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 Происшествия, Общество
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 В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму

Оккупанты из крымского погрануправления ФСБ России утверждают, что в пункте пропуска "Армянск" на админгранице с Крымом задержали гражданина Украины, которого в России разыскивают якобы за "надругательство над государственными символами РФ".

Как сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Крым", передает Цензор.НЕТ.

"В ходе проверки документов пограничники задержали гражданина Украины 1982 года рождения, которого с середины октября 2017 года разыскивает УФСИН. Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации", – заявили оккупанты.

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Данное преступление, согласно законодательству РФ, наказывается лишением свободы на срок до одного года либо принудительными работами на тот же срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3045164
 
 
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За безневинный проступок дают целый год тюрьмы... За что?! Ведь то была символика не какой нибудь страны, а орчьего племени.
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так все вопросы к агенту лолите. Требуйте от нее увеличения поставок газа и электрики на крысм. Он ведь свои обязательства перед мордвой выполняет в полном объеме.
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Вот сколько раз говорить, - ну не надо переться взапоребрик, - а воз и ныне там.
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А что? Именно запоребрик. Причем махровый.
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ну вот какого туда ездить ?тем более если до того ты пописал на флаг В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7946
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ХЗ!!! Экстрим? Чи не подумав? Сам себе на ж*пу приключений нашёл!
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Просто схопили чергового українця.
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резиновые тапки, пила, два фейерверка, кошелка с визитками яроша... при нем?
как слышите - приём?
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Більшої наруги над прапором, ніж цей набрід, який він символізує, немає.
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Буває............... думаю на Україні, також - не пробачили б наругу над державним прапором..........
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А він і був в Україні.
От ви весь час з наполегливою зневагою пишете на Україні.
Так роблять всі кацапи.
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Скорее всего он как-то по русофобски улыбался, когда смотрел на триколорную тряпку.
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Насколько же нужно быть тупым, что бы туда ехать?
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Мало того, что оккупировали украинский Крым, так теперь еще запрещают писать на их флаг. Какое безобразие. Писали и будем писать.
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Даже до вершины флагштока достанем тугой струей.
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потомственная ватка из Крыма)))
"все беды Крыма от того, что россия выделяет "слишком много денег", что "обернулось бедой"

В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4471
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Може настав час вже і кацапів через одного пакувати?
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якщо дебіл - хай сидить!!!

МЗС скільки буде "попереджати"?!

це як в старому анегдоті

МОЗ набридло попереджати про шкідливість паління, й розпочиная акцію - в кожній 3 пачці сигарет ціаністий калій!!!

якщо баранам не доходить що "нех шастати" на парашію й в окупований Крим - то хай беруть участь в акції від фсб - кожен тертій "агент хунти"
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он, человек которого задержали, разве в забойне птицофермы работал или сортировал в инкубаторе цеплят. Вы ребята ужь определите все опасные специальности, которым не рекомендует попадатса в зоне деиствйи лишнехромосомных.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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