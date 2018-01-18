 Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе

Он сообщил грузинским журналистам в четверг, что уже встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обсудил с ним вопросы двухстороннего сотрудничества как в политике, так и в экономике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ни на одной встрече у нас не было разговора по этому вопросу (экстрадиции М.Саакашвили. - Ред.). Для нас этот вопрос с политической точки зрения не актуальный. Этот вопрос должен решаться в правовом поле. Исходя из этого, не думаю, что это должно быть предметом обсуждения на наших встречах", - сказал И.Кобахидзе.

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Как сообщили накануне журналистам в пресс-службе парламента Грузии, И.Кобахидзе в ходе визита в Киев 17-19 января встретится с президентом Украины Петром Порошенко и своим украинским коллегой Андреем Парубием. Также запланированы встречи с В.Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.