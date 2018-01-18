 В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму

Как сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Крым", передает Цензор.НЕТ.

"В ходе проверки документов пограничники задержали гражданина Украины 1982 года рождения, которого с середины октября 2017 года разыскивает УФСИН. Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации", – заявили оккупанты.

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Данное преступление, согласно законодательству РФ, наказывается лишением свободы на срок до одного года либо принудительными работами на тот же срок.