 Украинские казначеи сшили самый длинный флаг Украины, его развернут на День соборности, - Кабмин

Как сообщает Правительственный портал, пишет Цензор.НЕТ, в рамках Всеукраинской акции "Объединим Украину!" казначеи из всех регионов страны создали самый длинный украинский флаг.
"Началась акция к 26-й годовщине Независимости Украины и Дню Государственного Флага Украины на востоке нашей страны - в Станице Луганской, куда 23 августа 2017 года Татьяна Слюз привезла желто-голубое полотно с надписью "Государственная казначейская служба Украины", к которому казначеи Луганщины, а впоследствии Донетчины присоединили свои части флагов", - говорится в сообщении.
С августа 2017 года по январь 2018-го общее полотнище передавалось казначеями Украины из области в область, из региона в регион, дополняясь флагами территориальных единиц, которые казначеи пришивали вручную. Цель этой инициативы - "засвидетельствование единства Украины в ее ценностях и стремлении к миру".
Завершится Всеукраинская акция "Объединим Украину!" соединением двух частей полотна - из Восточной и Западной Украины - в единый флаг.
Флаг превысил в длину километр, а для его развертывания привлекут более 700 человек, среди которых центральное и региональное начальство Государственной казначейской службы Украины. Массовое мероприятие начнется 22 января в 11:00 на Крещатике.
"По результатам экспертизы, проведенной представителями Национального проекта "Книга рекордов Украины", достижения казначейской акции - украинский рекорд в категории "Массовые мероприятия, размеры". Свидетельством этого станет внесение акции в "Книгу рекордов Украины" и вручение в ходе мероприятия соответствующего диплома", - уточняется в сообщении.
Пускатели были в глаза...
Хотя... какой войны? О чем это я? Онижедети... даже не террористы
День соборности Украины (укр. День соборностіУкраїни) - государственный праздник Украины. Отмечается ежегодно, 22 января, в деньпровозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство
а вы ж с Беларуси, откуда вам знать, если даже я не знаю
Больше, по реальному счёту, гордится нечем.
Всё остальное - лолитины понты.
а почему казначеи? причём тут казначеи, казна это же не портные или кто там шьёт