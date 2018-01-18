 Зубко обязал глав ОГА на время непогоды не покидать пределы областей

"В условиях чрезвычайных ситуаций, все должны помнить три главные вещи: обеспечение безопасности людей, четкая координация действий и мобилизация ресурсов, а также личная ответственность руководителей на местах. Председатели ОГА, РГА и местного самоуправления в условиях непогоды не должны покидать территории своих областей. Преодоление последствий и оперативное реагирование - ваша прямая обязанность", - заявил во время заседания штаба ГСЧС вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что в функциональные обязанности ГСЧС не входит чистка снега и оперативное вмешательство в работу "Укравтодора" и местного самоуправления, которые должны заниматься своевременным реагированием на чрезвычайные ситуации и мониторить состояние систем жизнеобеспечения. Единственная позиция, которая касается работы оперативного штаба ГСЧС - координация и организация взаимодействия между региональными штабами.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Из-за снегопадов ограничено движение грузового транспорта в 4 областях, - "Укравтодор"

По результатам заседания оперативного штаба, вице-премьер-министр дал поручение ОГА совместно с территориальными органами ГСЧС - развернуть штабы для оперативного реагирования; проверить готовность автономных источников энергопитания на социально-значимых объектах ЖКХ, в медицинских учреждениях, школах, детских садах и потенциально опасных объектах; развернуть пункты обогрева; в местных СМИ проинформировать о размещении и работе пунктов обогрева; обеспечить стопроцентную готовность инженерной, специальной и снегоочистительной техники, автомобилей повышенной проходимости, передвижных электростанций, мобильных пунктов обогрева; в случае возникновения аварий - обеспечить реагирование на начальном этапе.

Читайте также: В результате непогоды в Украине обесточены 15 населенных пунктов в трех областях, - ГСЧС

"Укравтодор" во взаимодействии с Нацполицией, Укртрансбезопасности, областными и Киевской городской государственными администрациями должны своевременно вводить ограничения движения автомобильного транспорта для предупреждения возникновения заторов, оперативно информировать водителей и перевозчиков о введении ограничений и размещении временных стоянок для транзитного транспорта, осуществить профилактические обработки дорожного покрытия и уборка снега, обеспечить дежурство патрулей для регулирования дорожного движения, управление потоками большегрузного транспорта и их организованного пропуска, усилить контроль за движением большегрузного транспорта.

Минэнергоугля необходимо обеспечить устойчивое функционирование систем электроснабжения.

Напомним, 12 января под председательством Геннадия Зубко состоялось заседание оперативного штаба ДСНС, на котором вице-премьер-министр поручил до 19 января разработать План взаимодействия по противодействию угрозам осложнения дорожного движения в зимний период, а также пошаговый алгоритм действий всех служб и местных органов власти. Также председателям ОГА было поручено утвердить аналогичные региональные планы и обеспечить их реализацию.