Сирию, Ливию, Северную Корею, а также Украину".
Уже 23 января Тиллерсон посетит Париж, где проведет встречу с руководством страны для обсуждения глобальных проблем, вызывающих беспокойство", в списке которых также значится ситуация в Украине.
С 24 по 26 января госсекретарь присоединится к делегации во главе с президентом США в Давосе состоится Всемирный экономический форум. После этого, 26 января глава Госдепартамента США посетит Варшаву.
"Он встретится с высшим руководством Польши для обсуждения ряда вопросов, в том числе двусторонних отношений, глобальных вызовов, региональной безопасности и экономического процветания", - отметила пресс-секретарь Госдепартамента США.
Уже 23 января Тиллерсон посетит Париж, где проведет встречу с руководством страны для обсуждения глобальных проблем, вызывающих беспокойство", в списке которых также значится ситуация в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3045282
Соромно. Наша однотуровна свиня буде бігати за спонсорами, а потім нам розповідати який він, бляяять, патріот.!!!!!!!
Смерь ворогам.
Це все - до сраки:
І та хатина край села,
І ті червоні в полі маки
Це все - х*йня!
Є тільки ти і я,
Та й ти - х*йня!
Є тільки я.
ТРАМП: ВОЛЁДЭНЬКА, А НА…Я Ж ТЫ ИХ НАДЕЛ))) (из коментов)
скоро начнутся аресты, счетов...