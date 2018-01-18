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 Письмо Януковича, который пригласил военный контингент в Украину, невозможно опровергнуть, - Матиос - адвокатам экс-президента

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича невозможно опровергнуть одно - покойный Чуркин показвал письмо Януковича, который пригласил военный контингент на территорию Украины.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: "У нас есть прямое обращение действующего и легитимного", - заявление Путина в 2014 году о получении письма Януковича с просьбой ввести армию РФ. ВИДЕО

Отвечая на вопрос, о прокурорах, которые ведут дело о госизмене Януковича, Матиос отметил, что это "профессионалы".

"Господин Сердюк (адвокат Януковича Виталий Сердюк, - Ред.) пусть не переживает, что они молодые, средний возраст военного прокурора 30 лет, и господин Крым, и господин Кравченко, прокуроры, очень профессионально и очень поступательно, несмотря на всю истерию", - сообщил Матиос.

"Публичное обвинение не может быть таким эмоциональным, как себе может позволить защита. Обвинение базируется на собранных доказательствах. Доказательства видит общество. Невозможно при всех сотнях вопросов адвокатской группы опровергнуть одно - покойный Чуркин показывал письмо "президента" государства, на тот момент, как он себя считал, который пригласил военный контингент на свою территорию. Все! А при этом, в это же время, в городе Ростов (российский город Ростов-на-Дону. - Ред.) он лишил, более 150 прокуроров и депутатов Верховного Совета Крыма, украинского гражданства. Ту самую Поклонскую и всех прокуроров, которые предали  в Крыму", - подчеркнул главный военный прокурор.

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Ранее Матиос заявлял, что у военной прокуратуры есть заверенное в ООН письмо Януковича, которое на Совбезе демонстрировал Чуркин. Этот документ предоставлен суду для приобщения к делу о госизмене Януковича.

Ранее Цензор.НЕТ эксклюзивно публиковал этот исторически важный документ.

"Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - под такими словами стоит подпись Януковича.

Сам Виктор Янукович подтвердил подлинность своего письма на пресс-конференции в Ростове.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "У нас есть прямое обращение действующего и легитимного", - заявление Путина в 2014 году о получении письма Януковича с просьбой ввести армию РФ. ВИДЕО

Напомним, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

Источник: https://censor.net.ua/n3045160
 
 
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Матиос "великолепный", а как удалось этому персонажу, служившему в СБУ Януковичу при руководстве СБУ рашистом пройти любстрацию и плюхнуться в кресло главного военного прокурора страны???
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Та пофигу этот Матиос!!! Янык реально скотина, нам паРашенское войско вызвал, что бы убивали наш народ!!! Наших патриотов! За это расстреливать надо, а не в матиосах колупаться!!!
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Скоты нынешние барыги, которые намеренно отдали Крым . Вот за это расстреливать надо.
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т.е. пуцькин упирался-отбивался, визжал "нихачу!!!" и т.п. - а праклятыя барыги ему: не, ни хера! забирай Крым, падла, или душа с тебя вон...

так, что-ли?
Порошенко специально отдал Крым, Порошенко специально начал войну против мирного Донбасса. Дета я это слышал.
Уши спрячь, ольгинский.
А то за версту тебя заметно.
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Да, Турчинов и кампания специально отдали Крым и не хотят вернуть Донбасс.Их электорат не устраивает - воровать мешает, от корыта оттаскивает.
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а по твоему быдлокович нечаянно подписал Харьковские Угоды увеличивающие кол-во кацапских войск до 20- ти тысяч?))
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Чего это Пуцькин упирался? Еврей еврея всегда поймет, Еврей Пуцькин грабит Россию, а правящие евреи в Украине грабят Украину. А чтобы их тогда не скинули, бо все было незаконно, чтобы подделать выборы.бо Крым и Донбасс были против этих барыг, то и договорились.
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продав декілька тепловізорів ---> купив індульгенцію)
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В Україні заборонили скандальний фільм Лоліта. До чого б це? Заміроточить боїться як поклонська ?
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То він, мабуть, з Матільдою переплутав.
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А что он так хотел про срусске царь и его блядь киноху посмотреть? Так хай в инете посмотрит, ежели за николашкой скучает.
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Зграя "згвалтованих" власною ж "зрадою" зараз почне про ту ж "зраду", що це не зовсім "зрада" бо в цієї зради "короткий"... і, як такого справжноього згвалтування наспрвді не відбулося, а тільки "на половину" бо у "зради" ж він "короткий".... Короче, белєбєрда повна почалася серед зрадофілів - вони вже не знають: де "зрада", а де "ізмєна"...
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А не понятно ,что если признают письмо подлинником, то тогда тогда придется признать и легитимность дейсвий шапокрада?
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Я і питаю, де так сказано, бо ви написали, що десь мусить.
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Здесь, хотя бы:
Конституционный статус Президента Украины Согласно Конституции Президент Украины является главой государства и выступает от его имени. Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостностиУкраины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.
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Януковича выбирал украинский народ, а Турчинова никогда бы не выбрал украинский народ и Крым был бы украинским. Преступник дорвался до власти не выбором украинского народа и отторг часть украиской ткерритории в пользу России. Его надо судить.Почему это не делается?
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Мокша, чего своей трёхцветной тряпки стесняешься? Или ты у гейропцев подрабатываешь?
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Вали с Украины жид пархатый в Израиль.. Вы узурпировали власть и грабите страну. И защищаете воров из своего племени. Пам'ятай чужинець - тут господар УКРАЇНЕЦЬ!
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Мы такие. Мокш под британскими флажками вообще ни в хер не ставим.
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Ну да, вы только мойш в хер ставите, как бы гнусно они в Украине не посткпали.
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Ксюща... ты часом не Собчак??? Что то антиукраинское с тебя так и прет.
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А на 3 марта 2014 ( дата в том письме) гавнюкович, хоть и был сбежавшим, но ещё оставался президентом. Потому ты, Немирович, пытаешься высосать зраду из нихрена.
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тююю.... подпись подделана и ихтамнет...на современной раши отрицолово полное!)))
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Мечта украинских жидов барыг - изничтожить всех украинцев , а головы в банки закатать.
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невозможно опровергнуть
Лист Януковича, який запросив військовий контингент в Україну, неможливо спростувати, - Матіос - адвокатам екс-президента - Цензор.НЕТ 8943
Главный военный прокурор Украины оправдывает агрессию хуйла?
Если документ подделка, ввод войск незаконен!
Если действующий Президент просил - значит законно.
Получается, либо овощ не предатель либо хуйло не агрессор.
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А ВР не должна давать разрешение ?
Или презиленту после конституционного переворота она не указ ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПисьмо Януковича, который пригласил военный контингент в Украину, невозможно опровергнуть, - Матиос - адвокатам экс-президента
 
 
 
 
 
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