 Закон об Антикоррупционном суде должны принять до конца зимы, а активистам - отменить декларирование, - директор Transparency International Ukraine Юрчишин

Об этом на своей facebook-странице написал директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Разговор был искренним, с эмоциональными оценками и дискуссиями. Спектр вопросов: от национальной безопасности до гражданского образования. Не буду пересказывать все", - пишет Юрчишин и останавливается на трех основных тезисах по теме антикоррупции.
Во-первых, Антикоррупционный суд должен быть обеспечен законодательной базой до марта 2018 года. "Дискуссии по отдельным положениям в парламенте целесообразны, ультиматумы с любой стороны - нет. Общая цель - полное соответствие законодательству и рекомендациям Венецианской комиссии, но только им", - отмечает директор Transparency International Ukraine.
Во-вторых, декларирование для антикоррупционных активистов должно быть отменено. "Президент - однозначно за. Его политическая сила еще раз вносит этот вопрос в повестку дня. Да, политики требуют более широкого отчета с общественных организаций, но какой именно это должен быть отчет - надо согласовать с ГО. Или в парламентской дискуссии, другим способом. Но тоже не откладывая до апреля", - подчеркивает Юрчишин.
Последним тезисом он указывает мониторинг Prozorro. "Президент обещал подписать законопроект №4738д, хотя получил различные оценки к нему. (Шах и мат тем, кто говорит что диалог ничего не дает, ждем подписи)", - констатирует директор Transparency International Ukraine.
В резюме он отмечает, что "есть понимание об общности вызовов и желание искать синергию. Кто хочет может видеть в этом политику, а нам надо максимально приложить усилия к реализации обсужденного".
Напомним, Верховная Рада в конце декабря 2017 года приняла во втором чтении и в целом законопроект о мониторинге публичных закупок (№4738-д), который расширяет полномочия Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в сфере публичных закупок.
Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Годі лише скиглити! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота Лідером
Лолита, со своей подобранной кодлой, будут растягивать этот процесс до бесконечности....
Пока не получат ебуков и шенкелей - даже не пошевелятся!
6 год ·
МЫСЛИ ВСЛУХ ...
или "нежданно-негаданно" из США.
10 января 2018 года "увидел свет" доклад Комитета по Национальной Безопасности США о деятельности Путина, как угрозы нац-безопасности США.
Доклад является "пособием" для Комитета по иностранным отношениям Сената США.
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/FinalRR.pdf
Для этого обязательно гранты иностранные получать?
Кто назнчил список этих "стейкхолдеров"?
У Порошенко своих хватает.
Щимят страну а не Порошенко.
И экспорт древесины выщимят и экспорт металлолома - дай только срок.
Иначе у нас не была бы самая большая коррупция.
Они знай себе гранты пилят и на домики зарабатывают.
Как вам кажется это честно что шабунин при неработающей жене на домик заработал борьбой с коррупцией?
А мы как были самой коррумпированной страной так и остались?
За что домик активисту, работающему на громадских засадах если результата нет?
Во вторых Гиркину платил Кремль.
Значит ли это что спрос с него болжен брать только кремль?
Про суды - не смешно.
А потом рраз и нарушил, но было поздно.
Получая зарплату из США они и работают на США. По другому не бывает.
Кто знает, какую им завтра задачу поставят?
Скажут власть свалить а получится гражданская война и что тогда?
Сирии США помогли?
Ливии?
Ираку может?
Да е-мае куда не приходят везде какашки получаются и уже довольно давно (((
Расея пришла в Северную Корею, Америка - в Южную.
Я ж тебя поэтому в самом начале и спросил: "в Таможенный союз идём?"
Отвечаю. Головой думать.
И вместо того чтобы бороться с северным потоком укрвласть вынуждена бороться с шабуниными ии прочими саакашвили.
А в это время ЕС спокойненько лишает нас 10% бюджета и усом не ведет.
Прийдется жить в Украине.
Но зачем нам иностранные наместники совсем не ясно.
И что сказали США?
Вмешиваться не будем?
Поюзали курдов выходит и выбросили?
А с нами будет иначе?
С чего вдруг?
Они ж в своей жизни ничего нге умеют кроме как обсырать за деньги.
Ткач молодец. Нашел зраду блин. Миллиарджер отдохнул на мальдивах.
А то что божеватый депутат с полумиллионной кврартирой и беспроцентным кредитом отдыхает в лондоне никого не парит.
влаштовувати сходняк в Маріїнському палаці в День пам'яті кіборгів ДАП? Ну хіба
це не ментальне бл.дство (ФОТО, ВІДЕО)http://newsday.org.ua/news/5844/
педра і не таких розводив..
умовляння на нього не діють,
діють тільки кардинальні силові методи
особистого характеру.. як у дона Корлеоне..
А чи має Transparency таке у своєму арсеналі ?
Коррупция даже в частном бизнесе бывает.
Коррупция это когда свое положение используют для личных целей и своего обогащения.
Какая мне разница кто взяти брать будет, Шабунин или министр?
Прикинь дали ему денег за то чтобы он расследовал определенного чиновника он пошел и начал вопить что такой-то вор. А вы ж не разбираетесь - вор, значит вор.
Вон Насирова садить пытаются? За что? За то что Шабунин и КО выбрали его главным коррупционером.