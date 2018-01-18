 Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался, - спикер парламента Грузии Кобахидзе

Он сообщил грузинским журналистам в четверг, что уже встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обсудил с ним вопросы двухстороннего сотрудничества как в политике, так и в экономике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ни на одной встрече у нас не было разговора по этому вопросу (экстрадиции М.Саакашвили. - Ред.). Для нас этот вопрос с политической точки зрения не актуальный. Этот вопрос должен решаться в правовом поле. Исходя из этого, не думаю, что это должно быть предметом обсуждения на наших встречах", - сказал И.Кобахидзе.
Как сообщили накануне журналистам в пресс-службе парламента Грузии, И.Кобахидзе в ходе визита в Киев 17-19 января встретится с президентом Украины Петром Порошенко и своим украинским коллегой Андреем Парубием. Также запланированы встречи с В.Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
а на твой говновброс с русвесны про какую-то лолиту ваще никто не ведётся )))
а эти лузеры решили нахрапом )))
а палятся на этой лолите !!! )))
своих?
В Україні користуються інтернетом близько 21,6 млн користувачів.
а в твоей бригаде, по твоим же словам, 40 миллионов.
из какой страны твоя бригада ?
а почему ты решил, что все украинцы будут с тобой согласны? )))
тебе видение было ?
Йому ж там нема чого боятися - суди ж то реформовані, тобто найчесніші в світі суди! Чого ж тоді боятися "найчеснішій" в світі людині???... Все ж буде по чесному! Мішаня, гайда в Грузію!.. Ту-туууу! )
Любопытный факт, министр МИД Украины Климкин закончил с отличием Московский ВУЗ.
"Священника" РПЦ Глеба Грозовского приговорили к 14 годам колонии строгого режима за педофилию. Грозовский изнасиловал три девочки в православных лагерях РПЦ на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. В 2009 - 2013г.