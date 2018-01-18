 Россия чинит препятствия расследованию химатак в Сирии, - постпред США при ООН Хейли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Одна страна чинит препятствования ООН в исполнении ее долга. Эта страна - Россия. Это Россия три раза использовала право вето против резолюций СБ ООН, которые должны были продлить срок действия Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия", - сказала Н.Хэйли, выступая в четверг на заседании высокого уровня СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.

По ее словам, Россия пытается помочь режиму президента Сирии Башара Асада избежать ответственности за применение химоружия.

Она отметила, что результаты расследования экспертов из Совместного механизма ОЗХО-ООН показали: и сирийские власти и группировка "Исламское государство" использовали химоружие в Сирии.

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"Если правительство России всерьез настроено в отношении задачи предотвратить распространение оружия массового уничтожения, она убедит своего сателлита Асада в том, что он должен уничтожить свой арсенал химического оружия и должен полностью сотрудничать с ОЗХО и ООН", - подчеркнула Н.Хэйли.