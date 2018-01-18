 Россия чинит препятствия расследованию химатак в Сирии, - постпред США при ООН Хейли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Одна страна чинит препятствования ООН в исполнении ее долга. Эта страна - Россия. Это Россия три раза использовала право вето против резолюций СБ ООН, которые должны были продлить срок действия Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия", - сказала Н.Хэйли, выступая в четверг на заседании высокого уровня СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.
По ее словам, Россия пытается помочь режиму президента Сирии Башара Асада избежать ответственности за применение химоружия.
Она отметила, что результаты расследования экспертов из Совместного механизма ОЗХО-ООН показали: и сирийские власти и группировка "Исламское государство" использовали химоружие в Сирии.
"Если правительство России всерьез настроено в отношении задачи предотвратить распространение оружия массового уничтожения, она убедит своего сателлита Асада в том, что он должен уничтожить свой арсенал химического оружия и должен полностью сотрудничать с ОЗХО и ООН", - подчеркнула Н.Хэйли.
"Режисер, чи хрін її знає, якась досі невідома Елеонора Лук'янова зняла так званий фільм "Блокадна кров. Генетика" , де повідомляється, що люди, які пережили блокаду Ленінграда, передали своїм дітям особливі гени. Серед таких дітей вказані сам ху--йло, патріарх кирило, російський депутат сергій миронов і чиновники сергій іванов, сергій наришкін. "
Кацапи стрімко наближаються до останньої стадії своєї невиліковної психічної хвороби.
я не виноват что пословица такая...
но их обижать нельзя, даже если при етом извиняться.
не может быть...
собака - прости дважды!!!
действительно и такая пословица есть....
Точно как мелкие пакостники набздели и говорят что это не они((((
2 ч ·
Рогозин запустил производство космических баб
Правда, пока что не удалось доставить на МКС ни одной - т.к. Илон Маск отказывается возить эту хрень, а российские ракеты шмякаются на землю, не долетев до небесного свода.
По причине недостаточно скрепного окропления святой водой.
В ноябре 2017 года Россия увеличила инвестиции в казначейские ценные бумаги США на 700 миллионов долларов, до 105,7 миллиарда долларов. Об этомсообщается в материалах американского Минфина.
Российский портфель облигаций США растет второй месяц подряд. В сентябре он составлял 103,9 миллиарда долларов, а в октябре увеличился до 105 миллиардов долларов.
Что угрожает российским золотовалютным резервам, хранящимся в США
В годовом выражении российские инвестиции в ценные бумаги США выросли в ноябре 2017 года на 22 процента с показателя в 86,6 миллиарда долларов.
Россия занимает 15-е место в списке держателей американского долга. На верхней строчке - Китай, объем вложений которого составляет 1,177 триллиона долларов. На втором месте - Япония, которая сократила портфель на 9,9 миллиарда долларов - до 1,084 триллиона. На третьем - Ирландия с 328,7 миллиардами долларов.
В июне 2017 года агентство Reuters сообщило о том, что Федеральная резервная система США снабжает американские власти конфиденциальной информацией о средствах иностранных центробанков, в том числе Банка России. Сразу после введения Вашингтоном персональных санкций в отношении российских бизнесменов в марте 2014 года российский Центробанк вывел 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка.