 Процесс над Януковичем: допрос охраны беглого экс-президента. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

15:30 Судьи вернулись из совещательной комнаты и зачитали постановление - удовлетворить ходатайство прокуратуры и назначить проведение экспертизы в центре МВД.

На этом заседание объявляется закрытым. Оглашается перерыв до 10 утра 24 января.

14:13 Переходят к рассмотрению вопроса о ходатайстве прокуратуры касательно экспертизы исследованных ранее видеозаписей для установления личности Путина, Шойгу, Витко и Аксенова.

Защита просит разрешить адвокатам присутствовать при отборе образцов голоса.

Адвокаты говорят, что эксперты МВД, по их мнению, будут более объективными, нежели эксперты СБУ.

Прокурор Крым говорит, что не против любого экспертного центра.

Судьи удаляются в совещательную комнату.

14:08 Адвокат: Считали ли вы выступления Луценко, Парасюка и других на Майдане угрозой жизни Януковича.

Свидетель: Я не могу призывы граждан Украины считать угрозой президенту.

Допрос окончен.

Прокурор говорит, что допрос других свидетелей состоится на следующей неделе.

13:55 Свидетель говорит, что у него не было информации о том, что Януковичу что-то угрожало и он ничего не знает о покушении на Януковича.

Вспоминает что во время выезда из Киева их останавливали на блокпостах, проверяли машины. Потом узнал, что машину "Лендкрузер" Иванцова обстреляли. Пуля попала в магазин пистолета. Януковича там не было.

На вопросы адвокатов отвечает, что о какой-то особенной угрозе речь не шла, но охрана была усилена.

По словам Нечитайло, о постановлении ВР о самоустранении Януковича он узнал уже 24 февраля.

О визите Авакова и Наливайченко в Крым свидетель не знает.

13:48 Свидетель говорит, что сел в один вертолет, а Янукович - в другой. Вылетели. Приземлились в незнакомом аэропорту. Выгрузили вещи на взлетную полосу. Позже подъехал УРАЛ, и нам сказали, чтобы грузили вещи и сами садились. Подъехали к вагончику. Там были до утра.

Потом на этой же машине подъехали к самолету, похожем на Ан-24 или Ан-27, точно не пассажирскому. Януковича не видел, но догадывался, что он тоже на борту.

Приземлились где-то. Пересели в другой самолет. Спустя некоторое время вылетели. Приземлились, как потом оказалось, в Крыму.

Где находился до этого, свидетель не знает.

В АРК приземлились в аэропорту, где были вооруженные люди, форма у которых была похожа на российскую.

Загрузились там в машины, похожие на военные. Приехали на какую-то базу отдыха. Там расселились по комнатам. О местонахождении в тот момент Януковича свидетелю неизвестно. Срочно собрались через какое-то время и выехали на какую-то военную базу "скорее всего Российской федерации".

Свидетелю там сообщили, что Янукович с некоторыми охранниками покинул АРК.

Нечитайло: На базе нам дали военную машину, на которой мы поехали на базу УГО в Крыму. Потом мне говорили, что Янукович написал отказ от государственной охраны. В последний раз я его видел в Харькове.

13:45 Нечитайло: В Донецке подъехали к большому забору, где остановились и ждали. У всех забрали мобильные телефоны. Это был первый случай, чтобы забирали телефоны. После выехали на машинах, вместе с нами был Козлов, Рубан. Януковича с нами не было. Остановились в незнакомой местности. Потом приехали в какое-то место, где стояли другие машины и два вертолета. Пересели в вертолеты типа Ми-8. Они стояли в поле.

13:42 21 февраля вечером свидетель находился дома, когда ему сообщили о срочной командировке в Харьков, где должно было состояться мероприятие с участием экс-президента.

В Харьков добирался машиной. Приехали в госрезиденцию, где находился Янукович.

"В связи с обстоятельствами мероприятие отменили", - вспоминает Нечитайло.

Потом поехали на машинах в Донецк. Как ехал Янукович свидетель не знает. Насколько ему известно, из Харькова в Донецк Янукович летел самолетом.

13:35 Вызывают четвертого свидетеля - Виталия Нечитайло, сотрудника УГО.

Он был сотрудником службы безопасности Януковича и работал в выездной охране.

13:20 Адвокат Федоренко спрашивает, была ли угроза Януковичу. Свидетель говорит, что явного нападения или подготовки не было.

Адвокат: Слышали ли вы угрозы от Яроша, Луценко и других касательно устранения Януковича?

Свидетель: Нет.

Адвокат: Почему вы не слышали? Вы вообще телевизор не смотрели?

Свидетель: Смотрел. Но видимо не обратил внимание.

Судья объявляет перерыв на 10 минут.

13:02 Свидетель также не знает о том, что пограничникам был дан приказ арестовать Януковича.

Луценко: 22 февраля находились в Донецке. О том, что Рада приняла Постановление о самоустранении Януковича узнал уже в Киеве, после 24 февраля.

О якобы выявленной засаде по дороге в Крым, свидетель ничего не знает. О том, что был изменен маршрут, ему тоже не известно. С Аваковым и Наливайченко в Крыму не встречался.

12:58 Луценко говорит, что не знает, почему отменили мероприятие в Харькове. Видел обстрелянный автомобиль Иванцова, но с самим Иванцовым лично не говорил.

Адвокат: Факт обстрела этого автомобиля свидетельствует об угрозе жизни президента?

Свидетель: Считаю, что это угрожало жизни сотрудников охраны президента.

О переговорах пилотов с диспетчерами "Украэроруха" о требовании посадить вертолет с Януковичем и угрозе применить оружие Луценко ничего не знает.

12:52 Луценко отмечает, что об угрозе жизни Януковича ему ничего неизвестно.

Он знает лишь, что на выезде из Киева был обстрелян автомобиль Дмитрия Иванцова, и предполагает, что в той машине Януковича не было, и само авто не было в кортеже.

Марка авто - "Тойота Лендкрузер". Свидетель не помнит случаев, чтобы Янукович когда-либо передвигался на таком авто

Прокурор: Можно ли это расценивать как покушение на жизнь президента?

Свидетель: Я расцениваю это как обстрел машины, в которой был сотрудник УГО.

На вопросы адвокатов свидетель отвечает, что когда выезжали из Киева, в Борисполе их остановили люди, которые стояли на блокпосту. Они осмотрели авто. Луценко не помнит подробностей. Говорит, что не знает, на каких основаниях из остановили.

12:48 Луценко: После пересели в другой самолет, вылетели, приземлились на еще одном аэродроме. Какой - не знаю могу лишь догадываться. Там пересели в автомобиль "Мерседес Спринтер". К ним подсели незнакомые люди в гражданской одежде. Кто они, свидетель не знает. Видел, как Янукович из самолета пересел в "Мерседес Вито", госномер которого не рассмотрел. Кортежем поехали, через время увидел указатели, по которым понял, что это Крым.

"Приехали в Ялту. Заехали на территорию какого-то пансионата, мне неизвестного. Была команда разместиться по номерам. Мы заселились. Где-то через час-два я узнал, что кортеж отъехал без меня", - говорит свидетель, добавив, что не знает, куда уехал кортеж.

Луценко: После с другим сотрудником отправились в отделение УГО, где их отправили до утра в общежитие. Утром 24 февраля собрались в отделении УГО, узнали, что Янукович отказался от охраны. Поездом уехали в Киев.

"На данный момент я могу лишь догадываться, где мы находились. Но точно сказать не могу. Судя по разговорам коллег, мы некоторое время пребывали на территории России", - говорит свидетель.

12:40 Что это был за автомобиль и форма на людях, которые их встретили, свидетель не знает.

Дальше поехали к вагончику, выгрузились. До утра были в этом вагончике. Утром увидели самолеты на аэродроме. Какие это были самолеты, свидетель не может вспомнить. Опознавательных знаков не помнит.

Через некоторое время загрузились в грузовик, потом в самолет Ан-26 без опознавательных знаков. Свидетель не помнит, встречал ли там еще людей, и кто их проводил через рамку металлоискателя.

По словам Луценко, Януковича на борту Ан-26 он не видел, но позже узнал, что он там был. Через час прилетели на другой аэродром, перегрузились в другой Ан-26. Что это был за аэродром, свидетель не может сказать. Ничего и никого там не видел, кроме самолета "Руслан" вдалеке.

12:36 Луценко продолжает: После того как сдали телефоны, ждали в автомобиле около КПП перед забором. Через некоторое время, уже вечером 22 февраля, поехали в авто в неизвестном направлении. Перед ними был еще один такой же автомобиль - "Фольксваген Транспортер".

"Потом мы проехали по неизвестной мне дороге. Не могу даже вспомнить, какие населенные пункты проезжали. Через некоторое время прозвучала команда остаться посреди дороги. Слева и справа - поле. Мы постояли какое-то время, поступила команда продолжить движение. Через некоторое время мы заехали в какое-то село, выехали, там было поле, где стояли два вертолета. Их тип я назвать не могу. Запомнилось только, что были огни на конце лопастей," - вспоминает свидетель, предполагая, что все это происходило на территории Донецкой области.

Свидетель сел в один из вертолетов. Туда же сели другие охранники. Где тогда был Янукович он сказать не может.

Прилетели куда-то, на площадку.

"Скорее всего это был аэродром", - говорит Луценко, добавляя, что туда приехал грузовик, в который перегрузили вещи и сели сами. По его словам, это была ночь с 22 на 23 февраля.

12:28 Луценко: В Харькове приехали в государственную резиденцию. Оттуда через некоторое время поехали в аэропорт "Харьков". Януковича первый раз увидел уже позже, в Донецке. В харьковском аэропорту сел в один их двух вертолетов. Там были еще несколько охранников, среди них и Кобзарь, начальник охраны. Потом прилетели в Донецк (22 февраля). Потом нас перевезли в ангар, и там я увидел Виктора Федоровича. Пересели в самолет. Был приказ выгрузить вещи в неизвестный мне автомобиль белого цвета, и на нем же мы приехали к воротам какого-то дома. Поступила команда сдать мобильные телефоны. Зачем, я не знаю. Раньше таких случаев не было.

Судья спрашивает, что это был за дом. Свидетель говорит, что не знает.

12:22 Вызывают следующего свидетеля - Евгения Луценко, действующего сотрудника Госохраны.

Свидетель говорит, что главная его задача была осматривать посетителей Януковича.

Луценко рассказывает о событиях февраля 2014-го: Находился в Межигорье с 21 на 22 февраля. По радиосвязи узнал, что Янукович вылетел на вертолете. Потом получили приказ ехать, сел в "Фольксваген Транспортер" и отбыл в Харьков.

12:18 Свидетель рассказывает о маршруте: "Скорее всего это была не основная дорога, проехали через Чонгар".

Он говорит, что 22 февраля считал его президентом Украины, а о решении ВР, что Янукович самоустранился узнал уже после всего из СМИ.

Михайленко рассказывает, что лично не видел в Крыму Авакова и Наливайченко, но коллеги их видели. Обстоятельств разговоров он не знает.

Допрос окончен.

12:13 К допросу приступает защита.

Михайленко рассказывает, что из Киева выехали на одном авто, а за городом пересели в другой.

Он говорит, что не помнит точно, как выглядело его первое авто. И не помнит, было ли на нем спецустройство, которые обычно устанавливают на президентские кортежи.

12:10 Прокурор: Известны ли вам факты угрозы жизни охраняемого лица, факты покушения на его жизнь?

Свидетель: Нам не сообщали тогда такой информации. А наш кортеж передвигался в нормальном режиме.

Прокурор: Является ли должность президента такой, которая подвержена повышенной опасности?

Свидетель: Думаю, что да.

Михайленко добавляет, что передвижение президента каждый раз тщательно прорабатывается, включая маршруты и охрану, и добавляет, что изменение маршрута кортежа президента, введение в заблуждение - это традиционная практика.

12:05 Свидетель говорит, что в то время был консультантом-экспертом в УГО президента.

Михайленко начинает давать показания: Лично мне неизвестны подробности отъезда из Межигорья. Я 21-го, по-моему, вечером получил указ выехать в Харьков. Когда прибыл в составе группы, Виктор Федорович находился в государственной резиденции Харьковской областной государственной администрации. Потом из этой резиденции я поехал в харьковский аэропорт. Оттуда поехали в Донецк. Мы ехали службеными авто. Подробности передвижения Януковича мне неизвестны. Когда приехали в Донецк, через некоторое время получили задание забрать в аэропорту один из автомобилей. Выполнили. Потом ждали. И после этого выехали в Крым.

Он поясняет, что выехали двумя или тремя авто. Януковича в кортеже не было.

В Крыму сообщили, что Янукович отказался от охраны. Переночевали в крымском отделении УГО, а утром вернулись в Киев, вспоминает свидетель.

"В последний раз я видел Януковича в аэропорту Харькова", - говорит он.

Об угрозах жизни Януковича говорит, что ему об этом официально не сообщали.

"Но общая обстановка требовала повышенного внимания", - добавляет Михайленко.

Прокурор: Известны ли вам факты обстрела машин, самолетов или вертолетов, которыми передвигался Янукович?

Свидетель: Нет, такую информацию мне не сообщали.

Михайленко также не знает, как Янукович покидал Межигорье, как собирались и вывозились вещи из его резиденции.

11:55 Перерыв окончен. Секретарь приглашает свидетеля Руслана Михайленко, действующего сотрудника УГО.

11:50 Прокурор спрашивает о вывозе вещей из Межигорья.

Адвокат протестует: В обязательном акте ничего об этом не говорится.

Свидетель: Знаю, что до 21 февраля все вещи из Межигорья были выведены автотранспортом.

Прокурор: А раньше, когда Янукович ехал, например, в командировку, вывозил вещи?

Свидетель: Нет. Вещи вывозили грузовыми автомобилями. И это свидетельствует о том, что Янукович не собирался возвращаться.

Судья объявляет перерыв на пять минут.

11:45 Далее Резниченко говорит, что общался с Аваковым и Наливайченко, после того, как ушел от Януковича и прибыл на базу УГО.

Они распрашивали о местонахождении Януковича, вспоминает он.

Адвокат: Считали ли вы их представителями власти?

Свидетель: Тогда нам уже сообщили, что Аваков является исполняющим обязанности главы МВД, а Наливайченко - и.о. главы СБУ.

Адвокат: В связи с перечисленными во время допроса фактами, не считает ли свидетель, что все это было угрозой Януковича?

Свидетель: "Это было сделано для того, чтобы Янукович попал в Крым".

Адвокат: А почему не по прямой дороге? Или небом?

Свидетель: Я не знаю.

Адвокат: А можете ли вы сейчас исполнять свои обязанности, если вы не расцениваете упомянутые факты как угрозу?

Судья снимает вопрос: "Расцениваю это как давление на свидетеля".

Прокурор: Известны ли вам конкретные факты угрозы жизни президента в марте-феврале 2014 года?

Свидетель: Нет.

Резниченко поясняет, что имеет в виду, что покушением бы считал, если бы была стадия реализации или оперативная информация о том, что покушение готовится.

Судья: Были ли необычные детали в процессе передвижения с Януковичем?

Свидетель говорит, что двигались секретным маршрутом.

Судья: Сколько сотрудников охраны осталось с Януковичем?

Свидетель: Больше 10 человек решили ехать дальше с Януковичем, а 4 человека решили остаться в Украине.

Судья: Смогли бы вы отбить возможную атаку на кортеж.

Свидетель: В результате точечного нападения смогли бы отбить, а если бы было нечто большее, то наврядли.

11:35 Свидетель сообщает, что в Донецке в доме вместе с Януковичем был Ахметов и Александр Янукович.

Адвокат: Почему Янукович написал заявление, что отказывается от охраны?

Свидетель: Это было сделано для того, чтобы у охраны не было проблем.

По просьбе адвокатов свидетель снова пересказывает, как обстреляли машину, в которой находился охранник Иванцов.

Он говорит, что видел этот автомобиль и предполагает, что его обстреляли из охотничьего ружья.

Резниченко рассказывает, что на блокпостах вокруг Киева были неизвестные ему люди с оружием.

"Это была не совсем мирная акция", - отвечает он защите на вопрос о характере таких мероприятий.

Адвокат спрашивает о событиях на Майдане: Правоохраниетли погибли и были ранены в результате мирной акции?

Прокурор просит снять этот вопрос, потому что он не относится к делу.

11:24 Свидетель рассказывает, что работал с сотрудником УГО Владимиром Павленко - он был начальником штаба.

Адвокат: Известно ли вам, что Павленко выявил засаду во время движения кортежа?

Свидетель: Нет, неизвестно.

Адвокат: Известно ли вам об угрозах, если не посадят вертолет, сбить его?

Свидетель: Помню, говорили, что приказ Турчинова посадить вертолет. Другого не помню.

Адвокат: Вы считали нормальным, что Турчинов дал приказ вернуть вертолет?

Свидетель: Нет. На тот момент считал, что ненормально.

Адвокат просит вспомнить, как вели себя сотрудники ГПСУ, когда требовали изменить маршрут.

Свидетель говорит, что они были с оружием, его не доставали, но "вели себя нервно".

11:04 Свидетель, отвечая на вопросы адвоката, говорит, что охранял также Виктора Ющенко.

Адвокат: Что входит в ваши обязанности сейчас?

Прокурор просит снять вопрос, как не относящийся к делу.

Свидетель говорит, что не может оглашать свои функциональные обязанности.

Судья постит рассказать в общем.

"Я обеспечиваю безопасность других охраняемых", - отвечает свидетель.

Адвокат: Вы относитесь к охране Плрошенко?

Прокурор просит снять вопрос, как не относящийся к делу.

Судья снимает вопрос

Адвокат: Ввиду того, что вы охраняете Порошенко, и что вашими руководителями являются Аваков и Наливайченко, если бы вы озвучили факты обстрела вертолетов, вы бы работали сейчас?

Прокурор Крым просит снять вопрос, поскольку он содержит ложь.

Адвокат: Если бы вы дали показания против Авакова, Турчинова, Наливайченко, вы бы работали сейчас?

Вопрос снимается.

Адвокат: Как часто обстреливали кортеж президента Украины?

Свидетель: Других случаев, кроме уже указанного мной, не было.

Адвокат: Были ли случаи, что вы наталкивались на вооруженные засады, организованные с целью расстрела кортежа президента.

Вопрос снимается.

11:00 Допрос начинают адвокаты.

Они просят подтвердить утверждение, что свидетелю неизвестны факты об угрозах жизни Януковичу.

Прокуратура просит снять этот вопрос, потому что свидетель на него уже ответил.

Свидетель подтверждает, что об организации покушений на Януковича не знает.

10:54 Прокурор спрашивает об угрозе жизни Януковича.

Свидетель говорит, что ему лично об этом ничего неизвестно.

Прокурор: Были ли нападения.

Свидетель: Нет, не было.

Свидетель говорит, что когда встречались на 110 километре, сотрудник УГО Иванцов рассказал, что на выезде из Киева его автомобиль был обстрелян. Однако в машине Иванцова Януковича не было. Возможно в ней был еще один охранник - Деев. Кроме того, машина не была в кортеже.

Обстрелянная машина - это "Тойота Прадо". В ней никогда не ездил Янукович, отмечает Резниченко.

Прокурор: Были ли вы свидетелем разговора пилота с диспетчером "Украэроруха"?

Свидетель: Нет.

10:50 Резниченко перечисляет фамилии тех, кто решил ехать с Януковичем. Где они сейчас, свидетель не знает. По его словам, оставшиеся отправились в отделение УГО и сдали оружие.

"Последний раз я видел Януковича на плацу, когда он предложил ехать с ним", - говорит Резниченко.

Потом он с оставшимися охранниками уехал, это было 23 февраля около 11 вечера, добавляет он.

10:46 Во время движения около Бердянска мы подъехали к полю, по команде поле осветили фарами и туда сели три вертолета Ми-8, продолжает свидетель.

"Я думаю, что это были вертолеты и пилоты Российской Федерации", - говорит он, добавив, что это была ночь с 22 на 23 февраля.

Резниченко: Вылетели на этих вертолетах, летели над морем. Через час или больше приземлились на неизвестном аэродроме и "там нас встретили военные РФ".

Где в этот момент был Янукович свидетель не знает.

Резниченко: Находились там до утра. Сергей Бернадский утром сказал, что двигаются дальше. Потом пересели в самолет Ан, где уже был Янукович, охрана и вооруженные люди в тактический форме. Вылетели. Через некоторое время по техническим причинам приземлились на неизвестном для свидетеля аэродроме. Сказали, что там поменяют самолет. Простояли там час-полтора. Видел транспорт с надписью "Анапа". Это уже было 23 февраля днем.

Пересели вместе с Януковичем в новый самолет, прибыли на неизвестный аэродром, где нас встретили российские военные, сели в транспорт, продолжает свидетель.

Резниченко: Через какое-то время я понял, что мы находимся в АРК. Приехали в Ялту на базу отдыха, которая скорее всего принадлежала РФ, в районе 17-19 часов. Около 10 вечера 23 февраля от Кобзаря, начальника охраны, поступил приказ собираться. Выехали в Севастополь. Около Севастополя заехали на военную часть РФ, где нас встретили российские военные. Ждали. Потом подошел Кобзарь и сказал, что сейчас подойдет Янукович.

"Подошел Янукович и предложил - кто желает, может ехать с ним дальше, а кто не хочет, может остаться. Я и еще несколько людей решили остаться", - вспоминает свидетель.

Янукович написала отказ от госохраны.

10:36 В один из вертолетов сел Янукович с охраной, во второй - сотрудники охраны, продолжает Резниченко.

Через час после вылета пилоты нашего вертолета сообщили, что диспетчер "Украэроруха" требует вернуться в Харьков и что это команда Турчинова, - добавляет он.

Резниченко: Но из-за не хватки топлива пришлось сесть в Донецке, где Януковича ожидали два самолета Falcon. С Януковичем сел начальник охраны Кобзарь. К самолетам подошли люди и сообщили, что запрещают вылет, потому что не оформлены докмуенты. Подъехали несколько авто и Януковича пересадили в один из них.

Свидетель говорит, что сел в другое авто и кортеж поехал.

Резниченко: Приехали в большой дом в Донецке, где находился и сам Янукович. Через несколько часов приехала еще колонна охраны. Вечером около 22-х выехали в Крым.

10:32 Резниченко рассказывает о событиях в ночь с 21 на 22 февраля 2014-го.

21 февраля Янукович был в АП, во второй половине дня он выехал в Межигорье, вспоминает свидетель. Около 22 часов он услышал по радио, что Янукович вылетел двумя вертолетами в неизвестном направлении и получил приказ в составе группы выехать в Харьков. Было несколько автомобилей. Выезжали раздельно, собраться договорились на 110 километре трассы Киев-Харьков.

Около 10 утра приехали в резиденцию в Харькове, где уже был Янукович, продолжает Резниченко и добавляет, что знал о его предстоящем участии в съезде Партии регионов, который был отменен.

Днем кортеж Януковича выехал в аэропорт Харкьова, где ждали два вертолета, говорит свидетель.

10:25 Первый свидетель - Виктор Резниченко. Он проживает в Киеве и является сотрудником УГО.

Свидетель говорит, что лично не знаком с Януковичем, но работал в его охране.

10:10 Судья Девятко подчеркивает, что это не закрытое заседание, а просто без съемки.

Он добавил, что журналисты в зале во время допроса охраны обвиняемого могут записывать аудио и делать записи в блокнотах, но запрещена видео- и фотосъемка.

Также судья просит прекратить трансляцию ГПУ в Youtube.

Объявляется 15-минутный перерыв.

10:05 В зал зашли судьи. Заседание началось.

Из четырех адвокатов Януковича нет Андрианы Фозекош и Виталия Сердюка. Адвокат Игорь Федоренко устно сообщает, что Фозекош - в отпуске, а Сердюк заболел и просит проводить заседание без них.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом заседании, 17 января, продолжился допрос свидетелей стороны обвинения: показания дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.