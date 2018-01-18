 200 украинцев застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за поломки самолета

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Самолет авиакомпании YanAir должен был прилететь за ними из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. Но накануне вечером борт Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с пассажирами из Львова.

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В результате одесситы после отдыха не могут пока добраться домой. Этот же борт сегодня в 12:30 должен стартовать из Одессы в Шарм-эш-Шейх с очередной партией из 200 отдыхающих. Но наверняка будет длительная задержка рейса.

Напомним, месяц назад борт этой компании сломался в Египте и вылетел оттуда спустя 5 часов. Судя по всему, на этот раз поломка более серьезная.