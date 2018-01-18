 Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Интерфакс.

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд ТрампФ)говорит: "Давай в другом месте (проведем)". Я говорю: "Давайте", - сказал Назарбаев в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - добавил президент Казахстана.

"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - сказал Назарбаев.

Также читайте: Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 31 января, - пресс-секретарь Кучмы Олифер