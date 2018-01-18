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 Политика Украины
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 Продолжение санкций и принуждение РФ восстановить целостность Украины снова возвращаются на повестку дня мира, - Яценюк о принятии закона по Донбассу. ВИДЕО

Принятие закона о деоккупации Донбасса и признание России агрессором - это историческое решение.

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал экс-премьер, лидер НФ Арсений Яценюк, комментируя принятый закон о деоккупации Донбасса, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Сегодня украинский парламент принял историческое решение. Это была принципиальная позиция фракции "Народного фронта" относительно принятия закона о деоккупации и признания РФ агрессором. Украинский народ сегодня увидел, что парламент способен объединяться, когда речь идет о защите национальных интересов украинского государства. Международное сообщество увидело, что волей украинского парламента Россия признана агрессором и оккупантом. И поэтому продолжение санкционного режима против России и принуждение России восстановить территориальную целостность Украины снова возвращаются на повестку дня мира", - заявил Яценюк.

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"Это (принятие закона о деоккупации. – Ред.) является существенным решением, которое даст возможность на Совете безопасности ООН принять решение о введении миротворцев, о предоставлении возможности украинскому государству восстановить свою территориальную целостность, о выводе российских войск с украинской территории и о восстановление российско-украинской границы,  где украинские войска и украинские пограничники будут контролировать нашу территорию", - добавил он.

Яценюк отметил, что в НФ ожидают дальнейштх шагов президента и международного сообщества по реализации положений закона по Донбассу и восстановлению территориальной целостности Украины. В частности, от международного сообщества Яценюк ожидает продолжение политического, экономического, санкционного давления на Россию, а также ожидает оказание помощи Украине путем предоставления оборонительного вооружения, решения американской администрации о предоставлении Украине "Джавелин".

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Яценюк ожидает, что нынешнее решение парламента даст возможность Совету безопасности ООН принять решение о введении миротворцев "на тех условиях, которые выгодны для Украины": "Там не должно быть российских миротворцев. Там не должно быть миротворцев, аффилированных с российскими войсками. Должен быть очень четкий мандат, который предусматривает, что миротворцы обеспечивают порядок на украинской территории, и самое главное - обеспечивают вывод российских наемников, оккупантов и российских вооруженных сил с территории Украины. Понятно, что Россия будет блокировать такую ​​резолюцию. Но сегодняшнее голосование продемонстрировало для наших западных партнеров четкую позицию всей объединенной украинской власти. Россия - агрессор. Мы не отдадим собственные территории. Мы не поддадимся на российский шантаж. И цивилизованный мир должен сделать свой шаг. Дожмите Россию на принятие резолюции Совбеза ООН о введении миротворцев и восстановление территориальной целостности Украины".

 Напомним, сегодня Рада приняла закон о деоккупации Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3045133
 
 
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С нетерпением жду заявлений МИД пидаРассеи по нашему Закону по деокупации! Хоть лаврова, хоть машки захаровой.
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Уверен что в кремле сейчас хохочут над етим законом, возможно даже животы порвут...
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Может быть. Но, согласитесь, что не надо быть семи пядей во лбу, чтоб предположить, что комментарии из нарассеи будут оччень интересны.
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Россия - это страна, которая умудряется одновременно тратить треть бюджета на оборону, и выглядеть так, словно по ней прошли танки вермахта.
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Задовбали ці коментатори. Текст закону ще не оприлюднений, а вже тисячі коментарів.
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Кролик видать хоче повернутися в політику! Ось і вставляє свої п'ять копійок! Продовження санкцій і примус РФ відновити цілісність України знову повертаються на порядок денний світу, - Яценюк про ухвалення закону щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 890
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Барига мля, що тут ще скажеш. Для нього гроші не пахнуть ні лайном, ні кров"ю...
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Це точно, навіть Сибір готові китайцям подарувати, поки бидломаса на це не звертає уваги. Продовження санкцій і примус РФ відновити цілісність України знову повертаються на порядок денний світу, - Яценюк про ухвалення закону щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 6731
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Кулявлоба, ты и правда думаешь что закон о деокупации даунбаса приведет к освобождению его? Но сначала скажи где наш газ по $60, п***дун ты бородатый ? Посмотри что творится в Украине? какой дебил захочет по собственному желанию вернуться в ету страну
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особенно я поулыбался от санкционного режима к Рашке, торговля с которой у нас только растет.
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Загляни в свой холодильник, только отодвинь в сторону ту мышь которая в нем повесилась. Продовження санкцій і примус РФ відновити цілісність України знову повертаються на порядок денний світу, - Яценюк про ухвалення закону щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 1600
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Раньше почему санкции не злые были? Потому что закона не было! Теперь конец паРашке!

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Яценюк отметил, что в НФ ожидают дальнейштх шагов президента и международного сообщества по реализации положений закона по Донбассу и восстановлению территориальной целостности Украины. Ето типа мы приняли закон о деокупации дамбаса а дальше пускай международное общество освобождает нашу землю а мы будем торговать и финансировать окупантов.
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Это типа приняты правовые нормы на основании которых твоя пайка будет сокращаться. Продовження санкцій і примус РФ відновити цілісність України знову повертаються на порядок денний світу, - Яценюк про ухвалення закону щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 4058
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Восстановление торговли с лугандоном и покупка российского газа, об отказе от которого кроль так пафосно ранее пищал - это принуждение рашки к восстановлению территориальной целостности страны??
Вы еще продавать в раху канахветы откажитесь - этим вы сразите точно врага наповал!
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Украина только что сняла санкции с ордынских поставщиков угля.Правдоруб кролик?
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Скоро ..вибори ...Пора покрасоватись !!.
Продовження санкцій і примус РФ відновити цілісність України знову повертаються на порядок денний світу, - Яценюк про ухвалення закону щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 8470 ...
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Чому росіян які воюють за Україну дфс не дає громадянства і відправляє назад в росію?
Саакашвілі винуватий чи сучий потрох?
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- Скажіть, куме, а чому москалі називають цю війну «гібрідной»?
- Ну тому що за них воюють гібриди свині та собаки.
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Нужна не "тишина" на захваченном Россией Донбассе и, тем
более, не восстановление того, что Украина в данный момент не
контролирует, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей. Остальное - пустой треп!...
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В "законе про деоккупацию" нет даты начала самой оккупации. В "законе" о признании расии страной агрессором нет статьи, которая определяет расию агрессором. В "законе о деоккупаци" четко прописано перемещение товаров. Хороший закон！
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Що ти, параша впердє, верзеш? Розраховуєш на юлькін елехторат? Там "бабушкі" Черновецького, пропиті на морозі базарні реалізаторки, перестарілі перукарші, бомжі і алконавти, що за 100 грн ходять на псевдомітинги. Ця "біомаса"(публічне висказування ВОНї) на форум ЦН не заходить
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Попри палки в колеса від гнид Рада таки ухвалила Закон про реінтеграцію Донбасу
Верховна Рада у четвер схвалила в цілому законопроект №7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".

За ухвалення відповідного законопроекту № 7163 в цілому проголосували 280 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.

Перед ухваленням рішення секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник зачитав під стенограму ряд поправок до тексту законопроекту. Окрім того, за його словами, комітет рекомендував повернутися до ряду поправок, які раніше не були підтримані депутатами.

Голова парламенту Андрій Парубій поставив на голосування законопроект з урахуванням цих озвучених пропозицій і депутати його підтримали.

У преамбулі закону депутати визначити, що "Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації".
При цьому в преамбулі визначається, що дата початку окупації частини України, зокрема Криму та Севастополя, визначається законом "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Згідно із цим законом, датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.

Законом про реінтеграцію Донбасу визначаються особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Передбачено, що межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях визначаються Президентом за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з законом, відповідальність за матеріальну чи моральну шкоду, завдану Україні внаслідок агресії Російської Федерації, покладається на Росію відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Окрім того, депутати встановити, що особи, які беруть участь у збройній агресії Російської Федерації або залучені до участі в окупаційній адміністрації РФ, несуть кримінальну відповідальність за порушення законодавства України та норм міжнародного гуманітарного права.

Парламент також визначив систему розподілу повноважень щодо заходів із забезпечення нацбезпеки.

Як повідомлялось, Президент Петро Порошенко 4 жовтня 2017 року вніс до Верховної Ради законопроект № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".

Парламент 6 жовтня 2017 року проголосував за нього у першому читанні.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/8624477.html
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Всех предателей (голосовавших "за") Украины - знать поимённо...
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РПЦ вернет Россию во мрак средневековья. Хотя, она оттуда и не выходила
РПЦ собирается перевести Россию на "исконный" юлианский календарь!
Продовження санкцій і примус РФ відновити цілісність України знову повертаються на порядок денний світу, - Яценюк про ухвалення закону щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 8383
России, идущей по особенному православному пути срочно необходимо вернуться к юлианскому календарю, которым испокон веков пользовались рабсияне.

Именно так считает первый заместитель главаря Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ московского патриархата Александр Щипков:

"Я сторонник "старого стиля" и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа".
РПЦ и сегодня живет по юлианскому календарю, а переход на всемирнопринятый григорианский календарь, введенный римским папой Григорием XIII еще в 1582 году, на который Россию перевели в 1918, ничего в православном мире не изменил:

"Календарь - это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться"...

Ну да. Жили в пещере, должны и оставаться в ней, чего выходить? Правильно?, - пишет Михаил Верещагин.
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Несказанно рад за них! Какой прорыв! Прямо из 2000-х сразу в средневековье. Я верю, все у них получится.
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Московский патриархат отказался бы отпевать Иисуса Христа, так как он не был крещен в МП и вообще еврей.
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Украина только что сняла санкции с ордынских поставщиков угля и заявила о закупках ордынского газа.Когнитивный диссонанс? Простой украинец уже получил от этого повышение цен на эл.энергию,получит повышение на газ,закрываются на зиму виднейшие университеты и просто вузы,на очереди школы и детсады.А власть так сладко говорит..
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Если Россия агрессор - почему не прерваны дипломатические отношения, транспортное сообщение, торговля, не арестованы банки и предприятия агрессора в Украине?...
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ой вэй. агент моссада "стена плача" чтото тихо пропищал.
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Опять вылезло...А кто оно такое? У НФ рейтинг ниже плинтуса. уже даже не 0, а скорее минус.
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Если бы еще всякие паскуды типа Внайома не запилили поправки ограничивающие СБУ пресечении антигосударственной деятельности, цены б этому закону не было.
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===Показательно, что фракция БПП в итоговом тексте вообще предлагала убрать конкретное упоминание Российской Федерации.
"Агрессия может быть от любого государства. В законе мы должны усилить эту позицию", -объяснял секретарь профильного комитета, нардеп от БПП Иван Винник.
Но это предложение в штыки восприняли в "Батьківщині", которая грозилась не голосовать. Таким образом, принята редакция с упоминанием РФ.
В комментарии "Обозревателю" глава фракция "Самопоміч" Олег Березюк пояснил, что отсутствие точной даты приведет к невозможности оспорить сам факт оккупации в судебном порядке. "Это создаст большие проблемы в судах. И существенно осложнит возможность Украины получить материальную компенсацию от РФ за оккупацию", - считает он.===
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Та невже???............................. Продовження санкцій і примус РФ відновити цілісність України знову повертаються на порядок денний світу, - Яценюк про ухвалення закону щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 7491
А таке враження що українські владні "лолітнуті" бариги вже остогидли всьому світу зі своєю корупцією, брехнею та антинародними "рехвормами".
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Все жители оккупированных территорий, после их
возвращения в состав Украины, должны быть поражены в правах и не иметь
избирательного права лет эдак с десяток. Те, кто за независимую Украину должны
это понять и поймут. А враги Украины, призвавшие оккупантов, должны
отправляться жить в любимую ими страну...
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Чем вызвана необходимость постить новости с мыслями и идеями
этого дебилоида, который на данный момент никто и звать его никак?
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Юрьевич - все просто: ПРИБЛИЖАЮТСЯ ВІБОРЫ В УКРАИНЕ! вот и имеем (скоро и не такое увидим!!! а как они все резко полюбят Украину и ее народ - я уже таки начинаю бояться той "любви"):

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Так и правильно, только нужно было давно такой закон принимать, но всякие ж рыги затягивали этот процесс.
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Яценюк помогает Порошенко удерживать власть. Браво, Сеня!
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Нужно было уже давно признать Россию агрессором и прекратить какое либо сотрудничество с ними, что бы наши партнеры видели, что мы не боимся Россию
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродолжение санкций и принуждение РФ восстановить целостность Украины снова возвращаются на повестку дня мира, - Яценюк о принятии закона по Донбассу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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