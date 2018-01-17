 Украинские казначеи сшили самый длинный флаг Украины, его развернут на День соборности, - Кабмин

Как сообщает Правительственный портал, пишет Цензор.НЕТ, в рамках Всеукраинской акции "Объединим Украину!" казначеи из всех регионов страны создали самый длинный украинский флаг.

"Началась акция к 26-й годовщине Независимости Украины и Дню Государственного Флага Украины на востоке нашей страны - в Станице Луганской, куда 23 августа 2017 года Татьяна Слюз привезла желто-голубое полотно с надписью "Государственная казначейская служба Украины", к которому казначеи Луганщины, а впоследствии Донетчины присоединили свои части флагов", - говорится в сообщении.

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С августа 2017 года по январь 2018-го общее полотнище передавалось казначеями Украины из области в область, из региона в регион, дополняясь флагами территориальных единиц, которые казначеи пришивали вручную. Цель этой инициативы - "засвидетельствование единства Украины в ее ценностях и стремлении к миру".

Завершится Всеукраинская акция "Объединим Украину!" соединением двух частей полотна - из Восточной и Западной Украины - в единый флаг.

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Флаг превысил в длину километр, а для его развертывания привлекут более 700 человек, среди которых центральное и региональное начальство Государственной казначейской службы Украины. Массовое мероприятие начнется 22 января в 11:00 на Крещатике.

"По результатам экспертизы, проведенной представителями Национального проекта "Книга рекордов Украины", достижения казначейской акции - украинский рекорд в категории "Массовые мероприятия, размеры". Свидетельством этого станет внесение акции в "Книгу рекордов Украины" и вручение в ходе мероприятия соответствующего диплома", - уточняется в сообщении.