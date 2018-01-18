 "Герои "Киборги" 242": в Центральном доме офицеров 20 января будут чествовать защитников Донецкого аэропорта

"Донецкий международный аэропорт с 26 мая 2014 стал территорией ожесточенного противостояния украинских военных террористической группировке "ДНР". От этой даты начался отсчет 242 дней героической обороны, названной в народе "Украинским Сталинградом". С этого времени аэропорт превратился в "небесные ворота" для душ бойцов, отдавших за Родину жизнь. Этот день собирает украинцев для чествования светлой памяти погибших героев и выражения сердечной благодарности семьям защитников Донецкого аэропорта", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов.
В программе мероприятия:
- Фотовыставка портретов погибших защитников за 242 дней обороны Донецкого аэропорта.
- Награждение семей погибших героев ведомственными знаками отличия Министерства обороны Украины.
- Награждение семей погибших грамотами от ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО".
- Тематическая концертная программа с участием Заслуженного академического образцово-показательного оркестра ВСУ (начальник оркестра - художественный руководитель полковник Игорь Быковский), народной артистки Украины Ады Роговцевой, автора официального гимна АТО "Братья-украинцы", лидера группы "Сабля" В. Гейзера, группы "Mad Heads", группы "Мандри" и других известных исполнителей. Ведущая программы - Маричка Падалко.
Вход свободный.
Мемориальное мероприятие проводят инициативная группа во главе с Ириной Зубковой, сестрой "Киборга" - Героя Украины, старшего лейтенанта Ивана Зубкова, имя которого присвоено 90-му отдельному десантно-штурмового батальону 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, совместно с Министерством обороны Украины и общественным объединением "Украинская ассоциация инвалидов АТО".
http://newsday.org.ua/news/5844/