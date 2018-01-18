 Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Интерфакс.
"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд ТрампФ)говорит: "Давай в другом месте (проведем)". Я говорю: "Давайте", - сказал Назарбаев в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН.
"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - добавил президент Казахстана.
"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - сказал Назарбаев.
Мол Европа, Трамп одни враги
Нужно следить не за языком, а за руками
В 14-м году было видно, что Европа ведет брыкливого Вову к 160 долларам за 1000кубов, а было еще 500.
Сегодня Трамп отжимает Европу энергетическую у Вовы
Только это прямым текстом не произносят
Тектонический сдвиги произошли в Китае
Обидно, что Украина исполняет роль наживки
И это правда,
но Киев это более, чем устраивает.
Там тоже нужно следить не за языком, а за ... ногами
Они там, от радости, гопак танцуют не переставая.
Переживаю за Вас. Подумал, мож у Вас там в тусовке за это какие карательные меры полагаются? Но рад, что Вам ничего за это не грозит.
тогда сам сможет задарма взять, на кой ему этот друх ?
и путина вызвать, сначала в качестве свидетеля, а там как пойдет
Во- первых у них классное вино.
Во- вторых у них адекватная власть, а не маразматик Назарбаев. Думаю, что политики вспомнят как Назарбаев расстрелял бастующих нефтяников пару лет назад
В -третьих молдаване имеют БЕЗВИЗ и видят мир , а не сидят в вонючем совке, как казахи
В - четвертых - казахи еще те коррупционеры , их счета на западе наравне с российскими олигархами . На хрена в такой стране делать переговоры
ФБР приступила к расследованию в отношении зампреда ЦБ Александра Торшина
Бюро подозревает, что бывший член Совфеда перечислял деньги Национальной стрелковой ассоциации США с целью помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах.
Расследование, которое ведет контрразведывательное подразделение ФБР, посвящено участию Торшина в деятельности американской НСА, которая отстаивает права владельцев оружия в США. Как сообщает «Макклатчи», зампред российского Центробанка - давний член НСА и принимал участие в ряде съездов организации. В ходе одного из них Торшин даже беседовал со старшим сыном американского президента.
Ранее об этой встрече, состоявшейся в мае 2016 года, писала The New York Times. По утверждению издания, Торшин пытался договориться о проведении встречи между президентами США и России.
Или в Пуще - в прошлый раз очень хорошо получилось у Ельцина.
Потому что Казахстан это союзник РФ, а страной переговоров выбирают нейтральную.
Да.