 Противник продолжает обстрелы на Донбассе, угроза безопасности Украины и Европы остается высокой, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не прекращаются вооруженные провокации, диверсии, обстрелы из вооружения, которое уже давно должно было быть отведено. Все это происходит вопреки достигнутым договоренностям о режиме прекращения огня. Риски и угрозы нашему суверенитету, нашей территориальной целостности остаются все еще, к сожалению, высокими, как и угроза безопасности, стабильности для всех стран Европы и мира", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с военнослужащими на Яворивском полигоне Львовской области во время совместного визита с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт (Julie Payette).
По его словам, ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной.
"Только за последние 24 часа мы потеряли трех наших воинов", - отметил президент.
П.Порошенко подчеркнул, что Украина вместе со своими партнерами не только ищут новые международные механизмы урегулирования существующих вызовов, но и "непосредственно готовятся адекватно реагировать на них".
"Самый лучший способ остановить агрессора - это готовность к достойной обороне к отпору любого нападения. Именно поэтому Вооруженные силы Украины постоянно наращивают готовность для выполнения заданий, повышая свою боевую подготовку", - отметил он.
А как же вереница конфетных перемирий? А потужные принятые законы? А Минск?