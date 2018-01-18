 Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ к закону об антикоррупционном суде будут учтены, - Ирина Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно закона об антикоррупционном суде. Следующую сессию мы начнем с включения его в повестку дня. Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса. Сначала внесенный президентом законопроект должен пройти профильный комитет, где специалисты зададут первый тон. Затем первое чтение, где мы услышим замечания и увидим позиции фракций", - написала Луценко.

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Она допустила создание рабочей группы для выработки основных тезисов законопроекта об антикоррупционном суде.

"Конечно, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии, МВФ. Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен. Но закон об антикоррупционном суде будет принят", - отметила представитель президента.

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По мнению Луценко, антикоррупционный суд сможет начать работу "где-то через полгода, с учетом всех процедур".

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