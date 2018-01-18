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 Ситуация в Украине будет обсуждаться во время европейского турне Тиллерсона, - Госдепартамент США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в течение следующей недели посетит страны Европы, где обсудит в том числе ситуацию в Украине.

Об этом сообщила в четверг, во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государственный секретарь Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос (Швейцария) в период 21-27 января", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

По её словам, 21 января Тиллерсон прибудет в Великобританию, где встретится с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по вопросам национальной безопасности Марком Седвиллом. Стороны обсудят взаимодействие по международным вопросам, "в том числе Иран, Сирию, Ливию, Северную Корею, а также Украину".

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Уже 23 января Тиллерсон посетит Париж, где проведет встречу с руководством страны для обсуждения глобальных проблем, вызывающих беспокойство", в списке которых также значится ситуация в Украине.

С 24 по 26 января госсекретарь присоединится к делегации во главе с президентом США в Давосе состоится Всемирный экономический форум. После этого, 26 января глава Госдепартамента США посетит Варшаву.

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"Он встретится с высшим руководством Польши для обсуждения ряда вопросов, в том числе двусторонних отношений, глобальных вызовов, региональной безопасности и экономического процветания", - отметила пресс-секретарь Госдепартамента США.

Источник: https://censor.net.ua/n3045282
 
 
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Звучит как приговор... "Это вы выбрали этого президента и этих депутатов!" И резануло то, что мы боимся себе озвучить - " большой осколок империи". Увы, но это правда. Совок и вата Майдан пережили со страхом. Страхом перемен, к которому они ментально не готовы. И пошли выбрали барыгу вместо зэка. А теперь воют от цен и тарифов. Это все, что для них важно. Не невозможность лучшего будущего из-за "элит", которых выбирает это электоральное болото. Не из-за понимания того, что их не легкая жизнь это последствия их выбора. Нет, у ваты виноваты все, кроме нее самой.
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Ваших соплеменников, господин Глузман, что бы не были рабами, по пустыне водили сорок лет. А нас с вами, господин Вальцман водит за нос всего четвертый год. Потому у нас все еще впереди.
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Как бы все нормально схвачено. Однако почему-то Украина визитом не охвачена.
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СЛАВА УКРАІНІ.
Уже 23 января Тиллерсон посетит Париж, где проведет встречу с руководством страны для обсуждения глобальных проблем, вызывающих беспокойство", в списке которых также значится ситуация в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3045282

Соромно. Наша однотуровна свиня буде бігати за спонсорами, а потім нам розповідати який він, бляяять, патріот.!!!!!!!
Смерь ворогам.
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Це все - х*йня,
Це все - до сраки:
І та хатина край села,
І ті червоні в полі маки
Це все - х*йня!
Є тільки ти і я,
Та й ти - х*йня!
Є тільки я.
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УЙЛО: ДОНАЛЬД,НУ СНИМИТЕ ЖЕ С МЕНЯ САНКЦИИ(((
ТРАМП: ВОЛЁДЭНЬКА, А НА…Я Ж ТЫ ИХ НАДЕЛ))) (из коментов)
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Почему в Британию? сначала? а может потому что там все деньги олигархата крымля
скоро начнутся аресты, счетов...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСитуация в Украине будет обсуждаться во время европейского турне Тиллерсона, - Госдепартамент США
 
 
 
 
 
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