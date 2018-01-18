 Все должны растамаживать автомобили по одинаковым правилам, - Гройсман

Об этом в интервью НВ рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растамаживать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми", - сказал премьер.
Он также отметил, что для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать. По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврорегистрацией ездит много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также осуществляется большое количество преступлений, наездов и убийств.
"И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", - отметил он.
Также премьер напомнил, что правительство подало закон, который является базовым для усиления ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем написано о регистрации таких автомобилей, чтобы можно было четко понимать, кто на них ездит.
"Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом", - добавил Гройсман.
По данным ГФС, по состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины находилось более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, в том числе с нарушением срока - почти 236,6 тыс. автомобилей.
й в автамабилях тоже знаеш толк!!" (светка курицина)
LADA Largus- Богдан-Авто Холдинг
bogdanauto.com.ua/cars/lada/lada-largus/
LADA Largus - лицензионный универсал повышенной вместимости на платформе Альянса, прототип - Renault Logan MCV. Автомобиль выпускается с двигателем 1.6л Евро-4 в пассажирском (семи- и пятиместный универсал) и грузовом (фургон) вариантах. LADA Largus - один из самых доступных представителей
С переходом на Евро‑5 под капотом Ларгуса вместо 84-сильного «француза» прописался родной вазовский восьмиклапанник ВАЗ‑1118 - изрядно переработанный и получивший после модернизации новый индекс.
купленная там или ввезеная перекупом, так что валюта за авто одинаково уплывает за товар.
а вот пошлина влияет на прямой доход государства, а если снизить то будет недопулучение финансов.
4т евро он так и так стоит, деньги уплыли в европу.
тоесть эта сумма так и так уплывет за рубеж, в любом случае.
40-4=36 не допуличит государство ввиде растоможки.
это только для тебя хорошо, а прикрыватся что ты всё одно в экономику украины их вложишь это не так.
Потомуч то большинство товаров импорт, ты айфонов и компьютеров накупишь, шмоток и прочего.
даже если украинские товары купишь, то государству от этого малая толика перепадет в виде налогов, которые мало кто платит по честному.
причем тут новое авто и БУ из европы ?
36т потратиь не сложно я бы часть еще на отдых потратил
с вами поговорил чудньій ВВБН вашего ДНТРВГХЛ
China - 28,1
United States - 12,2
...
United Kingdom - 1,8
...
Russia - 1,3
...
Italy - 1,1
...
Ukraine - 0,005 (2013 - 0,05)
дьімнойбляшанки цель жизни, ибо остальное бабло заработагное ими
неплохо разместилось на панамских счетах ДНТРВГХЛ
благо учитель подходяций, на крови сограждан капиталколотяций
То, что законы пишут для нас мы и так в курсе.
За что вам заслуженные пенсии и выслуги, если вы разворовываете страну?!
Все, что вы заслуживаете реально - это минимальную зарплату и минимальную пенсию! Вот результат вашей работы, козлы!