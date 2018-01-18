 Все должны растамаживать автомобили по одинаковым правилам, - Гройсман

Об этом в интервью НВ рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растамаживать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми", - сказал премьер.

Он также отметил, что для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать. По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврорегистрацией ездит много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также осуществляется большое количество преступлений, наездов и убийств.

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"И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", - отметил он.

Также премьер напомнил, что правительство подало закон, который является базовым для усиления ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем написано о регистрации таких автомобилей, чтобы можно было четко понимать, кто на них ездит.

"Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом", - добавил Гройсман.

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По данным ГФС, по состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины находилось более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, в том числе с нарушением срока - почти 236,6 тыс. автомобилей.