 Членство в СНГ ничего не принесло, все делается в интересах РФ, - парламент Молдовы рассмотрит проект о денонсации соглашения о создании Содружества

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Newsmaker.
Как утверждают авторы проекта, Российская Федерация неоднократно нарушала Соглашение о создании СНГ. Либералы считают, что это проявлялось "в поддержке сепаратистского режима в Приднестровье", в "военной агрессии против Республики Молдова в 1992 году, в "оккупации и аннексии части территории суверенной Украины".
"Членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения в этой организации принимают исключительно в интересах России", – говорится в пояснительной записке к проекту.
Авторы также отмечают, что первый демократический парламент Молдовы (1990-1994) отказался вступать в СНГ.
"Учитывая, что Российская Федерация не выполняет положения Соглашения о создании СНГ, а Республика Молдова стремится в ЕС, считаем необходимым денонсировать Соглашение о создании СНГ", – отмечается в документе.
В то же время президент Молдовы Игорь Додон назвал инициативу либералов "рискованным проектом".
"Что значит выход из СНГ? Это значит, что мы выходим их всех соглашений, которые у нас есть", — заявил Додон в эфире программы Important на TVC21. По его словам, выход Молдовы из СНГ повлияет на 600 тысяч граждан Молдовы, которые находятся в этих странах.
Как сообщалось, Молдова отозвала посла из России.
п.с ніяк не хотів образити громадян Молдови, просто скористався термінологією совєтскіх анекдотів...
Ну, живе в гражданском бракє. Подумаєш...
Промєжду здєсь, і мєжду там.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/01/1/7008925/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60464
з/п не принят
А почему таки ви не пишете его на изике щигрых укграинских грефогрматогров?
За это вам соевых плиток таки не положено.
А тут давайте свершившиеся события обговаривать.
таким чином у договорі прописані 3ОБОВ'Я3АННЯ ерефії, які вона порушила!!!
я так ро3умію, треба по3бавитись всіx підстав для притягнення кацапів до суду? будапештський меморандум теж денонсувати????
як же йому бідному столоватись??