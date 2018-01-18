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 Политика Украины
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 Соратник Саакашвили Дангадзе не идет на сотрудничество со следствием, - замгенпрокурора Енин

Генпрокуратура называет Севериона Дангадзе посредником между экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко.

"Сегодня господин Дангадзе сохраняет абсолютную тишину. Сотрудничество с ним было бы желательным, но не обязательным для успеха следствия", - рассказал в эфире "Громадського радіо" заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, пишет Цензор.НЕТ.

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По данным Генпрокуратуры, окружение Саакашвили получило из России полмиллиона долларов для финансирования митингов под флагами "Движения новых сил", целью которых была дестабилизация системы и захват власти в Украине в интересах РФ. 5 декабря Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России примерно $500 тысяч на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине.

По словам главы ГПУ, кроме захвата власти, целью акций лидера "Движения новых сил" было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.

6 декабря Дангадзе был арестован сроком на 2 месяца без права внесения залога.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Суд оставил под стражей до 31 января подозреваемого в попытке госпереворота Дангадзе, отклонив все ходатайства адвокатов. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3045053
 
 
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Надо быть идиотом, чтоб идти на сотрудничество с бандитами.
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Это правда. Зачем он пошёл в помощники к Михо ? Михо - неприкасаемый, он из номенклатуры Мирового правительства. А этот - просто шнырь. За его шкуру никто и пятачка не даст.
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Какое может быть сотрудничество с агентами кремля, управляемыми соебарыжной Лолитой, любимой подстилкой хуйла?
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Ти диви, яка курва - ця Дангадзе!!! Мовчить падлюка! Цукровий буряк йому в сраку! Чи може не має, що казати? Тоді, хто ж курва?
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Значит, будет сидеть пока не поумнеет.
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Михо проэкт пороха,сам же он дал через курченка типа ему лавешку, а теперь они с корешами маладцы, раскрыли такую схему, хвала и венки им
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А с кем сотрудничать?С пособниками оккупантов-Лолитами?:"I have no relation to the anti-Russian company of the president Yuschenko. I am one of the founders of the party of regions. I am engaged in attracting large investments in Russia. I create and provide jobs for Russians"
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МИША мысленно я с тобой! Враг моего врага мой друг! А подонок Порошенко мой кровный враг! (( Это он убивал людей в Луганске, а если я вспоминаю женщину с ребенком у меня суставы и зубы сводит! (( УБЕЙ МИША ПОРОШЕНКО! УБЕЙ!!!!! Эта тварь жить не должна!
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А что ж ты думал, что если вы все воры и предатели и готовы мать родную продать, то и все такие? Такая позиция в обществе должна быть нормой.
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Как посмел Вальцман поднять руку на верного сына украинского народа Севериона Дангадзе?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоратник Саакашвили Дангадзе не идет на сотрудничество со следствием, - замгенпрокурора Енин
 
 
 
 
 
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