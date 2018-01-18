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 Дело генерала Назарова: Тенденция сокрытия военных преступлений в нашей стране к сожалению сохраняется, - депутат райсовета Балахнина

Судебные прения в рамках рассмотрения апелляционной жалобы бывшего начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова, осужденного Павлоградским городским судом Днепропетровской области к семи годам лишения свободы по обвинению в служебной халатности в связи с гибелью 49 украинских военных в сбитом наемниками РФ Ил-76, состоятся 22 января в 11:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала депутат районного совета в городе Днепр от партии УКРОП Наталья Балахнина.

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"Генерал Назаров подал апелляцию на приговор Павлоградского горрайонного суда, который признал его виновным в гибели 49 человек на борту самолета ИЛ-76. Сейчас дело находится на завершающем этапе. Только судебные дебаты отделяют нас от вынесения приговора. Однако, судя по длительности процесса назвать точную дату, когда будет поставлена точка по этому делу и какой она будет, не возьмется никто", - написала она.

"За время апелляционного рассмотрения адвокатом Туриком, представляющим интересы Назарова, и им самим было подано множество ходатайств, мотивация которых вряд ли им самим понятна. Была попытка снова вернуться к проверке доказательств, которые уже были предварительно исследованы первой инстанцией. Постоянная попытка дискредитации комплексной экспертизы, которая проводилась группой экспертов и четко ответила на вопрос: какие действия должны были предприниматься и которые не были приняты генералом Назаровым для предотвращения трагедии самолета ИЛ-76. Зато генерала устраивала другая коммерческая экспертиза, которая была сделана по его заказу", - отметила Балахнина.

"И это не единственное, что в ходе рассмотрения делалось на заказ генерала: снимались фильмы, постоянно приходила "команда поддержки" из состава военных, давались интервью с собственной версией событий. И все это происходило под постоянным прикрытием "сверху". Это чудовищный прецедент, когда глава государства и главнокомандующий осуществляет через СМИ и официальные страницы в соцсетях прямое давление в виде высказывания позиции до окончания судебного разбирательства. А потом, происходят внезапные переносы слушания из-за болезни судей, или еще по каким-то неизвестным нам причинам. Что это, как не прямое давление на ход судебного рассмотрения и в конце концов на приговор?! Тенденция сокрытия военных преступлений в нашей стране к сожалению сохраняется. Это и понятно, поскольку все они связаны между собой так или иначе", - добавила Балахнина.

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"Вот почему "дело Назарова" является важным и ключевым. Это начало череды дел. Именно этого боятся и именно этим обусловлено постоянное затягивание процесса, масштабом поддержки в СМИ удобной для Назарова версии. Как предотвратить это? Очень просто. Приходить на судебные заседания, дать понять, что адвокаты потерпевших и сами потерпевшие не одни в этом противостоянии. В конце концов, показать, что обществу не безразлично, понесут ли виновные наказание", - резюмировала Балахнина.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Дело генерала Назарова: Тенденция сокрытия военных преступлений в нашей стране к сожалению сохраняется, - депутат райсовета Балахнина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3045252
 
 
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А давайте возьмимо генерала литвина. На йогго прикладі і все буде зрозуміло
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А куда делся генерал Назаркин, который сдал нашу группу спецназа, которых в результате расстреляли рашисты? В тихую отправили домой?
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Давайте скажем честно, что дело Назарова морально сложное. Да, он отвечал за всех десантников. Но это уравнение со многими неизвестными, это война. Решение было неправильным и он ответил по закону. Но моральная сторона осуждения Назарова осталась. Как вам угодно, но я бы его не судил.
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Справа не в Назарові. Просто генерали не бачать в солдатах людей. Це якесь дурне військове виховання: помри, но приказ виполни.
Колись на військовій кафедрі викладач-майор задає питання: от ти бачиш на локаторі відділення ракети від самольота (там кажуть момент відділення можна помітити), твої дії? Ну я памятаючи, що за спиною ще кілька підлеглих, кажу, шо луч в сторону, а самі в окоп подалі від радара. Гніву майора не було меж: ти повинен виконати задачу до кінця ведучи ціль і даючи цілеуказанія батареї. А що здохнеш, то на те воєнний.
Хоча вірогідність пораження цілі батареєю с-60 шось там 10%. Тоді коли стріла - десь 60%, а дві стріли практично можуть збить. ТОбто збить ворожий натівський літак ми б всеодно не змогли б, хіба випадково. Але загинули б 100%.
І цього навчав недурний здавалося б майор (викладач вузу).
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Дело генерала Назарова: Тенденция сокрытия военных преступлений в нашей стране к сожалению сохраняется, - депутат райсовета Балахнина...
Тенденция к усилению глобального потепления в нашей стране, к сожалению, сохраняется, - дворник Центрального ЖЕК, Петров...
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Если так рассуждать,то когда отправляли тушить 4-й энергоблог,то тоже отправляли на верную смерть.И где бы были сейчас российские войска,если бы наши не защищали свою территорию вопреки всему.Такое ощущение,что для многих сегодняшняя война-это игра в бирюльки,особенно для многих депутатов.
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Как "отправляли тушить 4-й энергоблог"(?), я знаю "непонаслышке", как документы "Чернобыльские" "липовали" -тоже... (Занимался проверками по этому поводу лет восемь). И как в войсках скрывают преступления - мне известно, как никому другому... А сейчас "воякам" вообще "расслабуха" - раньше контролем этого занималась военная прокуратура, подчинённая не Министру обороны, а Генеральному прокурору, а сейчас Военная служба правопорядка, находящаяся в прямом подчинении МО... Да ещё и "общий надзор" убрали... Раньше, коллега жаловался, жена говорила - "Здравствуй, гость ты наш желанный!", потому что уходил - дети ещё спали, а приходил - дети УЖЕ спали... И бывало, в "холодном поту" просыпался, потому что приснилось, что сроки проверки пропустил, а сейчас "Ходим друг за другом, занятие себе ищем...". Вам ясно? А "вояки" творят, что хотят...
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це робили люди які хотіли підняти свою країну ...можете порівняти з теперішніми ...
...В самом конце года министр иностранных дел Муцу Мунэмицу произнес энергичную речь перед членами нижней палаты парламента. В ней, в частности, говорилось: «Господа! Давайте сравним Японскую империю начального года Мэйдзи и Японскую империю сегодняшнего дня. Даже трудно себе представить, какой был совершен огромный шаг вперед, какие богатейшие плоды принесла цивилизация. Начнем с экономики. В первый год Мэйдзи объем внутренней и внешней торговли не достигал даже 30 миллионов иен, а в 25 году Мэйдзи он достиг уровня почти в 160 миллионов иен. Проложено около 3000 ри (12 тысяч км. - А. М.) железных дорог и около 10 000 ри телеграфных линий. Моря внутренние и внешние бороздят несколько сотен торговых кораблей европейского типа. Теперь о вооружениях. У нас имеется кадровая армия в составе 150 тысяч человек, подготовка офицеров, солдат и оснащенность вооружениями которой почти не отличается от сильнейших западных держав. Построено почти 40 военных судов, и мы намереваемся увеличить их число в соответствии с возможностями страны. Хочу спросить вас: имеется ли в Азии такая страна, которая достигла такого прогресса, основываясь на конституционных основаниях, дающих возможность мне, министру, обсуждать с вами важнейшие проблемы, стоящие перед страной? Все западные народы и правительства восхищаются достигнутым нами за двадцать с небольшим лет прогрессом, заставляя говорить о том, что он не знает примеров в мире»...
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если понимать, что Бутусов - кремлёвская консерва в банке с 2-мм толщиной стенок, то исповедь "депутата райсовета" уже сама по себе веселит
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В чем бы его не обвиняли, но ставить ему в вину то что он, пытается себя защищать в суде, не дачей хабаря, не запугиванием судей, а правовыми способоми, в т.ч. ставя под сомнение (кстати не безосновательно) экспертизу... это вершина маразма. Учитывая какое упорство проявляет Бутусов на данной теме, мне иногда кажется, что даже он понял абсурдность обвинения. Самое печальное, что о создании военных судов, ни слова...
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Депутат райсовета... а че не сельсовета?
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Цю куррву в окоп треба на пару тижнів посадити, щоб розуміла, злочини військові в нашій країні чинить лише "ЙЛО, та за наказом "УЙЛА кацапи!
Але вона кацапка, тому і каже те що каже!!
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а шо это за великий политик и ваеный эксперт-депутат райсовета?
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Бачу честь і совість сучасному офіцерству не знайомі, він повинен давно застрелитись, а не вибрехуватись на всю країну.
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Как витиевато она высказалась !
Сказала бы проще:
- В Украине закон для жирных срак не писан ! Закон - исключительно для быдла .
И всё сразу ясно и понятно , народ расходится довольный .
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десь читала,що вроді,він радився з головнокомандувачем,і той сказав,щоб літак посилали.Можливо тому той і намагається відмазати?
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Надеюсь,что если эту зажравшуюся сволочь не посадят ,ребята его сами ,осудят,,?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело генерала Назарова: Тенденция сокрытия военных преступлений в нашей стране к сожалению сохраняется, - депутат райсовета Балахнина
 
 
 
 
 
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