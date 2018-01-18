 Вся челядь одного народного депутата на Закарпатье ночью "чухнула" заграницу, - Матиос о деле про "частную" границу

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"...арестовали основного бенефициара земель обороны, которые относятся к Госпогранслужбе, определили ему заставу в 30 млн гривен. Огласили подозрение и.о. начальника областного управления земельных ресурсов, районного, которые за небольшие деньги на "левых", бедных граждан, которые с двойным гражданством Венгрии, оформили себе земельные участи и сделали себе так называемую "частную" границу", - сообщил Матиос.

"Государство смогло продемонстрировать, что повторение "Правого сектора" в тылу со стрельбой, или каких-либо квазиобразований, или попытка притянуть за уши языковой, образовательный закон для уничтожения территориальной целостности или попыток автономизации отдельных регионов или областей не будет!" - подчеркнул главный военный прокурор.

Он напомнил, что на Закарпатье и Буковине много граждан незаконно имеют венгерские и румынские паспорта "и они могут обменяться румынскими и венгерскими паспортами". "Для того, чтобы они не обменивались, пусть лучше (за ними. - Ред.) смотрят украинские вертолеты и спецназ Госпогранслужбы", - отметил Матиос.

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Он подчеркнул что спецоперация на государственной границе имела последствия. "Вся челядь, возле отдельно взятого народного депутата Украины на Закарпатье, заботилась и кормилась с руки, ночью "чухнула" (именно это слово использую - "чухнула") так далеко, как у них были паспорта - кто в Вену, кто в Венгрию", - сообщил главный военный прокурор.

Отвечая на вопрос, будут ли вопросы у правоохранителей к этому народному депутату, Матиос отметил, что к сожалению все нардепы "спрятаны за депутатской неприкосновенностью". Он отказался называть имя нардепа, сославшись на то, что "я знаю цену слова и не имею время судиться", а также посоветовал посмотреть в Google или позвонить в Мукачево.

Напомним, 16 ноября 2017 года силовики провели масштабную операцию на Закарпатье по пресечению незаконной деятельности на государственной границе Украины. 150 га госграницы Украины с Венгрией оказались частными, пограничники не имели к ним полноценного доступа.



Госпогранслужба заявляла об осуществлении в полном объеме охраны государственной границы на Закарпатье, которая проходит вблизи частных земельных участков, а также принимает все действенные меры, чтобы вернуть в госсобственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы.



Во время операции в десятках помещений, в частности, у частных лиц, причастных к противоправной деятельности, прошли обыски.