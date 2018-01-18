Редактор Цензор.НЕТ 18.01.18 14:4018.01.18 14:40 Верховная Рада приняла закон о приватизации. ВИДЕО Верховная Рада Украины приняла законопроект 7066 "О приватизации госимущества" во втором чтении и в целом.Как сообщает Цензор.НЕТ, законопроект поддержали 266 народных избранников. ... Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: "Мы упрощаем процедуру приватизации и идем навстречу инвесторам", - и.о. главы ФГИ Трубаров. ВИДЕОИсточник: https://censor.net.ua/n3045154 x Мне нравится
задавать себе вопрос, по какому праву кучка ничего в жизни не создавших
проходимцев владеет богатством страны...
А евро уже больше 35. Вот где показатель работы и Гройсмана , и Порошенко , и вообще всей банды 2.
Остатки предпринимателей убиваются окончательно. При этом повышена минималка, исходя из которой предприниматели платят налоги. У нас - то нет офшоров, куда можно все слить и никому не платить.
Нужно немедленно поднимать вопрос о спасении нац валюты , ситуация с которой, ее завал - это ничто иное , как очередное желание двух кучерявых и ко , спилить себе ещё бабла.
Куда вам столько! Ужас! И не треснут же!
Ну теперь заживём!!!
убыточные предприятия за высокую цену никто не купит, вспомните одесский припортовый завод.
Мы гордимся Президентом!!!
когда нерадивый собственник разоряется... Монопольные объекты не должны быть в
частной собственности... Если они плохо управляются государством - надо
немедленно гнать министра...
слышишь, какие зарплаты и премии назначают себе государственные чиновники и те
кого ставят управлять государственными монопольными предприятиями,напрашивается
мера: зарплата
любого чиновника, министра, судьи, менеджера любой государственной компании не
должна превышать во всем известное число раз среднюю (не минимальную!) зарплату
по стране... Без этого
вакханалия грабежа страны чиновниками будет продолжаться и нарастать...
СПИСОК ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ЗАКОНА О ДЕОККУПАЦИИ ДОНБАССА, ГДЕ РОССИЯ ПРИЗНАЕТСЯ АГРЕССОРОМ:
Балога В.І. Проти
Безбах Я.Я. Проти
Мельничук С.П. Проти
Бахтеєва Т.Д. Проти
Бойко Ю.А. Проти
Воропаєв Ю.М. Проти
Гусак В.Г. Проти
Дунаєв С.В. Проти
Іоффе Ю.Я. Проти
Ківалов С.В. Проти
Кісельов А.М. Проти
Козак Т.Р. Проти
Колєсніков Д.В. Проти
Ларін С.М. Проти
Льовочкін С.В. Проти
Льовочкіна Ю.В. Проти
Мартовицький А.В. Проти
Матвієнков С.А. Проти
Мирний І.М. Проти
Мороко Ю.М. Проти
Німченко В.І. Проти
Павлов К.Ю. Проти
Скорик М.Л. Проти
Шенцев Д.О. Проти
Новинський В.В. Проти
Нечаєв О.І. Проти
Папієв М.М. Проти
Павленко Ю.О. Проти
Сажко С.М. Проти
Шпенов Д.Ю. Проти
Шуфрич Н.І. Прот
отношения, транспортное сообщение, торговля, не арестованы банки и предприятия
агрессора в Украине?...