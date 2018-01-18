Нацсовет ТРВ назначил проверку NewsOne за популяризацию вооруженных сил России, - Костинский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
"На основании депутатского запроса группы народных депутатов - Ирины Геращенко, Ирины Фриз и Марии Ионовой, а также обращения Службы безопасности Украины Национальный совет назначил проверку телеканала NewsOne", - написал он.
Предметом внеплановой проверки станут два эпизода.
Нацсовет зафиксировал трансляцию передачи "Украинский формат" с участием народного депутата Украины, владельца телеканала NewsOne Евгения Мураева, который заявил о том, что события конца 2013 - начала 2014 годов в Киеве были "государственным переворотом", целью которого было свержение законной власти в Украине.
"Кроме того зафиксировано систематическое поднятие в эфире телеканала темы "государственного переворота в Украине" сотрудниками канала, ведущими передач и приглашенными гостями: Евгением Червоненко, Надеждой Савченко, Дианой Панченко, Вячеславом Пиховшеком и другими", - написал Костинский.
Он подчеркнул, что высказывания о "государственном перевороте" являются содержательно аналогичными официальной политической и пропагандистской позиции страны-агрессора, которая направлена на оправдание военной агрессии против Украины и аннексии Крыма Российской Федерацией.
"Эти высказывания базируются на предвзятости, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения недостоверной, неполной или предвзятой информации и такой, что не имеет ничего общего со свободой слова или журналистской деятельностью", - заявил Костинский.
Вторым эпизодом, на основании которого была назначена проверка, стало позитивное изображение вооруженных сил страны агрессора в эфире телеканала.
С.Костинский указал, что по результатам мониторинга была зафиксирована трансляция передачи "Мировая политика с Олегом Волошиным" на тему ситуации, которая произошла в ноябре 2017 года в Сирии.
В передаче был продемонстрирован видеоролик, в котором имеются сцены с участием Воздушных сил России с комментариями автора, что можно рассматривать как популяризацию авиации страны-агрессора.
мураева уже давно муравьи должны были по муравейникам растащить!
Вместе с бойками-шуфричами и прочей рыговской мразью...
Че ж мы добрые-то такие,а?!...
Все правильно. Але бажано було б також перевірити "5 канал" на предмет "чесності" новин.
Ссакафилы защищают мураева. Капец.
-Так мураев - это ж п...дар антиукраинский.
- Он Мишу всё время показывает - значит он патриот! А ты иди шоколадку соси, порохоботина!
Спецагент Лолита.
Два друга Украины: ГРАЖДАНЕ Украины и Дядя Сэм.
Лалита! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Ла-ли-та!😁
ну нехай...