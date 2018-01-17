 Мы надеемся, что завтра к обеду связь на Донбассе будет восстановлена, - представитель Vodafone Проживальский

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского парламента, шла речь на заседании комитета Верховной Рады по правам человека.

"Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра к обеду связь будет восстановлена", - сказал на Директор по корпоративному управлению и контролю компании Vodafone Олег Проживальский.

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По его словам, мобильной связью Vodafone пользуются почти два миллиона граждан Украины, которые остались на неподконтрольной территории.

Напомним, Связь Vodafone исчез на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. Vodafone - последний оператор, работавший в ОРДЛО. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной территорией.

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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила очередной, новогодне-рождественский, "режим тишины" с севера 23 декабря 2017. Нынешнее новое перемирие, как и предыдущие, нарушается практически ежедневно. Стороны отрицают свою вину в этом и обвиняют противников в провокациях.