 Фейсбук заблокировал статью Цензор.НЕТ о прослушке Глазьева после жалоб пользователей из РФ

Комментируя ситуацию, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил: "Внимание! Наглая российская цензура в фейсбуке! Фейсбук заблокировал распространение активной ссылки на статью Ирины Ромалийской о советнике Путина Сергее Глазьеве на "Цензоре":

"В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина. Часть 3".

При попытке вставить ссылку пишет вот что:

"Невозможно опубликовать эти материалы, т. к. они содержат заблокированную ссылку

Контент, которым вы пытаетесь поделиться, содержит ссылку, зарегистрированную нашей системой безопасности как небезопасную:

Удалите эту ссылку, чтобы продолжить.

Если вы думаете, что это -- ошибка, пожалуйста, сообщите нам об этом".

Сергей Глазьев - одного из ключевых исполнителей операции спецслужб РФ "Русская весна", целью которой как и когда Гляйвицкого инцидента было создание повода для широкомасштабного военного вторжения и оккупации Украины, захвата Донбасса и Крыма. Из его разговоров понятно, что все эти первые отряды "ополченцев- шахтеров", которые вдруг взяли в руки оружие и начали стрелять по украинцам - вовсе не жители Донбасса, а вполне себе подготовленные и финансируемые из РФ российские граждане - сотрудники спецслужб, которые занимались массовой вербовкой агентуры в Украине и провокацией боевых действий в Украине, убивая ради картинки на российском ТВ о якобы "восставших жителях Донбасса".

Первый раз сталкиваюсь, что по непонятной причине этот конкретный текст невозможно вставить в виде активной ссылки в статус. Это еще раз показывает, насколько болезненным для Кремля и российских спецслужб является разоблачение российских организаторов войны на судебном процессе по делу предателя Януковича. Об этом должен знать каждый.

Ссылку на статью только для мобильной версии можно вставить в комментариях - по линку. В статус нельзя добавить никак, проверьте, это возмутительно. Пишем в техподдержку. Было бы здорово, чтобы украинские власти также прокомментировали этот возмутительный пример нарушения свободы слова и российской цензуры в американской соцсети".

Цензор.НЕТ обратился с жалобой в администрацию социальной сети.