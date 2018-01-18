 Продолжение санкций и принуждение РФ восстановить целостность Украины снова возвращаются на повестку дня мира, - Яценюк о принятии закона по Донбассу. ВИДЕО

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал экс-премьер, лидер НФ Арсений Яценюк, комментируя принятый закон о деоккупации Донбасса, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Сегодня украинский парламент принял историческое решение. Это была принципиальная позиция фракции "Народного фронта" относительно принятия закона о деоккупации и признания РФ агрессором. Украинский народ сегодня увидел, что парламент способен объединяться, когда речь идет о защите национальных интересов украинского государства. Международное сообщество увидело, что волей украинского парламента Россия признана агрессором и оккупантом. И поэтому продолжение санкционного режима против России и принуждение России восстановить территориальную целостность Украины снова возвращаются на повестку дня мира", - заявил Яценюк.

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"Это (принятие закона о деоккупации. – Ред.) является существенным решением, которое даст возможность на Совете безопасности ООН принять решение о введении миротворцев, о предоставлении возможности украинскому государству восстановить свою территориальную целостность, о выводе российских войск с украинской территории и о восстановление российско-украинской границы, где украинские войска и украинские пограничники будут контролировать нашу территорию", - добавил он.

Яценюк отметил, что в НФ ожидают дальнейштх шагов президента и международного сообщества по реализации положений закона по Донбассу и восстановлению территориальной целостности Украины. В частности, от международного сообщества Яценюк ожидает продолжение политического, экономического, санкционного давления на Россию, а также ожидает оказание помощи Украине путем предоставления оборонительного вооружения, решения американской администрации о предоставлении Украине "Джавелин".

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Яценюк ожидает, что нынешнее решение парламента даст возможность Совету безопасности ООН принять решение о введении миротворцев "на тех условиях, которые выгодны для Украины": "Там не должно быть российских миротворцев. Там не должно быть миротворцев, аффилированных с российскими войсками. Должен быть очень четкий мандат, который предусматривает, что миротворцы обеспечивают порядок на украинской территории, и самое главное - обеспечивают вывод российских наемников, оккупантов и российских вооруженных сил с территории Украины. Понятно, что Россия будет блокировать такую ​​резолюцию. Но сегодняшнее голосование продемонстрировало для наших западных партнеров четкую позицию всей объединенной украинской власти. Россия - агрессор. Мы не отдадим собственные территории. Мы не поддадимся на российский шантаж. И цивилизованный мир должен сделать свой шаг. Дожмите Россию на принятие резолюции Совбеза ООН о введении миротворцев и восстановление территориальной целостности Украины".

Напомним, сегодня Рада приняла закон о деоккупации Донбасса.