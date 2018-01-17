 "Открытое письмо" размещено на сайте после хакерской атаки и является фейком, - ГП "Антонов"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГП "Антонов" в Фейсбук.
"ГП "Антонов" официально сообщает, что вечером 17 января произошла хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковой информации "Открытое письмо".
ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее сообщалось о публикации на сайте предприятия открытого письма с критикой Кабмина и премьера Гройсмана.
Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Годі скиглити! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота