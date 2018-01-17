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 Политика Украины, Общество
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Все про:День Соборности Украины (205) Казначейство (37) рекорд (179) флаг (595) Слюз (20)

 Украинские казначеи сшили самый длинный флаг Украины, его развернут на День соборности, - Кабмин

В понедельник, 22 января 2018 года, на Крещатике пройдет акция, организованная Государственной казначейской службой.

Как сообщает Правительственный портал, пишет Цензор.НЕТ, в рамках Всеукраинской акции "Объединим Украину!" казначеи из всех регионов страны создали самый длинный украинский флаг.

"Началась акция к 26-й годовщине Независимости Украины и Дню Государственного Флага Украины на востоке нашей страны - в Станице Луганской, куда 23 августа 2017 года Татьяна Слюз привезла желто-голубое полотно с надписью "Государственная казначейская служба Украины", к которому казначеи Луганщины, а впоследствии Донетчины присоединили свои части флагов", - говорится в сообщении.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: 43-метровый флаг Украины развернули в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

С августа 2017 года по январь 2018-го общее полотнище передавалось казначеями Украины из области в область, из региона в регион, дополняясь флагами территориальных единиц, которые казначеи пришивали вручную. Цель этой инициативы - "засвидетельствование единства Украины в ее ценностях и стремлении к миру".

Завершится Всеукраинская акция "Объединим Украину!" соединением двух частей полотна - из Восточной и Западной Украины - в единый флаг.

Также смотрите: Ребенок весом более 7 килограмм родился в Запорожской области, - СМИ. ФОТОрепортаж

Флаг превысил в длину километр, а для его развертывания привлекут более 700 человек, среди которых центральное и региональное начальство Государственной казначейской службы Украины. Массовое мероприятие начнется 22 января в 11:00 на Крещатике.

"По результатам экспертизы, проведенной представителями Национального проекта "Книга рекордов Украины", достижения казначейской акции - украинский рекорд в категории "Массовые мероприятия, размеры". Свидетельством этого станет внесение акции в "Книгу рекордов Украины" и вручение в ходе мероприятия соответствующего диплома", - уточняется в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3045042
 
 
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А еще можно сварить самую большую ватрушку...
Пускатели были в глаза...
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Бугагагага!!! Лучше бы они сшили самую крепкую гривну хотя бы курсом 1:1 к доллару США! А флаги пусть шьют швеи-мотористки! Это правильно, когда каждый своим делом занят!
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а еще сшить самую большую вышиватку, и сварить самую большую галушку...
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Вот куда деньги идут во время войны.
Хотя... какой войны? О чем это я? Онижедети... даже не террористы
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Забули дописати, що прапор пошитий з гривневих купюр різного номіналу.
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Я чего то не понимаю зачем это нужно? Совок какой то. Трудовые коллективы. Казначеи с самым большим флагом.? Ну ещё на освобождённых территориях от террористов такой флеш моб уместный , но на Крещатике ....Зачем это? У казначеев недогруз работой?
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Zushaua А совок некуда и не уходил,просто видоизменился.
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Согласен он не уходил. . Он снял лапти , одел вышиванку и полетел отдыхать на Мальдивы Українські казначеї пошили найдовший прапор України, його розгорнуть на День Соборності, - Кабмін - Цензор.НЕТ 9135
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День соборності

День соборности Украины (укр. День соборностіУкраїни) - государственный праздник Украины. Отмечается ежегодно, 22 января, в деньпровозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство
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Може саме довге кашне зв'яжете для лоліти, а ми з милом допоможемо.
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И что они етим хотели сказать? Дальнюю дорогу на Ростов или длинные долги?
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Логичнее было бы если бы казначеи пошили с флага Украины большую торбу с надписью ПАНАМА
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Флаг превысил в длину километр, а для его развертывания привлекут более 700 человек, среди которых центральное и региональное начальство Государственной казначейской службы Ето типо чтобы народ Украины увидел сколько карманов и голодных сирот он кормит. По мне так ето издевательство.
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А нельзя просто, танцы и пляски устроить.С полевой кухней и раздачей бесплатной каши народу.
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самый длинный флаг всего лишь свидетельство короткого ума
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больше напоминает утверждение, что мужчины с маленьким "дружком" предпочитают большие автомобили
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И за чьи бабки казначеи развлекаются?
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Казначеи самые лучшие кто любит Украину(подоить).
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то наверное были налоговики?
а вы ж с Беларуси, откуда вам знать, если даже я не знаю
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Всегда нужно стремиться к новым высотам.
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Боюсь, шо это наши последние финты, которыми мы можем как-то гордится(?).
Больше, по реальному счёту, гордится нечем.
Всё остальное - лолитины понты.
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В український слова казна і казначеї відсутні, є слова скарбниця і скарбникі. Дякую!
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А тем временем в Днепре у трамваев отпадают "рога"

Українські казначеї пошили найдовший прапор України, його розгорнуть на День Соборності, - Кабмін - Цензор.НЕТ 849
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чем бы дитё не тешилось аби не вешалось
а почему казначеи? причём тут казначеи, казна это же не портные или кто там шьёт
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Тут сразу возникает несколько вопросов. 1) куда потом денут этот флаг? выбросят на мусорку? построят километровый музей для демонстрации флага? или разорвут на сувениры? 2) почему 22 января, в рабочий день, казначейство вывалит на Крещатик? 3) откуда взялись деньги на это мероприятие и сколько человеко-часов на него ухнули? 4) когда прекратят маяться дурью и возьмутся, наконец, за дело?
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Нічого ви не розумієте в поцрєотізмє,коментатори.Справжній поцреот одягне вишиванку,зшиє найбільший прапор,з ним і смолоскипом прошвендяє по Хрещатику,за хвилину прогаралає десять раз Гімн,потім проковтне півлітра оковитої і в люлю.А за Батьківщину хай воюють придурки.
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ЦЕНЗОР: назва статті українською мовою має виглядати так: Українські скарбничі пошили найдовший прапор України, його розгорнуть на День Соборності, - Кабінет міністрів
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Лучше бы больным деткам потраченные , скорее всего из бюджета, средства передали на лечение, на флаги есть деньги а на лечение детям , да и вообще любого жителя Украины, денег нет.. побираются люди на лечение, а они флаги шьют, да на мальдивы летают.... устраивают пир во время чумы..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские казначеи сшили самый длинный флаг Украины, его развернут на День соборности, - Кабмин
 
 
 
 
 
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