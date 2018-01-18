 США призвали Россию вернуть своих представителей в СЦКК

Об этом заявил сегодня временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию прекратить односторонние действия и вернуть ее представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК)", - отметил Кемиен. В этой связи дипломат сказал, что СЦКК успешно выступал посредником в установлении временных так называемых "окон тишины", способствуя прекращению огня и создавая безопасные зоны возле объектов инфраструктуры.

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По его словам, представители коммунальных служб заявляли, что без этого важного двустороннего механизма они имеют ограниченные возможности по организации "окон тишины" для проведения ремонтных работ. "Отказ России от этого механизма, на наш взгляд, является признаком большого нежелания выполнять ее обязательства, в том числе по установлению режима прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями", - заявил Кемиен.

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"Соединенные Штаты повторяют свой призыв к Российской Федерации, как к виновнику этого конфликта, отдать приказ силам, которых она вооружает, готовит, которыми руководит и на стороне которых воюет, чтобы достичь полного режима прекращения огня, отвести ее вооружение от линии соприкосновения, как это предусмотрено Минскими соглашениями, а также развести силы", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины.

МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".

19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.