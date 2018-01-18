 Порошенко о встрече с Пейетт: "Это - свидетельство интенсивности политического диалога между нашими государствами"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссыкой на Фейсбук Президента Украины Петра Порошенко.
"Мы высоко ценим тот факт, что Украина стала первой страной, которую Генерал-губернатор Канады госпожа Жюли Пейетт посетила с зарубежным визитом. и преданности общим ценностям. Сегодня мы начали плодотворный диалог, который сделает наши народы еще ближе, а сотрудничество между нашим странами - еще более продуктивным", - пишет Ппорошенко.
Об этом говорится в письменном комментарии от имени пресс-секретаря ЕС, который поступил в ответ на запрос «Европейской правды».
В Брюсселе напомнили, что их украинские партнеры неоднократно брали на себя обязательства по созданию АКС. «Создание действительно независимого и эффективного антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране… Поэтому мы приветствуем подачу законопроекта (президентом)«, - говорится в комментарии.
В то же время президентский законопроект, по мнению ЕС, не соответствует обязательствам Украины.
«Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти», - отметили в Брюсселе
В перекладі на зрозумілу мову це означає, що "ми ні до чого не домовились".
"Мы пахали" - Я и Трактор. ))))))))))))))
Когда уже этот Дрыстун закроет свое хайло?
красивьіми картинками