 Вся челядь одного народного депутата на Закарпатье ночью "чухнула" заграницу, - Матиос о деле про "частную" границу

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ.
"...арестовали основного бенефициара земель обороны, которые относятся к Госпогранслужбе, определили ему заставу в 30 млн гривен. Огласили подозрение и.о. начальника областного управления земельных ресурсов, районного, которые за небольшие деньги на "левых", бедных граждан, которые с двойным гражданством Венгрии, оформили себе земельные участи и сделали себе так называемую "частную" границу", - сообщил Матиос.
"Государство смогло продемонстрировать, что повторение "Правого сектора" в тылу со стрельбой, или каких-либо квазиобразований, или попытка притянуть за уши языковой, образовательный закон для уничтожения территориальной целостности или попыток автономизации отдельных регионов или областей не будет!" - подчеркнул главный военный прокурор.
Он напомнил, что на Закарпатье и Буковине много граждан незаконно имеют венгерские и румынские паспорта "и они могут обменяться румынскими и венгерскими паспортами". "Для того, чтобы они не обменивались, пусть лучше (за ними. - Ред.) смотрят украинские вертолеты и спецназ Госпогранслужбы", - отметил Матиос.
Он подчеркнул что спецоперация на государственной границе имела последствия. "Вся челядь, возле отдельно взятого народного депутата Украины на Закарпатье, заботилась и кормилась с руки, ночью "чухнула" (именно это слово использую - "чухнула") так далеко, как у них были паспорта - кто в Вену, кто в Венгрию", - сообщил главный военный прокурор.
Отвечая на вопрос, будут ли вопросы у правоохранителей к этому народному депутату, Матиос отметил, что к сожалению все нардепы "спрятаны за депутатской неприкосновенностью". Он отказался называть имя нардепа, сославшись на то, что "я знаю цену слова и не имею время судиться", а также посоветовал посмотреть в Google или позвонить в Мукачево.
Напомним, 16 ноября 2017 года силовики провели масштабную операцию на Закарпатье по пресечению незаконной деятельности на государственной границе Украины. 150 га госграницы Украины с Венгрией оказались частными, пограничники не имели к ним полноценного доступа.
Госпогранслужба заявляла об осуществлении в полном объеме охраны государственной границы на Закарпатье, которая проходит вблизи частных земельных участков, а также принимает все действенные меры, чтобы вернуть в госсобственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы.
Во время операции в десятках помещений, в частности, у частных лиц, причастных к противоправной деятельности, прошли обыски.
СБУ я так понимаю только бабулек и IT шников ловят. У нас в стране людей сколько ,миллиард наверно? Я имею ввиду взрослое население. Неужели так трудно проверять. Сука как все бля обставляются красиво.
Видете ли Правый Сектор ему мешает! Да если бы ПС не начали тогда стрелять, то мы бы вообще не знали о ситуации с янтарём в Украине. Я , например, вообще не знала, что он у нас есть , да ещё и в таком колическстве. Так даже закон так и сделали для нормализации ситуации с добычей бурштына. А главный бурштынщик розенблатушка- ни где нибудь, а в БПП. Ходит на допросы исключительно стараниям НАБУ,
Пороха на другий срок?
Челядью назвали кормящихся с рук депутата, а не граждан...
Скажи ещё, что глубокоуважаемый гражданин Украины милостиво принял из рук народного депутата
подачкуим заработанное за глубокое уважение к глубокоуважаемому народному депутату. :D :D
Ну, раз - "Досвидос", то извини, что не оправдал твоих вкусовых предпочтений...
вы все тут?
иски о защите чести, слышал?
а теперь подумай, почему нельзя называть определенного человека преступником, не имея приговора суда.
и почему нельзя называть человека причастным к совершению преступления, не имея даже пидозры.
а для пидозры нужны доказы, которые, порой, невозможно собрать по объективным причинам.
хотя, я тут пишу, шоб ты подумал, а это напрасно.
у вас же тока одна мысль - "ЗРАДА"
Ти городиш муйню, пишучи "называть определенного человека преступником, не имея приговора суда.", "нельзя называть человека причастным к совершению преступления, не имея даже пидозры.", "пидозры нужны доказы"...
А хто тобі, баране, говорить про те, що ти нашрайбав???
Іде мова про те, щоб НАЗВАТИ ДЕПУТАНА, ЯКИЙ НЕ ВИЇХАВ З УКРАЇНИ !!!!!!!!!!!!!!
тебе мало намеков дали шоб понять о ком речь идет.
я тебе подскажу, фамилия на букву "Б".
тут надо чутка подумать.
а ты и тебе подобные не для этого созданы.
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA