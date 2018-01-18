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 США призвали Россию вернуть своих представителей в СЦКК

Миссия США при ОБСЕ призвала Российскую Федерацию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

Об этом заявил сегодня временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию прекратить односторонние действия и вернуть ее представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК)", - отметил Кемиен. В этой связи дипломат сказал, что СЦКК успешно выступал посредником в установлении временных так называемых "окон тишины", способствуя прекращению огня и создавая безопасные зоны возле объектов инфраструктуры.

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По его словам, представители коммунальных служб заявляли, что без этого важного двустороннего механизма они имеют ограниченные возможности по организации "окон тишины" для проведения ремонтных работ. "Отказ России от этого механизма, на наш взгляд, является признаком большого нежелания выполнять ее обязательства, в том числе по установлению режима прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями", - заявил Кемиен.

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"Соединенные Штаты повторяют свой призыв к Российской Федерации, как к виновнику этого конфликта, отдать приказ силам, которых она вооружает, готовит, которыми руководит и на стороне которых воюет, чтобы достичь полного режима прекращения огня, отвести ее вооружение от линии соприкосновения, как это предусмотрено Минскими соглашениями, а также развести силы", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины. 

МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства". 

19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3045278
 
 
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У нас не было прекращения огня. И что вообще и в качестве кого делают кацапские генералы и почему бюджет Украины оплачивает их нахождение здесь? Вы там совсем с ума посходили? Сегодня для чего принимали и пиарились на законе и назвали россию агрессором?
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США призвали Россию вернуть своих представителей в СЦКК... в полиэтиленовых пакетах.
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й призыв к Российской Федерации, как к виновнику этого конфликта, отдать приказ силам, которых она вооружает, готовит, которыми руководит и на стороне которых воюет, чтобы достичь полного режима прекращения огня, отвести ее вооружение от линии соприкосновения, как это предусмотрено Минскими соглашениями, а также развести силы
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Этот деятель дважды повторяет: "Минские соглашения"(с). Короче, я перестал понимать эту всю интригу, с реинтеграций... чи как там её... Ну и ладно.
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нет все просто, инициатива во всей этой компании принадлежала всегда рашке. и мы только отвечали... сейчас пусть она ответит. ответ ее мы увидим - выйдет ли она с минских обвинив во всем Украину или останется с великого позволения запада мартышкой в лице суркова грызлова и пушилина с гоп компанией. если она захочет решить этот вопрос она решит. а не решит,.. это тоже ответ.
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Пустить козла , какцапа в огород ! Нет ,уж лучше вы к нам
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выйдет ли она с минских обвинив во всем Украину или останется с великого позволения запада мартышкой

Зачем ей выходить ?
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І якого ж це біса вони повинні бути в комісії? Вони ж від сьогодні агресори!
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