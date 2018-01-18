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 Чиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве, - Нацполиция

Нацполиция и прокуратура разоблачили преступную схему растраты более 5 миллионов гривен бюджетных средств в сфере обпазования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

Полицейские установили факты нарушений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти и коммерческих структур, которые привели к миллионным убыткам.

Правоохранители выяснили, что в официальных документах заранее были определены требования и характеристики от конкретного производителя и поставщиков. Данный факт делал невозможным честную конкуренцию между всеми участниками публичных закупок в сфере образования, так как их предложения не соответствовали критериям предмета закупки, несмотря на то, что ценовое предложение было наиболее выгодным.

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Общества-победители, имея значительные преимущества в тендерных процедурах, поставляли оборудование для учебных заведений по завышенным ценам.

И это при том, что на рынке стоимость аналогичного оборудования значительно дешевле.

В настоящее время проводится анализ изъятых материалов с целью установления виновных лиц, которые непосредственно организовали и контролировали противоправные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3045176
 
 
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новость с заголовком "чиновников ....блаблабла.... разоблачили на растрате .блаблабла.. средств" можно найди десятками за все 26 лет независимости. Какой отсюда вывод? Что по сей день при власти те же самы жирные 3,14дарасы присосавшиеся к кормушке еще при комуняках. или их такие же о3,14дарасившиеся отпрыски.

НИ-ХРЕ-НА не меняется. На зависимо от власти, КАЖДАЯ !!! из которых, сменяя прежнюю клялась побороть кумовство и коррупцию
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И чиновники от образования туда же! Охренеть!!! Здесь, кто-то вообще честно работать способен?!! Только доползут до кормушки-миски-блюдечка и сразу начинают напихиваться!!! Кошмар просто! И сажать некому и судить некому! Вот допетлякались!
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А выползают откуда? Именно из той массы, которая кричит долой коррупцию и платит, чтобы иметь преимущества перед другими гражданами...
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Вот потому и необходимо обосновывать при проведении тендера - почему необходимы именно эти характеристики и их совокупность, чтобы выявить, что такая особенность, как двусторонняя связь с Марсом не нужна для стэплера...
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Реалії соєвого життя - викрили 100500 чиновників-крадіїв, але ніхто не сидить!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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