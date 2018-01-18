 Продолжение санкций и принуждение РФ восстановить целостность Украины снова возвращаются на повестку дня мира, - Яценюк о принятии закона по Донбассу. ВИДЕО

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал экс-премьер, лидер НФ Арсений Яценюк, комментируя принятый закон о деоккупации Донбасса, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сегодня украинский парламент принял историческое решение. Это была принципиальная позиция фракции "Народного фронта" относительно принятия закона о деоккупации и признания РФ агрессором. Украинский народ сегодня увидел, что парламент способен объединяться, когда речь идет о защите национальных интересов украинского государства. Международное сообщество увидело, что волей украинского парламента Россия признана агрессором и оккупантом. И поэтому продолжение санкционного режима против России и принуждение России восстановить территориальную целостность Украины снова возвращаются на повестку дня мира", - заявил Яценюк.
"Это (принятие закона о деоккупации. – Ред.) является существенным решением, которое даст возможность на Совете безопасности ООН принять решение о введении миротворцев, о предоставлении возможности украинскому государству восстановить свою территориальную целостность, о выводе российских войск с украинской территории и о восстановление российско-украинской границы, где украинские войска и украинские пограничники будут контролировать нашу территорию", - добавил он.
Яценюк отметил, что в НФ ожидают дальнейштх шагов президента и международного сообщества по реализации положений закона по Донбассу и восстановлению территориальной целостности Украины. В частности, от международного сообщества Яценюк ожидает продолжение политического, экономического, санкционного давления на Россию, а также ожидает оказание помощи Украине путем предоставления оборонительного вооружения, решения американской администрации о предоставлении Украине "Джавелин".
Яценюк ожидает, что нынешнее решение парламента даст возможность Совету безопасности ООН принять решение о введении миротворцев "на тех условиях, которые выгодны для Украины": "Там не должно быть российских миротворцев. Там не должно быть миротворцев, аффилированных с российскими войсками. Должен быть очень четкий мандат, который предусматривает, что миротворцы обеспечивают порядок на украинской территории, и самое главное - обеспечивают вывод российских наемников, оккупантов и российских вооруженных сил с территории Украины. Понятно, что Россия будет блокировать такую резолюцию. Но сегодняшнее голосование продемонстрировало для наших западных партнеров четкую позицию всей объединенной украинской власти. Россия - агрессор. Мы не отдадим собственные территории. Мы не поддадимся на российский шантаж. И цивилизованный мир должен сделать свой шаг. Дожмите Россию на принятие резолюции Совбеза ООН о введении миротворцев и восстановление территориальной целостности Украины".
Напомним, сегодня Рада приняла закон о деоккупации Донбасса.
Вы еще продавать в раху канахветы откажитесь - этим вы сразите точно врага наповал!
...
Саакашвілі винуватий чи сучий потрох?
- Ну тому що за них воюють гібриди свині та собаки.
более, не восстановление того, что Украина в данный момент не
контролирует, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей. Остальное - пустой треп!...
Верховна Рада у четвер схвалила в цілому законопроект №7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".
За ухвалення відповідного законопроекту № 7163 в цілому проголосували 280 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.
Перед ухваленням рішення секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник зачитав під стенограму ряд поправок до тексту законопроекту. Окрім того, за його словами, комітет рекомендував повернутися до ряду поправок, які раніше не були підтримані депутатами.
Голова парламенту Андрій Парубій поставив на голосування законопроект з урахуванням цих озвучених пропозицій і депутати його підтримали.
У преамбулі закону депутати визначити, що "Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації".
При цьому в преамбулі визначається, що дата початку окупації частини України, зокрема Криму та Севастополя, визначається законом "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Згідно із цим законом, датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.
Законом про реінтеграцію Донбасу визначаються особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Передбачено, що межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях визначаються Президентом за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з законом, відповідальність за матеріальну чи моральну шкоду, завдану Україні внаслідок агресії Російської Федерації, покладається на Росію відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.
Окрім того, депутати встановити, що особи, які беруть участь у збройній агресії Російської Федерації або залучені до участі в окупаційній адміністрації РФ, несуть кримінальну відповідальність за порушення законодавства України та норм міжнародного гуманітарного права.
Парламент також визначив систему розподілу повноважень щодо заходів із забезпечення нацбезпеки.
Як повідомлялось, Президент Петро Порошенко 4 жовтня 2017 року вніс до Верховної Ради законопроект № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".
Парламент 6 жовтня 2017 року проголосував за нього у першому читанні.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/8624477.html
РПЦ собирается перевести Россию на "исконный" юлианский календарь!
России, идущей по особенному православному пути срочно необходимо вернуться к юлианскому календарю, которым испокон веков пользовались рабсияне.
Именно так считает первый заместитель главаря Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ московского патриархата Александр Щипков:
"Я сторонник "старого стиля" и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа".
РПЦ и сегодня живет по юлианскому календарю, а переход на всемирнопринятый григорианский календарь, введенный римским папой Григорием XIII еще в 1582 году, на который Россию перевели в 1918, ничего в православном мире не изменил:
"Календарь - это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться"...
Ну да. Жили в пещере, должны и оставаться в ней, чего выходить? Правильно?, - пишет Михаил Верещагин.
"Агрессия может быть от любого государства. В законе мы должны усилить эту позицию", -объяснял секретарь профильного комитета, нардеп от БПП Иван Винник.
Но это предложение в штыки восприняли в "Батьківщині", которая грозилась не голосовать. Таким образом, принята редакция с упоминанием РФ.
В комментарии "Обозревателю" глава фракция "Самопоміч" Олег Березюк пояснил, что отсутствие точной даты приведет к невозможности оспорить сам факт оккупации в судебном порядке. "Это создаст большие проблемы в судах. И существенно осложнит возможность Украины получить материальную компенсацию от РФ за оккупацию", - считает он.===
А таке враження що українські владні "лолітнуті" бариги вже остогидли всьому світу зі своєю корупцією, брехнею та антинародними "рехвормами".
Все жители оккупированных территорий, после их
возвращения в состав Украины, должны быть поражены в правах и не иметь
избирательного права лет эдак с десяток. Те, кто за независимую Украину должны
это понять и поймут. А враги Украины, призвавшие оккупантов, должны
отправляться жить в любимую ими страну...
этого дебилоида, который на данный момент никто и звать его никак?