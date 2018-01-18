 Противник продолжает обстрелы на Донбассе, угроза безопасности Украины и Европы остается высокой, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Продолжение санкций и принуждение РФ восстановить целостность Украины снова возвращаются на повестку дня мира, - Яценюк о принятии закона по Донбассу. ВИДЕО

"Не прекращаются вооруженные провокации, диверсии, обстрелы из вооружения, которое уже давно должно было быть отведено. Все это происходит вопреки достигнутым договоренностям о режиме прекращения огня. Риски и угрозы нашему суверенитету, нашей территориальной целостности остаются все еще, к сожалению, высокими, как и угроза безопасности, стабильности для всех стран Европы и мира", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с военнослужащими на Яворивском полигоне Львовской области во время совместного визита с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт (Julie Payette).

По его словам, ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной.

"Только за последние 24 часа мы потеряли трех наших воинов", - отметил президент.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина вместе со своими партнерами не только ищут новые международные механизмы урегулирования существующих вызовов, но и "непосредственно готовятся адекватно реагировать на них".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: РФ обновила вооруженные силы и является самой большой угрозой в Европе, - генерал Данфорд

"Самый лучший способ остановить агрессора - это готовность к достойной обороне к отпору любого нападения. Именно поэтому Вооруженные силы Украины постоянно наращивают готовность для выполнения заданий, повышая свою боевую подготовку", - отметил он.