 Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 31 января, - пресс-секретарь Кучмы Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 31 января", - заявила Олифер.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, со своей стороны, заявила, что на следующем заседании стороны продолжат обсуждать обмен удерживаемыми гражданами.

"Сегодня на заседании в Минске стороны еще раз подтвердили, что наша приоритетная задача - это освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Сейчас в трехстороннем формате продолжается дискуссия, и на следующем заседании продолжится работа по ускорению процесса и поиска компромиссов", - цитирует Лутковскую ее пресс -служба.

Она добавила, что Россия выразила заинтересованность в возвращении своих граждан.

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