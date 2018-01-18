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 Оккупанты оштрафовали за сохраненную в соцсети песню задержанного крымскотатарского активиста Кемала Сеитьяева. ВИДЕО+ФОТО

Подконтрольный Кремлю "суд" в оккупированном Белогорске оштрафовал 18 января задержанного крымскотатарского активиста Кемала Сеитьяева, которого обвиняют в административном правонарушении по ст. 20.29 российского Кодекса об административных нарушениях.

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", Сеитьяева оштрафовали на 1000 рублей (около 490 грн. - Ред.) "за сохранение в социальной сети "ВКонтакте" песни Тимура Муцураева", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Активиста обвинили в распространении "экстремистских материалов" в социальных сетях. В "суде" его защиту осуществляли общественные защитники Риза Изетов, Гафар Аблякимов, Энвер Талыбов.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Оккупанты после обысков задержали двух крымскотатарских активистов Кемала Сеитьяева и Гирая Куламетова. ВИДЕО+ФОТО

Оккупанты оштрафовали за сохраненную в соцсети песню задержанного крымскотатарского активиста Кемала Сеитьяева 01

Кемал Сеитьяев

Оккупанты оштрафовали за сохраненную в соцсети песню задержанного крымскотатарского активиста Кемала Сеитьяева 02

Кемал Сеитьяев на "суде".

Оккупанты оштрафовали за сохраненную в соцсети песню задержанного крымскотатарского активиста Кемала Сеитьяева 03

Активисты пришли поддержать Кемала Сеитьяева.


Оккупанты оштрафовали за сохраненную в соцсети песню задержанного крымскотатарского активиста Кемала Сеитьяева 04

В оккупированном Белогорске утром 18 января российские оккупанты провели обыск в жилище участника одиночных пикетов против репрессий в отношении крымских татар Кемала Сеитьяева, после чего задержали его. Тем же утром российские силовики задержали крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, в доме которого также провели обыск.

Сеитьяев и Куламетов были участниками серии одиночных пикетов, проходивших 14 октября 2017 года. Тогда активисты в разных районах оккупированного Крыма выступили против репрессий российских оккупантов в отношении крымских татар, мусульман. Позже участников этих пикетов оштрафовали "суды" в оккупированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3045172
 
 
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Ребятки что же вы про Усика не пишите патриота нашего.Все промалчивают как в рот воды набрали.Как наш любимый патриот путинским попам ручки целует.
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А що з Усіком? Я з цією політпроституцією цим політичним життям в Україні, мабуть, усе пропустив...
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Чего это они в пендосском мультикаме? Почему не в скрепно-православной горке? Деды в брезенте воевали, а внуки? Тьфу предатели! Может ещё и не на Волгах ездят?
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А коли в Кацапії почнуть пакувати за нещирі посмішки вождю???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты оштрафовали за сохраненную в соцсети песню задержанного крымскотатарского активиста Кемала Сеитьяева. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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