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 Происшествия, Общество
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Все про:Египет (632) самолет (1982) туризм (988) украинцы (2799)

 200 украинцев застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за поломки самолета

Двести одесских отдыхающих сегодня ранним утром не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Самолет авиакомпании YanAir должен был прилететь за ними из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. Но накануне вечером борт Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с пассажирами из Львова.

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В результате одесситы после отдыха не могут пока добраться домой. Этот же борт сегодня в 12:30 должен стартовать из Одессы в Шарм-эш-Шейх с очередной партией из 200 отдыхающих. Но наверняка будет длительная задержка рейса.

Напомним, месяц назад борт этой компании сломался в Египте и вылетел оттуда спустя 5 часов. Судя по всему, на этот раз поломка более серьезная. 

Источник: https://censor.net.ua/n3045145
 
 
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У этой компании только один ломающийся борт? Что за компания такая ЯнЭйр? И название какое-то стрёмное Ян...... Точно Шкиряк хэлп!!! Лучше на верблюдах домой, чем на стрёмном Ян....
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ненадо трандеть. каждый зрадобот знает, шо украинцам жрать из-за коммуналки нечего, какой там Шарм-эш-Шейх? 200 украинцев застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за поломки самолета - Цензор.НЕТ 8777
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Ну да,в льоликов и такое увидишь,похоже на массовую шизу
200 украинцев застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за поломки самолета - Цензор.НЕТ 5024
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Как-то на слезу не прошибает от того, что отдыхающие застряли на денек. И что эту новость освещают, чуть ли не как трагедию национального масштаба.
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наверное новость задля поржать. первый комент был в точку.
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Новость из серии: "А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко но есть из блюдца не хотят."
Сколько раз задерживали, откладывали и переносили рейсы когда приходилось летать. Не знал что это же были новости государственного масштаба!
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Так они как бы не на пляже застряли, а в аэропорту. Сутками там торчать еще то удовольствие. Тем более, что там бомжатский аэропорт
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Это новость государственного значения?
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Ой простите, а это сайт важных государственных новостей?!
Полагаю к важной государственной новости, вы относите новость как расеяне смастерили очередную скульптуру из говна
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сам когда то был в такой ситуации. 12 часов! Чего только не услышали от туристов! Давит на нервы, там не до смеха. Лучше ждать на земле, чем молиться в воздухе.
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Так они любую перемогу в зраду превращают, нет что б честно признать, что реформы удались и у нас каждый пенсионер как минимум раз в год отдыхает в Египте или Турции
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Если им там было хорошо,то зачем переживать,пускай ещё отдыхают.
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Судячи з кінцевої точки маршруту і календаря, ці ганяли не відпочивати, а на курси підвищення кваліфікації.
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200 украинцев застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за поломки самолета.

Название статьи писал наверно первоклассник. Застрянуть можно только в ...
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та нічого з тими чиновниками та їх сім'ями не станеться, хто ще там може застрягати з українців
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Да-да, в нищей Украине только чиновники могут отдыхать в Египте Летом только из Борисполя по 40 рейсов в день летало на Египет, Турцию и Кипр, зимой по 10 рейсов в день, а ведь еще летают из Одессы, Львова и Запорожья, и все сплошь чиновники.
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Блин, летел 24 декабря именно этим бортом в Шарм, тьфу тьфу, все было хорошо.
Но в целом да, у Yanair очень большие проблемы с задержками рейсов! А тем более А321 у них в одном экземпляре, а все остальные борта меньше по вместимости.
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Ян-эйр одна из самых чамарошных авиаперевозчиков.
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Летел этой авиакомпанией из Запорожья в Шарм и обратно. Самолеты у них древние Боинги, что и не удивительно что они ломаются
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Этим же бортом мы не могли улететь в декабре из Шарма. Вместо вылета в 18:00 вы вылетели в 03:00 утра бортом МАУ. У этого ЯнЭир порядка 6 бортов и всего два борта (Боинг и этот Эирбас) выполняют крупные чартерные рейсы и они оба на ладан дышат.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия200 украинцев застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за поломки самолета
 
 
 
 
 
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