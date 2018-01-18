 Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ к закону об антикоррупционном суде будут учтены, - Ирина Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно закона об антикоррупционном суде. Следующую сессию мы начнем с включения его в повестку дня. Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса. Сначала внесенный президентом законопроект должен пройти профильный комитет, где специалисты зададут первый тон. Затем первое чтение, где мы услышим замечания и увидим позиции фракций", - написала Луценко.
Она допустила создание рабочей группы для выработки основных тезисов законопроекта об антикоррупционном суде.
"Конечно, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии, МВФ. Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен. Но закон об антикоррупционном суде будет принят", - отметила представитель президента.
По мнению Луценко, антикоррупционный суд сможет начать работу "где-то через полгода, с учетом всех процедур".
Мне он, как человек, не нравится.
Ну в самом то деле! Не у всех крепкие нервы и желудки для такого зрелища.
А я думал, шо она просто стервозная, некрасивая, неумная баба, которая, волею судеб, запрыгнула на макушку власти.
Надеюсь - ненадолго.
А собаку их забрать в приют...... Собака за хозяев не отвечает!!!
там на той собаке может быть столько недвижимости и вкладов в офшорах...
что она может стать самой богатой собакой Киева
Изя! Моей Саре секс нужен каждый день!! А я уже не молодой,не могу так часто.......!
Моня!!! А я тебе говорил не женись на некрасивой!!!!!! Никто помогать не будет!!!
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Представитель Президента в Верховной Раде, жена Генпрокурора Ирина Луценко рассказала в интервью, что платье, в котором она получала награду «Женщина третьего тысячелетия», сшили не французские модельеры, а она сама.
«Шанель» и «Диор»? Я не была ни в «Шанель, ни в «Диор». Что касается платья, то я очень много шью».
Также Луценко заявила, что драгоценные украшения, в которых она пришла на церемонию, - это на самом деле «простая бижутерия».
Сатирик и публицист Юрко Космина не удержался и написал стих про «швею -жену Генпрокурора» и опубликовал его на своей странице в Facebook.
Рученьки терпнуть, злипаються віченьки... Боже, ну що ж одягти? Знову проводити довгії ніченьки З голкою змушена ти.
Кров висисає оте некероване, Сповнене болю життя, Що заставляє жону прокуророву Братись самій за шиття -
Щоби базікали із пустомелями, Тягнучи лапи брудні, Знову шукали "діори" з "шанелями" В грубім кріпацькім рядні...
Знали би ті, хто від заздрощів нидіє, Як це - згорять живучи: Денно виносиш казла з-під президії, Голкою вертиш вночі!
Знали би ті, хто розводить істерію, Як, не зімкнувши повік, Клеїв ночами просту біжутерію З дроту і скла чоловік!
Тьохкають змучено серце з печінкою, Сколотий палець болить, Що ж за недоленька - зватися жінкою Третього з тисячоліть?..
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Простите, ведь на прошлой неделе в ответ на требования МВФ и Всемирного банка в администрации президента категорически утверждали, что ВСЕ замечания Венецианской комисси учтены.
А оказывается "Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ" только будут учтены!!!
Кстати, а почему президент Порошенко внес законопроект по Ентикоррупционному суду в Раду, если рекомендации не учтены? Наперсточники при власти?
Человек который управляет страной с дипломом МАУП.
Или он не управляет? просто популист? левая рука Порошенко?