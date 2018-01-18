 Биометрика на границе, бронетехника у Нацгвардии и отечественные ракетные комплексы у армии появились за счет спецконфискации, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган со ссылкой на Юрия Луценко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитался о спецконфискации 1,5 миллионов долларов, принадлежавших ОПГ экс-президента Виктора Януковича. В ходе доклада генпрокурор подчеркнул, что арест на активы ОПГ Януковича был наложен в 2014 году, был открыт ряд производств. Следствие длилось почти три года и привело к 30 судебным приговорам.

"Установлено более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, участвовавшие в хищении и отмывании средств", - отмечается в сообщении. Генпрокурор делатьно объяснил, куда пошли конфискованные средства.

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"Я не горжусь спецконфискацией. Я горжусь тем, что в результате этой деятельности, например, администрация Государственной пограничной службы получила 700 млн гривен. Из них 300 - на обустройство границы, пока недостаточно защищенной, а еще 400 млн ушло на создание системы идентификации отпечатков пальцев, которая перед Новым годом была полностью введена в действие. И теперь наша граница защищена от нежелательных лиц, которые легко пересекали ее раньше. Я горжусь тем, что Национальная гвардия получила 900 млн, за что купила дополнительную бронетехнику, которая сейчас работает на украинскую безопасность. Горжусь и тем, что Национальная полиция получила 1 млрд 480 млн. И усиление деятельности патрульной службы, благодаря которой в прошлом году произошло снижение уровня уличной преступности на 15-20%, также произошло благодаря правильному использованию конфискованных у ОПГ Януковича средств", - пояснил Луценко, подчеркнув, что большую часть конфискованной суммы получило Минобороны.

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"И когда мы читаем в СМИ, что наконец сотни ракетных комплексов отечественного производства пошли в армию, то это - за эти же деньги. И теперь наш воин сразится с танками врага не с расстояния броска гранаты или выстрела из гранатомета, а на расстоянии полета противотанковой ракеты! Поставить под сомнение правильность такого решения - забрать средства у преступников, вернуть их государству для ее обороны и социальной инфраструктуры, может только враг или его соратник", - резюмировал генпрокурор.

Напомним, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну. На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того, телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.