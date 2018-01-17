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 Политика Украины
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 Закон об Антикоррупционном суде должны принять до конца зимы, а активистам - отменить декларирование, - директор Transparency International Ukraine Юрчишин

Ключевая задача сегодняшней встречи Президента Петра Порошенко с представителями гражданского общества - презентация приоритетов на 2018 год и создание совместной программы действий.

Об этом на своей facebook-странице написал директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Разговор был искренним, с эмоциональными оценками и дискуссиями. Спектр вопросов: от национальной безопасности до гражданского образования. Не буду пересказывать все", - пишет Юрчишин и останавливается на трех основных тезисах по теме антикоррупции.

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Во-первых, Антикоррупционный суд должен быть обеспечен законодательной базой до марта 2018 года. "Дискуссии по отдельным положениям в парламенте целесообразны, ультиматумы с любой стороны - нет. Общая цель - полное соответствие законодательству и рекомендациям Венецианской комиссии, но только им", - отмечает директор Transparency International Ukraine.

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Во-вторых, декларирование для антикоррупционных активистов должно быть отменено. "Президент - однозначно за. Его политическая сила еще раз вносит этот вопрос в повестку дня. Да, политики требуют более широкого отчета с общественных организаций, но какой именно это должен быть отчет - надо согласовать с ГО. Или в парламентской дискуссии, другим способом. Но тоже не откладывая до апреля", - подчеркивает Юрчишин.

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Последним тезисом он указывает мониторинг Prozorro. "Президент обещал подписать законопроект №4738д, хотя получил различные оценки к нему. (Шах и мат тем, кто говорит что диалог ничего не дает, ждем подписи)", - констатирует директор Transparency International Ukraine.

В резюме он отмечает, что "есть понимание об общности вызовов и желание искать синергию. Кто хочет может видеть в этом политику, а нам надо максимально приложить усилия к реализации обсужденного".

Закон об Антикоррупционном суде должны принять до конца зимы, а активистам - отменить декларирование, - директор Transparency International Ukraine Юрчишин 01

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Напомним, Верховная Рада в конце декабря 2017 года приняла во втором чтении и в целом законопроект о мониторинге публичных закупок (№4738-д), который расширяет полномочия Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в сфере публичных закупок.

Источник: https://censor.net.ua/n3045047
 
 
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Transparency - добре, але без масового, але мирного тиску громадянського суспільства ми Україну від шпигуна Лоліти не врятуємо.
Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Годі лише скиглити! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота Лідером
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кого хоть предлагаешь...?
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Это питерский тролль; можно не обращать внимания.
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Наивные люди...
Лолита, со своей подобранной кодлой, будут растягивать этот процесс до бесконечности....
Пока не получат ебуков и шенкелей - даже не пошевелятся!
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Grinberg Michael

6 год ·

МЫСЛИ ВСЛУХ ...
или "нежданно-негаданно" из США.
10 января 2018 года "увидел свет" доклад Комитета по Национальной Безопасности США о деятельности Путина, как угрозы нац-безопасности США.
Доклад является "пособием" для Комитета по иностранным отношениям Сената США.

https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/FinalRR.pdf
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Спасибо сегодняшниму модератору, который просто удаляет мои "стёмные" комменты , а не загоняет меня в бан на три дня, шо с садиским наслаждением делает его грёбанный колега( не знаю как его по имени, но тварь зачётная).
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Да есть там такая скотина, дрыщь прыщавый! Закон про Антикорупційний суд мають прийняти до кінця зими, а активістам - скасувати декларування, - директор Transparency International Ukraine Юрчишин - Цензор.НЕТ 2316
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А с какого рожна отменить? Закон, не работающий для всех в равной мере одинаково - не закон, а дышло
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А кто у нас громадкистю считается?
Для этого обязательно гранты иностранные получать?
Кто назнчил список этих "стейкхолдеров"?
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Миллиардыв нужны стране.
У Порошенко своих хватает.
Щимят страну а не Порошенко.
И экспорт древесины выщимят и экспорт металлолома - дай только срок.
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Можно подумать тогда миллиарды будут не нужны
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Партнёр вова одолжит. А всех этих казлов-грантоедов и огентов Госдела, которые мешают жить нармальным чувакам, можно будет уничтожить в Басманном суде.
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они никому не мешают.
Иначе у нас не была бы самая большая коррупция.
Они знай себе гранты пилят и на домики зарабатывают.
Как вам кажется это честно что шабунин при неработающей жене на домик заработал борьбой с коррупцией?
А мы как были самой коррумпированной страной так и остались?
За что домик активисту, работающему на громадских засадах если результата нет?
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Работу Шабунина оплачивает американский налогоплательщик. Поэтому, именно ему решать - удовлетворительна она или нет. А работу порошенковских судов, которые на конечном этапе хоронят все наработки по борьбе с коррупцией - оплачивает украинский народ.
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Суды во первых независимые. И были до порошенка. Он их не выбирал.
Во вторых Гиркину платил Кремль.
Значит ли это что спрос с него болжен брать только кремль?
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кремль платил гиркину за совершение преступлений на территории Украины, американцы оплачивают Шабунину общественную работу в рамках украинского законодательства.
Про суды - не смешно.
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так кремль гиркину и за общественную работу платил когда он до войны тут панамарем был. И ничего не нарушал.

А потом рраз и нарушил, но было поздно.

Получая зарплату из США они и работают на США. По другому не бывает.

Кто знает, какую им завтра задачу поставят?
Скажут власть свалить а получится гражданская война и что тогда?

Сирии США помогли?
Ливии?
Ираку может?

Да е-мае куда не приходят везде какашки получаются и уже довольно давно (((
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Куда америка не приходит, везде какашки получаются?
Расея пришла в Северную Корею, Америка - в Южную.
Я ж тебя поэтому в самом начале и спросил: "в Таможенный союз идём?"
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Это было очень и очень давно. Тогда у них был враг СССР. А теперь они все партнеры.

Отвечаю. Головой думать.
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понимаешь, Шабунин и ко кошмарит украинскую власть, а ЕС спокойненько строит северный поток.
И вместо того чтобы бороться с северным потоком укрвласть вынуждена бороться с шабуниными ии прочими саакашвили.
А в это время ЕС спокойненько лишает нас 10% бюджета и усом не ведет.
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Попробуй закусывать. Обсуждались США и расея. Хочешь к кацапам? Адиннарод, адинизык, адинсцарь. Плакаешь иногда, когда Лёню Брежнева вспоминаешь?
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нет, к кацапам не хочу, а в сша и ес не берут.

Прийдется жить в Украине.

Но зачем нам иностранные наместники совсем не ясно.
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врн прямо сейчас российские налогоплательщики оплачивают боевиков - что это значит?
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опять же вон прямо сейчас турция нападает на курдов, которые для США ценой своих жизней мочили ИГИЛ.
И что сказали США?
Вмешиваться не будем?
Поюзали курдов выходит и выбросили?
А с нами будет иначе?
С чего вдруг?
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Представте себе. Коррупция побеждена. И че будут делать все эти бесчисленные шавки?
Они ж в своей жизни ничего нге умеют кроме как обсырать за деньги.

Ткач молодец. Нашел зраду блин. Миллиарджер отдохнул на мальдивах.
А то что божеватый депутат с полумиллионной кврартирой и беспроцентным кредитом отдыхает в лондоне никого не парит.
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Ментальні скоти!!! Ну хіба можна
влаштовувати сходняк в Маріїнському палаці в День пам'яті кіборгів ДАП? Ну хіба
це не ментальне бл.дство (ФОТО, ВІДЕО)http://newsday.org.ua/news/5844/
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Transparency International Ukraine, Если это и произойдет, то все будет сделано через ...опу.
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Презентация - это, конечно, главное... как без презентации...
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А зачем отменять декларирование? Чего боятся святейшим антикоррупционерам?
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"Все животные равны, но некоторые более равны чем другие" (Дж.Оруэлл)
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" активистам - отменить декларирование" - "Может тебе ещё дать и ключ от квартиры, где деньги лежат ?" (О.Бендер)
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дурні, що повірили педрі на слово,
педра і не таких розводив..
умовляння на нього не діють,
діють тільки кардинальні силові методи
особистого характеру.. як у дона Корлеоне..
А чи має Transparency таке у своєму арсеналі ?
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Вот забавно компактный детектор лжи в природе существует? Если да, то может скинемся по 50коп с каждого украинца да закажем ему?
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на самом деле всяким членам громадских рад при набу и т.д. напрашивается декларирование
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На самом деле для всех чиновников, сидящим на шее у народа, напрашивается прослушивание телефонов - честному чиновнику скрывать-то нечего.
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та я думал антикоррупционеру скрывать еще меньше а видишь как вопят
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Ты реально такой недалёкий или вас принуждают такими себя выставлять? Чиновник сидит на шее у украинских налогоплательщиков.
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какая разница чьи налогоплательщики?
Коррупция даже в частном бизнесе бывает.
Коррупция это когда свое положение используют для личных целей и своего обогащения.
Какая мне разница кто взяти брать будет, Шабунин или министр?
Прикинь дали ему денег за то чтобы он расследовал определенного чиновника он пошел и начал вопить что такой-то вор. А вы ж не разбираетесь - вор, значит вор.

Вон Насирова садить пытаются? За что? За то что Шабунин и КО выбрали его главным коррупционером.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон об Антикоррупционном суде должны принять до конца зимы, а активистам - отменить декларирование, - директор Transparency International Ukraine Юрчишин
 
 
 
 
 
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