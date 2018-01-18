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Все про:КНДР (439) Россия (67726) санкции (6442) Трамп (1638)

 "Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия нарушает условия введенных в отношении КНДР международных санкций.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что забирает Китай", — заявил американский президент. 

По словам Трампа, президент России Владимир Путин мог многое сделать в этом направлении. "Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией", — добавил президент США. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Тиллерсон призвал РФ и Китай выполнять санкции ООН против КНДР

Напомним, что ООН ввела санкции в отношении КНДР из-за испытаний ядерных ракет. Последний раз эти санкции ужесточили 23 декабря. Они предусматривают ограничение экспорта нефтепродуктов из КНДР до 90% — теперь страна может получать не более 500 тысяч баррелей в год и четырех миллионов баррелей сырой нефти. 

Источник: https://censor.net.ua/n3045048
 
 
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понравился самокритичный комментарий кацапов про самих себя который я сегодня вычитал на одном из их сайтов. "Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей", - Трамп - Цензор.НЕТ 2261дело не в стране,а в самих людях, менталитет такой. нас хоть в лос Анджелес посади как есть мы и там жопу сделаем, все загадим.﻿
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Когда прибыли первые совки попали в 1970 году на Брайтон -Бич, там жили негры, но достаточно быстро негры свалили оттуда и этот район заселили совки. ровень жизни большей части населения Брайтон-Бич невысок. Доходы ниже средних по Нью-Йорку. "Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей", - Трамп - Цензор.НЕТ 7802
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не надо чтоб помогала. надо чтоб не мешала
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США уже бомбили СССр дохлый в октябре 1950 года,разгромив военную базу вблизи Владивостока,4 штурмовика уничтожили 103 советских самолёта...
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Мабуть свої ж літаки і бомбили, що по ленд-лізу дали, але назад не отримали
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по лендлизу оплата только за уцелевшию технику, смысл бомбить ?
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Кацапы до сих пор не расчитались по ленд-лизу.... Там наверное, пеня уже , мам не горюй.
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долг за ленд-лиз был долгом правительству США, то есть частью долга Парижскому клубу. Россия полностью погасила свою задолженность перед Парижским клубом в августе 2006 года
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Проснись Дональд, парашия гадит на чем свет стоит... подсыпь лучше им санкций всяких для вразумления, а не фантазируй о "нормальных отношениях". они ж упоротые на всю голову
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Трамп справді думає, що північні корейці такі здібні фізики, а ґумовий ин такий сміливий? Невже в Білому домі нема достойників, які могли б Трампу сказати, що ситуацію мутить не ин, а саме пуцин?
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потому что пидараха спонсор Сев. Кореи.
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Та шо ты гаваришь, Трампуша! Таки-да не помагает? Ну и ну, прям-таки сюрприз, так ведь? А ты, такой весь наииивный, думаешь что она ещё может и поможет, если мы дружно попросим?
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Главное не то, что политик думает, а то - какие сигналы он посылает...
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Ага, вона нам теж не помагає з ОРДЛОм.

Не помагає Ізраїлю з Хамасом.
Не помагає сирійцям з Асадом.
Дивно, чого б це....
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А в чем тебе рыжий балбес помогать? Ты же заявил, что Ыно боль не не толстый и твой друг нафсегда "Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей", - Трамп - Цензор.НЕТ 6326
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Для Россия Северная Корея - это идеал)))
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В Штатах введут скоро новую единицу измерения смены информации - число трампов в минуту "Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей", - Трамп - Цензор.НЕТ 3173
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рашка- это страна ошибка, и соответственно помощи там нети пусть Трамп не строит из себя и остальных дурачка, опухоль нужно устранять, а не пытаться надеяться что она сама рассосется.
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А недавно грозился стереть в порошок КНДР.
Китай конечно не даст этому случиться,нуКитай
темная лошадка,хоть там "коммунисты".
У нас тоже были коммунисты,а шо получилось.
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У Китая с Северной Кореей минимальный оборот и китайцы люди несентиментальные. Никогда они прижатые в угол не поменяют сотни триллионов баксов из США на пузатого нищего маньяка из Северной Кореи. Они не только не недадут США расправиться с Северной Кореей, но и сами это сделают. Просто окажут братскую помощь коррупционному предателю коммунизма и сами же его казнят. Из россии чтоль бредишь?
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на рабсии из коммунистов получились коммунофашисты.
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Шоумен с гранатой жжет. Мне искренне жаль, что американские избиратели, уставшие от засилия демократического левачья, взяли, да и в качестве протеста выбрали это недолугое одробло, являющееся нарциссом сферическим в вакууме, полезным идиотом Кремля и шахраем, раклом в одном флаконе.
Боже, прошу тебя - впредь охрани Америку от идиотов.
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Чем же Трамп так помогает России? Особенно по сравнению с Обамой?
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16 лет назад Сов без ООН единогласно проголосовал за наложение санкций против Аль-Каиды и движение Талибан...теперь Аль -Каида воюет не только в Афгане, но и в Сирии и Африке!
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Ты нашел газету 2006 года? Что же в нее было завернуто? Ты в курсе что руководство Аль Каиды уничтожено, финансовые потоки прекращены? Так бандиты бегают неорганизованные по пустыням, так они и раньше бегали. Просто имя красивое себе нашли, координации как было при Бин Ладене уже нет.
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ps
За 16 лет санкций потерять координацию - это ужас!
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які всі розумні. трамп наїівний, трамп дурак. тут просто світова інтелектуальна іліта зібралась. "Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей", - Трамп - Цензор.НЕТ 4566
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Зная что эти смерды подерживают войну против страны,приезжать к пацанам на передок и потом целовать руку путинскому ублюдку это уже просто звиздец !!!
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Угу пусть это обьяснит пацанам которые там и к которым он ездил.Лично я просто в шоке от его поступка.Это цинизим и плевок на всю страну.
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Может, у него это старая традиция, когда тебя даже на свете не было! "Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей", - Трамп - Цензор.НЕТ 5493
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Вы маете рацiю, для кацапiв та пiдкацапникiв бути зрадником - стара традицiя, ще з часiв зради русi, що бiля Киева.
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Ну так придавите рашку конкретно, пусть катится к странам третьего мира!!Потом будет не до помощи ыну)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей", - Трамп
 
 
 
 
 
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