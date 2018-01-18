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 Политика Украины, Общество
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 Верховная Рада приняла закон о приватизации. ВИДЕО

Верховная Рада Украины приняла законопроект 7066 "О приватизации госимущества" во втором чтении и в целом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, законопроект поддержали 266 народных избранников.

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Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: "Мы упрощаем процедуру приватизации и идем навстречу инвесторам", - и.о. главы ФГИ Трубаров. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3045154
 
 
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Рошен вже державний?
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нет. теперь все госпредприятия соевые.
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Ну сейчас опять начнётся дерибан!!!!!! Всё длянарода, мать их.....
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Рошен у Ротшильдов.. Слабо, кацапездол, погавкать в их сторону? Верховная Рада приняла закон о приватизации - Цензор.НЕТ 5893
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ротшильд это агент вальцмана? или наоборот вальцман это агент гнойсмана?
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Пора бы украинцам
задавать себе вопрос, по какому праву кучка ничего в жизни не создавших
проходимцев владеет богатством страны...
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Пока олигархов не пересажаем,никаких приватизаций. Иначе скупят все. И на цепь всех посадят. В лугандоне своих придурков в Украину уже не пускают ))) - То чего ахмет и хотел.
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сага о том, как припортовой завод продавали
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Эх помню первую волну приватизации, после неё половину предприятий порезали.
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Останнє розпродують "прилоліченіі" бариги!
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Разделяй и властвуй. Круто ета власть *бет народ во все дыры. Предприятия -банкроты выкупает, за государственный бюджет тоесть за деньги лохтората их ставит на ноги и потом за 1 гривну продает своим олигархам. Да ето страна-клондайк для всей мировой мафии.
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Зачем было покупать государству у Бени обанкротившийся Приватбанк тогда? Чтобы вложить в него сотни миллиардов и опять ему же продать?
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это обычный гешефт, который можно приравнять к 147 потужной реформе, и ничего личного.
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Только не ему, а кое-кому другому, с более сладкой фамилиё.
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Потому что вЭликий патрЕот Беня мог похерить банк, в результате чего загнулась вся банковская и финансовая система Украины. Но тебе кацапу этого не понять..
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У меня есть в селе старый велосипед примерно 30-ти летний. Пускай твой Барыга его у меня выкупит за $100000 иначе рухнет все производство велосипедов и велосипедных дорожек в Украине.
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Шо ты мелешь? Иди опохмелись) Твой велосипед занимает 60 процентов велосипедного рынка? Где таких вас неучей набирает кремль?))
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ты это поакуратней тута пиши про приват - а то желающих тебе, за свои деньги в привате, в пику насовать наберется критическое количество - не выживешь ведь))
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Давно пора пустить государственные предприятия под приватизацию, а то уже вырезали все, что могли. Какой сегодня хороший день) Закон о реинтеграции Донбасса вместе с законом о приватизации принят) Уже вижу, как на Востоке полыхает у ватоголовых))
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В 2017/18 сезоне (сентябрь-ноябрь) Украина импортировала максимальный за последние семь сезонов объем пальмового масла - около 78 тыс. тонн, что на 43,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона (54,6 тыс. тонн)
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А чего ты взял что частник купивший убыточное предприятие будет в него вкладывать деньги а не порежет))
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Это надо быть полным ДЕБИЛОМ, чтобы купить предприятие и его порезать)))))) В моем городе есть примеры, когда покупали государственное предприятие и делали с него лялю) Пример,завод Трибо. Был государственным, выкупили. Сейчас там просто мечта для многих работать)
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Почитай про крупные предприятия Константиновки, их уже нет.
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Не знаю что там с предприятиями, но я за приватизацию. Государство - самый плохой руководитель этими предприятиями. Любое успешное государство проходило этап приватизации. Уж лучше пускай американцы с европейцами купят эти предприятия, чем государство добьет их.
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Когда я вчера прочитала новость о том, что готовится приватизация всех оставшихся имеющих ценность предприятий в Украине, то сразу стала очевидной причина такого стремительного падения нашей нац валюты. К аукционам готовятся . То есть есть люди, моделирующие ситуацию , рынок, курс под определенные обстоятельства. Выпускают нужные законы, обваливают гривну, делают липовые очаги для недовольства граждан, чтобы перекрыть этим аховую ситуацию в экономике.
А евро уже больше 35. Вот где показатель работы и Гройсмана , и Порошенко , и вообще всей банды 2.
Остатки предпринимателей убиваются окончательно. При этом повышена минималка, исходя из которой предприниматели платят налоги. У нас - то нет офшоров, куда можно все слить и никому не платить.
Нужно немедленно поднимать вопрос о спасении нац валюты , ситуация с которой, ее завал - это ничто иное , как очередное желание двух кучерявых и ко , спилить себе ещё бабла.
Куда вам столько! Ужас! И не треснут же!
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Массовая приватизация -- требование МВФ.
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То, что мы уже не независимы, уже давно понятно.
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Ну теперь Порошенко точно подтянется за Ахметовым в рейтинге Форбс.
Ну теперь заживём!!!
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Самый правильный закон. Украина, наконец, избавится от убыточных госпредприятий, - это раз. Получит сотни миллиардов в бюджет, - два . А новые частные собственники будут извлекать прибыль из убыточных предприятий и платить налоги в казну, - три.
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ну уж прямо сотни миллиардов
убыточные предприятия за высокую цену никто не купит, вспомните одесский припортовый завод.
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300 000 000 миллионов гривень. Это мало? А таких по стране, - тысячи.
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При самом оптимально сценарии в бюджет заложено 20 млрд доходов от продажи предприятий а это никак не сотни, да и какой дурак купит убыточную рухлядь, выберут самое ценное.
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Хорошо. 20 лярдов, - это плохо? И потом государство не будет содержать убыточные предприятия и их спонсировать. Это еще столько же. Если не больше. Взять Николаевский морской завод 61 коммунаров. 27 лет завод государство тратится на металлолом, - Крейсер "Украина". Что плохого будет его продать вместе с Крейсером? Ну вот что? Есть аргументы против?
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Продать то неплохо, только кто его купит, тем более за адекватную цену.
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А что такое адекватая цена? И как по Вашему новый частный собтвенник будет распоряжаться своей собственностью?
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Да ещё продать надо, вон ОПЗ который год продают а ведь давало миллиарды прибыли, а кто купит убыточное предприятие.
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Казна Украины, - это общак? А пенсии и зарплаты учителям откуда беруться?
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Скоро Порошенко будет спонсировать нищебродов Ротшильдов!
Мы гордимся Президентом!!!
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Вопрос к Порошенко. Почему вы не продаёте свои бизнесы. предприятия. Ответ, так война же, плохая финансовая ситуация. Реальной цены никто не даёт. Стоимость активов резко снизилась. Ну вобщем НЕТ смысла и желания. А вот ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, при то приносящие прибыль. а не убитые нафиг...ну просто срочно надо этой власти продать! Какой то дисонанси разывающие противоположные подходы. Ну конечно, это же "известные" инвесторы купят за "копейки" из Кипра, Белиза, островов разных, опять таки Панамы....Что за хрень?
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Тсссс!!! Если не продать Украину то путеннападэ
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Уже раз 50 нападал из уст разных топ чиновников. как власть в какашку вляпается так сразу вой и стоны. А сейчас опять на каникулы в зарубежные округа к загорелым избирателям.
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шо за хєрню несеш?В приватника не буває не прибуткового бізнесу.Народне або державне-це нічиє.До всього потрібен власник і господар.
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в приватника не буває неприбуткового бізнесу - якщо немає прибутку, поріже на металлолом, продасть, потім може щось побудує і т.д. а те, що робітники будуть послані подалі і поїдуть на зробітки - це ж його не хвилює, правда?
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А лоліта таки проколовся..... це так інформація для граждан порохолюбів. Да і якщо хочете мене назвати кацапом то будь ласка Українською. Забув я вже удмуртську мову.
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Бог ти мій,які дурні в коментарях біснуються!Долбайоби,без приватизації заводи-фабрики доводять до банкрутсва і продають за копійки.Чи вкладати в збиткове в-во наші податки аби люди мали роботу на мінімальній зп?
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а чи можна це зробити при відсутності коррупції в органах державної влади, "розумнику"!
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Частная собственность эффективна только тогда,
когда нерадивый собственник разоряется... Монопольные объекты не должны быть в
частной собственности... Если они плохо управляются государством - надо
немедленно гнать министра...
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Когда
слышишь, какие зарплаты и премии назначают себе государственные чиновники и те
кого ставят управлять государственными монопольными предприятиями,напрашивается
мера: зарплата
любого чиновника, министра, судьи, менеджера любой государственной компании не
должна превышать во всем известное число раз среднюю (не минимальную!) зарплату
по стране... Без этого
вакханалия грабежа страны чиновниками будет продолжаться и нарастать...
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Вот список всех зрадо**** ов
СПИСОК ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ЗАКОНА О ДЕОККУПАЦИИ ДОНБАССА, ГДЕ РОССИЯ ПРИЗНАЕТСЯ АГРЕССОРОМ:

Балога В.І. Проти
Безбах Я.Я. Проти
Мельничук С.П. Проти
Бахтеєва Т.Д. Проти
Бойко Ю.А. Проти
Воропаєв Ю.М. Проти
Гусак В.Г. Проти
Дунаєв С.В. Проти
Іоффе Ю.Я. Проти
Ківалов С.В. Проти
Кісельов А.М. Проти
Козак Т.Р. Проти
Колєсніков Д.В. Проти
Ларін С.М. Проти
Льовочкін С.В. Проти
Льовочкіна Ю.В. Проти
Мартовицький А.В. Проти
Матвієнков С.А. Проти
Мирний І.М. Проти
Мороко Ю.М. Проти
Німченко В.І. Проти
Павлов К.Ю. Проти
Скорик М.Л. Проти
Шенцев Д.О. Проти
Новинський В.В. Проти
Нечаєв О.І. Проти
Папієв М.М. Проти
Павленко Ю.О. Проти
Сажко С.М. Проти
Шпенов Д.Ю. Проти
Шуфрич Н.І. Прот
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Если Россия агрессор - почему не прерваны дипломатические
отношения, транспортное сообщение, торговля, не арестованы банки и предприятия
агрессора в Украине?...
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ПУМБ 10:30 28,5000 / 29,0000 Первый банк, вылезший на цифру 29,00. Можэ после принятия этого Закона что-то изменится? Тока вряд ли.
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Щось в лісі здохло? Невже Рада почала працювати як треба?! Чудовий закон. Нарешті є шанс раз і назавжди позбутися збиткових державних підприємств, а відповідно у покупців з'явився шанс втілити на вказаних підприємствах новітні технології, забезпечити людей робочими місцями і працювати на державу, а не навпаки. Браво!!!
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А между тем ЄС офіційно розкритикував проект щодо Антикорупційного суду, натякнувши на призупинення безвізу Больше о великой перемоге здесь
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Приняли закон и сами же раскупят все еще более менее работающее в Украине через подставные фирмы с последующим уничтожением. Помним проходили в девяностых.
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Как всегда под прикрытием словоблудия о всеобщем счастье скрывается обыкновенное воровство, так под прикрытием слов "Россия-агрессор" скрывается сотрудничество однотурово-оффшорной власти с оккупантами...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховная Рада приняла закон о приватизации. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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