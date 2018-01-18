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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14113) Пайетт Жюли (2)

 Порошенко о встрече с Пейетт: "Это - свидетельство интенсивности политического диалога между нашими государствами"

Порошенко провел встречу с генерал-губернатором Канады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссыкой на Фейсбук Президента Украины Петра Порошенко.

"Мы высоко ценим тот факт, что Украина стала первой страной, которую Генерал-губернатор Канады госпожа Жюли Пейетт посетила с зарубежным визитом.  и преданности общим ценностям. Сегодня мы начали плодотворный диалог, который сделает наши народы еще ближе, а сотрудничество между нашим странами - еще более продуктивным", - пишет Ппорошенко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Во Львове проходит встреча Порошенко и генерал-губернатора Канады Пайетт. ФОТОрепортаж

Порошенко о встрече с Пейетт: Это - свидетельство интенсивности политического диалога между нашими государствами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3045131
 
 
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Вона в Україну приїхала, а не до тебе особисто.
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Ага! Или Порошенко о встрече с Пайетт: "Это - свидетельство интенсивности политического диалога между нашими государствами" - Цензор.НЕТ 2161 Сухогруз с шоколадками отбыл в Канаду? Или что ещё продуктивнее беспокоит?
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З росією у тебе кращий діалог. Натоптаний вже.
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Хорошие новости. Демократические государства должны держаться вместе.
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Евросоюз официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде (АКС), противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.
Об этом говорится в письменном комментарии от имени пресс-секретаря ЕС, который поступил в ответ на запрос «Европейской правды».
В Брюсселе напомнили, что их украинские партнеры неоднократно брали на себя обязательства по созданию АКС. «Создание действительно независимого и эффективного антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране… Поэтому мы приветствуем подачу законопроекта (президентом)«, - говорится в комментарии.
В то же время президентский законопроект, по мнению ЕС, не соответствует обязательствам Украины.
«Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти», - отметили в Брюсселе
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Порошенко о встрече с Пайетт: "Это - свидетельство интенсивности политического диалога между нашими государствами".

В перекладі на зрозумілу мову це означає, що "ми ні до чого не домовились".
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Поскольку о результативности речи не идёт! Порошенко о встрече с Пайетт: "Это - свидетельство интенсивности политического диалога между нашими государствами" - Цензор.НЕТ 3833
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Угу, так интенсивно, что Пайетт даже в Киев не захотела ехать. Сдается мне что пока еще рукопожатый Петя потихоньку становится - токсичным.
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приехали липяцкаго будочника отшлепать по хитрой жопе за воровство и кумовство а оно о продуктивной интенсивности диалога васхищенному соевому лохторату втирает...
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Бедная девочка эта Пайетт: навряд ли она может позволить себе отдых на Мальдивах 😢- ведь Канада нищая страна. Но ничего, панамские офшоры им подкинут деньжат 👍
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".....Между нашими государствами..."
"Мы пахали" - Я и Трактор. ))))))))))))))
Когда уже этот Дрыстун закроет свое хайло?
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Всі ці слова можна перекласти так: "Тир-пир - а сраці нашатир"
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Ну если для Барыги встреча с канадским губернатором ето большая победа то я не знаю что больше сказать. Президент Казахстана привлек в свою страну 50 миллиардов долларов инвестиций, а ето соевой чудо ездит как бродячий цирк по миру лишь бы дома не сидеть...
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пєтро охметов кормит бьідло голосовавшее в один тур и в последствии обворованное им
красивьіми картинками
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Лолите зад надрали, интенсивно....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о встрече с Пейетт: "Это - свидетельство интенсивности политического диалога между нашими государствами"
 
 
 
 
 
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