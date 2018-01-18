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 Политика Украины
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Все про:Назарбаев (139) Минск (1119) минские соглашения (2335) Трамп (1640)

 Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев 

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине, достигнута договоренность работать в этом направлении, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Интерфакс. 

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд ТрампФ)говорит: "Давай в другом месте (проведем)". Я говорю: "Давайте", - сказал Назарбаев в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - добавил президент Казахстана.

"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - сказал Назарбаев.

Также читайте: Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 31 января, - пресс-секретарь Кучмы Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3045280
 
 
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Желтая карточка бегуну на лыжах по асхвальту
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Нурсултан решил подсидеть Грыгоравыча?
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Таня, а Вас кто-то наказывает, если вы случайно лайк поставили, бо согласны с комментом, а лишь потом рассмотрели, кто написал?
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И Вас тоже кто-то за это наказывает? Сочувствую.
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не нужно так агрессивничать
Мол Европа, Трамп одни враги
Нужно следить не за языком, а за руками
В 14-м году было видно, что Европа ведет брыкливого Вову к 160 долларам за 1000кубов, а было еще 500.
Сегодня Трамп отжимает Европу энергетическую у Вовы
Только это прямым текстом не произносят
Тектонический сдвиги произошли в Китае
Обидно, что Украина исполняет роль наживки
И это правда,
но Киев это более, чем устраивает.
Там тоже нужно следить не за языком, а за ... ногами
Они там, от радости, гопак танцуют не переставая.
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Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев  - Цензор.НЕТ 6323 Просто подумала, что эти два старпера друг друга стоят и решила не поддерживать твой коммент. А что?
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Да ничего. Мне как-то... Просто увидел "лайк", а через секунду уже "Охрана!отмена!"

Переживаю за Вас. Подумал, мож у Вас там в тусовке за это какие карательные меры полагаются? Но рад, что Вам ничего за это не грозит.
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Да не переживай ты за меня так! Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев  - Цензор.НЕТ 3782 Я справлюсь!
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100% Многих переговорщиков там можно будет оставить просто на поселение! Для ощущения остроты вопросов!!! Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев  - Цензор.НЕТ 12
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Очередь Назарбаева строить из себя великого миротворца.
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Зачем менять шило на мыло, может Трамп у себя соберет, толку будет намного больше.
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В Стане нефти много. Можно и самим пиндосам поживиться и мишке таежному подгадить Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев  - Цензор.НЕТ 9592
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Там опасно! С дня на день вЯликая армия недоносков...то есть, недоросов под предводительством хернералиссимуса захерченка Лондон может захватить.
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Захерченко действительно обещал отомстить за бабушку, которую, по его словам, во время войны немцы держали в концлагере Рейкьявик.
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Іспанська фазенда лоліти підійде?
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я бы на месте ***** обиделся, но у него дела в банане, да и назарбаев друх
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Трампу не дешевле триста рыл купить, или дорого просят ?
тогда сам сможет задарма взять, на кой ему этот друх ?
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Лично для Назарбаева - уже был и Минск-1 и Минск-2, и оба мертворожденные. И встреч в Минске уже было 76!!!!!
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В Туркменистане еще проведите. Рухнаму почитайте.
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Казахстан будет ставить рашу в стойло при поддержке USA...... это вам не робкая Беларусь с двуликим батцькой.....
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Там такое же хитрожопое сидит, как и в Минске. Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев  - Цензор.НЕТ 5587
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может быть.... но более дальновидное чем в бульбастране раз отменил кацапские буквы, видно понимает за рашой прогресса нет и не будет.... Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев  - Цензор.НЕТ 5278
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ты явно в Казахстане небыл, там только гос учереждения с табличкой на казахском и то дублируются.
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бомбу на кремль и нах все переговоры
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Однозначно надо бы переехать в ту же Беларусь - в Беловежье: там пусть для начала снова хорошенько накатят - да возвернут под настроение нашего утраченного "ядерного петушка", которого Макарыч в свое время наивно прокакал.
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Я смотрю - им весело. Давайте туда, давайте сюда. На наших смертях себе пиар делают.
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Лукашенко вже й ніби не тиран і Назарбаєв так хоче .
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Зрозуміло,що це мені не подобається,але зрозуміло,що так я висловлюю згоду з Вашою думкою.
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А Петя тоже добился инвестиций в 50 миллиардов в свою страну. Только кто сказал что Петина страна Украина а не Испания и Панама...
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ЕС тоже собирается предложить перенести с Украины безвиз, ровно также ,как барыги переносят(тормозят) с весны одно из требований надания безвиза-антикорупциооный суд...
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Хрен редьки не слаще - назарбай такой же подхуйловник как и лука.
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Краще б він запропонував перенести Педрилу Липецького на ростов! Як же набридла ця гнида
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А шо? Зажавший (пока-ещё) "Жавелины" белобрысый старый "Пер Гюнт" дело говорит - перенести в Донецкий аэропорт или Авдеевскую промзону - переговорщики научатся отправлять естественные надобности не снимая штанов.
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Если представители переговоров по урегулированию конфликта на оккупированном российскими фашистами Донбассе от Украины и дальше будут Кучма , Мертверчук...и им подобные кремлёвские прихвостни . То проводи эти безрезультатные переговоры с кремлёвскими оккупантами и их холуями кровавыми нелюдями убийцами террористами - сепаратистами с оккупированной бандитской резервации "лугандони - ордло" Проводи их да хоть на Марсе толку от них Украине в освобождении своей родной но пока оккупированной украинской земли Крыма и Донбасса никакого не будет.
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Мальдивы..? Там Порося уже и разведку боем провело.
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Южная Корея настаивает на полной денуклеризации КНДР.
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в гаагу надо перенести, в трибунал
и путина вызвать, сначала в качестве свидетеля, а там как пойдет
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Надо с кина Крым путь на родину начать.
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Лука в лужу сел и пукнул. Как же он теперь будет без внимания, одинокий престарелый диктатор...
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В прошлом году Вова подкинул ему бабла и он отменил Налог наТунеядство и протесты закончились а что будет если бабла не будет! Бацька окажется в Ростове.
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если Назарбаев так сказал, он казахобандеровец - определить границы. а границы только одни - государственные. очень четкий посыл. и Трамп наверное поедет туда лично. ему нравится старый советский аппаратчик.
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Если серьезно, то переносить переговоры надо в Кишинев.
Во- первых у них классное вино.
Во- вторых у них адекватная власть, а не маразматик Назарбаев. Думаю, что политики вспомнят как Назарбаев расстрелял бастующих нефтяников пару лет назад
В -третьих молдаване имеют БЕЗВИЗ и видят мир , а не сидят в вонючем совке, как казахи
В - четвертых - казахи еще те коррупционеры , их счета на западе наравне с российскими олигархами . На хрена в такой стране делать переговоры
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Встречу и переговоры нужно проводить в Гуантанамо. Или хотябы в Европе на военной базе. Чтобы некоторых на месте повязать. Хотелось бы посмотреть как разейских террористов пустят в Европу на переговоры.
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От сепаров нужно освобождать не только ордло, но и всю Украину. Нужна государственная программа по переселению народов расейских домой. Вроде того: ''Ехайте ужо домой, касатики. Будя...'' Или как там вам скрепно?''. Бери шинель и вали домой, к берёзкам, русский ванюшка.
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х*** ты их высселишь. Нужно создавать расстрельные команды самообороны. После первой сотни расстреляных и повешенных сепаров остальные чуствующие за собой вину сами будут драпать отсюда...
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Прошу усвідомити поняття "колабораціоністи", ставлення до таких в цілому світі абсолютно однакове і зрозуміле.
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офф топ

ФБР приступила к расследованию в отношении зампреда ЦБ Александра Торшина
Бюро подозревает, что бывший член Совфеда перечислял деньги Национальной стрелковой ассоциации США с целью помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах.
Расследование, которое ведет контрразведывательное подразделение ФБР, посвящено участию Торшина в деятельности американской НСА, которая отстаивает права владельцев оружия в США. Как сообщает «Макклатчи», зампред российского Центробанка - давний член НСА и принимал участие в ряде съездов организации. В ходе одного из них Торшин даже беседовал со старшим сыном американского президента.
Ранее об этой встрече, состоявшейся в мае 2016 года, писала The New York Times. По утверждению издания, Торшин пытался договориться о проведении встречи между президентами США и России.
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От Украины назначить Трампа, а от путена Назарбаева.
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Пока на него кто-то обратил внимание, надо постараться побольше помелькать, а то опять забудут.
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Проводить переговоры в Гомеле, не стене вывенсить счётчик Гейгера.

Или в Пуще - в прошлый раз очень хорошо получилось у Ельцина.
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Это значит что и переговорщики будут другие? Если учесть, что США ввели санкции против Медведчука, то теперь Украина тоже против него введет санкции, а Кучму так вообще можно закрывать на пожизненное.
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Вообщето Минск- это креатура Фрау Риббентроп и ушедшего жабоеда. Трамп собирается переиграть ЕС? Они уже согласились? В каком формате это будет проходить? Нормандский формат тоже уже зашел в тупик. Так вместо них будут США?
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Ну,меня вполне удовлетворяет психологическая зависимость Мира от того,шо проистекло из-под нашего клоуна....Вы действительно тупы настолько,шоб верить в то,шо изрекло это Рыжее чудо??? Ну,то ждите Санту Клауса с мешками баксов над Вашей персональной крышей...Удачи!!! Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев  - Цензор.НЕТ 163
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Это был харчок в спину путена.
Потому что Казахстан это союзник РФ, а страной переговоров выбирают нейтральную.
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Вообщето Минск- это креатура Фрау Риббентроп и ушедшего жабоеда. Трамп собирается переиграть ЕС? Они уже согласились? В каком формате это будет проходить? Нормандский формат тоже уже зашел в тупик. Так вместо них будут США ?

Да.
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Ещё один "Чмыротворец"... Хитрая бестия.
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краще в Казахстані. Далеченько, правда.. А Лукашенку натякають що вже час визначитись зі "стільцем" .
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Переговоры нужно проводить ближе к Гаагскому Трибуналу.
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с таким же успехом я думаю они и на Марс могут перенести - и Маск как раз долетит. и Х#йло сдохнет, будет хоть что обговаривать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев 
 
 
 
 
 
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