 Письмо Януковича, который пригласил военный контингент в Украину, невозможно опровергнуть, - Матиос - адвокатам экс-президента

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отвечая на вопрос, о прокурорах, которые ведут дело о госизмене Януковича, Матиос отметил, что это "профессионалы".

"Господин Сердюк (адвокат Януковича Виталий Сердюк, - Ред.) пусть не переживает, что они молодые, средний возраст военного прокурора 30 лет, и господин Крым, и господин Кравченко, прокуроры, очень профессионально и очень поступательно, несмотря на всю истерию", - сообщил Матиос.

"Публичное обвинение не может быть таким эмоциональным, как себе может позволить защита. Обвинение базируется на собранных доказательствах. Доказательства видит общество. Невозможно при всех сотнях вопросов адвокатской группы опровергнуть одно - покойный Чуркин показывал письмо "президента" государства, на тот момент, как он себя считал, который пригласил военный контингент на свою территорию. Все! А при этом, в это же время, в городе Ростов (российский город Ростов-на-Дону. - Ред.) он лишил, более 150 прокуроров и депутатов Верховного Совета Крыма, украинского гражданства. Ту самую Поклонскую и всех прокуроров, которые предали в Крыму", - подчеркнул главный военный прокурор.

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Ранее Матиос заявлял, что у военной прокуратуры есть заверенное в ООН письмо Януковича, которое на Совбезе демонстрировал Чуркин. Этот документ предоставлен суду для приобщения к делу о госизмене Януковича.



Ранее Цензор.НЕТ эксклюзивно публиковал этот исторически важный документ.



"Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.



В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - под такими словами стоит подпись Януковича.



Сам Виктор Янукович подтвердил подлинность своего письма на пресс-конференции в Ростове.



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Напомним, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".