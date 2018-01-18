Дело генерала Назарова: Тенденция сокрытия военных преступлений в нашей стране к сожалению сохраняется, - депутат райсовета Балахнина...

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала депутат районного совета в городе Днепр от партии УКРОП Наталья Балахнина.

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"Генерал Назаров подал апелляцию на приговор Павлоградского горрайонного суда, который признал его виновным в гибели 49 человек на борту самолета ИЛ-76. Сейчас дело находится на завершающем этапе. Только судебные дебаты отделяют нас от вынесения приговора. Однако, судя по длительности процесса назвать точную дату, когда будет поставлена точка по этому делу и какой она будет, не возьмется никто", - написала она.



"За время апелляционного рассмотрения адвокатом Туриком, представляющим интересы Назарова, и им самим было подано множество ходатайств, мотивация которых вряд ли им самим понятна. Была попытка снова вернуться к проверке доказательств, которые уже были предварительно исследованы первой инстанцией. Постоянная попытка дискредитации комплексной экспертизы, которая проводилась группой экспертов и четко ответила на вопрос: какие действия должны были предприниматься и которые не были приняты генералом Назаровым для предотвращения трагедии самолета ИЛ-76. Зато генерала устраивала другая коммерческая экспертиза, которая была сделана по его заказу", - отметила Балахнина.



"И это не единственное, что в ходе рассмотрения делалось на заказ генерала: снимались фильмы, постоянно приходила "команда поддержки" из состава военных, давались интервью с собственной версией событий. И все это происходило под постоянным прикрытием "сверху". Это чудовищный прецедент, когда глава государства и главнокомандующий осуществляет через СМИ и официальные страницы в соцсетях прямое давление в виде высказывания позиции до окончания судебного разбирательства. А потом, происходят внезапные переносы слушания из-за болезни судей, или еще по каким-то неизвестным нам причинам. Что это, как не прямое давление на ход судебного рассмотрения и в конце концов на приговор?! Тенденция сокрытия военных преступлений в нашей стране к сожалению сохраняется. Это и понятно, поскольку все они связаны между собой так или иначе", - добавила Балахнина.

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"Вот почему "дело Назарова" является важным и ключевым. Это начало череды дел. Именно этого боятся и именно этим обусловлено постоянное затягивание процесса, масштабом поддержки в СМИ удобной для Назарова версии. Как предотвратить это? Очень просто. Приходить на судебные заседания, дать понять, что адвокаты потерпевших и сами потерпевшие не одни в этом противостоянии. В конце концов, показать, что обществу не безразлично, понесут ли виновные наказание", - резюмировала Балахнина.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.



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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.