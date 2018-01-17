 "Во время агрессии чувствуем надежное плечо Грузии", - Парубий провел встречу с главой грузинского парламента Кобахидзе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Председателя ВР.

"Украина ощущает поддержку от Грузии во всех международных организациях", - сказал он, отметив совместные вызовы, которые стоят перед обоими народами, и общей, подобной истории.

Парубий отметил, что в этом году отмечаем столетний юбилей восстановления Грузинского и Украинского государств. "В этом году мы отмечаем и столетний юбилей установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией", - добавил он.

Председатель Парламента напомнил те времена, когда в 2008 году состоялась вооруженная агрессия против Грузии, когда народные депутаты, которые понимали последствия такой агрессии, предупреждали, что это может повториться против Украины. В контексте событий, которые таки произошли в Украине, он подчеркнул, что "во время агрессии чувствуем надежное плечо Грузии, которая хорошо знает, какие пагубные последствия война несет за собой".

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Парубий отметил, что из-за проблем, связанных с российской агрессии, страны "должны производить общий ответ на эти вызовы".

Председатель Парламента сообщил, что Верховная Рада сейчас рассматривает законопроект о деоккупации Украины, "содержит стратегию освобождения нашей территории".

Председатель Верховной Рады отметил, что в последний период взаимодействие между парламентами двух стран стало более интенсивным.

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В свою очередь, И.Кобахидзе отметил, что стратегически очень важно строить дружеские отношения с Украиной. "Грузины эмоционально и очень положительно относятся к украинцам, и это дает возможность более интенсивно развивать отношения между странами", - сказал он.

Он осудил аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, отметив, что Украина и Грузия должны вместе отвечать на общие вызовы.

Председатель грузинского парламента подчеркнул, что важно развивать не только политический аспект сотрудничества, но и взаимодействовать в экономическом направлении. "Украина важный экономический партнер для нас и занимает пятое место среди партнеров Грузии", - сказал он, акцентировав, что за последний год значительно вырос товарооборот между странами.

Стороны согласились, что необходимо активизировать отношения во всех сферах, несмотря на одинаковые цели - интеграции с Европейским Союзом и НАТО. "Мы имеем большой потенциал в экономике, туризме, вопросе реализации реформ на пути в ЕС и НАТО, реализации проекта" шелкового пути ", который может проходить через Грузию", - отметил Председатель Верховной Рады, отметив, что стоит в полном объеме использовать транзитные возможности Украина.

Он также подчеркнул, что "этот визит делегации парламента Грузии во главе с его Председателем станет еще одним этапом и еще одним стимулом для улучшения нашего сотрудничества, как двустороннего, так и регионального".

Парубий подчеркнул, что Грузия для Украины является важным стратегическим партнером, и выразил надежду, что "Украина, как и Грузия, станут членами НАТО и продолжат отстаивать демократические ценности".

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