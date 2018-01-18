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 Политика Украины
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Все про:граница (2933) Закарпатье (1246) Матиос Анатолий (497)

 Вся челядь одного народного депутата на Закарпатье ночью "чухнула" заграницу, - Матиос о деле про "частную" границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, комментируя прошлогоднюю спецоперацию по пресечению незаконной деятельности на границе в Закарпатской области, заявил, что государство смогло продемонстрировать защиту территориальной целостности и пресечь попытки автономизации отдельных регионов.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"...арестовали основного бенефициара земель обороны, которые относятся к Госпогранслужбе, определили ему заставу в 30 млн гривен. Огласили подозрение и.о. начальника областного управления земельных ресурсов, районного, которые за небольшие деньги на "левых", бедных граждан, которые с двойным гражданством Венгрии, оформили себе земельные участи и сделали себе так называемую "частную" границу", - сообщил Матиос.

"Государство смогло продемонстрировать, что повторение "Правого сектора" в тылу со стрельбой, или каких-либо квазиобразований, или попытка притянуть за уши языковой, образовательный закон для уничтожения территориальной целостности или попыток автономизации отдельных регионов или областей не будет!" - подчеркнул главный военный прокурор.

Он напомнил, что на Закарпатье и Буковине много граждан незаконно имеют венгерские и румынские паспорта "и они могут обменяться румынскими и венгерскими паспортами". "Для того, чтобы они не обменивались, пусть лучше (за ними. - Ред.) смотрят украинские вертолеты и спецназ Госпогранслужбы", - отметил Матиос.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Спецоперация на Закарпатье поставила точку в вопросе незаконного использования земли вблизи госграницы, - Луценко

Он подчеркнул что спецоперация на государственной границе имела последствия. "Вся челядь, возле отдельно взятого народного депутата Украины на Закарпатье, заботилась и кормилась с руки, ночью "чухнула" (именно это слово использую - "чухнула") так далеко, как у них были паспорта - кто в Вену, кто в Венгрию", - сообщил главный военный прокурор.

Отвечая на вопрос, будут ли вопросы у правоохранителей к этому народному депутату, Матиос отметил, что к сожалению все нардепы "спрятаны за депутатской неприкосновенностью". Он отказался называть имя нардепа, сославшись на то, что "я знаю цену слова и не имею время судиться", а также посоветовал посмотреть в Google или позвонить в Мукачево.

Напомним, 16 ноября 2017 года силовики провели масштабную операцию на Закарпатье по пресечению незаконной деятельности на государственной границе Украины. 150 га госграницы Украины с Венгрией оказались частными, пограничники не имели к ним полноценного доступа.

Госпогранслужба заявляла об осуществлении в полном объеме охраны государственной границы на Закарпатье, которая проходит вблизи частных земельных участков, а также принимает все действенные меры, чтобы вернуть в госсобственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы.

Во время операции в десятках помещений, в частности, у частных лиц, причастных к противоправной деятельности, прошли обыски.

Источник: https://censor.net.ua/n3045150
 
 
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Вместе с Тимошенко наверное, вот значит почему она не проголосовалая сегодня Вся челядь одного народного депутата на Закарпатье ночью "чухнула" заграницу, - Матиос о деле про "частную" границу - Цензор.НЕТ 6296
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гыга,ты так на какую-то "йуляху" мастурбируешь,того и гляди - копыта сотрешь... Ну или натрешь один большой кровавый мозоль... Вечно таким кацапсинам этничным,как ты, "йуляху" подавай.)))
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За сколько выпустили ? Арестовать и конфисковать наворованное слабо ?
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А зачем Тимохе бежать за границу если у власти ее друзья и покровители Кулявлоба, Йугик Апачи и еще много других?
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Смотрел на 112 вчера. Забавно. Прибауточки, домашние заготовочки и попытка начала политической карьеры, как мне показалось
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Кстати твой Йугик еще будет сидеть за нападение на Качановскую колонию и незаконное освобождение заключенных.
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Лоліта з бандою на низькому старті вже.....
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Даже свой кусок границы имеется. Но бдительный Толик-тепловизор фсё видит! Вся челядь одного народного депутата на Закарпатье ночью "чухнула" заграницу, - Матиос о деле про "частную" границу - Цензор.НЕТ 7856
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Если бы журналисты не нашли этот кусок "частной границы", не показали бы этот беспредел по ТВ - то до сих пор бандиты возили бы спокойно "контрабас" , а менты, погранцы и прокуроры получали бы свои откаты и жили бы припеваючи ...
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Режиму Порошенко потрібні гроші щоб триматися при владі, а МВФ вже на це грошей не дає. Тому у 2018р. всіх підприемців намагаються забов'язати встановити термінали та платити більше податків.

Вся челядь одного народного депутата на Закарпатье ночью "чухнула" заграницу, - Матиос о деле про "частную" границу - Цензор.НЕТ 218
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Ты идиот клинический, или еще есть надежда на выздоровление? Причем платежный терминал к увеличению налогов???
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Если бы не правосеки и другие украинские добровольцы ты бы лизало жопу свинособакам и получал откаты в рублях
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буває,народ теж підштовхують на те щоб він чухав звідси, дають зрозуміти що тут нічого не світить робітникам звичайним в плані європейскьких зарплат а тарифи будуть лише зростати , гривня падати
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Вот зачем трындеть, неужели участки земли дают прямо примыкающие к границе?
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Нет, не совсем прямо, метров десять от нее.
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Сомневаюсь ,что метров десять. Сотня еще может быть.
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Тогда бы и речи не было о приватизации госграницы...
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Зря сомневаешься! Таки дают! И делают округли очи: я не знала, что там граница, у нас это поля. Но их выпускают под залог в три гривны и они чухают. Это за откушенный кусок батона в Сильпо посадят без права заставы. А за кусок откушенной границы пожалуйста!!!! Заплати и чухай!
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Да, дают.(точнее, давали) и они там поставили сторожевые вышки, вооруженную охрану с тепловизорами (типа для охраны частной собственности), а во время спецоперации был обстрелян спецназ СБУ. В нете все это есть. При этом граница на этих участках - обыкновенная сетка-рабица.
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Кожен з чоловіків повинен захистити свою родину і заробляти кошти. Згідно декларації і виступів матіоса воно альфонс. Ви цьому бидлу ще вірите?
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Снимать нужно неприкосновенность с депутатов, особенно со всяких Оппозиционных блоков.
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Снимать - так со всех! И пофигу в каком блоке ворьё осело!!!
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Толя ,а шо там ваша СТІНА на Расєйському кордоні , ще стоїть , не розібрали ? Ніхто не чухнув сусідню країну ?
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Конечно, Витю же через нее подсаживали когда он в бега ударился
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Он напомнил, что на Закарпатье и Буковине много граждан незаконно имеют венгерские и румынские паспорта "и они могут обменяться румынскими и венгерскими паспортами". Источник: https://censor.net.ua/n3045150
СБУ я так понимаю только бабулек и IT шников ловят. У нас в стране людей сколько ,миллиард наверно? Я имею ввиду взрослое население. Неужели так трудно проверять. Сука как все бля обставляются красиво.
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"чухнула заграницу" ??? куда? за забор, за решётку, за межу, за границу... -- пишется отдельно .
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Претензии к Цензору, т.к. он это произносил вслух...
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агент лолиты "плачущий тепловизор" намекает что лолите тоже неплохо бы заранее собраться. Хотя это лолу и ее мичпуху не спасет. Не удастся им далеко убежать. Народ легко их вычислит их путь по слетам коричневого цвета .
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Ну не на Рашку же им бежать было. Уверен будь такая возможность 90% украинцев свалили бы из етой соевой страны.
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Вот же козел! Только недавно хоронили очередного бойца дук правый сектор. Если бы не эти ребята, то ты бы пошёл умирать за Украину? Хотя очень хочется, чтобы не умирали наши герои за Украину , а жили в ней.
Видете ли Правый Сектор ему мешает! Да если бы ПС не начали тогда стрелять, то мы бы вообще не знали о ситуации с янтарём в Украине. Я , например, вообще не знала, что он у нас есть , да ещё и в таком колическстве. Так даже закон так и сделали для нормализации ситуации с добычей бурштына. А главный бурштынщик розенблатушка- ни где нибудь, а в БПП. Ходит на допросы исключительно стараниям НАБУ,
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Ты не путай ПС на фронте и ПС на контрабасе. Это - разные ПС.
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Закон про інтеграцію прийнятий.тепер ми офіційно товаришуємо з расєюю. Що далі?
Пороха на другий срок?
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Уже не стесняются граждан челядью называть. И главное кто. Бывшие крепостные про таких же )))
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не граждан а румыно-венгерских подаванов
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Когда уже обосзрада научиться понимать прочитанное?..
Челядью назвали кормящихся с рук депутата, а не граждан...
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Мне насрать на твои измышления,тормоз. Для всех имеющих паспорт,они украинцы. А то,что сделали из них такие ублюдки...Это уже другой вопрос.И ты этим ублюдкам активно пособничаешь.
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Насрать мог бы и не произносить, у тебя во всех постах это содержимое.
Скажи ещё, что глубокоуважаемый гражданин Украины милостиво принял из рук народного депутата подачку им заработанное за глубокое уважение к глубокоуважаемому народному депутату. :D :D


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Как я могу не произносить,насрать..Когда обращаюсь к гавну ? Я бы сказал ,что это своеобразная дань уважение к тебе )) И опять же..Измышления твои ,крайне однобоки и цель их ,мне прекрасно видна.Ты за олигархов.Я против. Досвидос.
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Ты уж не выдавай своих пристрастий, что тебя тянет на говно.
Ну, раз - "Досвидос", то извини, что не оправдал твоих вкусовых предпочтений...
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З цих слів висновок напрошуеться один : " щоб краще жити, кожному українцеві по 60 см. свого кордону". Депутатам, кабміновцам нічого не світить, вони зі своїми животами не пролізуть, та чого там казати, так нажерлися, що навіть морди не втиснуть.
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Если к завтра восстановят оптоволокно, то появятся остальные из Лугандонии..
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и чему радуется эта особь в виде прокурора---что "челядь чухнула заграницу" а депутат которого нельзя называть-дальше депутатит????? а прокурор, который должен их ловить и садить, бегает по телекам и смешит народ?? ну и нахер вобще нам эти прокуроры?
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презумпция невиновности, слышал?

иски о защите чести, слышал?
а теперь подумай, почему нельзя называть определенного человека преступником, не имея приговора суда.
и почему нельзя называть человека причастным к совершению преступления, не имея даже пидозры.
а для пидозры нужны доказы, которые, порой, невозможно собрать по объективным причинам.
хотя, я тут пишу, шоб ты подумал, а это напрасно.
у вас же тока одна мысль - "ЗРАДА"
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Придурків тут не бракує.
Ти городиш муйню, пишучи "называть определенного человека преступником, не имея приговора суда.", "нельзя называть человека причастным к совершению преступления, не имея даже пидозры.", "пидозры нужны доказы"...
А хто тобі, баране, говорить про те, що ти нашрайбав???
Іде мова про те, щоб НАЗВАТИ ДЕПУТАНА, ЯКИЙ НЕ ВИЇХАВ З УКРАЇНИ !!!!!!!!!!!!!!
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слышь недалекий.
тебе мало намеков дали шоб понять о ком речь идет.
я тебе подскажу, фамилия на букву "Б".
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хотя обратно, о чем же я.
тут надо чутка подумать.
а ты и тебе подобные не для этого созданы.
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Такі як матіос це обличчя жити по новому. Чи як? Доречі це холоп януковича.а тепер ще й порошенка. Чи я вас обманюю?
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Правий сектор навіщо пристебнув, Матьос?
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA
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<<...Вся челядь чухнула...>> А шо ж ти не застосував для їх арешту Нацгвардію з бетеерами та бойовими гелікоптерами, як проти Правого Сектору? Чи цього разу тут були свої пацани і їм зробили зелений коридор у Європу. А тепер з Луциком будете показувати черговий цирк з заочними арештами.
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Садить нужно всех, кто участвовал в помощи приватизации. Они то не збежали. Или у нас власть "дурилка картонная"?
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І це військовий прокурор.... , може годинами молоти язиком і нічого не сказати, профффесіонал. З таким непотрібом саме парашенківські реформи і робити. Знов у українців промашка.
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Наив, главные контрабандисты в Раде сидят. И их контрабанда - это вагонами, пароходами, тоннами грузов. Розенблат же не из ПС, а из БПП. Кононенко оттуда же.
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Нужно следить, чтобы это чмо не чухнуло....
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І цим можна вихвалятись та пишатись? Ось як щоб ці "приватизатори кордонів" жерли баланду - так! А це в черговий раз показала безкарність колишніх "своїх"...
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Цікаво, а Мацкаль знав про проданий кордон, чи був в долі?


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А шо по этому вопросу нам скажет агент ФСБ "Лолита" (на 4-м году Президентства)))))))
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Какой дурдом !А как же расследование по Эндрю ! Я назову людей чьи следы ведут на печерские холмы.Брехун.
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тепловизор "Сова" опять все увидел и никого не поймал))) челядь убежала, а других нельзя..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВся челядь одного народного депутата на Закарпатье ночью "чухнула" заграницу, - Матиос о деле про "частную" границу
 
 
 
 
 
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