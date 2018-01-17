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Все про:дороги (1537) погода (2368) Укравтодор (291) снегопад (556)

 Из-за снегопадов ограничено движение грузового транспорта в 4 областях, - "Укравтодор"

Из-за сложных погодных условий и ожидаемых снегопадов ограничено движение грузового транспорта в Киевской, Черниговской, Одесской и Черкасской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укравтодора".

С 20:00 17 января ограничен въезд большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на территорию Киевской области.

В Черниговской области ограничен проезд грузовиков с 20:00 17 января по автомобильной Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, км 65+500 – км 208+341.

В Черкасской области на трех автомобильных дорогах области с 20:00 17 января вводится временное ограничение движения грузового транспорта. Движение грузовиков ограничено на трассах:

М-05 Киев – Одесса, км 143 + 028 – км 274 + 360;

М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу), км 513+515 - км 578+928;

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (через г. Кременчуг) — Мариуполь, км 81+300 – 169+117.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Из-за ухудшения погодных условий въезд грузового транспорта в Киев 18 декабря будет ограничен, - "Укравтодор"

В Одесской области принято решение об ограничении движения грузовиков с 00:00 часов 18 января по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения:

  1. Автомобильные дороги международные:
    - М-05 Киев-Одесса, км 273+210-км 464+122;
    - М-13 Кропивницкий –Платонове (на м.Кишинев), км 157+216-км 254+416;
    - М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на м.Таганрог), км 0+000-км 55+550;
    - М-15 Одесса-Рени (на м.Бухарест), км 0+000-км 306+149м;
    - М-16 Одесса-Кучурганы (на м.Кишинев), км 0+000-км 70+127, км 70+337-км 70+621;
    - М-27 Одесса-Черноморск, км 0+000-км 22+564;
    - М-28 Одесса-Южный- /М-14/ с подъездами, км 0+000-км 50+312.

    Также читайте: Чечеткин: "Силы ГСЧС переведены в усиленный режим несения службы"

  1. Автомобильные дороги национальные:
    - Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/, км 0+000-км 104+570 с подъездом к порту Черноморск, км 0+000 - км 3+900.
    3. Автомобильные дороги региональные:
    - Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка- /М-16/, км 212+503 - км 388+231
    - Г-54 Краснополка-Теплик-Бершадь-Саврань-Дубинове-/М-05/,км 107+500-км 156+889
    - Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг, км 0+000 - км 104+860
    - Г-71 Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащувате-Колодистое-Рыжавка-/М-05/, км 0+000 - км 244+820
    - Г-72 Контрольно-пропускной пункт "Староказачье"-Бы.Днестровский, км 0+000 - км 37+168;
    - Р-75 Контрольно-пропускной пункт "Тимково"-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка, км 0+000 - км 81+742

    Читайте: Ситуация на дорогах Киевской области контролируемая, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3045043
 
 
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Цікаво, а дальнобоев где припарковали? Или как всегда в поле? Типа сами выживут!
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снегу выпало сантиметров 10 максимум...
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Абсолютно не люблю климкина, но он здорово сегодня сказал, проезжая в кортеже по скользкому кИеву - "киевляне, вы редкие долбоёбы, коль выбрали себе на голову ущербную личность! Теперь еБ...сь с с этой молекулой, как хотите! Но ваш ебучий выбор стресает всю Украину!
Хотелось бы, вас, придурков, запереть Нах с Педаликом, хотя бы на пол года! Токо шоб токо Вы(киевляне) и Педалик.
Токо вас, и только с Педаликом!
И, шоб нас(остальную Украину) в свои вы не впрягали.
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вы это, какиво, поосторожнее... это , какиво, педаликофобия, я не знаю...
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А в чём я должен осторожничать? В отображении правды?
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Ты про что? Там где был сегодня я, проблем с транспортом не было.На Левобережке к 11-ти дня снег был убран даже с тротуаров. Академка - чисто, с транспортом все в порядке. И даже Софиевская Борщаговка (не Киев) - норма. Кто тебя так обидел?
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вот шо значит снежный кароль постарался, снежок свежий, прям из лабораторий НКВД
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за снегопадов ограничено движение грузового транспорта в 4 областях, - "Укравтодор"
 
 
 
 
 
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