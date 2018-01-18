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 "Герои "Киборги" 242": в Центральном доме офицеров 20 января будут чествовать защитников Донецкого аэропорта

В субботу, 20 января 2018 года, в 12:00 в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины (ул. Грушевского, 30/1) состоится мероприятие под названием "Герои "Киборги" 242", посвященное третьей годовщине обороны Донецкого аэропорта украинскими военнослужащими.

"Донецкий международный аэропорт с 26 мая 2014 стал территорией ожесточенного противостояния украинских военных террористической группировке "ДНР". От этой даты начался отсчет 242 дней героической обороны, названной в народе "Украинским Сталинградом". С этого времени аэропорт превратился в "небесные ворота" для душ бойцов, отдавших за Родину жизнь. Этот день собирает украинцев для чествования светлой памяти погибших героев и выражения сердечной благодарности семьям защитников Донецкого аэропорта", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Киборги" - это история не о войне, а о современных героях. ВИДЕО официального тизера

В программе мероприятия:

  1. Фотовыставка портретов погибших защитников за 242 дней обороны Донецкого аэропорта.
  2. Награждение семей погибших героев ведомственными знаками отличия Министерства обороны Украины.
  3. Награждение семей погибших грамотами от ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО".
  4. Тематическая концертная программа с участием Заслуженного академического образцово-показательного оркестра ВСУ (начальник оркестра - художественный руководитель полковник Игорь Быковский), народной артистки Украины Ады Роговцевой, автора официального гимна АТО "Братья-украинцы", лидера группы "Сабля" В. Гейзера, группы "Mad Heads", группы "Мандри" и других известных исполнителей. Ведущая программы - Маричка Падалко.

Вход свободный.

Также смотрите: "Новогоднее настроение в донецком аэропорту. Четыре года назад и сегодня", - журналист Казанский. ФОТО

Мемориальное мероприятие проводят инициативная группа во главе с Ириной Зубковой, сестрой "Киборга" - Героя Украины, старшего лейтенанта Ивана Зубкова, имя которого присвоено 90-му отдельному десантно-штурмового батальону 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, совместно с Министерством обороны Украины и общественным объединением "Украинская ассоциация инвалидов АТО".

Источник: https://censor.net.ua/n3045049
 
 
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Ось справжнє ставлення окупаційного рошено-кремлівського режиму до кіборгів. Ментальні скоти!!! Ну хіба можна влаштовувати сходняк в Маріїнському палаці в День пам'яті кіборгів ДАП? Ну хіба це не ментальне бл.дство (ФОТО, ВІДЕО)
http://newsday.org.ua/news/5844/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Герои "Киборги" 242": в Центральном доме офицеров 20 января будут чествовать защитников Донецкого аэропорта
 
 
 
 
 
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