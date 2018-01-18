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 Членство в СНГ ничего не принесло, все делается в интересах РФ, - парламент Молдовы рассмотрит проект о денонсации соглашения о создании Содружества

Проект о денонсации Молдовой Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в законодательном органе зарегистрировали депутаты от Либеральной партии. Ранее подобную инициативу обсуждали в руководстве Демпартии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Newsmaker.

Как утверждают авторы проекта, Российская Федерация неоднократно нарушала Соглашение о создании СНГ. Либералы считают, что это проявлялось "в поддержке сепаратистского режима в Приднестровье", в "военной агрессии против Республики Молдова в 1992 году, в "оккупации и аннексии части территории суверенной Украины".

"Членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения в этой организации принимают исключительно в интересах России", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы также отмечают, что первый демократический парламент Молдовы (1990-1994) отказался вступать в СНГ.

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"Учитывая, что Российская Федерация не выполняет положения Соглашения о создании СНГ, а Республика Молдова стремится в ЕС, считаем необходимым денонсировать Соглашение о создании СНГ", – отмечается в документе.

В то же время президент Молдовы Игорь Додон назвал инициативу либералов "рискованным проектом".

"Что значит выход из СНГ? Это значит, что мы выходим их всех соглашений, которые у нас есть", — заявил Додон в эфире программы Important на TVC21. По его словам, выход Молдовы из СНГ повлияет на 600 тысяч граждан Молдовы, которые находятся в этих странах.

Как сообщалось, Молдова отозвала посла из России.

Источник: https://censor.net.ua/n3045159
 
 
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Дошло.... 27 лет прошло....
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Навіть до молдован дійшло, а до наших упирів ні -- бо там "браття" і торгові партнери, мля..
п.с ніяк не хотів образити громадян Молдови, просто скористався термінологією совєтскіх анекдотів...
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шановний, прикол в тому, що Україна так і не вступила в СНД!
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Ага. Ніколи не вступала.
Ну, живе в гражданском бракє. Подумаєш...
Промєжду здєсь, і мєжду там.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/01/1/7008925/


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умгу... жовтень 2013-го! а xто у нас пре3идент і голова кряду на той час?
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Эй, лапотники, свободное место на спине еще есть? Еще один нож в спину присунуть надо.
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Остается только ниже спины. Но туда нож тоже не плохо войдет. Членство в СНД нічого не принесло, все робиться в інтересах РФ, - парламент Молдови розгляне проект про денонсацію угоди про створення Співдружності - Цензор.НЕТ 5285
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Не выйдет. То место забито мечтами и надеждами на великое будущее.
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зато Украина договор про дружбу оставила в силе Делайте выводы
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Мало того, геращенчиха даже заставляет его выполнять
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геращенчихе это агент шыкаладного глаза " прошмандовка" или " подстилка мертвечука" ?
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это ви таки письмо в АП пишете?
А почему таки ви не пишете его на изике щигрых укграинских грефогрматогров?
За это вам соевых плиток таки не положено.
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А что Молдова подобный договор расторгла?
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Конкурс Ванг это в программе " Битва екстрасенсів".
А тут давайте свершившиеся события обговаривать.
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Договір потрібен для подальшого судового процесу проти ерефії в міжнародниx судаx
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таким чином у договорі прописані 3ОБОВ'Я3АННЯ ерефії, які вона порушила!!!
я так ро3умію, треба по3бавитись всіx підстав для притягнення кацапів до суду? будапештський меморандум теж денонсувати????
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Завидую молдованам, по белому. А наши в войну торговлю наращивают.
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ваши уже и китайцам парад разрешили проводить на красной площади - видео даже есть)))
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мы еще увидим как молдаване будут резать русню во имя Великой Румынии.
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Вот именно. И вернуться в состав Румынии.
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А почему не Молдавии? Разве это нормально так?
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Молдавии хорошо. Они уже признали официальным языком , - румынский. И достаточно скоро окончательно избавятся от сралинского наследия и вернуться в Румынию.
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Это плохо будет прежде всего нам. Лучше сосед молдаван чем румын.
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Це Молдові не принесло, а всяким там додонам, смирновим, шевчукам - ще й як принесло. Членство в СНГ ничего не принесло, все делается в интересах РФ, - парламент Молдовы рассмотрит проект о денонсации соглашения о создании Содружества - Цензор.НЕТ 6034
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ну так для того и создаются такие образования ,неужели сразу было не понятно .
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Молдаване молодцы.Свою лолиту в ежовое полотенце завернули ))
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нашим бы уродам поучиться у молдаван.
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знову додону прогресівку не виплатить рашка)))
як же йому бідному столоватись??
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С, Н, Г сидели на трубе, С упала, Н пропала, что осталось на трубе?
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Везет им что не соседствуют. Белоруси не повезло в этом плане.
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й що в них крім додона ніхто не "заспіває" мантур про "не на часі" й "путін нападЭ"?!
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так вот кацапы на вас дебилов готовится напасть уже и молдова
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А ведь наверное правда будут говорить населению что молдоване напасть на них думают Членство в СНД нічого не принесло, все робиться в інтересах РФ, - парламент Молдови розгляне проект про денонсацію угоди про створення Співдружності - Цензор.НЕТ 3370
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧленство в СНГ ничего не принесло, все делается в интересах РФ, - парламент Молдовы рассмотрит проект о денонсации соглашения о создании Содружества
 
 
 
 
 
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