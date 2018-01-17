 Из-за снегопадов ограничено движение грузового транспорта в 4 областях, - "Укравтодор"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укравтодора".

С 20:00 17 января ограничен въезд большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на территорию Киевской области.

В Черниговской области ограничен проезд грузовиков с 20:00 17 января по автомобильной Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, км 65+500 – км 208+341.

В Черкасской области на трех автомобильных дорогах области с 20:00 17 января вводится временное ограничение движения грузового транспорта. Движение грузовиков ограничено на трассах:

М-05 Киев – Одесса, км 143 + 028 – км 274 + 360;

М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу), км 513+515 - км 578+928;

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (через г. Кременчуг) — Мариуполь, км 81+300 – 169+117.

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В Одесской области принято решение об ограничении движения грузовиков с 00:00 часов 18 января по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения:

Автомобильные дороги международные:

- М-05 Киев-Одесса, км 273+210-км 464+122;

- М-13 Кропивницкий –Платонове (на м.Кишинев), км 157+216-км 254+416;

- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на м.Таганрог), км 0+000-км 55+550;

- М-15 Одесса-Рени (на м.Бухарест), км 0+000-км 306+149м;

- М-16 Одесса-Кучурганы (на м.Кишинев), км 0+000-км 70+127, км 70+337-км 70+621;

- М-27 Одесса-Черноморск, км 0+000-км 22+564;

- М-28 Одесса-Южный- /М-14/ с подъездами, км 0+000-км 50+312. Также читайте: Чечеткин: "Силы ГСЧС переведены в усиленный режим несения службы"