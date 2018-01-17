 Из-за снегопадов ограничено движение грузового транспорта в 4 областях, - "Укравтодор"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укравтодора".
С 20:00 17 января ограничен въезд большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на территорию Киевской области.
В Черниговской области ограничен проезд грузовиков с 20:00 17 января по автомобильной Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, км 65+500 – км 208+341.
В Черкасской области на трех автомобильных дорогах области с 20:00 17 января вводится временное ограничение движения грузового транспорта. Движение грузовиков ограничено на трассах:
М-05 Киев – Одесса, км 143 + 028 – км 274 + 360;
М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу), км 513+515 - км 578+928;
Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (через г. Кременчуг) — Мариуполь, км 81+300 – 169+117.
В Одесской области принято решение об ограничении движения грузовиков с 00:00 часов 18 января по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения:
- Автомобильные дороги международные:
- М-05 Киев-Одесса, км 273+210-км 464+122;
- М-13 Кропивницкий –Платонове (на м.Кишинев), км 157+216-км 254+416;
- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на м.Таганрог), км 0+000-км 55+550;
- М-15 Одесса-Рени (на м.Бухарест), км 0+000-км 306+149м;
- М-16 Одесса-Кучурганы (на м.Кишинев), км 0+000-км 70+127, км 70+337-км 70+621;
- М-27 Одесса-Черноморск, км 0+000-км 22+564;
- М-28 Одесса-Южный- /М-14/ с подъездами, км 0+000-км 50+312.
- Автомобильные дороги национальные:
- Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/, км 0+000-км 104+570 с подъездом к порту Черноморск, км 0+000 - км 3+900.
3. Автомобильные дороги региональные:
- Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка- /М-16/, км 212+503 - км 388+231
- Г-54 Краснополка-Теплик-Бершадь-Саврань-Дубинове-/М-05/,км 107+500-км 156+889
- Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг, км 0+000 - км 104+860
- Г-71 Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащувате-Колодистое-Рыжавка-/М-05/, км 0+000 - км 244+820
- Г-72 Контрольно-пропускной пункт "Староказачье"-Бы.Днестровский, км 0+000 - км 37+168;
- Р-75 Контрольно-пропускной пункт "Тимково"-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка, км 0+000 - км 81+742
Хотелось бы, вас, придурков, запереть Нах с Педаликом, хотя бы на пол года! Токо шоб токо Вы(киевляне) и Педалик.
Токо вас, и только с Педаликом!
И, шоб нас(остальную Украину) в свои вы не впрягали.