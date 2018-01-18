 Турчинов: Парламент принял Закон, признающий Россию агрессором

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Турчинов в комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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По его словам, этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Кроме того, расширяя возможности для использования Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановлению территориальной целостности Украины", - подчеркнул Турчинов, добавив, что в этом законе Российская Федерация "четко и недвусмысленно признана государством - агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - оккупированными".

"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под "миротворческую операцию" и значительно усиливает позиции нашей страны в международных судах", - отметил Секретарь СНБО.

"Спасибо всем патриотам Украины, обеспечившим принятие этого важного для страны закона", - резюмировал он.

Напоминаем, Верховная Рада Украины приняла решение по законопроекту о деоккупации Донбасса.

За проголосовали 280 депутатов. Голосование по фракциям: БПП - 123, "НФ" - 76, внефракционные - 16, Самопомич - 22, "Відрродження" - 1, Радикальная партия - 17, Батькивщина - 15, "Воля народа" - 10.

Против - 33 голоса, все - от "Оппоблока".