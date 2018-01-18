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 Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ к закону об антикоррупционном суде будут учтены, - Ирина Луценко

В законопроекте об антикоррупционном суде будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно закона об антикоррупционном суде. Следующую сессию мы начнем с включения его в повестку дня. Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса. Сначала внесенный президентом законопроект должен пройти профильный комитет, где специалисты зададут первый тон. Затем первое чтение, где мы услышим замечания и увидим позиции фракций", - написала Луценко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Рада провалила голосование по включению в повестку законопроектов об антикоррупционном суде (обновлено)

Она допустила создание рабочей группы для выработки основных тезисов законопроекта об антикоррупционном суде. 

"Конечно, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии, МВФ. Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен. Но закон об антикоррупционном суде будет принят", - отметила представитель президента.

Также читайте: МВФ ожидает коррекцию законопроекта об Антикоррупционном суде и пенсионной реформы, - пресс-секретарь Райс

По мнению Луценко, антикоррупционный суд сможет начать работу "где-то через полгода, с учетом всех процедур".

Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ к закону об антикоррупционном суде будут учтены, - Ирина Луценко 01

Читайте: ЕС раскритиковал представление президентом законопроекта об Антикоррупционном суде

Источник: https://censor.net.ua/n3045268
 
 
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до виборів вони усі красиво говорять
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, на гордона не гони , , проше пана , но это один из умнейших , адекватных , объективных журналистов , , интервьюировавший тысячи самых разных персон , , вы можете этим похвастаться ? , , у кого брали интервью и вас не послали далеко-далеко. ?
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ну , дмитрий ,,, , щас , как раз по 112 - му ведет передачу ,,,
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, никто никому ничего не навязывает , ради бога , , просто гордон - клевый чувак ,,,
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"Кому и кобыла невеста"
Мне он, как человек, не нравится.
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Бандюкович тоже со многими дипломатами и руководителями держав беседовал. И тоже "не послали"...
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, слово интеллект знаете ? , , сравнить моск гордона и януковича ,,, , это , как путина и каспарова ,,,
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Хоть бы фотку её не постили!
Ну в самом то деле! Не у всех крепкие нервы и желудки для такого зрелища.
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А говорят она владелица сети салонов красоты....................
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на цензоре низзя рекламировать , , тем более антирекламировать , , , бо спонсоры бюджет сделают менее ощутимым ,,,
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Неужели? Надо же...
А я думал, шо она просто стервозная, некрасивая, неумная баба, которая, волею судеб, запрыгнула на макушку власти.
Надеюсь - ненадолго.
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Видать лучшие косметологи страны не смогли справиться.
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походу, эти салоны лучше обходить десятой дорогой Рекомендації Венеціанської комісії та МВФ до закону про Антикорупційний суд будуть враховані, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1258
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И этот суд должен конфисковать её дом в 850 кв.м. и всю недвижимость записанную на сына/бухгалтершу!!!
А собаку их забрать в приют...... Собака за хозяев не отвечает!!!
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, вы , это , по-канадски не слишком изощряйтесь , , по-нашему , по-буквенно-русско-украинскому опишите свою мыслю ,,,
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та погодите!
там на той собаке может быть столько недвижимости и вкладов в офшорах...
что она может стать самой богатой собакой Киева
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А-а-а, так все-таки не были учтены!, а Барыга брехал, шо были! Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ к закону об антикоррупционном суде будут учтены, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 5768
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Гыга, бот ты ссаный, пёрни чё-нить теперь, а то в предыдущих статьях тебе не нравился прессекретарь ЕС, типа "ниверю вы всё брешите"
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Если *будут учтены*, зачем его скоропостижно надо было пропихивать на *авось пройдёт*? ЕС за дураков держат.
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Еврей жалуется соседу
Изя! Моей Саре секс нужен каждый день!! А я уже не молодой,не могу так часто.......!
Моня!!! А я тебе говорил не женись на некрасивой!!!!!! Никто помогать не будет!!!
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Жена генпрокурора сшила себе платье.

Представитель Президента в Верховной Раде, жена Генпрокурора Ирина Луценко рассказала в интервью, что платье, в котором она получала награду «Женщина третьего тысячелетия», сшили не французские модельеры, а она сама.

«Шанель» и «Диор»? Я не была ни в «Шанель, ни в «Диор». Что касается платья, то я очень много шью».

Также Луценко заявила, что драгоценные украшения, в которых она пришла на церемонию, - это на самом деле «простая бижутерия».

Сатирик и публицист Юрко Космина не удержался и написал стих про «швею -жену Генпрокурора» и опубликовал его на своей странице в Facebook.

Рученьки терпнуть, злипаються віченьки... Боже, ну що ж одягти? Знову проводити довгії ніченьки З голкою змушена ти.

Кров висисає оте некероване, Сповнене болю життя, Що заставляє жону прокуророву Братись самій за шиття -

Щоби базікали із пустомелями, Тягнучи лапи брудні, Знову шукали "діори" з "шанелями" В грубім кріпацькім рядні...

Знали би ті, хто від заздрощів нидіє, Як це - згорять живучи: Денно виносиш казла з-під президії, Голкою вертиш вночі!

Знали би ті, хто розводить істерію, Як, не зімкнувши повік, Клеїв ночами просту біжутерію З дроту і скла чоловік!

Тьохкають змучено серце з печінкою, Сколотий палець болить, Що ж за недоленька - зватися жінкою Третього з тисячоліть?..
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Зараз по 112 ..Гордон якогось касаба -імперца ..*на кол підсадив * !!! Рекомендації Венеціанської комісії та МВФ до закону про Антикорупційний суд будуть враховані, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 4180
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Алло, МВФ? Они просто тянут время и запускают дурку. Вы не знаете что такое дурка? Ну как вам объснить? Это когда говоришь одно, делаешь другое, а кармане дулю держишь.
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а куда вы денетесь Рекомендації Венеціанської комісії та МВФ до закону про Антикорупційний суд будуть враховані, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 4449.... на хитрую жопу есть болт с резьбой....
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Внесение неадекватного пректа закона об антикоррупционом суде аукнется Порошенко потерей голосов на следующих президентских выборах. Держать пипл за лохов---опасно.
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Какие "рекомендации"? - ето прямой приказ - кто платит деньги - тот и командует.)
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у нее что падучая У нее память как у амебы Уже полгода и МВФ и США и ЕС и кому не лень а оно проснулось Ну очень не хочу ругаться но еще один коммент от этой пани я подберу весь ассортимент "комплиментов" ну это ее проблемы
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"Далее начнется серьезная работа" - сказала луценчиха. Начнут тянуть тягомотину, надеясь, что все- МВФ и Венецианская комиссия - забудут, что именно они требовали.
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напомнят номера оффшорных счетов и резко производительность труда повысится.И память улучшится
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Конечно, милые, будут учтены. про ваши оффшоры все знают как и про российские. Попытка украсть и не выполнить что сказал Дядя Сэм - очень неумно. посмотрите что в пидарашке твориться. не будете слушаться - поедете на отсидку в США. Американцы свое бабло не бросают...на ветер. Как школьники, думают и рыбку сьесть и мягко сесть. Могут ведь посадить того..без рыбки. там еще Хуссейн, Бин Ладен..ну ведь лучше по хорошему и без перегибов. Это еще до Ахметовской монополии на енергетику не дошло. Но дойдет. МВФ следит что и куда и как.
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Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ к закону об антикоррупционном суде будут учтены, - Ирина Луценко

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Простите, ведь на прошлой неделе в ответ на требования МВФ и Всемирного банка в администрации президента категорически утверждали, что ВСЕ замечания Венецианской комисси учтены.
А оказывается "Рекомендации Венецианской комиссии и МВФ" только будут учтены!!!
Кстати, а почему президент Порошенко внес законопроект по Ентикоррупционному суду в Раду, если рекомендации не учтены? Наперсточники при власти?
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Кому -то сегодня от ЕС сцаной тряпкой досталось по хитрой морде. Чтоб шевелилка работала.
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Конечно будут, потому что фейк экономику надо как то содержать, да?
Человек который управляет страной с дипломом МАУП.

Или он не управляет? просто популист? левая рука Порошенко?
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как увижу эту женщину 3 тысячилетия)) аж вздрагивать начинаю
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРекомендации Венецианской комиссии и МВФ к закону об антикоррупционном суде будут учтены, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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