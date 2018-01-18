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 Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 31 января, - пресс-секретарь Кучмы Олифер

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе проведет следующее заседание в Минске 31 января,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом  сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 31 января", - заявила Олифер.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, со своей стороны, заявила, что на следующем заседании стороны продолжат обсуждать обмен удерживаемыми гражданами.

"Сегодня на заседании в Минске стороны еще раз подтвердили, что наша приоритетная задача - это освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Сейчас в трехстороннем формате продолжается дискуссия, и на следующем заседании продолжится работа по ускорению процесса и поиска компромиссов", - цитирует Лутковскую ее пресс -служба.

Она добавила, что Россия выразила заинтересованность в возвращении своих граждан.

Также читайте: Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3045272
 
 
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Так я, честно говоря, после принятия Закона, о реинтеграции Донбасса, понял так, шо с Минском- фсё, бо Рашка теперь в официозе- агрессор. А минский формат вроде как подразумевал её как сторонних наблюдателей...
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агресор тільки в преамбулізакону, а по тексту соєві уроди і НФ нічого не прописали, так що далі буде торгівля з козлорилією, договір про дружбу і іншу хєрню і т.д.
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та да , , мутный закон , множество подводных камней , возможностей разночтения , , ящитаю , приняли , ну , шоб и вашим и нашим , , тобто как бы долгожданный закон принят , но , , реальных изменений ситуации , тем более скорых , ждать не приходится , , вот по телеку , прямой канал , задан вопрос , , освобождение донбаса , , два ответа - наступаем , , и ,дипломатический путь , , ну , и народ высказывается , , , ничего не решено , и , ящитаю , волкеру-суркову еще договариваться-договариваться , , а кроме минска , другие форматы то не работают ? ни нормандский , ни будапештский , , карочи , перевыберут москали хуйла , потом , или раша-олигархи , боящиеся экспроприации триллика зелени заныканный на западе , сами замочат путина , , куй его знает , будем посмотреть , штоле ,,,
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"...говорили,балакали про дівочу любов,а вона тихо плакала,і сміялася знов"...(с)
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Понятно что перелеты, охрана, проживание, пререводчики - оплачиваются. А шо с зарплатами переговорщиков?
Эй, Наем, Соня и заЛещенко - где журналистское расследование?
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а что там расследовать? есть официальные данные сколько и кто. там что потоки крутятся? там бабла не срубишь, только геморой.
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Теперь, военный корреспондент, Дарка поправилась,и выглядит совсем не так как на фото...
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ну так а чё ты не постишь фото? религия не позволяет?
Олифер и то - годовой давности - про ща - страшно подумать (хули - в начальство к соевым попала):

Наступне засідання контактної групи в Мінську відбудеться 31 січня, - прес-секретар Кучми Оліфер - Цензор.НЕТ 2910
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она походу фройлен. я б на такую не полез.
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да, и еще вопрос не в тему.
почему бутусов постит на дарку одно и то же фото. хотя эта корова уже в обьектив не влазит.
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вопрос правильный. и в свете принятия закона где рашка признанная агрессором, пусть теперь она сама и думает - а какой толк с этого шапито? если бы рашка не послушала запад в момент штурма и взятия Дебальцево и поперла дальше никто бы ее не остановил. группировка была разбита и рассеяна на большой территории, деморализована и без поддержки тылов которые еще не были так готовы к отпору как допустим сейчас. она навязала военной силой невыгодный договор для Украины. и сейчас может выйти с него обвинив Украину... пусть выходит - дело сделано. даже выйдет с него обвинив Украину в этом ей ничего это не даст, ей даст только одно - наступление. которое не принесет ей успеха, а принесет ей потери, то есть тоже ничего не даст. их шаг неизвестен, хотя есть надежда на то, что выхода у них нет иного как выйти из него. а дальше что? а дальше искать иной формат в лице четырех гарантов и не более того.
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ну , военные варианты , не рассматриваю , , бо , ящетаю , пар москали выпустили в 14 - году , , щас ни рашке , ни Украине бои масштабные не нужны , , бо все под контролем пентагона ,, , а рашка-агрессор , признание , что дает ? , , это же не в брюсселе-белом доме провозгласили , а как бы параграф в наших , украинских законах , , брюссель и москва их читать обязаны ?
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картина изменится. это предрешено. дело в том, что чиновники которые представляют Украину на всех политических мировых площадках и на минской тоже вынуждены будут придерживаться линии - рашка агрессор. и это есть данное на сегодняшний день. плохо одно во всем этом - нет политической воли. так как этот закон очень поздно приняли он должен был принят еще после захвата крымского парламента. раскачивать этот вопрос будут все и использовать его в своих целях. поэтому и Брюссель и Лондон и Вашингтон вынуждены будут признать это, так как они сами нам говорят - как же мы это признаем, если вы сами этого не признаете. вот теперь мы посмотрим к чему все идет. но вообще то это надолго и насколько никто не знает. Трам, слышь Трамп, рашка агрессор или нет?
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,,, "" запад вынужден будет принять это "" , , , будем надеяться на позитивные перемены , , , этому способствует кипишь олигархов в россии ,, они недовольны путиным , который может лишить их натыренных , и вывезенных за рубеж богатств , , , то есть путину щас не до крыма-донбасса ,,,
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это одна сторона медали и она имеет значение конечно, но не критическое так как в рашке государственный капитализм. там огромный вес государственного участия в монополиях которые и держат верх. и не только долей, но и инструментов которые имеет в своем распоряжении государство, что бы влиять на потоки.(на западе точно так, кроме одного - там они беспристрастны и прагматичны, нет преференций тем или иным и все). но не у нас, к примеру Тимошенко действовала так и давала преференции ахметову на пару лет в обмен на стабильность сектора валютной выручки. это значит мы все идем по этому пути или субсидии имеют пол страны, а кто оплачивает их? остальные пол страны. это гос. капитализм. это порочная система, так как политическая составляющая главенствующая и всегда есть опасность, что в жертву принесут интересы любого члена общества, неизвестно что за моча завтра стукнет государству у которого внутреннее устройство и отношение между классами обычный режим и не более. рамки эти не дают шансов на быструю реакцию. вообще то все зависит от давления запада на них и новый виток гонки вооружений говорит нам об этом. это дает повод всем задуматься... всем без исключения. конечно это еще не апогей, но и закон этот еще не решение. все компенсирует гос. капитализм своим олигархам и подданным.(рашка очень богатая на первичный и редкий ресурс - недра) надо эмбарго, что бы плебс восстал. и нам ходить на их форумы и провоцировать их массово. делать то, что они делают, когда вмешиваются в выборы. это пример и т.д. и т.п. это борьба и длительная.
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Потому что Кучма,Крестный Отец Украинской Мафии.
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а медведчук главный идеолог раздела Украины и это все под крылом кучмы.
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бедный старик, недосыпает, недоедает, спит на полу в минской комуналке. а дарка цветет и пахнет. молодец девка.
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А охрану їм надали за наш кошт? Так дешевше нових послати чим тратиться на друзів хуйла.
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Якщо РФія тепер "агресор" - в якому статусі вона тепер у цій "тристоронній контактній групі" ?
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Сложно сказать теперь... даже за Дарок,ведь у Януковича была тоже, своя Дарка и не одна..
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Яник зазіхнув на майно олігархів - за це і поплатився ... теперішній Харант цього ніколи не зробить , отже - боятися йому нічого ...
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она в том статусе который ей определят остальные члены нормандского формата. что они скажут, как думаешь? у них два выхода. первый признать. и второй признать на том уровне который и сейчас. США не принимает прямого участия, но мы знаем, что так или иначе они там, мы это подразумеваем исподволь и точно так с рашкой , то есть говорящие головы были и останутся там. есть третий смешной вариант - а, доказательства где? а, если говорить с практичной точки зрения - для чего? и что принесет? то сейчас ход за рашкой и мы сделали свой ход. в этой ситуации прорех нет и решится вопрос с постоянным опережением рашки всех в этом вопросе. инициатива может уйти от них. кто то на западе учит наших и конфронтация не только их успех, но и наш. путин твой ход. да это риск, но уже просчитанный. иными словами на твой вопрос даст ответ сама рашка в ближайшие дни.
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Ездят туды-сюды, зарплаты за это получают, кучу народных денег палят на поездки/проживания, а результаты их "бурной" деятельности очень сомнительны.
Да, и ещё, там всем этим хайпом заправляет один мертвечук - личность одиозная и ненавидимая украинцами.
Може и не нада так много особей задействовать в таком "нулёвом" деле?
Хай один мертвечук туда ездит. Экономия денег - на лицо, а на результаты мы и так несильно надеялись.
Или так нельзя? Бо некуда пристроить блаторей и своих короедов?
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Цей т.зв "мінський процес" - невід'ємна частина всієї "гібридності" , без нього вся ця "війна - АТО" взагалі втрачає будь який сенс ...
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Бєгі лола, бєгі... не знаєте про що цей фільм?
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Дмитрий Корнейчук
у середу
Смотрю, власть начала активную промывать мозги своему электорату. Враньем про "Джавелины". Плюс - "пустышкой" под видом Закона об оккупированных территориях.
... с выполнением Минских соглашений. Порошенко очень нервничает, как бы патриоты его вместе с шоколадным батоном не вынесли в направлении, противоположном от Мальдив...
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Хитрий лука, в перервах засідань, впарює криветку гостям.
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Услід за Siemens. В окупований Крим поставили генератори німецької МАN - кремлёвские мост не закончили,а электричеством занятого Крыма занимаются и как те дворовые гопники радуются всему что незаконно,вот же босяки ватные и не чуют как влазят в маланский капкан Наступне засідання контактної групи в Мінську відбудеться 31 січня, - прес-секретар Кучми Оліфер - Цензор.НЕТ 1984
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А почему Кучма еще не на ЗОНЕ ,вместе со своим зятем?
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Коли вже в тій млядській контактній групі буде full contact, щоб вони, паскуди, очі один одному повиймали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледующее заседание контактной группы в Минске состоится 31 января, - пресс-секретарь Кучмы Олифер
 
 
 
 
 
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