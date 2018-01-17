 "Открытое письмо" размещено на сайте после хакерской атаки и является фейком, - ГП "Антонов"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГП "Антонов" в Фейсбук.

"ГП "Антонов" официально сообщает, что вечером 17 января произошла хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковой информации "Открытое письмо".

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ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее сообщалось о публикации на сайте предприятия открытого письма с критикой Кабмина и премьера Гройсмана.