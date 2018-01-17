 Мы надеемся, что завтра к обеду связь на Донбассе будет восстановлена, - представитель Vodafone Проживальский

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского парламента, шла речь на заседании комитета Верховной Рады по правам человека.
"Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра к обеду связь будет восстановлена", - сказал на Директор по корпоративному управлению и контролю компании Vodafone Олег Проживальский.
По его словам, мобильной связью Vodafone пользуются почти два миллиона граждан Украины, которые остались на неподконтрольной территории.
Напомним, Связь Vodafone исчез на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. Vodafone - последний оператор, работавший в ОРДЛО. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной территорией.
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила очередной, новогодне-рождественский, "режим тишины" с севера 23 декабря 2017. Нынешнее новое перемирие, как и предыдущие, нарушается практически ежедневно. Стороны отрицают свою вину в этом и обвиняют противников в провокациях.
не помню кто сказал.
- пошол накуй, дамбас, повторяю, пошол накуй.
Нам щас сильно важна позиция власти в принятии важных для страны законов! Которые, в дальнейшем определят наше лальнейшее отношение к кацапскому агрессору!
Иначе... Мы вас уже проклинаем! А если... Мы вас нах разорвём на куски!
Если не щас, то, один хрен, не убежите далеко, туда, где нельзя вас достать.
А ТВ идёт со спутников.
Ну и забрехались эти "NASA" и "РосКосмос".
Наверно Земля плоская,и есть Ледяной Барьер за который
нас не хотят пускать.Гитлер наверное шото знал.
- Торопиться не надо.
Москва (LTE)
Лидером в Москве по скорости передачи данных в LTE-сетях стал «МегаФон». Средняя скорость в 4G-сети оператора составила 32,9 Мб/с. При этом, у «МегаФона» зафиксирована самая высокая скорость среди показателей сотовых операторов, максимум составил 95,0 Мб/с.
Второе место уверенно занимает Tele2 - средние скорости в 4G-сетях оператора на территории Москвы 20,0 Мб/с. МТС и «Билайн» имеют одинаковые показатели 17,7 Мб/с.
какая то дыра дырой, да еще и год 2015
Он тебе популярно ответит что такое 4G в росиии. Ушлепок опущенный.
машпереклад рулить!
Мне, такая проблема - не остра. Мне, как-то пох - будет мобильная связь на донбассе, или они будут звонить в рельсу!
Нам бы свои внутренние проблемы ка-то полюбовно порешать, а потом уже, озаботимся и домбассом.
Я даже хренею от "космонавтов"-рептилоидов на МКС
(стоит посмотреть на ЮТБ их ляпы)-ну тупо издеваются
над нами баранами.
Ну,а дети шо?Шо в башку им вобьют,
в то и верят.