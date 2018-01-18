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Все про:ДТП (4629) Краматорск (1813) наблюдатель (641) ОБСЕ (2952) смерть (4554)

 Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске

Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске (Донецкая обл.) в четверг утром

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Террористы помешали СММ ОБСЕ осуществить обслуживание камеры видеонаблюдения на Донецкой фильтровальной станции, - СЦКК

"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе в четверг.

Ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на Луганск о том, что в городе Краматорске трагически погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.

Источник: https://censor.net.ua/n3045269
 
 
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Ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на Луганск о том, что в городе Краматорске трагически погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.

Источник: https://censor.net.ua/n3045269
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этого в заглавие то нет, вот и спросил вяликии умничка такому же, а ты раз и испортил всю их бесду, эх ты Спостерігач СММ ОБСЄ загинув у ДТП в Краматорську - Цензор.НЕТ 4319
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Платонович! Успокаиваешь? Та я читал. Всё равно земля пухом ему, мы ж не крембляди!
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Мы, конечно, не кремляди, но за что земля пухом представителю террористов?
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Алекс! Он не ЛНРовец. Он представитель СММ ОБСЕ в Луганске. Кажется кацап. Против наших с автоматом не ходил.
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- кумеее!!!!! чули що кацапів обсє вбивають?
- шо всіх?
- ні, поки єдного.
- так чого кричите на всі Карпати?
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А Коц со Стешиным с автоматом ходили? А Путин ходил? Вы думаете, Россия в СММ людей, лояльных Украине посылает?
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Алекс! Не надо меня агитировать за патриотизм! У меня с этим всё хорошо! Я не диванный воин! Я просто ещё и християнин. У вас своё мнение на смерть - и вы имеете на него право, я ж вас не лечу? А у меня своё и я тоже имею на него право!
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Я вас абсолютно не агитирую, я просто спросил, за что пособнику террористов земля пухом? Насчет того, что вы христианин, то как ваше пожелание ему поможет, если по христианским верованиям его ждет ад, и котел со смолой? А вы, наверное, прихожанин УПЦ МП?
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УПЦ КП. Бросайте там гадать на кофейной гуще. Пусть получит то, что заслужил, а лишняя злость - она лишняя!
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В таком деле злость не лишняя, а наоборот, очень даже полезная.
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"ЛНР" - это что за херня такая?

"В моем доме попрошу не выражаться!" (с)
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Если этот наблюдатель был с кацапской стороны, то туда ему и дорога.
А если наблюдатель не кацап - скорбим и соболезнуем.
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нет, конечно. Это просто прописано в "минском" предательстве вальцмана. Вот так - зафиксировали "государственность" лугандона.
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Нет,но лугандонские и донбабвийские представители там таки есть.
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Ну вроде так - Как стало сегодня известно, в городе Краматорске трагически погиб представитель Луганской команды СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/incidents/20180118/1031440940/lnr-gibel-obce.html
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А це часом не від пуйла був цей наглядач у СММ? Якщо так, то щиро відчуваємо занепокоєння.
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Это не тот, что с лугандонами обнимался, а они ему "здравия желаю" говорили?
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Было бы хорошо если бы эта гнида здохла...
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русские пишут так, вот и трудно сказать человек он был или гондоном.
"Уже десять лет молдавские граждане участвуют в миссиях ООН в различных зонах конфликтов. Миссию гражданину Молдавии предложили... братскую Украину.
Спостерігач СММ ОБСЄ загинув у ДТП в Краматорську - Цензор.НЕТ 1956
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Он еще и молдаванин, даже не знаю что сказать, хотя нормальный молдаванин не пойдет от дырявых представителем.
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да прочитал что предлагает гоогле - лугандон в слезах, типа братишка того, всё.
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Та ладно,в рядах зверей даже один Техасец имеется...правда родом он вроде из Миннессоты. Туда зверье со всего Мира сползается.
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судья по реакции лугандона, то всё таки по ходу скорее гандон, чем человек
Отмечается, что погибший - Виталий Андреевич Зара. Он представлял луганскую команду СММ ОБСЕ.
«Представительство Луганской народной республики в СЦКК выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия, коллегам и главе СММ ОБСЕ на Украине послу Э. Апакану», - отметили сотрудники представительства ЛНР в Telegram-канале.
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там того Краматорска - четыре на четыре улицы
разогнаться проблематично, если ОЧЕНЬ не захотеть
спешил, бедняга...
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Да ладно, под 200 000 население, нормальный город, мы ж не Китай.
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Вот сейчас ты обидел меня. И не только меня.
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Невелике місто більш затишне і може бути комфортніше від мегаполіса. Чого обижатись?
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Не расчитал сил на проститутке даунбасякской?
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Хотелось бы, чтобы немного по-другому... Спостерігач СММ ОБСЄ загинув у ДТП в Краматорську - Цензор.НЕТ 1269
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ВРОДЕ КАК МОЛДАВАНИН, НО КТО ЕГО ЗНАЕТ ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК?
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Если добавит 20 лярдов, то по американским бумагам рашка догонит Сингапур.
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вот и ресурс репарации, просто по решению суда - для начало хватит.
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, по горячим следам , , он кому-то мешал ? , от него толк был ? , , тогда диверсия , , если бесполезный чиновник-европредставитель - то трагедия случайная , ящитаю ,,,
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интересно с чем таким Lexus LX 560 на которых они ездят должен столкнуться чтобы там внутри кто-то погиб?
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А я подумал, что он за рулём был. Тогда бы было неудивительно: они ж там в ОБСЕ слепые...
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Новоявленные таксисты это что-то. Когда уже будет контроль, ведь они не умеют ездить.
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http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=80424&catid=55:kramatorsk&Itemid=147
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Что*то очень медленно они погибают .
Сдохло бы человек 300 (как в Боинге) может быть Европа и призадумалась .
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кто же теперь будет сдавать рашистам наши позиции и гулять в кабаках с боевиками? Срочно из кремля ему замену привезите.
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Цензор, жаль, что своих читателей вы не можете проверить на адекватность. Потому что некоторым лучше было бы не учиться ни читать ни писать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатель СММ ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске
 
 
 
 
 
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