 Оккупанты оштрафовали за сохраненную в соцсети песню задержанного крымскотатарского активиста Кемала Сеитьяева. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", Сеитьяева оштрафовали на 1000 рублей (около 490 грн. - Ред.) "за сохранение в социальной сети "ВКонтакте" песни Тимура Муцураева", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Активиста обвинили в распространении "экстремистских материалов" в социальных сетях. В "суде" его защиту осуществляли общественные защитники Риза Изетов, Гафар Аблякимов, Энвер Талыбов.

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Кемал Сеитьяев

Кемал Сеитьяев на "суде".

Активисты пришли поддержать Кемала Сеитьяева.





В оккупированном Белогорске утром 18 января российские оккупанты провели обыск в жилище участника одиночных пикетов против репрессий в отношении крымских татар Кемала Сеитьяева, после чего задержали его. Тем же утром российские силовики задержали крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, в доме которого также провели обыск.

Сеитьяев и Куламетов были участниками серии одиночных пикетов, проходивших 14 октября 2017 года. Тогда активисты в разных районах оккупированного Крыма выступили против репрессий российских оккупантов в отношении крымских татар, мусульман. Позже участников этих пикетов оштрафовали "суды" в оккупированном Крыму.