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 Россия чинит препятствия расследованию химатак в Сирии, - постпред США при ООН Хейли

Постпред США при ООН Никки Хэйли обвинила РФ в том, что она затрудняет работу ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Войска Асада применили химическое оружие под Дамаском, - ВВС

"Одна страна чинит препятствования ООН в исполнении ее долга. Эта страна - Россия. Это Россия три раза использовала право вето против резолюций СБ ООН, которые должны были продлить срок действия Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия", - сказала Н.Хэйли, выступая в четверг на заседании высокого уровня СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.

По ее словам, Россия пытается помочь режиму президента Сирии Башара Асада избежать ответственности за применение химоружия.

Она отметила, что результаты расследования экспертов из Совместного механизма ОЗХО-ООН показали: и сирийские власти и группировка "Исламское государство" использовали химоружие в Сирии.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Элемент российской авиабомбы обнаружен на месте химатаки в Сирии, - Bellingcat. ФОТО

"Если правительство России всерьез настроено в отношении задачи предотвратить распространение оружия массового уничтожения, она убедит своего сателлита Асада в том, что он должен уничтожить свой арсенал химического оружия и должен полностью сотрудничать с ОЗХО и ООН", - подчеркнула Н.Хэйли.

Источник: https://censor.net.ua/n3045262
 
 
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Та, что за новость?!! ПаРаша всегда так - испортит воздух, а потом чинит препятствия или стрелки переводит! Пора уже привыкнуть - меньше удивляться придётся!
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У кацапів зайва хромосома приводить до запалення мізків з наступною деградацією та розпадом особистості? Питання риторичне, відповідь не потрібна.
"Режисер, чи хрін її знає, якась досі невідома Елеонора Лук'янова зняла так званий фільм "Блокадна кров. Генетика" , де повідомляється, що люди, які пережили блокаду Ленінграда, передали своїм дітям особливі гени. Серед таких дітей вказані сам ху--йло, патріарх кирило, російський депутат сергій миронов і чиновники сергій іванов, сергій наришкін. "
Кацапи стрімко наближаються до останньої стадії своєї невиліковної психічної хвороби.
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Срасея сама травит своим химическим оружием Сирийцев, поэтому и мешает расследованию.
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Страна агрессор имеет право вето в ООН, это позор для вас терпит.
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Кацапы в Норд-Осте своих потравили и глазом не моргнули, кто-то даже орден получил, а тут какие-то басмачи..
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ISIS все еще продвигается против режима #Assad в #Idlib и повстанцев в Южном #Aleppo. #ISIS захватил танк T-55 из режима #Assad к юго-востоку от авиабазы ​​#Abu_al_Duhur. #ISIS находится в 13 километрах от авиабазы ​​Россия чинит препятствия расследованию химатак в Сирии, - постпред США при ООН Хейли - Цензор.НЕТ 9371
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Не ИГИЛ, а прямо Феникс какой то, ботоксный глист задолбался войска гонять туда сюда после каждой "победы".
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знает собака (прости собака, ничего личного) чье мясо съела...
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Собака замечательный друг , а это черти бесноватые .
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а я прощения попросил у собаки..
я не виноват что пословица такая... Россия чинит препятствия расследованию химатак в Сирии, - постпред США при ООН Хейли - Цензор.НЕТ 9267
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про кошариков, про кошариков,
но их обижать нельзя, даже если при етом извиняться.
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блин!
не может быть...
собака - прости дважды!!!
действительно и такая пословица есть.... Росія перешкоджає розслідуванню хіматак у Сирії, - постпред США при ООН Хейлі - Цензор.НЕТ 7480
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а може кацап - цапак?... - 1) Хватать когтями; царапаться. б) Хватать рукой или руками. 2) перен.Присваивать, прикарманивать. цапа́ть
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До сих пор считалось что применение химического оружия против своего населения РАБссией состоялось на Тамбовщине в 1921 году.Но это не так.Впрвые Химическую атаку применили в Украине 14 июня 1919 года в районе станции Чаплино Днепропетровская область.Стреляли химическими снарядами с бронепоезда "генерал Дроздовский"
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гоните ее в три шеи с ООН. так как это не ООН тогда, а рашкина контора.
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что-то США начинают раздражать своим нытьем, даже Кон Чен Ый плюнул им в рожу
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Шокирующая, НЕОЖИДАННАЯ новость, так Новость.
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в Подмосковном Домодедово полмесяца горит мусорная свалка.Решили засыпать землей с вертолетов ,но не получается... Россия чинит препятствия расследованию химатак в Сирии, - постпред США при ООН Хейли - Цензор.НЕТ 4764
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Парашенцы явно выпрашивают томагавки для Асада...Если честно умом рашку не понять))) Хуссейн применял зарин против иранских войск в окопах и курдских партизан негуманно но довольно эффективно...а эти уроды против безоружного населения...войскам урона никакого...
Точно как мелкие пакостники набздели и говорят что это не они((((
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Karl Shrayber
2 ч ·

Рогозин запустил производство космических баб
Правда, пока что не удалось доставить на МКС ни одной - т.к. Илон Маск отказывается возить эту хрень, а российские ракеты шмякаются на землю, не долетев до небесного свода.
По причине недостаточно скрепного окропления святой водой. Россия чинит препятствия расследованию химатак в Сирии, - постпред США при ООН Хейли - Цензор.НЕТ 3405
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а кто знает что туда лишнехромосомные насовали
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РАБссия через ДурьДуму хочет легализовать частные военные компании,типа ЧВК Вагнер,типа ИХТАМНЕТы
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И что? Это общемировая практика Боьше всего ЧВК у США.
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Ну так это же российское химическое оружие. Вы же прекрасно об этом знаете.
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Преступник не идёт навстречу следствию и всячески ему препятствует. Странно, да?
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, , а ожидали , что россия будет способствовать расследованию собственных преступлений ? , , ну , да , путин и шойгу уже садятся на поезд в гаагу , , тормозок-рюкзачок за плечами , , прощаются с родными и близкими , родиной , свободой ,,,
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Россия одолжила США 106 миллиардов долларов



Росія перешкоджає розслідуванню хіматак у Сирії, - постпред США при ООН Хейлі - Цензор.НЕТ 648

В ноябре 2017 года Россия увеличила инвестиции в казначейские ценные бумаги США на 700 миллионов долларов, до 105,7 миллиарда долларов. Об этомсообщается в материалах американского Минфина.
Российский портфель облигаций США растет второй месяц подряд. В сентябре он составлял 103,9 миллиарда долларов, а в октябре увеличился до 105 миллиардов долларов.


Что угрожает российским золотовалютным резервам, хранящимся в США

В годовом выражении российские инвестиции в ценные бумаги США выросли в ноябре 2017 года на 22 процента с показателя в 86,6 миллиарда долларов.
Россия занимает 15-е место в списке держателей американского долга. На верхней строчке - Китай, объем вложений которого составляет 1,177 триллиона долларов. На втором месте - Япония, которая сократила портфель на 9,9 миллиарда долларов - до 1,084 триллиона. На третьем - Ирландия с 328,7 миллиардами долларов.
В июне 2017 года агентство Reuters сообщило о том, что Федеральная резервная система США снабжает американские власти конфиденциальной информацией о средствах иностранных центробанков, в том числе Банка России. Сразу после введения Вашингтоном персональных санкций в отношении российских бизнесменов в марте 2014 года российский Центробанк вывел 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка.
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Не дають США влаштувати в Сірії другу Лівію................ от "біда"...................... Росія перешкоджає розслідуванню хіматак у Сирії, - постпред США при ООН Хейлі - Цензор.НЕТ 9275
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Егеж... Рятують сирійців, вбиваючи їхніх дітей...
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Пока Хейли не потрясет пробиркой, веры ей нет. Вот Пауэллу все поверили. теперь в Ираке, демократия, и мир.


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Хейли забыла пробирку показать, а так бы сразу все согласились.
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А чего ей (расии) не чинить?! Когда они сами это оружие Асаду поставляют Росія перешкоджає розслідуванню хіматак у Сирії, - постпред США при ООН Хейлі - Цензор.НЕТ 4996
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наконец-то стали называть вещи( и страны) своими именами. Не все, конечно, но, как я понимаю, Трамп работает над этим))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия чинит препятствия расследованию химатак в Сирии, - постпред США при ООН Хейли
 
 
 
 
 
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