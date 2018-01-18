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 Политика Украины, Экономика, Авто
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Все про:авто (3439) налоги (2351) растаможка (41) Гройсман (3771)

 Все должны растамаживать автомобили по одинаковым правилам, - Гройсман

Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.

Об этом в интервью НВ рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растамаживать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми", - сказал премьер.

Он также отметил, что для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать. По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврорегистрацией ездит много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также осуществляется большое количество преступлений, наездов и убийств.

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"И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", - отметил он.

Также премьер напомнил, что правительство подало закон, который является базовым для усиления ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем написано о регистрации таких автомобилей, чтобы можно было четко понимать, кто на них ездит.

"Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом", - добавил Гройсман.

Также читайте: Ведем диалог с Южаниной, чтобы растаможка стоила 600-1000 евро, - представитель ГО "АвтоЕвроСила" Ярошевич

По данным ГФС, по состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины находилось более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, в том числе с нарушением срока - почти 236,6 тыс. автомобилей.

Источник: https://censor.net.ua/n3045274
 
 
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Половина машин не евро1, бензин евро3, а им евро5 завози. Зачем холопам вообще машины, баринам мешает ездить. Кто то зарплату себе в три раза поднял, нищеброды, теперь у людей последнее отнимаете
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Следующий шаг - пошлина на отдых за границей!
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если бы вы сказали, что растаможка необходима для создания и поддержания на конкурентоспособном в мире уровне украинского автомобиля отечественной разработки и изготовления, и при это назвали бы сроки, дали бы возможность следить за ходом выполнения работ - то с вами бы согласилась вся Украины, а халявщикам люди просто заткнули рот каким нибудь грязным носком. Но вы этого не делаете. А люди уже устали платить шулерам. Правительство не работает с точки зрения эффективной промышленной политики, не вините людей, хотя халявщики в любом случае сволочи, тут не поспоришь
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Навіщо возити брухт, коли завдяки підтромкі вітчізняного виробника маємо Славуту сьомого покоління. Вся лінійка комплектується шоколадним ароматизатором.
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Батюшка в салоне, вместо крестика на зеркале. Дополнительные сменные наволочки на подушки безопасности. Шильдик TURBO додает мощности 2 л. с. Кассетная магнитола. Комлектуется также чётками. Посветка фар светодиодами в цвет автомобиля. Вмонтирован спортивный тренажер в механизм открытия окон дверей. Пепельница с нержавеющей стали.
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Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Уже никто в мире не даёт, надо людей 100 процентной данью обложить, что за две тысячи только смогли купить
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"партайґеноссе ґройсманн, ты большой учоный!
й в автамабилях тоже знаеш толк!!" (светка курицина)
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Ты прада так думаешь? А как насчет закона запрещающего ввозить автомобили из страны агрессора? Как насчет закона запрещающего ввозить автомобили ниже Евро5 ? Ты хоть законы почитывай, АТО Барыга уже нас почти в Таежный союз привел только название другое придумал.
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Не слышал про такой закон. Честно. Может и уголь агрессора (который на Донбассе выкопали) ввозить запрещено?
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Ахахах!!! Рассмешил, правда. Жигули Евро5? Усі повинні розмитнювати автомобілі за однаковими правилами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 743 Официально даже автосалоны не скрывают что продают жигули Евро4. Хотя я уверен что там и Евро3 нету так как при Евро3 на автомобиле должен стоять дорогущий катализатор, что явно удорожает совковое корыто раза в два.
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Официально в паРашке с 2016г. запрещено продавать машины ниже Евро-5. "Жигули" кстати давно уже принадлежит Рено-Нисан.
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Ну значит все говно Рашка решила в Украину спихнуть с помощью Барыги и его корпорации Богдан.
LADA Largus- Богдан-Авто Холдинг

bogdanauto.com.ua/cars/lada/lada-largus/


LADA Largus - лицензионный универсал повышенной вместимости на платформе Альянса, прототип - Renault Logan MCV. Автомобиль выпускается с двигателем 1.6л Евро-4 в пассажирском (семи- и пятиместный универсал) и грузовом (фургон) вариантах. LADA Largus - один из самых доступных представителей
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Вероятно да. Там 4 мотора в модели предусмотрено, из низ 2 - Евро-4. 2 - Евро-5.
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Откуда вы такие вылазите? Я тебе млять ты уже который раз говорю что Барыга нарушает закон который сам и принял год назад. 1. Продает автомобили страны агрессора 2. Продает автомобили страны агрессора с двигателем Евро4. На сайте иди посмотри. Чего тебе еще не понятно
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2016
С переходом на Евро‑5 под капотом Ларгуса вместо 84-сильного «француза» прописался родной вазовский восьмиклапанник ВАЗ‑1118 - изрядно переработанный и получивший после модернизации новый индекс.
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глянул бы ты сколько составов с россейскими вагоноцистернами с сжиженным газом мотается по жд Украины
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х*** с вами. Мы еще год потерпим. Но на следующие выборы даже не приходите твари соевые.
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а хіба не при Юлі ввели ці дебільні акцизи?
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Ну все правильно сказал... вот только фуры и вагоны которые прут минуя все платежи и позорные таможенники отдают им честь тупо опуская взгляд в землю это с какой оперы будет... Усі повинні розмитнювати автомобілі за однаковими правилами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5904
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- Таможенник Сидоров поставил рекорд. Он заработал на дом просто на минуту закрыв глаза.
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тогда и экологический налог на уровне ЕВРОСОЮЗА?
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Европейцы скидывают нам барахло, так как содержать его накладно. Так что дешевизна подержанных евроавто закономерна - для европейцев это мусор.
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Ты голодранец хоть раз видел то что ты называешь барахлом? Или ты только на соевых лАнусах и кацапских быдловозах передвигаешься
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"Не голодранец" - расскажи мне как часто ты паркуешься на платных парковках? Или где попало бросаешь, так как 20-30 грн. жалко?
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Ты чучело колхозное зачем с темы сьезжаешь? Причем тут уже парковка? Ладно скажу, я еще ниразу, прикинь не платил ни гривны за парковку так как не понимаю за что я должен платить остановившись у проезжей части за которую я плачу налогов с бензина больше чем любой голодранец передвигающийся общественными быдловозами. А теперь ты скажи факты сколько в Европе и в США ездит людей на автомобилях старше 5 лет? Я тебе скажу что больше 90% людей, так как там при всей доступности автомобилей люди економят свои средства, а сказки типо металолом сюда в Украину привозят рассказывай работникам наших СТО, которые битый в жопу хлам на укробляхах в смятку восстанавливают кое как и опять на дороги пускают.
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Так вы все такие. Если скажешь что против "евроблях" - стандартный ответ - "оборванец завидует нам, вот и возмущается". А кто же тогда вы, которые считают каждую гривну и вам жаль их потратить на парковку. Под эту экономию "не голодранцев" хорошо вписывается теория "все равно их украдут, я уже заплатил за бензин". Вы требуете таких же акцизов на авто, как и в Европе, но жить по законам Европы ("письма счастья" с автоматических камер, идиотен-тест и т.д.) не хотите.
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Простой вопрос: ты готов платить за сам факт въезда в центр Киева на авто? Ты ж Европу в пример приводишь - а в Европе въезд в центр города - платный.
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Ясно, жить по европейски, платить за въезд в центр города, ты не готов. И платить за парковку не готов. И получать штрафы с видеофиксацией, как в Европе, ты не готов. Зато доказываешь, что у нас должны быть акцизы "как в Европе".
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Ты гонишь несуразицу вражеская твоя душа. Таких как ты расстреливать нужно за вредительство и предательство. Ты хоть помнишь за что стоял Майдан? Ты хоть понимаешь что из-за таких как барыги и его шавок типо тебя люди вынуждены вывозить из Украины десятки тысяч Евро чтобы купить за границей новую машины, вместо того чтобы купить б/у за 3-5 тыс а остальную валюту потратить внутри Украины на благосостояние типа вложить в жилье, что даст толчок развитию и увеличению рабочих мест. Вместо етого все нормальные здравомыслящие и предприимчивые люди выезжают из етой проклятой страны подымать економику Польши и других стран.
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собственно какая разница для страны, машина в европе стоит одинаково
купленная там или ввезеная перекупом, так что валюта за авто одинаково уплывает за товар.

а вот пошлина влияет на прямой доход государства, а если снизить то будет недопулучение финансов.
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Ты что то для отупения мозга принимаешь? ты улавливаешь разницу между 40 тыс.Евро за новый автомобиль которые вывозят за границу для покупки автомобиля и 4 тыс. Евро за б/у автомобиль?
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это у тебя венигрет в голове.
4т евро он так и так стоит, деньги уплыли в европу.
тоесть эта сумма так и так уплывет за рубеж, в любом случае.
40-4=36 не допуличит государство ввиде растоможки.
это только для тебя хорошо, а прикрыватся что ты всё одно в экономику украины их вложишь это не так.
Потомуч то большинство товаров импорт, ты айфонов и компьютеров накупишь, шмоток и прочего.
даже если украинские товары купишь, то государству от этого малая толика перепадет в виде налогов, которые мало кто платит по честному.
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Ага, тоесть по твоему лучше сразу выкинуть все 40 тыщ. на новую машину, которая через пару лет станет уже не новой лишь бы не осталось денег покупать айфоны и компьютеры на 36 тыщ. Евро. Ты истинный хохол. Поджечь соседу сарай или отравить корову ето по твоему. Только не пойму почему ты не на Рашке? А почему ты из великобритании умник пишешь? Сраки подмываешь за чаевые, гнида позорная или шлюхой работаешь?
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речь шла о БУ автомобиле.
причем тут новое авто и БУ из европы ?
36т потратиь не сложно я бы часть еще на отдых потратил
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Ты налоги шалава заплатила чтобы поехать за границу? Или на шару поехало? Нужно вводить с Европой визовый режим чтобы такие твари как вы при получении визы платили налоги. И границу переходили в трусах, а не понавешивают на себя импортных шмоток чтобы не растамаживать.
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Ты вообще в курсе, что в Украине есть города где нет платных парковок?
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.. а еще на Западе принято выбрасывать-отдавать бесплатно еду, нераспроданную в кафе-ресторанах-супермаркетах, срок годности которой подходит к концу. На этом основании иди в украинские рестораны и требуй еду бесплатно. А когда тебе ничего не дадут - кричи что это зрада! Так и с авто - "евробляхи" для них мусор. Но это не значит, что эти автов Украине должны отдаваться даром.
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Что ты морозишь? Ты бухаешь боярку? Ты мне скажи тогда нах. мне впала тогда твоя Европа если мы живем хуже чем в Гондурасе зато в жопу будут нас *бать как европейских пид*расов. Если на то пошло то скажи на**** Барыга закупает у немцев старые тепловозы на эуробляхах? Скажи на***я украинские авиалинии закупают по всему миру списанные 30-ти летние самолеты красят их потом еще 30 лет експлуатируют? Или ты не знал что над твоей головой летают 30-ти летние корыт на эуробляхах?
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Знаешь почему нам никогда не жить по европейски? Потому что в Европе друг за дружку народ толпой выходит против правительства и несправедливости, а у нас половина голожопых готова соседу хату спалить от зависти не говоря уже выйти на помощь.
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голосовавшие ВАДЬІНТУР ваши мечтьі сбьілись,
с вами поговорил чудньій ВВБН вашего ДНТРВГХЛ
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Напомните мне,кто у нас Вазы с Рашки возит и продает,называя Богданами?
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местное производство, шильдики меняют = собственная сборка!
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Раз Гройсма сказал "ВСЕ ДОЛЖНЫ", значит - Должны. Ему ВИДНЕЙ. Он же ЦАРЬ, ЦАРЬ,ЦАРЬ, ЦАРЬЦАРЬ, ЦАРЬЦАРЬ, ЦАРЬ
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Гройсману послезавтра сороковник,пожелаем ему от души гроб с карманами.
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БЗРНМДЛ ловко наплужает сограждан прощельіг, для которьіх покупка
дьімнойбляшанки цель жизни, ибо остальное бабло заработагное ими
неплохо разместилось на панамских счетах ДНТРВГХЛ
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О, Впервые с ним согласна! О-о-о-чень задолбали очереди на границе!
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оне чё другое придумают, не радуйтесь, у лолиты петровны охметовой большая семья
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"Всі повинні розмитнювати автомобілі по однакових риго-соєвих правилах. А розмір мита повинен становити не менше 300 %-ів задекларованої вартості," - вєлікій еканаміст і рехфарматор Вован Гройцман.
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Почему не один гандон которого мы выбрали во власть, не спросит своих же избирателей, нанимателей на роботу, какая должна быть растаможка бу авто? нет, приклав сука свое рыло к корыту, все напрочь забывают о тех кто их избрал... и обещания на основании которых их избрали!!!
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кого вы, простите, выбирали, это одно, а кому посчитали, это иное ...
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короче оно освойло айс бизнеса, драть с нищих сограждан три шкуры,
благо учитель подходяций, на крови сограждан капиталколотяций
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А чего не драть то, раз позволяют безропотно?!
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Шо-шо? И раввин по одинаковым правилам? За такой тухес, Борюся, в синагоге Торой по кипе на*бнут.
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Мы и так как на Кубе ездим жигули 80г или ауди 95г 7000$, скоро будут заезжать ценители антиквариата, или вместо зоопарка поглазеть.
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Самовнушением занялся Грося, что ли?
То, что законы пишут для нас мы и так в курсе.
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Однако, на таких авто также осуществляется большое количество преступлений, наездов и убийств.Источник: https://censor.net.ua/n3045274 Пан Гройсман будь ласка наведіть ХОТЯБ ОДИН РЕАЛЬНИЙ ПРИКЛАД НЕ висосаний з ПАЛЬЦЯ лівої ноги . Якшо нема то це БРЕХНЯ І НАКЛЕП А ВИ ТОДІ БР ......ЛО НА ВАШІЙ ПОСАДІ ЯБ ТАКИМ ДІШМАНОМ НЕ ЗАЙМАВСЯ .
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Раньше поднимали акцизы и растаможку чтобы якобы спасти наш отечественный автопром, а по факту на дурняка срубить бабла из за своих корявых мозгов и рученок, бо создать что то дельное внутри страны, руководство не спромоглося за 26 лет.
За что вам заслуженные пенсии и выслуги, если вы разворовываете страну?!
Все, что вы заслуживаете реально - это минимальную зарплату и минимальную пенсию! Вот результат вашей работы, козлы!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе должны растамаживать автомобили по одинаковым правилам, - Гройсман
 
 
 
 
 
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