 Турчинов: Парламент принял Закон, признающий Россию агрессором

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Турчинов в комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По его словам, этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях.
"Кроме того, расширяя возможности для использования Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановлению территориальной целостности Украины", - подчеркнул Турчинов, добавив, что в этом законе Российская Федерация "четко и недвусмысленно признана государством - агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - оккупированными".
"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под "миротворческую операцию" и значительно усиливает позиции нашей страны в международных судах", - отметил Секретарь СНБО.
"Спасибо всем патриотам Украины, обеспечившим принятие этого важного для страны закона", - резюмировал он.
Напоминаем, Верховная Рада Украины приняла решение по законопроекту о деоккупации Донбасса.
За проголосовали 280 депутатов. Голосование по фракциям: БПП - 123, "НФ" - 76, внефракционные - 16, Самопомич - 22, "Відрродження" - 1, Радикальная партия - 17, Батькивщина - 15, "Воля народа" - 10.
Против - 33 голоса, все - от "Оппоблока".
Дати та стан проходження: 18.01.2018. Готується на підпис: Закон прийнято.
А кацапам этот закон даст только новые поводы для быковства.
Відкрий посилання, там у лівій колонці знаходиш: Текст законопроекту та супровідні документи: нижче Документи, пов'язані із роботою:
У правій колонці: Текст законопроекту до другого читання 19.12.2017
а ще нижче Проходження Готується на підпис: 18.01.2018 Закон прийнято
В тексте Закона написано...
дата початку окупації частини території України, зокрема Автономної Республіки Крим та міста Севастополя визначається Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»,
Теперь открываем Закон
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
И читаем там...
Стаття 1. Правовий статус тимчасово окупованої території України
Пункт 2. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.
лишнехромосомные козломордые мокши
- Закон сегодня Рада приняла правильный!
Его еще даже не опубликовали...)))
"Агрессия может быть от любого государства. В законе мы должны усилить эту позицию", -объяснял секретарь профильного комитета, нардеп от БПП Иван Винник.
Но это предложение в штыки восприняли в "Батьківщині", которая грозилась не голосовать. Таким образом, принята редакция с упоминанием РФ.
В комментарии "Обозревателю" глава фракция "Самопоміч" Олег Березюк пояснил, что отсутствие точной даты приведет к невозможности оспорить сам факт оккупации в судебном порядке. "Это создаст большие проблемы в судах. И существенно осложнит возможность Украины получить материальную компенсацию от РФ за оккупацию", - считает он.===
Какое на хер АТО, какая война?
Просто подмахнули Штатам Европу.
И пяти лет не прошло...)))