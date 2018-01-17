EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1287  93
Все про:кандидат (861) общественные организации (103) ЦИК (2661) ОПОРА (102) Айвазовская Ольга (71)

 Порошенко пообещал в ближайшее время подать в парламент кандидатуры на должности членов ЦИК, - Айвазовская

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в ближайшее время подать в парламент кандидатуры на должности новых членов Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом координатор избирательных программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская написала в Фейсбуке, комментаруя встречу представителей неправительственных организаций с президентом.

Айвазовская отметила: "Сегодня состоялась первая встреча в этом году неправительственных организаций с президентом Украины. Каждый из участников, конечно, считал необходимым включить в повестку дня дискуссии секторальные вопрос, с которым работает (медиа и Общественное вещание, борьба с коррупцией, выборы, образование, международный контекст и т.д.).

Также читайте: ЦИК предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей

Впрочем, накануне старта непрерывного годового избирательного цикла (президентские и парламентские выборы), я акцентировала внимание на переизбрании ЦИК, принятии законодательства по неотвратимости наказания против избирательных прав, подготовки ко второму чтению Избирательного кодекса. Позиции были согласованы и, надеюсь, что часть из них все-таки будет воплощена в жизнь в ближайшее время:

1) Изменение законодательства по неотвратимости наказания за совершение преступлений против избирательных прав, совершенствование процессуальной части и четкое определение состава преступлений при активной работе неправительственных наблюдателей и правоохранительных преступлений может качественно способствовать демократизации процесса в целом и защиты конституционных прав и свобод. Есть политическая воля у президента и правительства, надеюсь на результат еще весной, а не в ходе самой кампании. Важно, что не изучены уроки и предыдущих лет, как вмешательство в работу ИАС "Выборы" ЦИК;

2) Действующая комиссия является "хромой уткой" (не оскорбление, если так даже последний год каденции американских президентов называют) и не способна к внутренним реформам, а также подготовки к тяжелым выборов 2019 года. Президент обещал, что представление вот-вот произойдет.

3) Второе чтение Избирательного кодекса. Позиция полярно порадует / разочарует общественность, потому что в этот процесс президент не будет вмешиваться.То есть, ждем, месяцы рассмотрения поправок и безуспешного голосования во втором чтении (по состоянию на сейчас - реалистичный сценарий).

В общем 3-часовой разговор имела смысл, так как без камер и пафоса открытые разговоры полезные с точки зрения, как понимание, так и приближение позиции сторон / участников многоуровневых процессов".

Порошенко пообещал в ближайшее время подать в парламент кандидатуры на должности членов ЦИК, - Айвазовская 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Затягивание с обновлением состава ЦИК ставит под угрозу выборы 2019 года, - ОПОРА

Источник: https://censor.net.ua/n3045041
 
 
VEhrdlVXdE9RelV3VEV4UmMwNURNekJNTjFGemRFZENNRXh5VVhOT1IxQkpUa05sTUV4MlVtcE9RM293VEVGMlREbEROakJNUkZGMlpFTXdNRXhxVVhST1EzY3dXVW80TUV3M1VYTmtSMG93VEZoU1oyUkhRekJNVEZGMFpFTTVNRXd6VW1rNVF6RkpUa01yTUZsRVVYTTVRM2N3VEROUmRVNURNekJNUkZKb2RFTTBNRXhvT0RCTFlsRnRUa05oWms1RFpUQktMMUZ1ZEVObk1FcEJQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С каких делов президент назначает людей в ЦИК???
Ведь однозначно поставит таких,которые будут рисовать ему несуществующие голоса!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Казав пан: "Кожух дам"! Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7017 І так багато років.
 показать весь комментарий
 
це картинка суді лінника в мене вони збережені між вами хлопці немає різниці
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2988 троль... - нова методичка??? смок чеш у поросят? Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1865 .
 показать весь комментарий
 
 
КУК...Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 4412 любиш поросячий? ти зооф1л чи дурень??? Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7697 .
 показать весь комментарий
 
 
ніби з шепетівки ти хлопак а такий безкультурний 1 непозорь подолян ми нормальні люди
 показать весь комментарий
 
 
Я з Китаю... а серед подолян виродк1в та деб1л1в теж не мало - так як вибрали депутатом Герегу !!! Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2589..
 показать весь комментарий
 
 
у вас там був мер як то там його непамятаю залізничник він короче грабував там вас потім ви там вибрили мере якогось вчителя який тепер в бігах 1 короче неоднею герегою ви там хлопці живете дурдом процвітає оооо вчителя антонюк фамілія знадав
 показать весь комментарий
 
Гаварила,гаварила ты,да сама себе не верила......Лола снова бредит с похмелья.
 показать весь комментарий
 
 
Какая ответственность за то, что не сделал это во время?...
Он с Ахметовым с граждан начисляют пеню, если им не платят во время...
 показать весь комментарий
 
 
Не прошло и четырех лет.... Как может президент нарушать законы? Не выполнять годами свои прямые обязанности?
 показать весь комментарий
 
 
А як агент окупантів може служити народові України, виконувати свої обов`язки? звісно, що він має нехтувати ними, а закони порушувати
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обещанного три года ждут...
 показать весь комментарий
 
Охендовский, Охендовский, Охендовский ...
 показать весь комментарий
 
 
Щось він слабо загорів, чи то фотка не в тему?
 показать весь комментарий
 
Та ето будут все до одного Мэнэджэры рошена Может для смеха какого родственника жены назначит Повезло нам лохам у Петручио етих мэнэджэров шо собак нерезаных Вот почему я думаю он не отдаст приказ ковать новые ордена Ета шушваль собачими жетончиками не берет Только наличными
 показать весь комментарий
 
 
Кому тепер Ярослава Мудрого чіпляти буде, чи другий почепить слимаку-ушльопку.
 показать весь комментарий
 
 
Лолита, ты давай Кивалова на члена ЦИК выдвигай! Зрада 100% поддержит.
 показать весь комментарий
 
 
Презик - об1сцялк1н !!! Вс1 розумн1 люди про це вже знають!!!! А куди в1н без Охрендовського??? А ЛОХИ цього не розум1ють !!!
 показать весь комментарий
 
 
Сказав що подасть,значить подасть.......Зразу після виборів.
 показать весь комментарий
 
 
Все Педровы назначенцы-...ондоны. Будет очередной ...оддон. Извиняюсь, но в голову приходят по такому поводу только матерные слова.
 показать весь комментарий
 
 
Є якісний кондом у Харкові. На виборах тергромад зробили Жирному шпигуну 80%. Куди там охендовському до них Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 4255
 показать весь комментарий
 
 
Ну что же, пора закладывать фундамент для нового дворца нового главы ЦВК.
 показать весь комментарий
 
 
Это вряд ли. Срок полномочий состава ЦИК давно истек. И все они "и.о" То есть каждого и любого можно мгновенно убрать абсолютно законно.
И поэтому ЦИК ручной как дрессированная битая собака. Ручное ситуативное управление - идеальное управление для власти. Поэтому сомневаюсь, что ЦИК скоро поменют, уж очень удобно карта легла для барыги
 показать весь комментарий
 
 
Скоко наш харант нам уже обещал!
Шо-то исполнилось? Боюсь,шо не у всех.
Шоколадная лолита пытается нам на последок выдать хрен за помидор.
Остаются те кто в это верит? Вас - мало.
 показать весь комментарий
 
 
та не переймайся ти так, ваш гарант себе вже на наступні 6 років призначив, так що можете спокійно продовжувати ліпити півня з гівна ...
 показать весь комментарий
 
 
Тебе мохнорылый бот пора в свинарник, Хуйла ты уже выбрал! Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 9032
 показать весь комментарий
 
Неначе президентський холокост
на голову звалився президенту!
"The Times", і як там... - Вашингтонський "пост"
усі теперки путінські агенти!
То видумали байку про офшор...
То кажуть, що гарант з бюджету тире...
І навіть Генеральний Прокурор
попав у поле зору "Аль-Джазіри"!
І це, коли війна на всіх фронтах!..
Навіщо ставить палки у колеса,
що президент брехнею весь пропах,
і у війні його є інтереси?!
Як ви могли?! Ви ж Захід! Ви бомонд!
Які "офшори" з голоі краіни?!
На Кіпрі - благодійний, тіпа, фонд!
А у Панамі - ничка від дружини!
Ті півтора міллярда доларІв
він засекретив з однією ціллю -
Щоб не канючити на пару "пузирів",
з тяжкого президентського похмілля!
Жорстокі ви! І "Times", і "СNN"!
Наш президент - як той монах у кельі!
На чорта вам той ліпецький "Рошен",
чи нерухомість, мать іі, в Марбельі?!
Писали б краще, як він нас спасав
І від "котлів", від долара по десять...
Що завдяки йому ми ще в трусах!
Про це писати треба вільній пресі!
Тому, щоб Путіну вам не підігравать,
ви про офшори не пишіть, з Панами!
А то на "5-му Каналі", вашу мать,
ви будете лайном, і шатунами!

😀
 показать весь комментарий
 
 
"Будку" розкачуєш,"путькіна" з великої літери написав,усьб ясно--- ти ахєнт крімля.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а о чем тогда зраду гнать?останется один импичмент,который есть в конституции Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 4640
 показать весь комментарий
 
 
нету. даже если президент в прямом эфире на всех телеканалах изнасилует малолетку, даже тогда наказать его практически невозможно нынешнем законодательством
 показать весь комментарий
 
 
ну вот и хорошо,шо зрада не знает законов... Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7439впрочем,потому она и зрада.
 показать весь комментарий
 
 
шота у тебя ,мадам путина ,имячко какое то скрепное
 показать весь комментарий
 
 
Гыга тебе не ндравиться насратьнапутина? Что то вы лолаботы палитесь вчистую! Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 8079
 показать весь комментарий
 
 
не хватает возможностей?потому и смысла нету Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2405
 показать весь комментарий
 
 
ну дык тогда и проходи мимо и не читай мои мессаги
 показать весь комментарий
 
 
Гыг не может этого сделать, поскольку в минстеце за каждый высер платят сдельно! Правда лолаботам урезали зарплаты, но хоть какие то шиши Гыг заработает! Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1319
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты на кого бочку катишь, на лолитолОха...? - ну нельзя же так...)))
 показать весь комментарий
 
 
гыга с кукой знают фсё про шакалад! Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 8664
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня у Александра Усика Днюха - 31
А 27 бой с латышом Бриедисом - на кону будет два пояса!
Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 895
 показать весь комментарий
 
 
Це американці крашанки шпигуну затиснули. З Нового Року пішла хвиля компромату на Лоліту.
Але без тиску громадянського суспільства діла не буде. Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота Лідером.
 показать весь комментарий
 
 
Кого б українці не обрали на дострокових, він(вона) буде у сто крат кращім, ніж цей шпигун. Це тому, що Офшор - українська КАТАСТРОФА. Це стало добре зрозуміло ще під час Іловайська. І з кожним днем він своїми діями лише підтверджує цей висновок.
_________________________
Я тут не для того, щоб пропхати свого кандидата, а лише, щоб уникнути катастрофи, do you understand?

 показать весь комментарий
 
 
а почему не 22-го...? мне больше эта дата нравится...
или у вас в 16.00 война с Англией...?
 показать весь комментарий
 
 
правильно - а в субботу у вас в 16.00 война с Англией...)))
 показать весь комментарий
 
Даремно ти хіхікаєш. Може статись так, що у тебе будуть круглі очі, коли "почнетсья". В воно вже ось
 показать весь комментарий
 
 
я вашего "ось-ось" уже три года жду...\вилы наточенные уже поржавели...)))\
мне достаточно что такие как ты хавают фейки на ура...\можешь в уме это прочитать грубее - я бы написал, но модератор бы удалил...\
вы такие патриоты клавишные что знак качества уже ставить негде...
 показать весь комментарий
 
Слушай Гыга а почему бы Петручио в члены етого цевека тебя не назначить? Хоть ты и свиновод по образованию Но зато предан маланцам аки пес дворовый Сторожу который его кормит Опять таки наколка на пупе Офшорник в профиль С тебя бы нехилый охуйдовский номер два Получился бы Ты не скромничай гыга Напиши етому богоданому маланцу в фейсбюук Шо так мол и так Служу верно наколка присутствует готов служить и дальше
 показать весь комментарий
 
 
одной собачьей преданности и врожденной тупости тут мало
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
махнет стакан - и неудержим
 показать весь комментарий
 
агенты русни лола, гнойный, дибил с рождения и пластер шланг?
 показать весь комментарий
 
"Порошенко пообещал в ближайшее время" ... будет вам и стремя, будет и седло
 показать весь комментарий
 
Ментальні скоти!!! Ну хіба можна влаштовувати сходняк в Маріїнському палаці в День пам'яті кіборгів ДАП? Ну хіба це не ментальне бл.дство (ФОТО, ВІДЕО)http://newsday.org.ua/news/5844/
 показать весь комментарий
 
 
"лолита працює", пукин аплодирует стоя..
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко и так сдерживал назначения,сколько мог.Теперь ещё одно усилие при попустительстве Рады и старое ЦИК будет рассматривать итоги новых президентских выборов,на что порошенко и прилагает все свои возможности
 показать весь комментарий
 
в ЦИК войдут Индюкович,Пшонка,Азаровы оба и Раиса Богатырева с Сыном Трамадолом... Порошенко пообіцяв найближчим часом подати до парламенту кандидатури на посади членів ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 8547
 показать весь комментарий
 
 
Ну раз пецька пообещал то обязательно ......ну сами понимаете.
 показать весь комментарий
 
 
Александр Дубинский

Сам погибай, а товарища по партии выручай!
Николай Азаров решил отрицать то, что Порошенко был основателем Партии регионов.
НО подтвердил, что Порошенко был задержан в 2007 году и ПИСАЛ письмо на имя директора ФСБ.

Можно разве что позавидовать такой крепкой дружбе и взаимовыручке.
Лолита и Николетта.

Николай Азаров: Порошенко никогда не был основателем Партии Регионов

YOUTUBE.COM
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас прочитал комментарии и с грустной завистью вспомнил, что в Молдове конституционный суд и парламент отстранили презика за злостное невыполнение своих обязанностей - не назначение вовремя министров.
Наш шоколадный тогда уже в 2014 15 вылететь должен был.
😞
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пообещал в ближайшее время подать в парламент кандидатуры на должности членов ЦИК, - Айвазовская
 
 
 
 
 
 вверх