 Порошенко о встрече с Пейетт: "Это - свидетельство интенсивности политического диалога между нашими государствами"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссыкой на Фейсбук Президента Украины Петра Порошенко.

"Мы высоко ценим тот факт, что Украина стала первой страной, которую Генерал-губернатор Канады госпожа Жюли Пейетт посетила с зарубежным визитом. и преданности общим ценностям. Сегодня мы начали плодотворный диалог, который сделает наши народы еще ближе, а сотрудничество между нашим странами - еще более продуктивным", - пишет Ппорошенко.

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