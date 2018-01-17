 Порошенко пообещал в ближайшее время подать в парламент кандидатуры на должности членов ЦИК, - Айвазовская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом координатор избирательных программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская написала в Фейсбуке, комментаруя встречу представителей неправительственных организаций с президентом.

Айвазовская отметила: "Сегодня состоялась первая встреча в этом году неправительственных организаций с президентом Украины. Каждый из участников, конечно, считал необходимым включить в повестку дня дискуссии секторальные вопрос, с которым работает (медиа и Общественное вещание, борьба с коррупцией, выборы, образование, международный контекст и т.д.).

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Впрочем, накануне старта непрерывного годового избирательного цикла (президентские и парламентские выборы), я акцентировала внимание на переизбрании ЦИК, принятии законодательства по неотвратимости наказания против избирательных прав, подготовки ко второму чтению Избирательного кодекса. Позиции были согласованы и, надеюсь, что часть из них все-таки будет воплощена в жизнь в ближайшее время:

1) Изменение законодательства по неотвратимости наказания за совершение преступлений против избирательных прав, совершенствование процессуальной части и четкое определение состава преступлений при активной работе неправительственных наблюдателей и правоохранительных преступлений может качественно способствовать демократизации процесса в целом и защиты конституционных прав и свобод. Есть политическая воля у президента и правительства, надеюсь на результат еще весной, а не в ходе самой кампании. Важно, что не изучены уроки и предыдущих лет, как вмешательство в работу ИАС "Выборы" ЦИК;

2) Действующая комиссия является "хромой уткой" (не оскорбление, если так даже последний год каденции американских президентов называют) и не способна к внутренним реформам, а также подготовки к тяжелым выборов 2019 года. Президент обещал, что представление вот-вот произойдет.

3) Второе чтение Избирательного кодекса. Позиция полярно порадует / разочарует общественность, потому что в этот процесс президент не будет вмешиваться.То есть, ждем, месяцы рассмотрения поправок и безуспешного голосования во втором чтении (по состоянию на сейчас - реалистичный сценарий).

В общем 3-часовой разговор имела смысл, так как без камер и пафоса открытые разговоры полезные с точки зрения, как понимание, так и приближение позиции сторон / участников многоуровневых процессов".

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