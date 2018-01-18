 "Я думаю, что это были вертолеты и пилоты РФ", - сотрудник УГО Резниченко подробно описал, как Янукович бежал в Россию

Об этом он в качестве свидетеля рассказал в Оболонском районном суде Киева на заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Свидетель вспоминает: 21 февраля Янукович был в АП, во второй половине дня он выехал в Межигорье. Около 10 вечера я услышал по радио, что Янукович вылетел двумя вертолетами в неизвестном направлении и получил приказ в составе группы выехать в Харьков. Было несколько автомобилей. Выезжали раздельно, собраться договорились на 110 километре трассы Киев-Харьков.

Около 10 утра приехали в резиденцию в Харькове, где уже был Янукович. Днем кортеж Януковича выехал в аэропорт Харкьова, где ждали два вертолета. В один из вертолетов сел Янукович с охраной, во второй - сотрудники охраны.

Через час после вылета пилоты нашего вертолета сообщили, что диспетчер "Украэроруха" требует вернуться в Харьков, и что это команда Турчинова.

Но из-за не хватки топлива пришлось сесть в Донецке, где Януковича ожидали два самолета Falcon. С Януковичем сел начальник охраны Кобзарь. К самолетам подошли люди и сообщили, что запрещают вылет, потому что не оформлены докмуенты. Подъехали несколько авто и Януковича пересадили в один из них. Я сел в другое авто и кортеж поехал.

Приехали в большой дом в Донецке, где находился и сам Янукович. Через несколько часов приехала еще колонна охраны. Вечером около 22-х выехали в Крым.

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Во время движения около Бердянска мы подъехали к полю, по команде поле осветили фарами и туда сели три вертолета Ми-8.

"Я думаю, что это были вертолеты и пилоты Российской Федерации", - говорит Резниченко, уточняя, что это была ночь с 22 на 23 февраля.

Вылетели на этих вертолетах, летели над морем. Через час или больше приземлились на неизвестном аэродроме и "там нас встретили военные РФ".

Находились там до утра. Сергей Бернадский утром сказал, что двигаются дальше. Потом пересели в самолет Ан, где уже был Янукович, охрана и вооруженные люди в тактический форме. Вылетели. Через некоторое время по техническим причинам приземлились на неизвестном аэродроме. Сказали, что там поменяют самолет. Простояли там час-полтора. Видел транспорт с надписью "Анапа". Это уже было 23 февраля днем.

Пересели вместе с Януковичем в новый самолет, прибыли на неизвестный аэродром, где нас встретили российские военные, сели в транспорт.

Через какое-то время я понял, что мы находимся в АРК. Приехали в Ялту на базу отдыха, которая скорее всего принадлежала РФ, в районе 17-19 часов. Около 10 вечера 23 февраля от Кобзаря, начальника охраны, поступил приказ собираться. Выехали в Севастополь. Около Севастополя заехали на военную часть РФ, где нас встретили российские военные. Ждали. Потом подошел Кобзарь и сказал, что сейчас подойдет Янукович.

"Подошел Янукович и предложил - кто желает, может ехать с ним дальше, а кто не хочет, может остаться. Я и еще несколько людей решили остаться", - вспоминает Резниченко.

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Сегодня, 18 января 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 29-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом заседании продолжился допрос свидетелей стороны обвинения: показания дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Напомним, что на данный момент в деле о госизмене Януковича уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.