 Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе в четверг.

Ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на Луганск о том, что в городе Краматорске трагически погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.