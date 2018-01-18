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 Политика Украины, Общество
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Все про:Facebook (197) Путин (23455) цензура (1093) Глазьев (112) Бутусов Юрий (1300) Цензор.НЕТ (21) Ромалийская Ирина (225)

 Фейсбук заблокировал статью Цензор.НЕТ о прослушке Глазьева после жалоб пользователей из РФ

18 января социальная сеть Facebook заблокировала размещенную на Цензор.НЕТ статью Ирины Ромалийской " "В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина". В статье была размещена расшифровка бесед советника Владимира Путина Сергея Глазьева о способах дестабилизации ситуации в Украине в 2014 году.

Комментируя ситуацию, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил: "Внимание! Наглая российская цензура в фейсбуке! Фейсбук заблокировал распространение активной ссылки на статью Ирины Ромалийской о советнике Путина Сергее Глазьеве на "Цензоре":

"В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина. Часть 3".

При попытке вставить ссылку пишет вот что:

"Невозможно опубликовать эти материалы, т. к. они содержат заблокированную ссылку
Контент, которым вы пытаетесь поделиться, содержит ссылку, зарегистрированную нашей системой безопасности как небезопасную:

Удалите эту ссылку, чтобы продолжить.
Если вы думаете, что это -- ошибка, пожалуйста, сообщите нам об этом".

Сергей Глазьев - одного из ключевых исполнителей операции спецслужб РФ "Русская весна", целью которой как и когда Гляйвицкого инцидента было создание повода для широкомасштабного военного вторжения и оккупации Украины, захвата Донбасса и Крыма. Из его разговоров понятно, что все эти первые отряды "ополченцев- шахтеров", которые вдруг взяли в руки оружие и начали стрелять по украинцам - вовсе не жители Донбасса, а вполне себе подготовленные и финансируемые из РФ российские граждане - сотрудники спецслужб, которые занимались массовой вербовкой агентуры в Украине и провокацией боевых действий в Украине, убивая ради картинки на российском ТВ о якобы "восставших жителях Донбасса".

Первый раз сталкиваюсь, что по непонятной причине этот конкретный текст невозможно вставить в виде активной ссылки в статус. Это еще раз показывает, насколько болезненным для Кремля и российских спецслужб является разоблачение российских организаторов войны на судебном процессе по делу предателя Януковича. Об этом должен знать каждый.

Ссылку на статью только для мобильной версии можно вставить в комментариях - по линку. В статус нельзя добавить никак, проверьте, это возмутительно. Пишем в техподдержку. Было бы здорово, чтобы украинские власти также прокомментировали этот возмутительный пример нарушения свободы слова и российской цензуры в американской соцсети".

Цензор.НЕТ обратился с жалобой в администрацию социальной сети.

Источник: https://censor.net.ua/n3045279
 
 
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за шо боролись, на то и напоролись Фейсбук заблокировал статью Цензор.НЕТ о прослушке Глазьева после жалоб пользователей из РФ - Цензор.НЕТ 4878
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Думаю, что завтра все устаканится. А на рашингов насрут, это теперь в моде Фейсбук заблокировал статью Цензор.НЕТ о прослушке Глазьева после жалоб пользователей из РФ - Цензор.НЕТ 8367
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Вот Фейсбук теперь пусть и объясняет.
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Свобода слова по цукербергу як жити по-новому по вальцману.
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Дело в том, что "расеянский" Фейсбук курируют расеяне
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Порошенко должен запретить Фейсбук. Народ требует.
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нужно репостить и посылать запросы о разблокировании, через пару дней разблокируют.... демократическая евробюрократия запада, раша этим пользуется в гнустных целях.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФейсбук заблокировал статью Цензор.НЕТ о прослушке Глазьева после жалоб пользователей из РФ
 
 
 
 
 
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