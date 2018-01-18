 Украина и Грузия намерены координировать усилия в рамках международных организаций и на межпарламентском уровне. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со спикером парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Хочу поблагодарить Грузию за постоянную поддержку Украины. Это для нас важный приоритет. У нас есть все основания углублять контакты, прежде всего в экономике", - сказал Гройсман.

Премьер-министр Украины обратил внимание на то, что товарооборот между государствами постоянно увеличивается и в настоящее время исчисляется десятками миллионов долларов. Большой потенциал имеют общие международные проекты, прежде всего "Новый шелковый путь", направленные на развитие логистических возможностей обеих стран.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Во время агрессии чувствуем надежное плечо Грузии", - Парубий провел встречу с главой грузинского парламента Кобахидзе. ФОТО

В свою очередь Ираклий Кобахидзе отметил, что общая цель наших государств - интеграция в НАТО и ЕС.

"Также для нас интересно сотрудничество с Китаем и возможности увеличения совместных транзитных возможностей. Все это является фундаментом развития наших двусторонних отношений", - отметил парламентарий.

"Участники переговоров согласились, что защита территориальной целостности и политическая стабильность так же являются ключевой ценностью для обоих государств. Именно поэтому координация усилий в рамках ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ГУАМ и на межпарламентском уровне - важный элемент дружбы и сотрудничества", - говорится в сообщении.



Фото: пресс-служба Кабмина

Справка. Украина занимает 5 место среди торговых партнеров Грузии. Объем украинского экспорта в Грузию за 9 месяцев текущего года составил 296,8 млн. долл. США (рост -9,4%). Основные статьи - табак и промышленные заменители табака, черные металлы, мясо и съедобные субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, продукты пищевой промышленности, сахар и кондитерские изделия из сахара. Объем грузинского импорта в Украину за 9 месяцев года составил 49 млн долл. Основной статьей импорта алкогольные и безалкогольные напитки и удобрения.

Важными направлениями сотрудничества являются топливно-энергетический сектор, в том числе развитие проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), агросектор, транспорт, прежде всего в сегменте грузовых перевозок, здравоохранение, туризм, развитие малого и среднего предпринимательства.