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Все про:ВР (21530) Грузия (3337) Парубий (1504) спикер (546)

 "Во время агрессии чувствуем надежное плечо Грузии", - Парубий провел встречу с главой грузинского парламента Кобахидзе. ФОТО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел встречу с Председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и поблагодарил его за огромную поддержку Грузией территориального суверенитета Украины, а также гуманитарную помощь, в частности, реабилитацию украинских воинов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили  в пресс-службе Председателя ВР.

"Украина ощущает поддержку от Грузии во всех международных организациях", - сказал он, отметив совместные вызовы, которые стоят перед обоими народами, и общей, подобной истории.

Во время агрессии чувствуем надежное плечо Грузии, - Парубий провел встречу с главой грузинского парламента Кобахидзе 01

Парубий отметил, что в этом году отмечаем столетний юбилей восстановления Грузинского и Украинского государств. "В этом году мы отмечаем и столетний юбилей установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией", - добавил он.

Председатель Парламента напомнил те времена, когда в 2008 году состоялась вооруженная агрессия против Грузии, когда народные депутаты, которые понимали последствия такой агрессии, предупреждали, что это может повториться против Украины. В контексте событий, которые таки произошли в Украине, он подчеркнул, что "во время агрессии чувствуем надежное плечо Грузии, которая хорошо знает, какие пагубные последствия война несет за собой".

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Парубий отметил, что из-за проблем, связанных с российской агрессии, страны "должны производить общий ответ на эти вызовы".

Председатель Парламента сообщил, что Верховная Рада сейчас рассматривает законопроект о деоккупации Украины, "содержит стратегию освобождения нашей территории".

Председатель Верховной Рады отметил, что в последний период взаимодействие между парламентами двух стран стало более интенсивным.

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В свою очередь, И.Кобахидзе отметил, что стратегически очень важно строить дружеские отношения с Украиной. "Грузины эмоционально и очень положительно относятся к украинцам, и это дает возможность более интенсивно развивать отношения между странами", - сказал он.

Он осудил аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, отметив, что Украина и Грузия должны вместе отвечать на общие вызовы.

Председатель грузинского парламента подчеркнул, что важно развивать не только политический аспект сотрудничества, но и взаимодействовать в экономическом направлении. "Украина важный экономический партнер для нас и занимает пятое место среди партнеров Грузии", - сказал он, акцентировав, что за последний год значительно вырос товарооборот между странами.

Стороны согласились, что необходимо активизировать отношения во всех сферах, несмотря на одинаковые цели - интеграции с Европейским Союзом и НАТО. "Мы имеем большой потенциал в экономике, туризме, вопросе реализации реформ на пути в ЕС и НАТО, реализации проекта" шелкового пути ", который может проходить через Грузию", - отметил Председатель Верховной Рады, отметив, что стоит в полном объеме использовать транзитные возможности Украина.

Он также подчеркнул, что "этот визит делегации парламента Грузии во главе с его Председателем станет еще одним этапом и еще одним стимулом для улучшения нашего сотрудничества, как двустороннего, так и регионального".

Парубий подчеркнул, что Грузия для Украины является важным стратегическим партнером, и выразил надежду, что "Украина, как и Грузия, станут членами НАТО и продолжат отстаивать демократические ценности".

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Источник: https://censor.net.ua/n3045044
 
 
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у длюни слова льются изо рта, как жидкость из расстегнутой ширинки
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Базарять як Міхо 22 січня депортувати будуть.
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Шпигун Лоліта за "самовивіз" Саакашвілі дорого заплатить! А потім отротердаміт у українців.
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Саакашвілі зробив все, що міг і що було треба. Тепер українці мають доробляти самі. Тільки українці можуть себе врятувати, всі іньші тільки допомогти.

Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота Лідером.
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Приїхали не за Саакашвілі, а просити, як найдовше не пускати його до Грузії.
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А потом мешок этому грузину на голову оденут, изобьют и в Грузий вывезут. Традиция.....
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Действие кинокартины «Скиф» происходит в степном Крыму, где обитали скифские племена во времена становления Руси, как монолитной этнической общности. "Во время агрессии чувствуем надежное плечо Грузии", - Парубий провел встречу с главой грузинского парламента Кобахидзе - Цензор.НЕТ 6793 События происходят на фоне столкновения старого античного мира с новым в лице древнерусских князей и бояр. Фильм повествует об опасном путешествии боярина Лютобора, намеренного спасти свою жену и сына, которых увели в плен скифы.
Режиссер «Скифа» попал в базу «Миротворца».
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При скифах были русские? Ты нормальный? Правильно убрали такую ложь!
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Мова про Русь, а не "русскіх", до якої вони ніколи не мали жодного стосунку. В Русі, а вона була тільки однією - Київською, жили русини - нащадки скіфів і предки українців.
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Адін юній арьол, савсем не умел гаваріть, і как толька он начіл шота булькатат он стал спікерам ради, так віпєм же за палубія.
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бЛИН! Не говори! Я его только вижу уже ржать начинаю, а если ещё услышу вообще пополам складываюсь! Это ж, каким придурком надо быть с таким дефектом впердолиться в спикеры? Дальше только в дикторы на 5 канал!
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Так в Раде многие с нужными дефектами: отсутствием чести, совести, достоинства, великодушия, доброты, ответственности, скромности, воспитания и т.д., за то и ценят.
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Alter Nator Это и есть надежное плечо на гифке , без слов .
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"Во время агрессии чувствуем надежное плечо Грузии" - хто б сумнівався, особливо в питанні Саакашвілі.
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Они может и чувствуют надежное плечо Грузии, правды не скроешь, но свое плечо не торопятся подставлять тем грузинам, которым Украина не безразлична.
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Вот же лживая тварь!
Михо им здать на пытки и расправу - легко и весело!
Надеюсь, шо эта бессловестная тварь будет гореть в аду, а мы сможем это увидеть и этому аплодировать.
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интересно, а есть у кого-то запись разговора генейальнго пйокуйойа с Псрафубием?
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там все реформоване ! тому знає що посадять за його ділішкі
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22 січня суд може позбавити мене легальних підстав перебувати в Україні, - Саакашвілі
На 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд призначив розгляд апеляції Управління ДМС України в Київській області на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 січня
Екс-президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі вважає, що 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд може позбавити його останніх легальних підстав перебувати на території України. Про це він повідомив ефірі телеканалу «News One». Управління державної міграційної служби (ДМС) в Київській області
На 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд призначив розгляд апеляції Управління ДМС України в Київській області на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 січня

Екс-президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі вважає, що 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд може позбавити його останніх легальних підстав перебувати на території України.
Про це він повідомив ефірі телеканалу «News One».
Управління державної міграційної служби (ДМС) в Київській області оскаржило прийняте на його користь 3 січня 2018 року рішення Окружного адміністративного суду Києва, який відмовив М.Саакашвілі у визнанні незаконним рішення ДМС про відмову у визнанні його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України.
«Вони прискорюють «суд з моєї депортації» з України. У мене було 30 днів на оскарження цього рішення. Не дочекавшись цих 30 днів, сама ДМС, яка виграла суд, подала на своє вигране рішення скаргу і оскаржить те, що вони виграли. Це зроблено задля того, щоб суд відбувся в понеділок, і у вівторок у мене вже не було жодного легального документа для знаходження в Україні», - заявив М.Саакашвілі.
Як стало відомо, на 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд призначив розгляд апеляції Управління ДМС України в Київській області на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 січня. Засідання розпочнеться о 10:00.
Як повідомлялося, 26 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.
10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прибічників. 25 жовтня Саакашвілі заявив, що отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства та планує оскаржити це рішення у суді.
1 листопада Управління ДМС в Київській області ухвалило рішення «Про відмову Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту».
Саакашвілі звернувся з позовом до суду, в якому просить визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМСУ щодо розгляду скарги на рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
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Джерело: Інтерфакс-Україна
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скоріше всього таки видавлять з України, імхо жадібність затьмарила навіть елементарний інстинкт самозбереження
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Лицеміри, повидворяли грузинських бійців, повичавлювали з фронту всіма правдами і неправдами.
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Грузинское плече могло бы быть еще надежнее, если бы грузинский отряд не покинул бы ато из за беспредела командира дилетанта-назначенца
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«Сьогодні пан Дангадзе зберігає абсолютну тишу. Співпраця з ним була б бажаною, але не обов'язковою для успіху слідства», - розповів в ефірі Громадського радіо заступник Генпрокурора України Євгеній Єнін.
За даними Генпрокуратури, оточення Саакашвілі отримало з Росії півмільйона доларів для фінансування мітингів під прапорами «Руху нових сил», метою яких була дестабілізація системи і захоплення влади в Україні в інтересах РФ. 5 грудня Луценко заявив, що оточення Саакашвілі одержало з Росії приблизно $500 тисяч на фінансування мітингів із метою повалення влади в Україні.
За словами глави ГПУ, окрім захоплення влади, метою акцій лідера «Руху нових сил» було припинення кримінального переслідування стосовно Курченка і відновлення його контролю над активами в Україні.
6 грудня Дангадзе був заарештований терміном на 2 місяці без права внесення застави. https://hromadskeradio.org/news/2018/01/17/dangadze-ne-yde-na-spivpracyu-zi-slidstvom-zastupnyk-genprokurora
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Грузинское плечо было бы еще надежнее, если бы из Киева (да и всей Украины) выехало несколько тысяч грузинских воров-домушников и других аферистов всех криминальных мастей.
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Кацо, ты плечо в ж.опе чувствуешь? А руки-то вот они!
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Тварюки невдячні! Безязикий дурник тішеться наче комусь в капці насцяв
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Ментальні скоти!!! Ну хіба можна
влаштовувати сходняк в Маріїнському палаці в День пам'яті кіборгів ДАП? Ну хіба
це не ментальне бл.дство (ФОТО, ВІДЕО)http://newsday.org.ua/news/5844/
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Вы, ..ляди, выперли всех грузинских добровольцев. Ну ладно Парубий не понимает, потому что у него задержка психического развития, но остальные то понимают.
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Оно наверное перепутало плечо с членом, пусть проконсультируется с бляшко, тот в курсе.
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Схоже вони зустрілись, щоб дружити проти Саакашвілі, а не проти Росії
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Во время агрессии чувствуем надежное плечо Грузии", - Парубий провел встречу с главой грузинского парламента Кобахидзе. ФОТО
 
 
 
 
 
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