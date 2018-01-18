 Соратник Саакашвили Дангадзе не идет на сотрудничество со следствием, - замгенпрокурора Енин

"Сегодня господин Дангадзе сохраняет абсолютную тишину. Сотрудничество с ним было бы желательным, но не обязательным для успеха следствия", - рассказал в эфире "Громадського радіо" заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, пишет Цензор.НЕТ.

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По данным Генпрокуратуры, окружение Саакашвили получило из России полмиллиона долларов для финансирования митингов под флагами "Движения новых сил", целью которых была дестабилизация системы и захват власти в Украине в интересах РФ. 5 декабря Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России примерно $500 тысяч на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине.

По словам главы ГПУ, кроме захвата власти, целью акций лидера "Движения новых сил" было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.

6 декабря Дангадзе был арестован сроком на 2 месяца без права внесения залога.

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