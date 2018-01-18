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 Политика Украины
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 Биометрика на границе, бронетехника у Нацгвардии и отечественные ракетные комплексы у армии появились за счет спецконфискации, - Луценко

Арест на активы ОПГ Януковича наложен в 2014 году, был открыт ряд производств. Следствие длилось почти три года. Результатом стало 30 приговоров судов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган со ссылкой на Юрия Луценко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитался о спецконфискации 1,5 миллионов долларов, принадлежавших ОПГ экс-президента Виктора Януковича. В ходе доклада генпрокурор подчеркнул, что арест на активы ОПГ Януковича был наложен в 2014 году, был открыт ряд производств. Следствие длилось почти три года и привело к 30 судебным приговорам.

"Установлено более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, участвовавшие в хищении и отмывании средств", - отмечается в сообщении. Генпрокурор делатьно объяснил, куда пошли конфискованные средства.

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"Я не горжусь спецконфискацией. Я горжусь тем, что в результате этой деятельности, например, администрация Государственной пограничной службы получила 700 млн гривен. Из них 300 - на обустройство границы, пока недостаточно защищенной, а еще 400 млн ушло на создание системы идентификации отпечатков пальцев, которая перед Новым годом была полностью введена в действие. И теперь наша граница защищена от нежелательных лиц, которые легко пересекали ее раньше. Я горжусь тем, что Национальная гвардия получила 900 млн, за что купила дополнительную бронетехнику, которая сейчас работает на украинскую безопасность. Горжусь и тем, что Национальная полиция получила 1 млрд 480 млн. И усиление деятельности патрульной службы, благодаря которой в прошлом году произошло снижение уровня уличной преступности на 15-20%, также произошло благодаря правильному использованию конфискованных у ОПГ Януковича средств", - пояснил Луценко, подчеркнув, что большую часть конфискованной суммы получило Минобороны.

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"И когда мы читаем в СМИ, что наконец сотни ракетных комплексов отечественного производства пошли в армию, то это - за эти же деньги. И теперь наш воин сразится с танками врага не с расстояния броска гранаты или выстрела из гранатомета, а на расстоянии полета противотанковой ракеты! Поставить под сомнение правильность такого решения - забрать средства у преступников, вернуть их государству для ее обороны и социальной инфраструктуры, может только враг или его соратник", - резюмировал генпрокурор.

Биометрика на границе, бронетехника у Нацгвардии и отечественные ракетные комплексы у армии появились за счет спецконфискации, - Луценко 01

Напомним, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну. На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того, телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3045051
 
 
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Военнослужащие имеют право на отпуск, и все пользуются им.
Это правило распространяется, очевидно, и на Верховного Главнокомандующего.
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А ему до сраки...Из него ни главнокомандующего, ни примера в расходовании ( или в воровстве?) государственных денег...У него за свечной заводик сердце болит (т.е. заводики, я оговорился) и фабрику в Липецке...Солдаты должны мерзнуть и гибнуть...а он приезжает на фронт только медали раздавать...
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Это не просто перемога, это перемога перемогаю!
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Компания Валерии Гонтаревой помогала Януковичу вывести полтора миллиарда долларов из Украины в кипрские оффшоры. Такие результаты расследования ... "Аль-Джазира" уверяет, что компания Гонтаревой помогала Януковичу вывести деньги в оффшоры.
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Нельзя такое писать, то "Аль-Джазиру" будет в списки миротворца!
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Цензор ребятки напишите про нашего героя Усика который московским попам ручки целовал.Пусть страна знает своего героя
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Та он давно уже зашкварился, все все знают. А гопак на ринге и весь антураж чисто ради экзотики. Маркетинговый ход. Таки дела.
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Предлагал ему Пётр Алексеевич: фракцию в Раде, спокойную парламетскую жизнь в коалиции. Но Михо решил $$ать против ветра.
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Бомж которому не дали подохнуть под забором решил квартирку отжать. Паралельный мир, блин.
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Це виходить, якби не спецконфіскація вкрадених яником грошей, то не було б біометрики на кордоні, бронетехніки у Нацгвардії, ракетних комплексів нових у ЗСУ? Я правильно зрозумів? А на що йдуть кошти з оборонного б'юджету? Щось Генпрокурор загнув.
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"А на що йдуть кошти з оборонного б'юджету? " - на всё: от автоматов и средств связи, до обмундирования и зарплаты.
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aquarius580 459c2008 Нет я не за зарплату написал.Ведь за зарплату не купиш крутых домов и машин и еще много чего.Хотя в Австралии виднее. Биометрика на границе, бронетехника у Нацгвардии и отечественные ракетные комплексы у армии появились за счет спецконфискации, - Луценко - Цензор.НЕТ 3136
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У нас так все живут: покупают за зарплату и дома дорогие, и машины. В рассрочку, конечно. Вполне допускаю что и ваше МО тоже покупает в рассрочку.
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aquarius580 459c2008 Ага в рассрочку,огромные дома и дорогущие машины.Вы либо прикалываетесь либо троль,возможно все вместе.
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Я лишь правдоруб. Не люблю огульных, бездоказательных обвинений, особенно в карупцыи.
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Это подарок. Мне понравился диалог с Вами.
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Дело хозяйское. "Дареному коню в зубы не смотрят" (с)
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Тобто доля України залежала від коштів, яких могло і не бути? Ми з кацапами мали воювати такою ж зброєю, як стрійські партизани - автоматами? Що за дурня!!! А як тоді бути з грішми від проданих Таїланду "Оплотів", нових БТРів? Не потрібно демагогію розводити і захищати дядька, який меле дурню. НЕ МОЖЕ ДОЛЯ КРАЇНИ ЗАЛЕЖАТИ ВІД КРАДЕНИХ ГРОШЕЙ янека, НЕ МОЖЕ!
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Ну, да. Чем больше денег на оружие - тем лучше. Разве я с этим тезисом спорю ?
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Я просто звертаю увагу на велику любов Генпрокурора до необґрунтованого самопіару. - все хороше ставити безпосередньо собі в заслугу з веееличезним перебільшенням, а погане і ляпи перекидувати на інших ( на НАБУ, наприклад).
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НАБУ нарушило закон: организовало прослушку более сотни телефонов, хотя разрешение получило лишь на пару десятков. В принципе, это тяжелейшее преступление: нарушение Статьи 14 Конституции Украины.
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Ну, безперечно. НАБУ порушило, прокуратуа -ні. Ага. А чому тоді з НАБУ нікого не покарано? А це правильно - не карати за порушення? А може, раз нікого не покарано, то НАБУ закон не порушувало? А може нікого не покарано, бо той, хто мав би покаратиза порушення закону сам цей закон порушує? І прекрасно розуміє це, бо вважає публічну сварку з НАБУ головною помилкою року. От Навіщо так гаряче виправдовувати одну із сторін, коли винуваті обидві.
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Бла-бла-бла.
Твоё любимое НАБУ начало деятельность с тяжелейшего нарушения Конституции. Демократы, ёпта.
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Краще спитай, чи бачила Найгвардія цю бронетехнику? І щось не чутно зовсім за використовування ракет, особливо з минськими узгодами..."Ти бачиш суслика?-НІ.-Але він там є" (с)
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Да кто тебе поверить, генегальний прокугог?
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Луцику верить - себя не уважать.
Только документальное подтверждение и независимый аудит.
И из всего его бреда я понял одно :он засекретил решение для того, чтобы опг яныка не могло подать в международный суд, и этим он гордится.
Ой чую мне как налогоплательщику это ещё аукнется лет через 5-10
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Прикольно звучит на технику нац гвардии это наверно для разгона демонстраций Биометрика на границе, бронетехника у Нацгвардии и отечественные ракетные комплексы у армии появились за счет спецконфискации, - Луценко - Цензор.НЕТ 4403
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Биометрика на границе, бронетехника у Нацгвардии и отечественные ракетные комплексы у армии появились за счет спецконфискации, - Луценко

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На все это нужна не одна, а десять спецконфискаций.
Юра, возьми счеты и посчитай.
Кстати, а по строкам, когда начала вводится биометрика и когда была закончена спецконфискация?
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Ну, безперечно. Порушило закон, а нікого не покарано. Це добре, чи погано? І взагалу - це правильно? А може, раз нікого не покарано, НАБУ закон не порушило? А може не покарано тому, що цей, хто мав покарати - сам далеко не законослухняний? І розуміє це прекрасно, бо вважає сварку з НАБУ найбільшою помилкою року? От, навіщо виправдовувати одну із сторін, коли винуваті обидві?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБиометрика на границе, бронетехника у Нацгвардии и отечественные ракетные комплексы у армии появились за счет спецконфискации, - Луценко
 
 
 
 
 
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