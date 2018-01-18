 В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму

Как сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Крым", передает Цензор.НЕТ.
"В ходе проверки документов пограничники задержали гражданина Украины 1982 года рождения, которого с середины октября 2017 года разыскивает УФСИН. Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации", – заявили оккупанты.
Данное преступление, согласно законодательству РФ, наказывается лишением свободы на срок до одного года либо принудительными работами на тот же срок.
как слышите - приём?
От ви весь час з наполегливою зневагою пишете на Україні.
Так роблять всі кацапи.
"все беды Крыма от того, что россия выделяет "слишком много денег", что "обернулось бедой"
МЗС скільки буде "попереджати"?!
це як в старому анегдоті
МОЗ набридло попереджати про шкідливість паління, й розпочиная акцію - в кожній 3 пачці сигарет ціаністий калій!!!
якщо баранам не доходить що "нех шастати" на парашію й в окупований Крим - то хай беруть участь в акції від фсб - кожен тертій "агент хунти"