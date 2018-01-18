 Чиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

Полицейские установили факты нарушений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти и коммерческих структур, которые привели к миллионным убыткам.

Правоохранители выяснили, что в официальных документах заранее были определены требования и характеристики от конкретного производителя и поставщиков. Данный факт делал невозможным честную конкуренцию между всеми участниками публичных закупок в сфере образования, так как их предложения не соответствовали критериям предмета закупки, несмотря на то, что ценовое предложение было наиболее выгодным.

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Общества-победители, имея значительные преимущества в тендерных процедурах, поставляли оборудование для учебных заведений по завышенным ценам.

И это при том, что на рынке стоимость аналогичного оборудования значительно дешевле.

В настоящее время проводится анализ изъятых материалов с целью установления виновных лиц, которые непосредственно организовали и контролировали противоправные действия.