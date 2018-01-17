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Все про:хакер (648) ГП "Антонов" (56) фейк (110) кибербезопасность (236)

 "Открытое письмо" размещено на сайте после хакерской атаки и является фейком, - ГП "Антонов"

ГП "Антонов" заявило о хакерской атаке на свой официальный сайт, в результате чего там было размещено фейковое "открытое письмо" с критикой Кабмина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГП "Антонов" в Фейсбук.

"ГП "Антонов" официально сообщает, что вечером 17 января произошла хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковой информации "Открытое письмо".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ГП "Антонов" пожаловался на "усложнение работы" со стороны Кабмина Гройсмана, - Радио "Свобода"

ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", - говорится в сообщении.

Открытое письмо размещено на сайте после хакерской атаки и является фейком, - ГП Антонов 01

Напоминаем, ранее сообщалось о публикации на сайте предприятия открытого письма с критикой Кабмина и премьера Гройсмана.

Источник: https://censor.net.ua/n3045046
 
 
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Нєфіга собі керівництво заводу вдули з АП!!!!! Відмовитись від своїх слів і назвати критику уряду хакерською атакою??? От тут не вірю. Антонов нічого не виробляє, яка хакерська атака? Шпигун Лоліта нас зовсім за ідіотів тримає???
Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Годі скиглити! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота
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Тепер буде зовсім іньша якість. Тепер будуть виходити одночасно по всім містам країни, голосувати за негайну відставку шпигуна Лоліти, рахувати голоси, робити відофіксацію і скидати в мережу. Може не в цю Неділю, а в наступні будуть виходити мільони по Україні.
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Подивимось, а твій коментар я заскриню.
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п'ятак! а у тебе окремий хард зі скринами ? чи одразу на сервак порохопудалу відправляєш? ))
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Краще не дуркуй зі своїми скринами, а роби репост. Все одно скоро вас всіх з мінстеця виженуть
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ага.. жирная гройсманская харя позвонила и сказала написать что это все злые хакеры))) помню как порохобот Прач такое же пердел про свои посты где топил за януковича от 2013 года)) только оно тогда не подумало что пост нельзя подкинуть задним числом))
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"Відкритий лист" розміщений на сайті після хакерської атаки і є фейком, - ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 9401ой,да хватит ботве жизнь портить!!!уже зраду схавали,пережевали и переварили и тут на тебе!ХВАТИТ ПОРТИТЬ ЗРАДЫ!!!
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так надо же, тут рыбу поиграть - а там заворачивать...)
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Ну я рад за Антонова,самолеты идут потоком,все небо заслоняют,Солнца не видать.Вот только не пойму кто из них геи в плохом смысле,Грося или антифейковики Антонова?
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Шо же теперь секте зрады обсуждать на ночь? Айяйяй "Відкритий лист" розміщений на сайті після хакерської атаки і є фейком, - ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 4327
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Резня и драка в Пермской школе,перекочевала в Челябинскую область,там пацанва устроила поножовщину.Танцуй РАБссия и плачь Европа...
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в Питере завалили известного предпринимателя и его 7 летнего с множеством ножевых ранений...
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вси рамно Бандиццкий Питирьбюргер Путлера... "Відкритий лист" розміщений на сайті після хакерської атаки і є фейком, - ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 7116
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Открытое письмо" размещено на сайте после хакерской атаки и является фейком, - ГП "Антонов"
 
 
 
 
 
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