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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3339) Саакашвили (2485) экстрадиция (343) Кобахидзе (1)

 Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе

Находящийся в Киеве с официальным визитом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ни на одной из его встрече с представителями украинских властей не обсуждался вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Он сообщил грузинским журналистам в четверг, что уже встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обсудил с ним вопросы двухстороннего сотрудничества как в политике, так и в экономике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ни на одной встрече у нас не было разговора по этому вопросу (экстрадиции М.Саакашвили. - Ред.). Для нас этот вопрос с политической точки зрения не актуальный. Этот вопрос должен решаться в правовом поле. Исходя из этого, не думаю, что это должно быть предметом обсуждения на наших встречах", - сказал И.Кобахидзе.

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Как сообщили накануне журналистам в пресс-службе парламента Грузии, И.Кобахидзе в ходе визита в Киев 17-19 января встретится с президентом Украины Петром Порошенко и своим украинским коллегой Андреем Парубием. Также запланированы встречи с В.Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Источник: https://censor.net.ua/n3045137
 
 
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Михуйулины адепты, почему ботоксное ничтожество тимошенко не проголосовала за закон?
Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 9091

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Ну и что? В чем подвох от Юли?ЕЕ фракция проголосовала.
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Рыги тоже не голосовали, совпадение?
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Как лоло сказала,так и проголосовали.Они все под парашей.Как и следовало ожидать.
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Этот otec пережрался шакалада и теперь постить всякую хрень! Его бесполезно о чём нибудь спрашивать. Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 1931
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Не можешь признать очевидное, что Тимошенко агент хуйла?
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А какая кликуха у Тимохи? У Педро - это Лолита. Агентов без погонял не бывает! Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 9942
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"Артистка" у неё погоняло,

а на твой говновброс с русвесны про какую-то лолиту ваще никто не ведётся )))
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Твой говновброс уже никого не удивляет. Педро - это Лолита. Поэтому узбагойся и пожуй шакаладку. Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 5172
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В таком виде этот закон выгоден только барыгам. Я читал эти списки.
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..Ссорі........ ПРихвостні фуйла та Лоліти !!! Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 8322
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Тимохи ж не было в парламенте.А ес. по делу,то очень похоже ,что у ЮВТ реально не все Ок с головой, по этому и выпадает из "жизни политикума" на продолжительное время, что в любое другое время ей не присуще.
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- С этими словами горец подступил к Остапу. Великий комбинатор стойко перенес первый удар по голове и дал ошеломляющую сдачу. Тогда на Остапа набросилась вся толпа. Ипполит Матвеевич убежал в город. (c)
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Говорили в основному про викриття агента Лоліти .
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Да ладно, а вопрос об экстрадиции Порошенка?
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Грузии Лолита и даром не нужна! Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 7445
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да ты хоть миллион раз про какую-то лолиту напиши - не ведутся люди на этот мем с русвесны
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Тебе же сказали - узбагойся. Как путен - Хуйло, так Педро - Лолита! Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 9409
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Внезапно пропал вальцман. Одновременно по команде его сменил лолита. Теперь за каждым бригадным волочится не один, а сразу два парашюта.
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Ну у Педро было немало кликух, но Лолита в точку! Поэтому педрохолуям не надо волноваться! Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 6783
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вальцмана баба юля аккуратно раскручивала с сентября 2005 года,
а эти лузеры решили нахрапом )))

а палятся на этой лолите !!! )))
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Что такое гибридная лолита:

Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 9291
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За это нужно сказать спасибо лохам-однотуровым! Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 9792
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што? опять? вывод бабла в панамские офшоры вадинтур?
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с севера ШАТУН, изнутри - ШАЛУН. А пэдро слушает да ест.
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Лолита в шоке. С Михаилом ничего не получается..))
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Ну почему же )) Имя беса уже известно. Осталось только изгнать )
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та покашо по слову лолита можно только вашу бригаду инвентаризировать )))
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к 10 мульйонам украинских интернет-пользователей ты чьих добавил?
своих?
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Конечно своих.Граждан Украины. Смотри состав,количество,национальность и т.д.(Википедия)
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Ну так и я о Википедии:

В Україні користуються інтернетом близько 21,6 млн користувачів.

а в твоей бригаде, по твоим же словам, 40 миллионов.

из какой страны твоя бригада ?
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А почему ты,лолипут решил,что остальные украинцы не будут со мной согласны ? Это ваша фсб-бригада только интернетовская.И то как вас тут чистят,прекрасно видно.Вы никому уже не интересны.Будут только насмехаться. И дальше только хуже.Хоть выворачивайся,хоть нет - песенка твоя спета.Дело недолгого времени.
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А почему ты,лолипут решил,что остальные украинцы не будут со мной согласны ?


а почему ты решил, что все украинцы будут с тобой согласны? )))

тебе видение было ?
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прикольно так получается агент русни лолита пытается наехать на агента госдепа хитрого хиннннкальщика. Соевые ну ка скажите кто победит?
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Пройдисвіт має бути депортований в свою реформовану Грузію!
Йому ж там нема чого боятися - суди ж то реформовані, тобто найчесніші в світі суди! Чого ж тоді боятися "найчеснішій" в світі людині???... Все ж буде по чесному! Мішаня, гайда в Грузію!.. Ту-туууу! )
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как сказано в святом писании щирых украинских реформаторов- безальтернативных мыролюбцев ... Идите и воруйте. грабьте и уничтожайте украинских гоев.
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В МИД Польши приняли решение уволить всех выпускников российских вузов, из-за большого количества завербованных ФСБшниками студентов, на этапе их обучения.
Любопытный факт, министр МИД Украины Климкин закончил с отличием Московский ВУЗ.
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тамжынашилюди. адиннарот с огентом джиной Лолой бриджитой.
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Обрюзгшей Бриджитой )) В смысле, рюзькие постарались ))
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и теперь проверяет снежный покров киевских улиц.
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Не може лоліта з луенко- паніним екстрадувати Саакашвілі. Закон не дозволяє. Ну та вони все зроблять добре. Адже вчитель у них хуйло.
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Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 3473/////
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Поскольку, Саакашвили утратил грузинское гражданство, а украинского не имеет то, Грузия наверное и не особенно стремится поднимать вопрос, наверное есть проблема юридического характера.
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Гройсман сообщил про экономический рост Украины в то время, когда часть ВУЗов страны включая КНУ им. Т.Шевченко, не в состоянии оплатить за тарифы коммуналки и закрылись до весны.
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А это и есть покращення по барыжному! Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 9114
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агент моссада "гнойный" почти не соврал. Действительно наблюдается рост экономики кафедральной синагоги и увеличение сумм пожертвований от щироукраинских реформаторов.
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Мої діти по черзі з 2000 у вузах вчаться і скрізь завжди гуляли взимку по місяцю і більше.
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Мне одному кажется, что уж сильно он похож на кандона ивана Шария, которого кстати тоже обвиняют в педофилии?:
"Священника" РПЦ Глеба Грозовского приговорили к 14 годам колонии строгого режима за педофилию. Грозовский изнасиловал три девочки в православных лагерях РПЦ на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. В 2009 - 2013г.

Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 1413
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По поводу педофилов в рясах МП - это обычная реальность. Гундяй старается прикрывать грехи своих подельников и как правило ему это удаётся. Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе - Цензор.НЕТ 3280
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Да ладно, а вопрос об экстрадиции Порошенка?
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Шикаладу полезен панамско- мальдивский климат.
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Сам п'ю, сам гуляю, сам питання задаю, сам відповідаю.
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