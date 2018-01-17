 Закон об Антикоррупционном суде должны принять до конца зимы, а активистам - отменить декларирование, - директор Transparency International Ukraine Юрчишин

Об этом на своей facebook-странице написал директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Разговор был искренним, с эмоциональными оценками и дискуссиями. Спектр вопросов: от национальной безопасности до гражданского образования. Не буду пересказывать все", - пишет Юрчишин и останавливается на трех основных тезисах по теме антикоррупции.

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Во-первых, Антикоррупционный суд должен быть обеспечен законодательной базой до марта 2018 года. "Дискуссии по отдельным положениям в парламенте целесообразны, ультиматумы с любой стороны - нет. Общая цель - полное соответствие законодательству и рекомендациям Венецианской комиссии, но только им", - отмечает директор Transparency International Ukraine.

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Во-вторых, декларирование для антикоррупционных активистов должно быть отменено. "Президент - однозначно за. Его политическая сила еще раз вносит этот вопрос в повестку дня. Да, политики требуют более широкого отчета с общественных организаций, но какой именно это должен быть отчет - надо согласовать с ГО. Или в парламентской дискуссии, другим способом. Но тоже не откладывая до апреля", - подчеркивает Юрчишин.

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Последним тезисом он указывает мониторинг Prozorro. "Президент обещал подписать законопроект №4738д, хотя получил различные оценки к нему. (Шах и мат тем, кто говорит что диалог ничего не дает, ждем подписи)", - констатирует директор Transparency International Ukraine.

В резюме он отмечает, что "есть понимание об общности вызовов и желание искать синергию. Кто хочет может видеть в этом политику, а нам надо максимально приложить усилия к реализации обсужденного".

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Напомним, Верховная Рада в конце декабря 2017 года приняла во втором чтении и в целом законопроект о мониторинге публичных закупок (№4738-д), который расширяет полномочия Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в сфере публичных закупок.