Дело генерала Назарова: Тенденция сокрытия военных преступлений в нашей стране к сожалению сохраняется, - депутат райсовета Балахнина...

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала депутат районного совета в городе Днепр от партии УКРОП Наталья Балахнина.
"Генерал Назаров подал апелляцию на приговор Павлоградского горрайонного суда, который признал его виновным в гибели 49 человек на борту самолета ИЛ-76. Сейчас дело находится на завершающем этапе. Только судебные дебаты отделяют нас от вынесения приговора. Однако, судя по длительности процесса назвать точную дату, когда будет поставлена точка по этому делу и какой она будет, не возьмется никто", - написала она.
"За время апелляционного рассмотрения адвокатом Туриком, представляющим интересы Назарова, и им самим было подано множество ходатайств, мотивация которых вряд ли им самим понятна. Была попытка снова вернуться к проверке доказательств, которые уже были предварительно исследованы первой инстанцией. Постоянная попытка дискредитации комплексной экспертизы, которая проводилась группой экспертов и четко ответила на вопрос: какие действия должны были предприниматься и которые не были приняты генералом Назаровым для предотвращения трагедии самолета ИЛ-76. Зато генерала устраивала другая коммерческая экспертиза, которая была сделана по его заказу", - отметила Балахнина.
"И это не единственное, что в ходе рассмотрения делалось на заказ генерала: снимались фильмы, постоянно приходила "команда поддержки" из состава военных, давались интервью с собственной версией событий. И все это происходило под постоянным прикрытием "сверху". Это чудовищный прецедент, когда глава государства и главнокомандующий осуществляет через СМИ и официальные страницы в соцсетях прямое давление в виде высказывания позиции до окончания судебного разбирательства. А потом, происходят внезапные переносы слушания из-за болезни судей, или еще по каким-то неизвестным нам причинам. Что это, как не прямое давление на ход судебного рассмотрения и в конце концов на приговор?! Тенденция сокрытия военных преступлений в нашей стране к сожалению сохраняется. Это и понятно, поскольку все они связаны между собой так или иначе", - добавила Балахнина.
"Вот почему "дело Назарова" является важным и ключевым. Это начало череды дел. Именно этого боятся и именно этим обусловлено постоянное затягивание процесса, масштабом поддержки в СМИ удобной для Назарова версии. Как предотвратить это? Очень просто. Приходить на судебные заседания, дать понять, что адвокаты потерпевших и сами потерпевшие не одни в этом противостоянии. В конце концов, показать, что обществу не безразлично, понесут ли виновные наказание", - резюмировала Балахнина.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
Колись на військовій кафедрі викладач-майор задає питання: от ти бачиш на локаторі відділення ракети від самольота (там кажуть момент відділення можна помітити), твої дії? Ну я памятаючи, що за спиною ще кілька підлеглих, кажу, шо луч в сторону, а самі в окоп подалі від радара. Гніву майора не було меж: ти повинен виконати задачу до кінця ведучи ціль і даючи цілеуказанія батареї. А що здохнеш, то на те воєнний.
Хоча вірогідність пораження цілі батареєю с-60 шось там 10%. Тоді коли стріла - десь 60%, а дві стріли практично можуть збить. ТОбто збить ворожий натівський літак ми б всеодно не змогли б, хіба випадково. Але загинули б 100%.
І цього навчав недурний здавалося б майор (викладач вузу).
Тенденция к усилению глобального потепления в нашей стране, к сожалению, сохраняется, - дворник Центрального ЖЕК, Петров...
...В самом конце года министр иностранных дел Муцу Мунэмицу произнес энергичную речь перед членами нижней палаты парламента. В ней, в частности, говорилось: «Господа! Давайте сравним Японскую империю начального года Мэйдзи и Японскую империю сегодняшнего дня. Даже трудно себе представить, какой был совершен огромный шаг вперед, какие богатейшие плоды принесла цивилизация. Начнем с экономики. В первый год Мэйдзи объем внутренней и внешней торговли не достигал даже 30 миллионов иен, а в 25 году Мэйдзи он достиг уровня почти в 160 миллионов иен. Проложено около 3000 ри (12 тысяч км. - А. М.) железных дорог и около 10 000 ри телеграфных линий. Моря внутренние и внешние бороздят несколько сотен торговых кораблей европейского типа. Теперь о вооружениях. У нас имеется кадровая армия в составе 150 тысяч человек, подготовка офицеров, солдат и оснащенность вооружениями которой почти не отличается от сильнейших западных держав. Построено почти 40 военных судов, и мы намереваемся увеличить их число в соответствии с возможностями страны. Хочу спросить вас: имеется ли в Азии такая страна, которая достигла такого прогресса, основываясь на конституционных основаниях, дающих возможность мне, министру, обсуждать с вами важнейшие проблемы, стоящие перед страной? Все западные народы и правительства восхищаются достигнутым нами за двадцать с небольшим лет прогрессом, заставляя говорить о том, что он не знает примеров в мире»...
Але вона кацапка, тому і каже те що каже!!
Сказала бы проще:
- В Украине закон для жирных срак не писан ! Закон - исключительно для быдла .
И всё сразу ясно и понятно , народ расходится довольный .