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Все про:ремонт (740) связь (222) Донбасс (15219) Vodafone (5)

 Мы надеемся, что завтра к обеду связь на Донбассе будет восстановлена, - представитель Vodafone Проживальский

Ремонт поврежденного кабеля на неподконтрольной территории Донбасса начался сегодня. При содействии ОБСЕ огонь прекращен на два дня.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского парламента, шла речь на заседании комитета Верховной Рады по правам человека.

"Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра к обеду связь будет восстановлена", - сказал на  Директор по корпоративному управлению и контролю компании Vodafone Олег Проживальский.

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По его словам, мобильной связью Vodafone пользуются почти два миллиона граждан Украины, которые остались на неподконтрольной территории.

Напомним, Связь Vodafone исчез на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. Vodafone - последний оператор, работавший в ОРДЛО. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной территорией.

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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила очередной, новогодне-рождественский, "режим тишины" с севера 23 декабря 2017. Нынешнее новое перемирие, как и предыдущие, нарушается практически ежедневно. Стороны отрицают свою вину в этом и обвиняют противников в провокациях.

Источник: https://censor.net.ua/n3045045
 
 
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Конечно ,а как же,давайте восстанавливайте, гавноросским оркам, рашистским боевикам, вжопочленцам и прочему отребью, надо же как то общаться, свои подлые действия координировать.. Мы надеемся, что завтра к обеду связь на Донбассе будет восстановлена, - представитель Vodafone Проживальский - Цензор.НЕТ 2160
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2000000 чел без связи!!! Тебя это не беспокоит? Странно!!! Мы надеемся, что завтра к обеду связь на Донбассе будет восстановлена, - представитель Vodafone Проживальский - Цензор.НЕТ 1799 А сколько бабла в день теряет Водафун сам посчитаешь?!!! ОТОЖ!!!
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Это ж потери бюджета расеи - а им вооружаться нужно...
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Шахтьори хотіли кабелі здати на металобрухт, та спіймали облизня.))
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А ось і не спіймали! З оболонки оптичного кабеля виходить гарна трубка щоб нею ГСМ тирити з кацапських цистерн Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок на Донбасі буде відновлено, - представник Vodafone Проживальський - Цензор.НЕТ 2030
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боевикам надо общаться, а нам надо их "слушать"
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Мєжправітельствєнная связь ДЫНЫРЫ-ЛЫНЫРЫ.
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А зачем ОРКАМ мобильная связь? Пусть как в Смольном в 17г. пользуются... это же их мечта и стиль жизни !!!
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Диды буржуйскими мобилками нескрепными не пользовались! У вождя орды-ленина,и то айфона не было! Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок на Донбасі буде відновлено, - представник Vodafone Проживальський - Цензор.НЕТ 5908
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- а нахрена вам дороги, если у вас автомобилей нет.
не помню кто сказал.
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забавно, кроме этих 2млн сепаров еще кто-то пользуется услугами МТС-Vodafon, касапской мобильной связью?
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))) СБУ зробила водафону опцію УСЛІШЬ ДАМБАС! Тепер усі розмови дамбасят будуть записуватися та відфільтровуваться автоматично.
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А я надеюсь, что не будет восстановлена... до победы (над российско - фашистскими захватчиками)!
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А мені Водафон чомусь видає що номер дійсний до 18.01.2018, хоча гроші на рахунку є.
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- але, дамбас на связи, повторяю, дамбас на связи, прием.
- пошол накуй, дамбас, повторяю, пошол накуй.
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Соебарыжная хуйлогаремная лолита запретила признавать днр-лнр террористическими организациями и разрывать дипотношения с агрессором и врагом, каждый день убивающим патриотов Украины, но зато разрешила свободную торговлю с террористами. Это все, что вам нужно знать о продажной фсбшной лолите, почему-то называющей себя президентом Украины.
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https://rian.com.ua/incidents/20180111/1031222125/Vinnica-otoplenie-gaz-sud.html
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Вы не о том заботитесь...
Нам щас сильно важна позиция власти в принятии важных для страны законов! Которые, в дальнейшем определят наше лальнейшее отношение к кацапскому агрессору!
Иначе... Мы вас уже проклинаем! А если... Мы вас нах разорвём на куски!
Если не щас, то, один хрен, не убежите далеко, туда, где нельзя вас достать.
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А где же Серовы, Жагуны, шоколадки, прочие гнойные? Почему не кукарекают " Это перемога! Слава Парашенко!"
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Відчувається, що стало значно менше даунбаських тролів. Можливо не треба ремонтувати?
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Я хренею,мобильная связь по кабелям.
А ТВ идёт со спутников.
Ну и забрехались эти "NASA" и "РосКосмос".
Наверно Земля плоская,и есть Ледяной Барьер за который
нас не хотят пускать.Гитлер наверное шото знал.
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Николай Тесля 2d4d7d57 Конечно,а еще рептилоиды хотят оккупировать кацапов. Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок на Донбасі буде відновлено, - представник Vodafone Проживальський - Цензор.НЕТ 6623
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Николай Тесля 2d4d7d57) В том и проблема что ты хренеешь! Да же маленькие дети знают что мобильная связь работает через передатчики что вышках, передатчики что вышка связанны между собой через кабель!
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Я не специалист,но мобильная связь по кабелям,это сильно.Можно предположить потерю инет каналов.
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Непосредственно сотовый телефон не достанет, например, из Киева до Днепра, потому нужен канал связи из Киева до Днепра, а там уже - в пределах доступа абонента, потому нас и отслеживают...
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Конечно, ведь сейчас вата платит 5-7 гр за минуту звонков в Украину. Для нас,похоже, ничего важнее нету, чем восстанавливать им дешевую связь.
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этот оператор Водафон, его кто-нибудь пользует, последнее время похоже они активно продвигаются, брытанцы кажись или я что-то попутала что читала вроде, тарифы у них что-ли выгодные, хотя и Киевстар вполне, 30 грн. безлим, 100 смс и ещё на др. операторов время, надо погуглить
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Вообще то за чей счет такой праздник домбаситам? Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок на Донбасі буде відновлено, - представник Vodafone Проживальський - Цензор.НЕТ 3518 Т.е. надо ожидать очередного поднятия тарифов у Vodafon?
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чувак, от тебе ми й наречемо ЛОЛОЮ Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок на Донбасі буде відновлено, - представник Vodafone Проживальський - Цензор.НЕТ 487 що не пост, ти тількі й мариш "лола, лола" Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок на Донбасі буде відновлено, - представник Vodafone Проживальський - Цензор.НЕТ 1019
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К чему такая гордость? Ну перебили кабель НАША СВЯЗЬ. Говносвязь. 3g не веде, 4G НЕТ НИГДЕ. В разваливающейся Раше 4g в 83 регионах из 86. G5 В 4 регионах к ЧМ по футболу будет. Пропасть понимаешь?
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ти сьодні щось перепило? щось савсЕм непраФісіАнально працюеш бот
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ГАБРИЭЛЬ) Это кто тебе такое сказал фуфлогон? В россиянци все делается по феодальному принципу если 4G есть в масвГке , тО в глубинке даже 3G НЕ БУДЕТ!
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G4 в Раше 10 лет, есть свой завод по производству G4 станций, в Томске. Повторяю для туповатых В 83, из 86 регионов. Это в рае крайне не роскошь, а обыденность. В МСК уже есть G5 пока тестируется МСК, Питер, Казань, Сочи. ты лучше про лишнехромосомных поблей)))
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ГАБРИЭЛЬ) Пообщайся с клиентами россиянскими сотовых операторов, мегафон, мтс, билайн, они тебе фуфлогон доскажут какая в россиянции G4.
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всяко лучше 3G, вот статейку нашел за 2017г

Москва (LTE)
Лидером в Москве по скорости передачи данных в LTE-сетях стал «МегаФон». Средняя скорость в 4G-сети оператора составила 32,9 Мб/с. При этом, у «МегаФона» зафиксирована самая высокая скорость среди показателей сотовых операторов, максимум составил 95,0 Мб/с.
Второе место уверенно занимает Tele2 - средние скорости в 4G-сетях оператора на территории Москвы 20,0 Мб/с. МТС и «Билайн» имеют одинаковые показатели 17,7 Мб/с.
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Marking Skillington) Конечно же в масгве есть LTE- G4, как же не быть такой связи в масквке, ведь по феодальному закону самое лучше далжно быть в масквке! Это как советские времена люди в масквку за калбосой ехали!
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Закона такго нет, но естественно все лучшее должно быть в МСК, и это было 10 лет назад. сейчаc g4, обыденность, сейчас в МСК будет g5 к ЧМ по футболу. что не понятно. То, что для украинца будущее, в Раше было 10 лет назад. Чукча в чуме. наверно g4 юзает.
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Я ответил? Как думаешь, тот скульптор из кизяка, на g2 картинки отправляет?)) попробуй.))) А это Крайний Север
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ГАБРИЭЛЬ) Фуфлогон, спроси у этого https://www.youtube.com/watch?v=v-XgrWe8NAk

Он тебе популярно ответит что такое 4G в росиии. Ушлепок опущенный.
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Ты знаешь, когда постоянно повторять одно и то же, что G4 есть в 83 из 86 регионов РФ, это все равно, что отвечать, что в Раше, автомашины есть На Камчатке и в Магадане уже G4 есть. Пойди подумай о своем вЯличи.
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А как же оккупация и санкции????Ах да,вспомнил-если верить соевому гавнокомандующему,войны у нас нет и Рашка до сих пор не признана оккупантом,а Лугандон-оккупированной территорией
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"режим тишины" с севера 23 декабря 2017. Источник: https://censor.net.ua/n3045045

машпереклад рулить!
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Може вас утырков и волнует связь с донбассом, а нас как-то не очень...
Мне, такая проблема - не остра. Мне, как-то пох - будет мобильная связь на донбассе, или они будут звонить в рельсу!
Нам бы свои внутренние проблемы ка-то полюбовно порешать, а потом уже, озаботимся и домбассом.
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Кто знает, как там ихний "феникс" поживает?
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Ольгинские Тролли сменили адрес в Сколково.теперь они занимают аж 4 этажа Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок на Донбасі буде відновлено, - представник Vodafone Проживальський - Цензор.НЕТ 2296
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Я редко говорю по сотовому. по вацапу бесплатно и удобнее
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igor555:
Я даже хренею от "космонавтов"-рептилоидов на МКС
(стоит посмотреть на ЮТБ их ляпы)-ну тупо издеваются
над нами баранами.
Ну,а дети шо?Шо в башку им вобьют,
в то и верят.
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Умиляют тролли,типа ГАБРИЭЛЯ. Они искренне верят в ту дичь,которую несут. И среди ботов есть идейные.😄
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы надеемся, что завтра к обеду связь на Донбассе будет восстановлена, - представитель Vodafone Проживальский
 
 
 
 
 
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