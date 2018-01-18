 Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 31 января, - пресс-секретарь Кучмы Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 31 января", - заявила Олифер.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, со своей стороны, заявила, что на следующем заседании стороны продолжат обсуждать обмен удерживаемыми гражданами.
"Сегодня на заседании в Минске стороны еще раз подтвердили, что наша приоритетная задача - это освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Сейчас в трехстороннем формате продолжается дискуссия, и на следующем заседании продолжится работа по ускорению процесса и поиска компромиссов", - цитирует Лутковскую ее пресс -служба.
Она добавила, что Россия выразила заинтересованность в возвращении своих граждан.
Эй, Наем, Соня и заЛещенко - где журналистское расследование?
Олифер и то - годовой давности - про ща - страшно подумать (хули - в начальство к соевым попала):
почему бутусов постит на дарку одно и то же фото. хотя эта корова уже в обьектив не влазит.
Да, и ещё, там всем этим хайпом заправляет один мертвечук - личность одиозная и ненавидимая украинцами.
Може и не нада так много особей задействовать в таком "нулёвом" деле?
Хай один мертвечук туда ездит. Экономия денег - на лицо, а на результаты мы и так несильно надеялись.
Или так нельзя? Бо некуда пристроить блаторей и своих короедов?
у середу
Смотрю, власть начала активную промывать мозги своему электорату. Враньем про "Джавелины". Плюс - "пустышкой" под видом Закона об оккупированных территориях.
... с выполнением Минских соглашений. Порошенко очень нервничает, как бы патриоты его вместе с шоколадным батоном не вынесли в направлении, противоположном от Мальдив...