 Нефтяные компании США инвестировали $50 млрд в Казахстан, - Назарбаев. ФОТОрепортаж

"Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства. Поэтому мы сегодня приняли соответствующее совместное политическое заявление, которое даст старт новой эре взаимоотношений Астаны и Вашингтона", - цитирует Цензор.НЕТ слова Нурсултана Назарбаева, приведенные на официальном сайте президента Республики Казахстан.

Он отметил, что в ходе переговоров обсуждались борьба с терроризмом и вопросы, связанные с ситуацией вокруг Северной Кореи, а также напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

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"Казахстан отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире испытательный полигон. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступать так, как поступили мы. Так мы разговаривали с Ираном. Проблему Северной Кореи важно решать совместными усилиями США, Китая и России", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также остановился на текущих вопросах экономического сотрудничества двух стран и перспективах их укрепления.

"50 млрд долларов инвестиций поступило в Казахстан от крупных нефтяных компаний США. Сегодня мы примем участие в круглом столе с представителями крупного американского бизнеса, где будет заключено более 20 контрактов на сумму более 7,5 млрд долларов. Также у нас введен безвизовый режим для граждан США, и мы надеемся на ответную реакцию", - сказал президент Казахстана.

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В свою очередь, Дональд Трамп подчеркнул совместные усилия Казахстана и США в деле ядерного нераспространения и укрепления региональной безопасности.

"Казахстан является чрезвычайно ценным партнером в наших усилиях, направленных на то, чтобы произошла денуклеаризация Корейского полуострова. И сегодня мы полны решимости не позволить режиму в Северной Корее угрожать всему миру ядерной катастрофой", - сказал президент США.

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"Я весьма доволен тем, что президент рассказал мне о том, что Казахстан планирует войти в первую 30-ку глобальных экономик к 2050 году. Он также работает над тем, чтобы улучшить деловой климат в Казахстане. Это создаст новые возможности для американских компаний, также это означает создание новых рабочих мест", - резюмировал Трамп.