 "Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей", - Трамп

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что забирает Китай", — заявил американский президент.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин мог многое сделать в этом направлении. "Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией", — добавил президент США.

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Напомним, что ООН ввела санкции в отношении КНДР из-за испытаний ядерных ракет. Последний раз эти санкции ужесточили 23 декабря. Они предусматривают ограничение экспорта нефтепродуктов из КНДР до 90% — теперь страна может получать не более 500 тысяч баррелей в год и четырех миллионов баррелей сырой нефти.