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 Нацсовет ТРВ назначил проверку NewsOne за популяризацию вооруженных сил России, - Костинский

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканалу NewsOne за пропагандистские высказывания относительно Революции Достоинства, а также за популяризацию вооруженных сил России на основании запроса группы народных депутатов и обращения СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

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"На основании депутатского запроса группы народных депутатов - Ирины Геращенко, Ирины Фриз и Марии Ионовой, а также обращения Службы безопасности Украины Национальный совет назначил проверку телеканала NewsOne", - написал он.

Предметом внеплановой проверки станут два эпизода.

Нацсовет зафиксировал трансляцию передачи "Украинский формат" с участием народного депутата Украины, владельца телеканала NewsOne Евгения Мураева, который заявил о том, что события конца 2013 - начала 2014 годов в Киеве были "государственным переворотом", целью которого было свержение законной власти в Украине.

"Кроме того зафиксировано систематическое поднятие в эфире телеканала темы "государственного переворота в Украине" сотрудниками канала, ведущими передач и приглашенными гостями: Евгением Червоненко, Надеждой Савченко, Дианой Панченко, Вячеславом Пиховшеком и другими", - написал Костинский.

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Он подчеркнул, что высказывания о "государственном перевороте" являются содержательно аналогичными официальной политической и пропагандистской позиции страны-агрессора, которая направлена на оправдание военной агрессии против Украины и аннексии Крыма Российской Федерацией.

"Эти высказывания базируются на предвзятости, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения недостоверной, неполной или предвзятой информации и такой, что не имеет ничего общего со свободой слова или журналистской деятельностью", - заявил Костинский.

Вторым эпизодом, на основании которого была назначена проверка, стало позитивное изображение вооруженных сил страны агрессора в эфире телеканала.

С.Костинский указал, что по результатам мониторинга была зафиксирована трансляция передачи "Мировая политика с Олегом Волошиным" на тему ситуации, которая произошла в ноябре 2017 года в Сирии.

В передаче был продемонстрирован видеоролик, в котором имеются сцены с участием Воздушных сил России с комментариями автора, что можно рассматривать как популяризацию авиации страны-агрессора.

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Нацсовет ТРВ назначил проверку NewsOne за популяризацию вооруженных сил России, - Костинский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3045175
 
 
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я бы закрыл бы и сразу - тогда сааку не кто показывать не будет))))
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Мураев, Саака и зрадоботы одна сатана?
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Лолики, огласите весь список пжалста кого еще нельзя показьівать по ТВ страньі победившего Майдана
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Ну так і гівняний Інтер закривайте, порохоботи - ті теж козломордію вихваляли ( раніше дивився, зараз не знаю чи вихваляють)
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Этот ньюсвон щемят за то,что там дают слово Саакашвили,но не за пропаганду )(уйлопов.
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И не только Сакашвили...Все нормальные политики оппозиционные. которым закрыты все олигархические центральные каналы. А рейтинг НьюсВана их пугает...выборы то скоро...Зачищают поле для соевого коррупционера.
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За такое в рашке уже запретили сотни каналов и радиостанций. А Дождь и Эхо постоянно поджигают.
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Немирович а чего ты своей сцаной тряпки стесняешься?
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И чего он писал. Просто любопытно. Немного таких ников.
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Это подделки. Меня тоже подделывают.
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Суа!
мураева уже давно муравьи должны были по муравейникам растащить!
Вместе с бойками-шуфричами и прочей рыговской мразью...
Че ж мы добрые-то такие,а?!...
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Все украинцы, хоть и разных национальностей.
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Нацсовет ТРВ назначил проверку NewsOne за популяризацию вооруженных сил России, - Костинский.

Все правильно. Але бажано було б також перевірити "5 канал" на предмет "чесності" новин.
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и зарплату в конвертах. но это уже к налоговой.
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Близятся выборы,а Ньюс Ван еще не взнуздан.Повторяется история с Савиком Шустером.Саакашвили прописался на Ване.Надо же как то заткнуть очередной рот.Благовидную небылицу даже выдумали..
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Это днище...
Ссакафилы защищают мураева. Капец.
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А на самом деле, почему докапались к ньюз ван - это прямые эфиры из- под Рады и предоставление площадки для Саакашвили . Потому как все перечисленные предъявы можно перенаправить и другим каналам- что только там не говорят бывшие рыги, только вот прямых эфиров не дают. Хорошо если вчерашним днём сообщают.
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наконец-то взялись за эту прокацапскую помойку.
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Как же не понятно, все телеканалы, которые предстваляют мелейшую угрозу национальной безопастности Украины, - должны быть мгновенно запрещены.
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Т.е. все каналы которые принадлежат олигархам. коррупционерам???!!!
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СМИ должны быть независимы. И писать правду. А не кремлевскую пропаганду.
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Бесятся. Савика Шустера уже слили...Офшоренко грозился жизнь отдать за свободу слова. 10 лет почти на всех эфирах, программах у Савика присутствовал, свои речи толкал. Но вот чем всё для Савика закончилось...А сейчас Офшоренко открыл новый канал ПРЯМОЙ (перекупленный у Саши Януковича ТОНИС), очередная реинкарнация 5-го, тк.к 5 помойку уже никто не смотрит. Готовится к выборам.....насобирал щущары придворных журнашлюх, политологов, экспердов разны, клиентов новой Чёрной Амбарной книги.....
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А когда по телевизору показують типа, на налоги с карамели которого содержится армия Кацапии, енто популяризация ВС Козлостана?
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-ПАТРИОТОВ ПРЕССУЮТ!!!
-Так мураев - это ж п...дар антиукраинский.

- Он Мишу всё время показывает - значит он патриот! А ты иди шоколадку соси, порохоботина!
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Вова, приём- приём. Жду дальнейших инструкций.
Спецагент Лолита.
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Есть свои мысли, а есть мысли тех, кто придумал эту кличку
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Пеця зачищает медиа готовясь к выборам. перещеголял Офшоренко своего папередникав в этом..
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А хрена. Его не выберут, но и твоего януковича тоже забыли
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Инакомыслие режет глаза власть предержащим.Вся Украина должна быть шакаладно-армянским одностроем?
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Два врага Украины: "Русский Мир" Путина и "Шоколадний Мир" Порошенко.
Два друга Украины: ГРАЖДАНЕ Украины и Дядя Сэм.
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Для вАс, Пётр Алексеевич ПОПулярная фанатская харьковская, в народной интерпретации:
Лалита! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Ла-ли-та!😁
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за можливе закриття *уйловського телеканалу? Нацрада ТРМ призначила перевірку NewsOne за популяризацію збройних сил Росії, - Костинський - Цензор.НЕТ 7968
ну нехай...
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Ну наконец - то! Надеюсь, ежедневный коллаборационистский шабаш на Ньюз Ван закончится.Еще бы хотелось,что бы СБУ жестко расправились с Мураевым,Червоненко Пиховшиком,а так же с Рабиновичем и Савченко!
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Как там, оно, на Мальдивах во время войны, товарисч Главнокомандующий Будочник?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет ТРВ назначил проверку NewsOne за популяризацию вооруженных сил России, - Костинский
 
 
 
 
 
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