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Все про:Россия (67733) УГО (97) Янукович (30132)

 "Я думаю, что это были вертолеты и пилоты РФ", - сотрудник УГО Резниченко подробно описал, как Янукович бежал в Россию

Виктор Резниченко, бывший охранник Януковича, в деталях описал, как экс-президент убегал из страны в феврале 2014-го.

Об этом он в качестве свидетеля рассказал в Оболонском районном суде Киева на заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Свидетель вспоминает: 21 февраля Янукович был в АП, во второй половине дня он выехал в Межигорье. Около 10 вечера я услышал по радио, что Янукович вылетел двумя вертолетами в неизвестном направлении и получил приказ в составе группы выехать в Харьков. Было несколько автомобилей. Выезжали раздельно, собраться договорились на 110 километре трассы Киев-Харьков.

Около 10 утра приехали в резиденцию в Харькове, где уже был ЯнуковичДнем кортеж Януковича выехал в аэропорт Харкьова, где ждали два вертолета. В один из вертолетов сел Янукович с охраной, во второй - сотрудники охраны.

Через час после вылета пилоты нашего вертолета сообщили, что диспетчер "Украэроруха" требует вернуться в Харьков, и что это команда Турчинова.

Но из-за не хватки топлива пришлось сесть в Донецке, где Януковича ожидали два самолета Falcon. С Януковичем сел начальник охраны Кобзарь. К самолетам подошли люди и сообщили, что запрещают вылет, потому что не оформлены докмуенты. Подъехали несколько авто и Януковича пересадили в один из них. Я сел в другое авто и кортеж поехал.

Приехали в большой дом в Донецке, где находился и сам Янукович. Через несколько часов приехала еще колонна охраны. Вечером около 22-х выехали в Крым.

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Во время движения около Бердянска мы подъехали к полю, по команде поле осветили фарами и туда сели три вертолета Ми-8.

"Я думаю, что это были вертолеты и пилоты Российской Федерации", - говорит Резниченко, уточняя, что это была ночь с 22 на 23 февраля.

Вылетели на этих вертолетах, летели над морем. Через час или больше приземлились на неизвестном аэродроме и "там нас встретили военные РФ".

Находились там до утра. Сергей Бернадский утром сказал, что двигаются дальше. Потом пересели в самолет Ан, где уже был Янукович, охрана и вооруженные люди в тактический форме. Вылетели. Через некоторое время по техническим причинам приземлились на неизвестном аэродроме. Сказали, что там поменяют самолет. Простояли там час-полтора. Видел транспорт с надписью "Анапа". Это уже было 23 февраля днем.

Пересели вместе с Януковичем в новый самолет, прибыли на неизвестный аэродром, где нас встретили российские военные, сели в транспорт.

Через какое-то время я понял, что мы находимся в АРК. Приехали в Ялту на базу отдыха, которая скорее всего принадлежала РФ, в районе 17-19 часов. Около 10 вечера 23 февраля от Кобзаря, начальника охраны, поступил приказ собираться. Выехали в Севастополь. Около Севастополя заехали на военную часть РФ, где нас встретили российские военные. Ждали. Потом подошел Кобзарь и сказал, что сейчас подойдет Янукович.

"Подошел Янукович и предложил - кто желает, может ехать с ним дальше, а кто не хочет, может остаться. Я и еще несколько людей решили остаться", - вспоминает Резниченко.

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Сегодня, 18 января 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 29-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом заседании продолжился допрос свидетелей стороны обвинения: показания дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Напомним, что на данный момент в деле о госизмене Януковича уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош. 

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3045129
 
 
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Витя красава - так бездарно просрать два президенства не удалось еще никому в мире..
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А в головному гвинтокрилі сидів Бєня Коломойський з хижою посмішкою.
Це щоб показання співпадали з версіями луценка.
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кстати, а как вертолетчик по украински ?
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Гвинтокрилун, гвинтоводун чи просто гвинтокрилохауптоберфюрер.
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да ты, я смотрю, геолог широкого профиля!
Немецкий и украинский, небось, с ху#лом вместе изучал?
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геолог, нумізмат, фін. дір і спеціаліст по прищам. Вас на який день записувать? З собою спирт і вату, будемо чіп у свідомість вкручувати, це бонус, не дякуйте.
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От шо бува, коли не подумав, коли нік брав. Азіров, гандон, підставив чесну людину.
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"вертольотчик" ето производная от "вертухайчика".
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А що таке "вертольотчик"? Це той, хто проектує, будує, заправляє, ремонтує, чи член екіпажу - пілот, бортмеханік, штурман, радист?
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Яныку можно уже писать бестселлер "Как я просрал президентство на неизвестных аэродромах...".
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Янык ,дурак безграмотный. Порошок дурак ,грамотный. Вопрос. Кто из них дурней ? Если оба просрали все.
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Игорюня, а давай в президенты, а?
А то все умные только критиковать хотят, а не за булаву браться...
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А ,что ты называешь ,булавой ? )) У вас придурков Лолиты Мальдивской все понятия заменены на противоположные )))
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ты не увиливай от ответа: пойдешь или нет?
А булава-символ президента в нашей стране. Неужели не знал?

Ну, ничего, освоишь.
Решайся! Страна ждет!
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Для начала посмотрим как ты правильно сможешь исполнить первый приказ )) - Иди нах .
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Вот!
Что и требовалось доказать.
Максимум, на что ты мог бы быть способен, это стать Овощем: трахал бы буфетчицу да страусам помогал.
Так что, засунь себе в зад свои советы и пойди почини розетку на кухне, а страной пусть занимаются взрослые, с образованием и мозгами.
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И как мне работать с такими кадрами ? Прстейшее задание провалил.Недотепа...
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Міцненько так Турчинов вчепився, тільки за допомогою "братушечєк" лише вдалося злиняти.
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кстати, а как вертолетчик по украински ?

Гвинтокрильнік.
А какая тебе разница ?
Украинский язык учишь ?
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Пилот вертолета. Также как в любом другом нормальном языке. У вас там бездарей понабирали на тролле-ферму?
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а есть ли дело про похищение гражданина Украины - Овоща террористами с территории бывшей рф?
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такие как резниченко оставят где-нибудь петра.
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Гвинтокрилун, гвинтоводун чи просто гвинтокрилохауптоберфюрер.

Кацапам украинские и другие иностранные , например грузинские слова - смешные.
Собирутся и смеются.
А еще говорят что мы один народ с этими тупарями.
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Пилот вертолета. Также как в любом другом нормальном языке. У вас там бездарей понабирали на тролле-ферму?

А чего тебя этот вопрос так беспокоит как пилот вертолета будет на украинском языке, трольчатина ?
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Такое впечатление, что я попал на лингвистический форум.
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До речі, слово гелікоптер теж цілком підходить для вживання.
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Тем более пан Сикорский украинского происхождения.
Как хотим свой геликоптер так и называем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я думаю, что это были вертолеты и пилоты РФ", - сотрудник УГО Резниченко подробно описал, как Янукович бежал в Россию
 
 
 
 
 
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