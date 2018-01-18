 Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе в четверг.
Ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на Луганск о том, что в городе Краматорске трагически погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.
Источник: https://censor.net.ua/n3045269
- шо всіх?
- ні, поки єдного.
- так чого кричите на всі Карпати?
"В моем доме попрошу не выражаться!" (с)
А если наблюдатель не кацап - скорбим и соболезнуем.
"Уже десять лет молдавские граждане участвуют в миссиях ООН в различных зонах конфликтов. Миссию гражданину Молдавии предложили... братскую Украину.
Отмечается, что погибший - Виталий Андреевич Зара. Он представлял луганскую команду СММ ОБСЕ.
«Представительство Луганской народной республики в СЦКК выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия, коллегам и главе СММ ОБСЕ на Украине послу Э. Апакану», - отметили сотрудники представительства ЛНР в Telegram-канале.
разогнаться проблематично, если ОЧЕНЬ не захотеть
спешил, бедняга...
Сдохло бы человек 300 (как в Боинге) может быть Европа и призадумалась .