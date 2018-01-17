 Порошенко пообещал в ближайшее время подать в парламент кандидатуры на должности членов ЦИК, - Айвазовская

1) Изменение законодательства по неотвратимости наказания за совершение преступлений против избирательных прав, совершенствование процессуальной части и четкое определение состава преступлений при активной работе неправительственных наблюдателей и правоохранительных преступлений может качественно способствовать демократизации процесса в целом и защиты конституционных прав и свобод. Есть политическая воля у президента и правительства, надеюсь на результат еще весной, а не в ходе самой кампании. Важно, что не изучены уроки и предыдущих лет, как вмешательство в работу ИАС "Выборы" ЦИК;
2) Действующая комиссия является "хромой уткой" (не оскорбление, если так даже последний год каденции американских президентов называют) и не способна к внутренним реформам, а также подготовки к тяжелым выборов 2019 года. Президент обещал, что представление вот-вот произойдет.
3) Второе чтение Избирательного кодекса. Позиция полярно порадует / разочарует общественность, потому что в этот процесс президент не будет вмешиваться.То есть, ждем, месяцы рассмотрения поправок и безуспешного голосования во втором чтении (по состоянию на сейчас - реалистичный сценарий).
В общем 3-часовой разговор имела смысл, так как без камер и пафоса открытые разговоры полезные с точки зрения, как понимание, так и приближение позиции сторон / участников многоуровневых процессов".
Ведь однозначно поставит таких,которые будут рисовать ему несуществующие голоса!!!!
Он с Ахметовым с граждан начисляют пеню, если им не платят во время...
И поэтому ЦИК ручной как дрессированная битая собака. Ручное ситуативное управление - идеальное управление для власти. Поэтому сомневаюсь, что ЦИК скоро поменют, уж очень удобно карта легла для барыги
Шо-то исполнилось? Боюсь,шо не у всех.
Шоколадная лолита пытается нам на последок выдать хрен за помидор.
Остаются те кто в это верит? Вас - мало.
на голову звалився президенту!
"The Times", і як там... - Вашингтонський "пост"
усі теперки путінські агенти!
То видумали байку про офшор...
То кажуть, що гарант з бюджету тире...
І навіть Генеральний Прокурор
попав у поле зору "Аль-Джазіри"!
І це, коли війна на всіх фронтах!..
Навіщо ставить палки у колеса,
що президент брехнею весь пропах,
і у війні його є інтереси?!
Як ви могли?! Ви ж Захід! Ви бомонд!
Які "офшори" з голоі краіни?!
На Кіпрі - благодійний, тіпа, фонд!
А у Панамі - ничка від дружини!
Ті півтора міллярда доларІв
він засекретив з однією ціллю -
Щоб не канючити на пару "пузирів",
з тяжкого президентського похмілля!
Жорстокі ви! І "Times", і "СNN"!
Наш президент - як той монах у кельі!
На чорта вам той ліпецький "Рошен",
чи нерухомість, мать іі, в Марбельі?!
Писали б краще, як він нас спасав
І від "котлів", від долара по десять...
Що завдяки йому ми ще в трусах!
Про це писати треба вільній пресі!
Тому, щоб Путіну вам не підігравать,
ви про офшори не пишіть, з Панами!
А то на "5-му Каналі", вашу мать,
ви будете лайном, і шатунами!
😀
А 27 бой с латышом Бриедисом - на кону будет два пояса!
Але без тиску громадянського суспільства діла не буде. Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота Лідером.
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Я тут не для того, щоб пропхати свого кандидата, а лише, щоб уникнути катастрофи, do you understand?
или у вас в 16.00 война с Англией...?
мне достаточно что такие как ты хавают фейки на ура...\можешь в уме это прочитать грубее - я бы написал, но модератор бы удалил...\
вы такие патриоты клавишные что знак качества уже ставить негде...
Сам погибай, а товарища по партии выручай!
Николай Азаров решил отрицать то, что Порошенко был основателем Партии регионов.
НО подтвердил, что Порошенко был задержан в 2007 году и ПИСАЛ письмо на имя директора ФСБ.
Можно разве что позавидовать такой крепкой дружбе и взаимовыручке.
Лолита и Николетта.
Николай Азаров: Порошенко никогда не был основателем Партии Регионов
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Наш шоколадный тогда уже в 2014 15 вылететь должен был.
😞