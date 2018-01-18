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 Политика Украины
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 Турчинов: Парламент принял Закон, признающий Россию агрессором

Несмотря на яростное сопротивление работающих против нашей страны провокаторов и истерию России закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" был принят в Верховной Раде 280 голосами.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Турчинов в комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Читайте: Порошенко о принятом ВР законе: "Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!"

По его словам, этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Кроме того, расширяя возможности для использования Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановлению территориальной целостности Украины", - подчеркнул Турчинов, добавив, что в этом законе Российская Федерация "четко и недвусмысленно признана государством - агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - оккупированными".

"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под "миротворческую операцию" и значительно усиливает позиции нашей страны в международных судах", - отметил Секретарь СНБО.

"Спасибо всем патриотам Украины, обеспечившим принятие этого важного для страны закона", - резюмировал он.

Напоминаем, Верховная Рада Украины приняла решение по законопроекту о деоккупации Донбасса.

За проголосовали 280 депутатов. Голосование по фракциям: БПП - 123, "НФ" - 76, внефракционные - 16, Самопомич - 22, "Відрродження" - 1, Радикальная партия - 17, Батькивщина - 15, "Воля народа" - 10. 

Против - 33 голоса, все - от "Оппоблока".

Источник: https://censor.net.ua/n3045122
 
 
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У нас нередко уже принятые законы правят, пока пройдут по инстанциям на подписи. Турчинов: Парламент прийняв Закон, який визначає Росію агресором - Цензор.НЕТ 7709
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Турчинов: Парламент прийняв Закон, який визначає Росію агресором - Цензор.НЕТ 7825 ТоваришЧ...все подписи Законопроект уже получил....Теперь Закон получит еще две...Спикера и Президента......и все...и ни каких других инстанций нет....
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Более никаких изменений к тексту Законопроекта не принято.....
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Подивись там внизу спеціально для таких як ти написали:
Дати та стан проходження: 18.01.2018. Готується на підпис: Закон прийнято.
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А если и есть, то что это дает? Можно в законе назвать Украину страной, победившей коррупцию - и шо?
А кацапам этот закон даст только новые поводы для быковства.
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слишком бурная реакция минстецевых шестерок и нет ссылки, чтобы убедиться.. видимо очередной барыжный пшик
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Ссылку на что тебе болезному не дали..??
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ты так много кукарекаешь, а ссылку не в состоянии скопипастить?
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Ссылку на что болезный..?? Ссылка на карточку Законопроекта дана выше...по ней можно посмотреть и текст и результаты голосования..и убедится в том что Законопроект принят....
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нафига кому то ссылка на карточку, если там нет текста принятого во втором чтении?
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Как это нет..?? Все там есть....открой глазки и посмотри...
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Спеціально для тупих!!!

Відкрий посилання, там у лівій колонці знаходиш: Текст законопроекту та супровідні документи: нижче Документи, пов'язані із роботою:

У правій колонці: Текст законопроекту до другого читання 19.12.2017

а ще нижче Проходження Готується на підпис: 18.01.2018 Закон прийнято
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Дату начала агрессии найди лолик,если ее нет то можешь тут до усирачки распинатся,никакой ни юридической ни правовой силы эта бутафория не имеет,кроме торговли с орками узаконенной
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Для особо одаренных....
В тексте Закона написано...

дата початку окупації частини території України, зокрема Автономної Республіки Крим та міста Севастополя визначається Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»,


Теперь открываем Закон
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
И читаем там...

Стаття 1. Правовий статус тимчасово окупованої території України
Пункт 2. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.


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Хіба що тільки в такого як ти лолика, хуйлового запроданця Закон не має юридичної сили.
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болезный твой папа, петушок ты упоротый
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Все идет по сценарию Пукина! Хороводы будут до выборов!Потом дружба навеки!
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Судя как истерично на этом форуме реагируют
лишнехромосомные козломордые мокши
- Закон сегодня Рада приняла правильный!
Турчинов: Парламент прийняв Закон, який визначає Росію агресором - Цензор.НЕТ 2267
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Гавно,а не закон.Никакой конкретики.Из серии-,,срали -мазали-белили!,,А такое дружное неголосование рыгов,это для того,что мы ,типа,подумали,,ага,рыги не голосвют,значит классный закон!,,Все просто ,очередной порошеновскиц гнусный продажный договорпяк.Чтоб оно уже сдохло,это мурло шоколадное.Где самое главное-конкрптныф закон об оккупированных территориях?
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Козломордый - а ты где этот закон читал?
Его еще даже не опубликовали...)))
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Ну признали агрессором на 4й год, только неясно война не война, ато не ато? Логично в тех районах было ввести военное положение. Потому что если в Украине не все догоняют что "АТО" это не АТО а гибридная война, то в мире этого фиг объяснишь.
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Люлеботы, ваша ботокчная ничтожная баба за закон не голосовала, ей хуйло не велело?

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Відсутні патрійоти :косата Лоліта,ярош-ружжо чистить,гадюня не голосувала,лєвченко з намету міхуїла не голосував.Для них путін -не агресор,а шеф і кармілєц.
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Отсутствие человека ниочём не говорит, главное что её партия голосовала за.
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===Показательно, что фракция БПП в итоговом тексте вообще предлагала убрать конкретное упоминание Российской Федерации.

"Агрессия может быть от любого государства. В законе мы должны усилить эту позицию", -объяснял секретарь профильного комитета, нардеп от БПП Иван Винник.

Но это предложение в штыки восприняли в "Батьківщині", которая грозилась не голосовать. Таким образом, принята редакция с упоминанием РФ.
В комментарии "Обозревателю" глава фракция "Самопоміч" Олег Березюк пояснил, что отсутствие точной даты приведет к невозможности оспорить сам факт оккупации в судебном порядке. "Это создаст большие проблемы в судах. И существенно осложнит возможность Украины получить материальную компенсацию от РФ за оккупацию", - считает он.===
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т.е. теперь барыга официально ведет торговлю со страной агрессором?
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Хорошо. Пошел читать российские СМИ
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Лучше бы войну объявили, хоть какая-то движуха была.
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За три рочкі дійшло .. Турчинов: Парламент прийняв Закон, який визначає Росію агресором - Цензор.НЕТ 2321 ..А до цього воювали з мумбо -юмбо (прости )..Народ не знав ..
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В Украине с начала года в ДТП погиб 171 человек, - Аброськин

Какое на хер АТО, какая война?
Просто подмахнули Штатам Европу.
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С начала года в результате ДТП в Украине погиб 171 человек, еще 1374 человека получили травмы, перелает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
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Ширма - за которой предательство Украины...
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Четыре года сомнений - и аж 280 голосов инородных депутатов Украины.
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Если Россия агрессор - почему не прерваны дипломатические отношения, транспортное сообщение, торговля, не арестованы банки и предприятия агрессора в Украине?...
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Це все піар, за яким відбувається пограбунок власного народу: курс долара зростає щодня, ціна бензину перевалила вже за 30, інфляція на всі товари зашкалює...Україна вже давно в посткапітуляційному стані. Війна програна, бо привладні іуди просрали основну зброю - економіку. Пора закінчувати займатись дурницями. РФ нікуди не зникне, скоріше тут все накриється - треба йти на компроміс і мирову. Інакше через рік із дефакто 35 млн. тут залишиться 30: вимруть, не народяться, емігрують.
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Может проще кремлёвских шавок вырезать, таких как ты?
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З такими підходами бидлу місце в сталінізмі, а не Європі.
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Хмм, шустро они...
И пяти лет не прошло...)))
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Зря вы Рома так пессимистично Теперича дело пойдеть споро Ит Петручио чего нехватало чтобы деакупировать даунбас Я вам скажу чего нехватало Закона о деакупации нехватало и признания раши агресором Три годка маялся Петручио без закона И шо? А ничего запретил стрелять по торговым партнерам и торговал с ними НО надо признать с отвращением торговал Ежили бы не надо было каждый день пополнять слепые и зрячие трасты ТО он бы ни в жисть не торговал бы А теперь он как хлыснет законом торговому партнеру между ушей Так тот сразу выведет войска с даунбаса
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Росія нам не ворог, ворог - київські та вашингтонські євреї, котрі хотять нажитись за рахунок війни між нашими братніми словянськими народами.
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Шо-то не пойму, вчера кричали зрада, а сегодня и беспомощь дала голоса и юулины клоуны, так зрада или нет? А то я уже с вами запутался.
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В документе неподконтрольные Киеву территории признаются «оккупированными», а Россия названа «страной-агрессором». Также документ позволяет узаконить применение армии в Донбассе без объявления войны. Закон ховайтесь днры лнры бо скоро чэкайтэ ЗСУ. ЗАКОН ХОВАЙТЕСЬ)))
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И что теперь каждый год будут этот закон принимать??? https://censor.net.ua/news/321825/verhovnaya_rada_priznala_rossiyu_gosudarstvomagressorom
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: Парламент принял Закон, признающий Россию агрессором
 
 
 
 
 
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